Англия: Премьер-лига 2020-2021
Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Ливерпуль
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Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
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Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|17 (9)
|0.5
|2.
|Рэшфорд Маркус
|10
|0.29
|3.
|Кавани Эдинсон
|9
|0.26
|4.
|Гринвуд Мэйсон
|6
|0.18
|5.
|Марсьяль Антони
|4
|0.12
|6.
|Мактоминай Скотт
|4
|0.12
|7.
|Погба Поль
|3
|0.09
|8.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.09
|9.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.06
|10.
|Магуайр Гарри
|2
|0.06
|11.
|Шоу Люк
|1
|0.03
|12.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|13.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|14.
|Фред Сантос
|1
|0.03
|15.
|Мата Хуан
|0
|0
|16.
|Теллес Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|20 (6)
|0.59
|2.
|Мане Садио
|9
|0.26
|3.
|Жота Диогу
|8
|0.24
|4.
|Фирмино Роберто
|6
|0.18
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|6.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.06
|7.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|8.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|9.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.03
|10.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|11.
|Алькантара Тьяго
|1
|0.03
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.03
|13.
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|14.
|Шакири Джердан
|0
|0
|15.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|16.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Шоу Люк
|7
|0
|3.
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|4.
|Фред Сантос
|5
|0
|5.
|Рэшфорд Маркус
|4
|0
|6.
|Кавани Эдинсон
|3
|0
|7.
|Погба Поль
|3
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0
|9.
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|10.
|Матич Неманья
|2
|0
|11.
|Байи Эрик
|2
|0
|12.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|13.
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|16.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|17.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|18.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|2.
|Алькантара Тьяго
|4
|0
|3.
|Мане Садио
|3
|0
|4.
|Кабак Озан
|3
|0
|5.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|6.
|Матип Жоэль
|2
|0
|7.
|Шакири Джердан
|2
|0
|8.
|Фирмино Роберто
|2
|0
|9.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|10.
|Жота Диогу
|2
|0
|11.
|Джонс Кёртис
|2
|0
|12.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|13.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|14.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|15.
|Кейта Наби
|1
|0
|16.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|17.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|18.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|6.25% (4)
|15.63% (10)
|10.94% (7)
|15.63% (10)
|21.88% (14)
|29.69% (19)
|Ливерпуль
|11.11% (6)
|7.41% (4)
|22.22% (12)
|18.52% (10)
|18.52% (10)
|22.22% (12)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =6 -2Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид
Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|72 - 26
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|67 - 36
|70
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|10
|7
|55 - 32
|64
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|63 - 43
|63
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|55 - 45
|58
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|57 - 39
|57
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|8.
|Эвертон
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|46 - 42
|55
|9.
|Арсенал
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|49 - 38
|52
|10.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|49 - 41
|48
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 56
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|33 - 47
|39
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 61
|37
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|25 - 47
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|10.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 26
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Эвертон
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|23 - 15
|36
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|8.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|20
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|17
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Юнайтед
59.2% (29)
Ничья
24.5% (12)
Ливерпуль
16.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
75% (36)
Меньше
25% (12)
Обе команды забьют
Да
89.58% (43)
Нет
10.42% (5)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
44.9% (22)
1:1 Ничья
14.3% (7)
1:2 Ливерпуль
10.2% (5)
2:2 Ничья
8.2% (4)
1:0 Манчестер Юнайтед
4.1% (2)
2:3 Ливерпуль
4.1% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
4.1% (2)
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