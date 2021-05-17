Лига чемпионов 2020-2021
Манчестер Сити
Позже
Стадион: Драгау
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марез Рияд
|4 (1)
|0.33
|2.
|Торрес Ферран
|4
|0.33
|3.
|Де Брёйне Кевин
|3
|0.25
|4.
|Фоден Фил
|3
|0.25
|5.
|Гюндоган Илкай
|3
|0.25
|6.
|Жезус Габриэль
|2
|0.17
|7.
|Агуэро Серхио
|2 (1)
|0.17
|8.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.08
|9.
|Силва Бернарду
|1
|0.08
|10.
|Канселу Жоау
|1
|0.08
|11.
|Аке Натан
|0
|0
|12.
|Зинченко Александр
|0
|0
|13.
|Нмеча Феликс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиру Оливье
|6 (1)
|0.5
|2.
|Вернер Тимо
|4 (3)
|0.33
|3.
|Пулишич Кристиан
|2
|0.17
|4.
|Маунт Мэйсон
|2
|0.17
|5.
|Зиеш Хаким
|2
|0.17
|6.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.17
|7.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.08
|8.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.08
|9.
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.08
|10.
|Чилуэлл Бен
|1
|0.08
|11.
|Хаверц Кай
|0
|0
|12.
|Ковачич Матео
|0
|0
|13.
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|14.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|15.
|Джеймс Рис II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канселу Жоау
|3
|0
|2.
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|3.
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|4.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|5.
|Уокер Кайл
|1
|0
|6.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|7.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|8.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|9.
|Зинченко Александр
|1
|0
|10.
|Силва Бернарду
|1
|0
|11.
|Диаш Рубен
|1
|0
|12.
|Гарсия Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|4
|0
|2.
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|3.
|Ковачич Матео
|2
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|2
|0
|5.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|6.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|7.
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|8.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|9.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|10.
|Хаверц Кай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|25% (6)
|Челси
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|36.36% (8)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =0 -5Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси
Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал
Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Манчестер Сити 2:1 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Челси Кубок
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Манчестер Сити
0 Челси
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|10
|1
|2
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|2
|3
|3.
|ПСЖ
|Неймар
|6
|1
|2
|4.
|Ювентус
|Мората Альваро
|6
|0
|1
|5.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Гуэйе Идрисса
|3
|2
|2.
|Интер Милан
|Видаль Артуро
|3
|1
|3.
|Ювентус
|Демирал Мерих
|3
|1
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Рафаэль да Сильва
|4
|0
|5.
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|4
|0
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси
Исход игры
Манчестер Сити
84% (68)
Ничья
7.4% (6)
Челси
8.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
75% (60)
Меньше
25% (20)
Обе команды забьют
Да
82.5% (66)
Нет
17.5% (14)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
53.1% (43)
1:0 Манчестер Сити
9.9% (8)
3:1 Манчестер Сити
7.4% (6)
1:1 Ничья
7.4% (6)
2:0 Манчестер Сити
7.4% (6)
1:2 Челси
6.2% (5)
3:2 Манчестер Сити
4.9% (4)
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