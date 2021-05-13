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Приветствую всех любителей футбола! Приглашаю Вас на перенесенный матч тридцать четвертого тура АПЛ, в котором встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Для обеих команд эта встреча крайне принципиальна потому играть они будут только на победу, а значит будет интересно. Комментировать поединок для Вас будет Федосов Дмитрий!