Погба снова с мячом. Подача от Поля в центр штрафной, где не оказывается Кавани, который, по идее, там в этот момент должен был оказывать борьбу за мяч и позицию.

Пино в гордом одиночестве вбежал в чужую штрафную. Попытался он заработать угловой, но сей маневр не прокатил, ведь рефери определил, что последним снаряда коснулся игрок "подводников",

Рэшфорд выполнял с правого края прострельный пас в штрафную соперника - успевает защитник вынести мяч за боковую линию.

МОМЕНТ! Гринвуд выполнил прострел с правого края в центр штрафной. Кавани пытался в касание переправить сферу в ворота, но это ему не удалось.

Неудачно угловой подали футболисты "Вильярреала". Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло 1:0. Впереди пока "Вильярреал".

42' Стоит отметить, что весьма аккуратный футбол мы наблюдаем. Не было ни единого повода у Турпена показать к этому моменту хотя бы одну карточку желтого цвета.

41' Фернандеш не смог заработать для своей команды угловой удар на правом фланге. Прострелил он сферу в центр штрафной, но мяч уже покинул пределы поля.

40' Парехо вернулся в оборону сейчас и помог своей команды отыграть в защите. В частности, у Кавани он сферу отнял на линии своей штрафной.

39' Уан-Биссака после незадачливого паса Погба попытался повторно загрузить сферу на линию вратарской - слишком сильно и неточно получается.

38' Унаи Эмери чем-то недоволен у кромки поля. Хотя сейчас, как кажется, в глубине души он должен гордиться собой и своей командой. Пока "Вильярреал" делает все правильно.

37' Стали уже на чужой половине поля встречать соперника манчестерцы. Буквально насели гони на ворота соперника. Неужели "Вильярреал" уйдет в глухую оборону уже сейчас?

36' Снова Погба из центра забрасывал мяч на Кавани, но Эдинсон проиграл борьбу за позицию защитника "Вильярреала". Не торопятся свою атаку организовывать гости.

35' Фернандеш получил мяч на левом фланге, но продвинуться к воротам соперника ему не удалось. Впереди его плотной стеной встречали соперники.

34' Сульшер заведен до предела. Не понимает пока наставник манчестерцев, как именно его команде сравнять счет. Беседа в перерыве ждет "красных дьяволов".

32' Мактоминай пытался протащить мяч на себе к линии штрафной, но не пустили его защитники "Вильярреал", отобрал снаряд.

31' Теперь игра в любом случае должна раскрыться. Манчестерцам нужно идти вперед и пытаться отыграться. Но пока слишком далеки от успеха манчестерцы.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МОРЕНО!

Открывает счет "Вильярреал"! Штрафной удар на левом фланге заработали "подводники". Выполнил подачу с бровки в центр Парехо, а Морено, опередив Линделофа, отправил снаряд ногой в цель.

29' #UELFinal | 0-0 | ️15' | ¡Primer cuarto de hora en Gdansk ??! pic.twitter.com/Vk2DuTYG4N — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 26, 2021 Эдинсон Кавани получает удар по ногам в центре поля. Интересно, что пока слишком много борьбы в нашей встрече. А вот забитых голов пока нет.

28' Атаковали футболисты "Вильярреала" по правому флангу. Пино, почувствовав, что его догоняют, решился на дальний удар, но явно поторопился. Мяч левее цели полетел!

27' Старается "Манчестер Юнайтед" постоянно менять фланги. С левой на правую бровку и на сей раз последовал перевод. Оттуда Уан-Биссака простреливал сферу в штрафную "Вильярреала" - Рульи четко играет на выходе.

26' Уан-Биссака принял мяч в центре, попытался отдать на Кавани, но получил удар по ногам. Турпен снова молчит, хотя впору дать свисток. Никакой реакции от рефери.

24' МОМЕНТИЩЕ! И как Кавани не обрабатывает мяч? С правого фланга Гринвуд шикарно переводит мяч на левый края чужой штрафной, где Эдинсону не удается укротить снаряд. Сфера отскакивает от ноги уругвайца и прилетает в руки голкиперу "желтой субмарины".

23' Справа низом на сей раз отправляли мяч в центр чужой штрафной футболисты "Вильярреала" - читают эпизод Шоу и Линделоф. Мяч выносится подальше от ворот "Юнайтед".

22' Подача следует от левого углового флага - играют защитники "Манчестер Юнайтед" на вынос. Получает в районе дужки сферу Пино, который пробивал по рамке соперника, но попадает в голову защитнику - угловой.

21' Погба по ноге досталось сейчас от противника, однако фол в обратную сторону рефери фиксирует. Следует подача на левый край штрафной, где игроки "Вильярреала" навязывают борьбу защитникам "красных дьяволов", и в сумбуре выбивает мяч на угловой Байи.

20' @AWBissaka™️#MUFC | #UELfinal pic.twitter.com/HQ9BUhQY82 — Manchester United (@ManUtd) May 26, 2021 Вот, собственно говоря, и момент, когда Уан-Биссака выбил мяч на угловой. В подкате он против Педрасы там действовал.

19' Фанатам манчестерской команды показалось, что против Кавани на левом фланге были нарушены правила. Так показалось и самому Эдинсону, но только не французскому рефери Клеману Турпену.

18' Давление "Вильярреала" прекратило сейчас свое существование. "Манчестер Юнайтед" также попытался выйти на чужую половину поля, но на ровном месте потерял снаряд Эдинсон Кавани.

17' ОПАСНО! Пино в итоге выполнял подачу с левого фланга, и прибежавший на дальнюю штангу партнер слету, без подготовки, направил мяч выше цели метров на шесть! Тригерос выстрелил выше цели.

16' Первый в матче угловой зарабатывают и футболисты "Вильярреала". Уан-Биссака прерывает передачу в свою штрафну, отправляя сферу за лицевую линию.

15' Байи на своей половине поля зацепил за ногу Педрасу. Явно был расстроен 3-й номер манчестерцев, что судья среагировал на падение соперника.

14' #UELFinal | 0-0 | 5' | ¡Espectacular la previa en el Gdansk Stadium! pic.twitter.com/boWaWzEQuz — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 26, 2021 Думаю, те, кто более сегодня за "Вильярреал", вдохновятся желтым морем на стадионе в Гданьске.

13' Поднимает флажок боковой рефери. После розыгрыша углового подавали манчестерцы мяч в штрафную "Вильярреала", и на дальней штанге оказался в положении "вне игры" Поль Погба.

12' Фойт с окровавленным лицом покинул пределы поля. Его команда оборонялась во время атаки "Манчестер Юнайтед", которому удалось заработать угловой удар на правом фланге. Ждем подачи.

11' Один из футболистов "Вильярреала" лежит сейчас на газоне. Получил футболист травму носа. Медики уже на поле, но кровь на лице игрока "подводников" остановить пока не удается.

10' Унаи Эмери внимательно следит за игрой. Ни для кого не секрет, что своего рода профессором по Лиге Европы он является. Регулярно он со своими командами показывает прекрасную игру в этом турнире.

9' Пожалуй, что минуту назад мы видели с вами пока самый опасный момент в матче. Посмотрим, как дальше будут обстоять дела на футбольном поле.

8' МОМЕНТ! Мактоминей получил передачу на подступах к чужой штрафной. Произвел он выстрел в левый от себя угол, но направил снаряд рядом со стойкой!

7' KICK-OFF!



The wait is finally over!

Villarreal Manchester United...

Score prediction? #UELfinal — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021 Сами видите, друзья, присутствуют сегодня фанаты на стадионе. Как мне кажется, игроки соскучились уже по болельщикам. Да и мы с вами!

6' Погба выполнял передачу в штрафную соперника, но никто из партнеров там до снаряда не добрался. По задумке неплохо это обострение выглядело.

5' Линделёф выполнял понятную по замыслу подачу на чужую половину поля, но не самую лучшую по исполнению. Снаряд улетает за пределы поля. От ворот назначает рефери.

4' Попытался в прессинг сбегать сейчас "Вильярреал", но спокойно в квадрат мяч раскатали на своей половине поля манчестерцы, уйдя из-под опеки оппонентов.

3' Происходит обкатка мяча. Привыкают соперники к местному газону. Пока без опасных моментов в нашем противостоянии, но еще, как говорится, не вечер.

2' Футболисты "Вильярреала" сегодня предстали на поле в чисто желтых цветах, в то время, как игроки "Манчестер Юнайтед" вышли на газон в красно-черном обмундировании. Ворота номинальных хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.