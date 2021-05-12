Первый тайм

2' Угловой заработал "Локомотив" на левом фланге, пошла подача в центр на Чорлуку, но удар не получился у капитана москвичей.

1' И сходу атака "Крыльев Советов" получилась, но удар получился не таким сильным, Гилерме справился.