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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
3
Байи
Эрик
2
Линделоф
Виктор
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
10
Рэшфорд
Маркус
18
Фернандеш
Бруну
6
Погба
Поль
7
Кавани
Эдинсон
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
47
Филлипс
Натаниэль
46
Уильямс
Рис
III
26
Робертсон
Эндрю
6
Алькантара
Тьяго
3
Фабиньо
Энрике
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
20
Жота
Диогу
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 17 (9) 0.49
2. Рэшфорд Маркус 10 0.29
3. Кавани Эдинсон 9 0.26
4. Гринвуд Мэйсон 7 0.2
5. Марсьяль Антони 4 0.11
6. Мактоминай Скотт 4 0.11
7. Погба Поль 3 0.09
8. Джеймс Дэниэл 3 0.09
9. Уан-Биссака Аарон 2 0.06
10. Магуайр Гарри 2 0.06
11. Шоу Люк 1 0.03
12. Ван де Бек Донни 1 0.03
13. Линделоф Виктор 1 0.03
14. Фред Сантос 1 0.03
15. Мата Хуан 0 0
16. Теллес Алекс 0 0
17. Диалло Амад 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 20 (6) 0.59
2. Мане Садио 9 0.26
3. Жота Диогу 8 0.24
4. Фирмино Роберто 6 0.18
5. Александер-Арнольд Трент 2 0.06
6. Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
7. Робертсон Эндрю 1 0.03
8. Матип Жоэль 1 0.03
9. Хендерсон Джордан 1 0.03
10. Джонс Кёртис 1 0.03
11. Алькантара Тьяго 1 0.03
12. Ван Дейк Виргил 1 0.03
13. Минамино Такуми 1 0.03
14. Шакири Джердан 0 0
15. Милнер Джеймс 0 0
16. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 11 0
2. Шоу Люк 7 0
3. Фернандеш Бруну 5 0
4. Фред Сантос 5 0
5. Рэшфорд Маркус 4 0
6. Кавани Эдинсон 3 0
7. Погба Поль 3 0
8. Джеймс Дэниэл 3 0
9. Уан-Биссака Аарон 3 0
10. Матич Неманья 2 0
11. Байи Эрик 2 0
12. Мактоминай Скотт 2 0
13. Туанзебе Аксел 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Гринвуд Мэйсон 2 0
16. Марсьяль Антони 0 1
17. Ван де Бек Донни 1 0
18. Фосу-Менса Тимоти 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 6 0
2. Алькантара Тьяго 4 0
3. Мане Садио 3 0
4. Кабак Озан 3 0
5. Милнер Джеймс 2 0
6. Матип Жоэль 2 0
7. Шакири Джердан 2 0
8. Фирмино Роберто 2 0
9. Робертсон Эндрю 2 0
10. Жота Диогу 2 0
11. Джонс Кёртис 2 0
12. Филлипс Натаниэль 2 0
13. Вейналдум Джорджиньо 1 0
14. Ван Дейк Виргил 1 0
15. Кейта Наби 1 0
16. Алиссон Бекер 1 0
17. Александер-Арнольд Трент 1 0
18. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 7.69% (5) 15.38% (10) 10.77% (7) 15.38% (10) 21.54% (14) 29.23% (19)
 Ливерпуль 11.11% (6) 7.41% (4) 22.22% (12) 18.52% (10) 18.52% (10) 22.22% (12)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома
Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид
Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 35 20 10 5 68 - 38 70
3. Лестер Заявка 36 20 6 10 65 - 44 66
4. Челси Заявка 36 18 10 8 55 - 33 64
5. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
6. Ливерпуль Заявка 34 16 9 9 57 - 39 57
7. Эвертон Заявка 35 16 8 11 46 - 42 56
8. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
9. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 35 14 7 14 49 - 41 49
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 35 11 8 16 37 - 59 41
14. Саутгемптон Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
15. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
16. Бёрнли Заявка 35 10 9 16 33 - 47 39
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм Заявка 35 5 12 18 25 - 47 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 3 5 35 - 23 30
4. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
5. Челси Заявка 18 8 6 4 29 - 17 30
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 17 7 3 7 25 - 22 24
12. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 18 11 5 2 33 - 18 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
7. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
8. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 17 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Приглашаю Вас на перенесенный матч тридцать четвертого тура АПЛ, в котором встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Для обеих команд эта встреча крайне принципиальна потому играть они будут только на победу, а значит будет интересно. Комментировать поединок для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2021, осталось 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 149
Манчестер Юнайтед 45.6% (68)
X 33.6% (50)
Ливерпуль 20.8% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Ливерпуль
3.15
4.11
2.51
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Новости
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Исход игры
Манчестер Юнайтед
45.5% (66)
Ничья
33.1% (48)
Ливерпуль
21.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
66.43% (93)
Меньше
33.57% (47)
Обе команды забьют
Да
89.29% (125)
Нет
10.71% (15)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
33.8% (49)
1:1 Ничья
22.1% (32)
1:2 Ливерпуль
13.8% (20)
2:2 Ничья
10.3% (15)
0:1 Ливерпуль
4.1% (6)
1:0 Манчестер Юнайтед
3.4% (5)
2:0 Манчестер Юнайтед
2.1% (3)
3:1 Манчестер Юнайтед
2.1% (3)
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