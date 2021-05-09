  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Квалификация
  4. Россия
  5. Кубок 2020-2021

Россия: Кубок 2020-2021

2020-2021
Локомотив Москва
 
Позже
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Kamano F. 3 1
2. Смолов Фёдор 2 0.67
3. _Krychowiak G. 2 0.67
4. Кастро Пабло 1 0.33
5. Чорлука Ведран 0 0
6. Рыбчинский Дмитрий 0 0
7. _Rybus M. 0 0
8. _Miranchuk An. 0 0
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Голенков Егор 3 0.5
2. Цыпченко Дмитрий 3 0.5
3. Сергеев Игорь 2 0.33
4. Сергеев Иван 1 0.17
5. Комбаров Дмитрий 1 0.17
6. Кабутов Дмитрий 1 0.17
7. Чернов Никита 1 0.17
8. Зиньковский Антон 1 0.17
9. Сарвели Владислав 1 0.17
10. Ежов Роман 1 0.17
11. _Bozhin S. 1 0.17
12. Горшков Юрий 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Кастро Пабло 1 0
2. Баринов Дмитрий 1 0
3. Гильерме дос Сантос 1 0
4. Мухин Максим 1 0
5. _Krychowiak G. 1 0
6. _Rybus M. 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Кабутов Дмитрий 1 0
2. Чернов Никита 1 0
3. Сарвели Владислав 1 0
4. Ежов Роман 1 0
5. Витюгов Максим 1 0
6. Горшков Юрий 1 0
7. _Ezhov R. 1 0
8. _Bozhin S. 1 0
9. _Alves R. 1 0
10. _Zeffane M. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Крылья Советов 36.84% (7) 0 36.84% (7) 0 5.26% (1) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар
Крылья Советов Последние 20 матчей: +19 =1 -0
Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва
Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва Кубок Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва _Kamano F. 3 0 1
2. Кубань-Холдинг Дышеков Аслан 3 0 0
3. Сочи Юсупов Артём 3 0 0
4. Уфа Жамалетдинов Тимур 3 0 0
5. Велес Москва Стефанович Илья 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат _Nenakhov M. 2 1
2. Ахмат Семёнов Андрей Игоревич 3 0
3. Текстильщик Фомин Даниил 3 0
4. Ахмат _Shvets A. 3 0
5. Арсенал Тула Луценко Евгений 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2021, осталось 2 дня 17 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Локомотив Москва 81% (34)
    X 9.5% (4)
    Крылья Советов 9.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Крылья Советов
    1.92
    3.76
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Крылья Советов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть на Бетсити

    Бетсити Кубок РОССИИ



    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Крылья Советов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    81% (34)
    Ничья
    9.5% (4)
    Крылья Советов
    9.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    35.7% (15)
    1:0 Локомотив Москва
    16.7% (7)
    2:0 Локомотив Москва
    14.3% (6)
    1:2 Крылья Советов
    9.5% (4)
    3:1 Локомотив Москва
    7.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     