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Лига чемпионов 2020-2021

2020-2021
Манчестер Сити
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марез Рияд 4 (1) 0.33
2. Торрес Ферран 4 0.33
3. Де Брёйне Кевин 3 0.25
4. Фоден Фил 3 0.25
5. Гюндоган Илкай 3 0.25
6. Жезус Габриэль 2 0.17
7. Агуэро Серхио 2 (1) 0.17
8. Стерлинг Рахим 1 0.08
9. Силва Бернарду 1 0.08
10. Канселу Жоау 1 0.08
11. Аке Натан 0 0
12. Зинченко Александр 0 0
13. Нмеча Феликс 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиру Оливье 6 (1) 0.5
2. Вернер Тимо 4 (3) 0.33
3. Пулишич Кристиан 2 0.17
4. Маунт Мэйсон 2 0.17
5. Зиеш Хаким 2 0.17
6. Хадсон-Одои Каллум 2 0.17
7. Абрахам Тэмми 1 0.08
8. Жоржиньо II 1 (1) 0.08
9. Эмерсон Палмиери 1 0.08
10. Чилуэлл Бен 1 0.08
11. Хаверц Кай 0 0
12. Ковачич Матео 0 0
13. Рюдигер Антонио 0 0
14. Канте Н'Голо 0 0
15. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Канселу Жоау 3 0
2. Фернандиньо Фернандо 2 0
3. Де Брёйне Кевин 2 0
4. Гюндоган Илкай 1 0
5. Уокер Кайл 1 0
6. Стерлинг Рахим 1 0
7. Родри Эрнандес 1 0
8. Лапорт Эмерик 1 0
9. Зинченко Александр 1 0
10. Силва Бернарду 1 0
11. Диаш Рубен 1 0
12. Гарсия Эрик 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 4 0
2. Маунт Мэйсон 4 0
3. Ковачич Матео 2 0
4. Зиеш Хаким 2 0
5. Пулишич Кристиан 2 0
6. Аспиликуэта Сесар 1 0
7. Кристенсен Андреас 1 0
8. Канте Н'Голо 1 0
9. Чилуэлл Бен 1 0
10. Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 12.5% (3) 20.83% (5) 4.17% (1) 8.33% (2) 29.17% (7) 25% (6)
 Челси 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 9.09% (2) 9.09% (2) 36.36% (8)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси
Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал
Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Манчестер Сити 1:2 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Сити Кубок Челси 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
Манчестер Сити 2:1 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Челси Кубок
1/8 финала
2 Лацио
6 Бавария
2 Барселона
5 ПСЖ
0 Боруссия М
4 Манчестер Сити
4 Севилья
5 Боруссия Д
1 Аталанта
4 Реал Мадрид
0 РБ Лейпциг
4 Ливерпуль
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
3 Челси
1/4 финала
3 Бавария
3 ПСЖ
4 Манчестер Сити
2 Боруссия Д
3 Реал Мадрид
1 Ливерпуль
1 Порту
2 Челси
1/2 финала
1 ПСЖ
4 Манчестер Сити
1 Реал Мадрид
3 Челси
Финал
0 Манчестер Сити
0 Челси

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 10 1 2
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 8 2 3
3. ПСЖ Неймар 6 1 2
4. Ювентус Мората Альваро 6 0 1
5. Ливерпуль Салах Мохамед 6 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ПСЖ Гуэйе Идрисса 3 2
2. Интер Милан Видаль Артуро 3 1
3. Ювентус Демирал Мерих 3 1
4. Истанбул Башакшехир Рафаэль да Сильва 4 0
5. Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2021, осталось 2 дня 20 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 81
    Манчестер Сити 84% (68)
    X 7.4% (6)
    Челси 8.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Челси
    1.99
    3.60
    4.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси

    Исход игры
    Манчестер Сити
    84% (68)
    Ничья
    7.4% (6)
    Челси
    8.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (60)
    Меньше
    25% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (66)
    Нет
    17.5% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    53.1% (43)
    1:0 Манчестер Сити
    9.9% (8)
    3:1 Манчестер Сити
    7.4% (6)
    1:1 Ничья
    7.4% (6)
    2:0 Манчестер Сити
    7.4% (6)
    1:2 Челси
    6.2% (5)
    3:2 Манчестер Сити
    4.9% (4)
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