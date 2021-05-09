Россия: Кубок 2020-2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Kamano F.
|3
|1
|2.
|Смолов Фёдор
|2
|0.67
|3.
|_Krychowiak G.
|2
|0.67
|4.
|Кастро Пабло
|1
|0.33
|5.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|6.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|7.
|_Rybus M.
|0
|0
|8.
|_Miranchuk An.
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Голенков Егор
|3
|0.5
|2.
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0.5
|3.
|Сергеев Игорь
|2
|0.33
|4.
|Сергеев Иван
|1
|0.17
|5.
|Комбаров Дмитрий
|1
|0.17
|6.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.17
|7.
|Чернов Никита
|1
|0.17
|8.
|Зиньковский Антон
|1
|0.17
|9.
|Сарвели Владислав
|1
|0.17
|10.
|Ежов Роман
|1
|0.17
|11.
|_Bozhin S.
|1
|0.17
|12.
|Горшков Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Пабло
|1
|0
|2.
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|3.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|4.
|Мухин Максим
|1
|0
|5.
|_Krychowiak G.
|1
|0
|6.
|_Rybus M.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|2.
|Чернов Никита
|1
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|1
|0
|4.
|Ежов Роман
|1
|0
|5.
|Витюгов Максим
|1
|0
|6.
|Горшков Юрий
|1
|0
|7.
|_Ezhov R.
|1
|0
|8.
|_Bozhin S.
|1
|0
|9.
|_Alves R.
|1
|0
|10.
|_Zeffane M.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Крылья Советов
|36.84% (7)
|0
|36.84% (7)
|0
|5.26% (1)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +16 =2 -2Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар
Крылья Советов Последние 20 матчей: +19 =1 -0Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва
Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва Кубок Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|_Kamano F.
|3
|0
|1
|2.
|Кубань-Холдинг
|Дышеков Аслан
|3
|0
|0
|3.
|Сочи
|Юсупов Артём
|3
|0
|0
|4.
|Уфа
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|0
|5.
|Велес Москва
|Стефанович Илья
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ахмат
|_Nenakhov M.
|2
|1
|2.
|Ахмат
|Семёнов Андрей Игоревич
|3
|0
|3.
|Текстильщик
|Фомин Даниил
|3
|0
|4.
|Ахмат
|_Shvets A.
|3
|0
|5.
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|1
|1
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Крылья Советов
Исход игры
Локомотив Москва
81% (34)
Ничья
9.5% (4)
Крылья Советов
9.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (26)
Меньше
36.59% (15)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
35.7% (15)
1:0 Локомотив Москва
16.7% (7)
2:0 Локомотив Москва
14.3% (6)
1:2 Крылья Советов
9.5% (4)
3:1 Локомотив Москва
7.1% (3)
2:2 Ничья
4.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!