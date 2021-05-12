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Россия: Кубок 2020-2021

2020-2021
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм

Стадион:
Крылья Советов
Локомотив Москва
Крылья Советов
  •   Главный тренер: Осинькин Игорь

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камано Франсуа 3 1
2. Смолов Фёдор 2 0.67
3. _Krychowiak G. 2 0.67
4. Кастро Пабло 1 0.33
5. Чорлука Ведран 0 0
6. Рыбчинский Дмитрий 0 0
7. _Rybus M. 0 0
8. _Miranchuk An. 0 0
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Голенков Егор 3 0.5
2. Цыпченко Дмитрий 3 0.5
3. Сергеев Игорь 2 0.33
4. Сергеев Иван 1 0.17
5. Комбаров Дмитрий 1 0.17
6. Кабутов Дмитрий 1 0.17
7. Чернов Никита 1 0.17
8. Зиньковский Антон 1 0.17
9. Сарвели Владислав 1 0.17
10. Ежов Роман 1 0.17
11. _Bozhin S. 1 0.17
12. Горшков Юрий 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Кастро Пабло 1 0
2. Баринов Дмитрий 1 0
3. Гильерме дос Сантос 1 0
4. Мухин Максим 1 0
5. _Krychowiak G. 1 0
6. _Rybus M. 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Кабутов Дмитрий 1 0
2. Чернов Никита 1 0
3. Сарвели Владислав 1 0
4. Ежов Роман 1 0
5. Витюгов Максим 1 0
6. Горшков Юрий 1 0
7. _Ezhov R. 1 0
8. _Bozhin S. 1 0
9. _Alves R. 1 0
10. _Zeffane M. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Крылья Советов 36.84% (7) 0 36.84% (7) 0 5.26% (1) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар
Крылья Советов Последние 20 матчей: +19 =1 -0
Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва
Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва Кубок Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Камано Франсуа 3 0 1
2. Кубань-Холдинг Дышеков Аслан 3 0 0
3. Сочи Юсупов Артём 3 0 0
4. Уфа Жамалетдинов Тимур 3 0 0
5. Велес Москва Стефанович Илья 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Ненахов Максим 2 1
2. Ахмат Семёнов Андрей Игоревич 3 0
3. Текстильщик Фомин Даниил 3 0
4. Ахмат Швец Антон 3 0
5. Арсенал Тула Луценко Евгений 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    2'
    Угловой заработал "Локомотив" на левом фланге, пошла подача в центр на Чорлуку, но удар не получился у капитана москвичей.
  • 1'
    И сходу атака "Крыльев Советов" получилась, но удар получился не таким сильным, Гилерме справился.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Крылья Советов" с центра стартовали, в белой форме сегодня самарцы, а "Локомотив" сыграет в традиционной красно-зелёной форме!
  • До матча
  • Перед матчем объявлена минута молчания в память о погибших в ужасной трагедии, разыгравшейся вчера в Казани..
  • Судья
    Главный арбитр - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
    Ассистенты рефери: Валентин Мурашов (Москва), Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург);
    Резервный арбитр - Игорь Панин (Дмитров);
    ВАР - Антон Аверьянов (Москва).
  • Появились команды на поле! Звучит гимн Российской Федерации!
  • Добрый вечер, уважаемые поклонники футбола! Рад приветствовать вас на финальном матче Кубка России по футболу. Комментировать встречу для вас будет Андрей Сергеев. 
     
Прогнозы 156
Локомотив Москва 80.8% (126)
X 7.7% (12)
Крылья Советов 11.5% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Крылья Советов
2.06
3.45
4.64
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Где смотреть матч Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов онлайн

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Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов

Исход игры
Локомотив Москва
80.6% (125)
Ничья
7.7% (12)
Крылья Советов
11.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
54.97% (83)
Меньше
45.03% (68)
Обе команды забьют
Да
57.62% (87)
Нет
42.38% (64)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
31.6% (49)
1:0 Локомотив Москва
21.3% (33)
2:0 Локомотив Москва
16.8% (26)
1:2 Крылья Советов
10.3% (16)
3:1 Локомотив Москва
5.8% (9)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:0 Локомотив Москва
1.9% (3)
3:2 Локомотив Москва
1.3% (2)
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