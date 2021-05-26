Чемпионат мира по Хоккею: Онлайн-трансляции Прогнозы Новости Видео
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2020-2021

Лига Европы 2020-2021

2020-2021
Вильярреал
1:0
Перерыв

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
1:0
29' Гол
Морено Херард
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
30
Пино
Йереми
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
9
Бакка
Карлос
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
3
Байи
Эрик
2
Линделоф
Виктор
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
6
Погба
Поль
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
7
Кавани
Эдинсон
Вильярреал
4-4-2
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

29'
Морено Херард
(Парехо Даниэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 7 (2) 0.47
2. Алькасер Пако 6 (1) 0.4
3. Бакка Карлос 3 0.2
4. Альбиоль Рауль 2 0.13
5. Баэна Алехандро 2 0.13
6. Ниньо Фер 2 0.13
7. Чуквезе Саму 1 0.07
8. Кубо Такефуса 1 0.07
9. Тригерос Мануэль 1 0.07
10. Фойт Хуан 1 0.07
11. Пино Йереми 1 0.07
12. Торрес Пау II 1 0.07
13. Парехо Даниэль 0 0
14. Коста Хауме 0 0
15. Эступиньян Первис 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 5 (2) 0.56
2. Кавани Эдинсон 5 0.56
3. Погба Поль 2 0.22
4. Рэшфорд Маркус 2 0.22
5. Джеймс Дэниэл 1 0.11
6. Гринвуд Мэйсон 1 0.11
7. Диалло Амад 1 0.11
8. Фред Сантос 0 0
9. Байи Эрик 0 0
10. Линделоф Виктор 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Капу Этьен 2 1
2. Педраса Альфонсо 2 0
3. Коклен Франсис 2 0
4. Фунес Мори 2 0
5. Тригерос Мануэль 2 0
6. Пенья Рубен 2 0
7. Альбиоль Рауль 1 0
8. Иборра Висенте 1 0
9. Парехо Даниэль 1 0
10. Коста Хауме 1 0
11. Морено Херард 1 0
12. Фойт Хуан 1 0
13. Пино Йереми 1 0
14. Торрес Пау II 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Погба Поль 3 0
2. Шоу Люк 2 0
3. Фред Сантос 2 0
4. Мактоминай Скотт 2 0
5. Уан-Биссака Аарон 2 0
6. Уильямс Брендон 2 0
7. Кавани Эдинсон 1 0
8. Матич Неманья 1 0
9. Магуайр Гарри 1 0
10. Линделоф Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 14.81% (4) 11.11% (3) 25.93% (7) 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6)
 Манчестер Юнайтед 11.76% (2) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 29.41% (5) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта
Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер
Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Манчестер Юнайтед: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Вильярреал 0:0 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Манчестер Юнайтед 0:0 Вильярреал Лига чемпионов
1/16 финала
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
2 Тоттенхэм
3 Динамо Загреб
0 Динамо Киев
4 Вильярреал
2 Олимпиакос
3 Арсенал
3 Славия Прага
1 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Мольде
2 Манчестер Юнайтед
1 Милан
5 Аякс
0 Янг Бойз
5 Рома
1 Шахтёр Донецк
1/4 финала
1 Динамо Загреб
3 Вильярреал
5 Арсенал
1 Славия Прага
0 Гранада
4 Манчестер Юнайтед
2 Аякс
3 Рома
1/2 финала
2 Вильярреал
1 Арсенал
8 Манчестер Юнайтед
5 Рома
Финал
0 Вильярреал
0 Манчестер Юнайтед

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вильярреал Морено Херард 7 2 5
2. Рома Майораль Борха 7 0 2
3. Лилль Язиджи Юсуф 7 2 2
4. Бенфика Пицци Луиш 7 4 2
5. Арсенал Пепе Николя 6 1 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Глазго Рейнджерс Балогун Леон 4 1
2. Брага Эсгаю Рикарду 4 1
3. Антверпен Сек Абдулай 3 1
4. Мольде Эллингсен Мартин 3 1
5. Црвена Звезда Гобелич Марко 3 1
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Неудачно угловой подали футболисты "Вильярреала". Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло 1:0. Впереди пока "Вильярреал".
  • Опасный момент
    45'
    МОМЕНТ! Гринвуд выполнил прострел с правого края в центр штрафной. Кавани пытался в касание переправить сферу в ворота, но это ему не удалось.
  • 45'
    Рэшфорд выполнял с правого края прострельный пас в штрафную соперника - успевает защитник вынести мяч за боковую линию.
  • 44'
    Пино в гордом одиночестве вбежал в чужую штрафную. Попытался он заработать угловой, но сей маневр не прокатил, ведь рефери определил, что последним снаряда коснулся игрок "подводников",
  • 43'
    Погба снова с мячом. Подача от Поля в центр штрафной, где не оказывается Кавани, который, по идее, там в этот момент должен был оказывать борьбу за мяч и позицию.
  • 42'
    Стоит отметить, что весьма аккуратный футбол мы наблюдаем. Не было ни единого повода у Турпена показать к этому моменту хотя бы одну карточку желтого цвета.
  • 41'
    Фернандеш не смог заработать для своей команды угловой удар на правом фланге. Прострелил он сферу в центр штрафной, но мяч уже покинул пределы поля.
  • 40'
    Парехо вернулся в оборону сейчас и помог своей команды отыграть в защите. В частности, у Кавани он сферу отнял на линии своей штрафной.
  • 39'
    Уан-Биссака после незадачливого паса Погба попытался повторно загрузить сферу на линию вратарской - слишком сильно и неточно получается.
  • 38'
    Унаи Эмери чем-то недоволен у кромки поля. Хотя сейчас, как кажется, в глубине души он должен гордиться собой и своей командой. Пока "Вильярреал" делает все правильно.
  • 37'
    Стали уже на чужой половине поля встречать соперника манчестерцы. Буквально насели гони на ворота соперника. Неужели "Вильярреал" уйдет в глухую оборону уже сейчас?
  • 36'
    Снова Погба из центра забрасывал мяч на Кавани, но Эдинсон проиграл борьбу за позицию защитника "Вильярреала". Не торопятся свою атаку организовывать гости.
  • 35'
    Фернандеш получил мяч на левом фланге, но продвинуться к воротам соперника ему не удалось. Впереди его плотной стеной встречали соперники.
  • 34'
    Сульшер заведен до предела. Не понимает пока наставник манчестерцев, как именно его команде сравнять счет. Беседа в перерыве ждет "красных дьяволов".
  • 32'
    Мактоминай пытался протащить мяч на себе к линии штрафной, но не пустили его защитники "Вильярреал", отобрал снаряд.
  • 31'
    Теперь игра в любом случае должна раскрыться. Манчестерцам нужно идти вперед и пытаться отыграться. Но пока слишком далеки от успеха манчестерцы.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МОРЕНО!
    Открывает счет "Вильярреал"! Штрафной удар на левом фланге заработали "подводники". Выполнил подачу с бровки в центр Парехо, а Морено, опередив Линделофа, отправил снаряд ногой в цель.
  • 29'
    Эдинсон Кавани получает удар по ногам в центре поля. Интересно, что пока слишком много борьбы в нашей встрече. А вот забитых голов пока нет.
  • 28'
    Атаковали футболисты "Вильярреала" по правому флангу. Пино, почувствовав, что его догоняют, решился на дальний удар, но явно поторопился. Мяч левее цели полетел!
  • 27'
    Старается "Манчестер Юнайтед" постоянно менять фланги. С левой на правую бровку и на сей раз последовал перевод. Оттуда Уан-Биссака простреливал сферу в штрафную "Вильярреала" - Рульи четко играет на выходе.
  • Судья
    26'
    Уан-Биссака принял мяч в центре, попытался отдать на Кавани, но получил удар по ногам. Турпен снова молчит, хотя впору дать свисток. Никакой реакции от рефери.
  • Опасный момент
    24'
    МОМЕНТИЩЕ! И как Кавани не обрабатывает мяч? С правого фланга Гринвуд шикарно переводит мяч на левый края чужой штрафной, где Эдинсону не удается укротить снаряд. Сфера отскакивает от ноги уругвайца и прилетает в руки голкиперу "желтой субмарины".
  • 23'
    Справа низом на сей раз отправляли мяч в центр чужой штрафной футболисты "Вильярреала" - читают эпизод Шоу и Линделоф. Мяч выносится подальше от ворот "Юнайтед".
  • Угловой
    22'
    Подача следует от левого углового флага - играют защитники "Манчестер Юнайтед" на вынос. Получает в районе дужки сферу Пино, который пробивал по рамке соперника, но попадает в голову защитнику - угловой.
  • Угловой
    21'
    Погба по ноге досталось сейчас от противника, однако фол в обратную сторону рефери фиксирует. Следует подача на левый край штрафной, где игроки "Вильярреала" навязывают борьбу защитникам "красных дьяволов", и в сумбуре выбивает мяч на угловой Байи.
  • 20'
    Вот, собственно говоря, и момент, когда Уан-Биссака выбил мяч на угловой. В подкате он против Педрасы там действовал.
  • Судья
    19'
    Фанатам манчестерской команды показалось, что против Кавани на левом фланге были нарушены правила. Так показалось и самому Эдинсону, но только не французскому рефери Клеману Турпену.
  • 18'
    Давление "Вильярреала" прекратило сейчас свое существование. "Манчестер Юнайтед" также попытался выйти на чужую половину поля, но на ровном месте потерял снаряд Эдинсон Кавани.
  • Опасный момент
    17'
    ОПАСНО! Пино в итоге выполнял подачу с левого фланга, и прибежавший на дальнюю штангу партнер слету, без подготовки, направил мяч выше цели метров на шесть! Тригерос выстрелил выше цели.
  • Угловой
    16'
    Первый в матче угловой зарабатывают и футболисты "Вильярреала". Уан-Биссака прерывает передачу в свою штрафну, отправляя сферу за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    15'
    Байи на своей половине поля зацепил за ногу Педрасу. Явно был расстроен 3-й номер манчестерцев, что судья среагировал на падение соперника.
  • 14'
    Думаю, те, кто более сегодня за "Вильярреал", вдохновятся желтым морем на стадионе в Гданьске.
  • Офсайд
    13'
    Поднимает флажок боковой рефери. После розыгрыша углового подавали манчестерцы мяч в штрафную "Вильярреала", и на дальней штанге оказался в положении "вне игры" Поль Погба.
  • Угловой
    12'
    Фойт с окровавленным лицом покинул пределы поля. Его команда оборонялась во время атаки "Манчестер Юнайтед", которому удалось заработать угловой удар на правом фланге. Ждем подачи.
  • Травма, повреждение
    11'
    Один из футболистов "Вильярреала" лежит сейчас на газоне. Получил футболист травму носа. Медики уже на поле, но кровь на лице игрока "подводников" остановить пока не удается.
  • 10'
    Унаи Эмери внимательно следит за игрой. Ни для кого не секрет, что своего рода профессором по Лиге Европы он является. Регулярно он со своими командами показывает прекрасную игру в этом турнире.
  • 9'
    Пожалуй, что минуту назад мы видели с вами пока самый опасный момент в матче. Посмотрим, как дальше будут обстоять дела на футбольном поле.
  • Опасный момент
    8'
    МОМЕНТ! Мактоминей получил передачу на подступах к чужой штрафной. Произвел он выстрел в левый от себя угол, но направил снаряд рядом со стойкой!
  • 7'
    Сами видите, друзья, присутствуют сегодня фанаты на стадионе. Как мне кажется, игроки соскучились уже по болельщикам. Да и мы с вами!
  • 6'
    Погба выполнял передачу в штрафную соперника, но никто из партнеров там до снаряда не добрался. По задумке неплохо это обострение выглядело.
  • 5'
    Линделёф выполнял понятную по замыслу подачу на чужую половину поля, но не самую лучшую по исполнению. Снаряд улетает за пределы поля. От ворот назначает рефери.
  • 4'
    Попытался в прессинг сбегать сейчас "Вильярреал", но спокойно в квадрат мяч раскатали на своей половине поля манчестерцы, уйдя из-под опеки оппонентов.
  • 3'
    Происходит обкатка мяча. Привыкают соперники к местному газону. Пока без опасных моментов в нашем противостоянии, но еще, как говорится, не вечер.
  • 2'
    Футболисты "Вильярреала" сегодня предстали на поле в чисто желтых цветах, в то время, как игроки "Манчестер Юнайтед" вышли на газон в красно-черном обмундировании. Ворота номинальных хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Все готово к началу матча! Звучит стартовый свисток! С центра поля мяч разыгрывают футболисты "Манчестер Юнайтед"! Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polsat Plus Arena Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вильярреал 1:0 Манчестер Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Вильярреал
15.8% (27)
Ничья
6.4% (11)
Манчестер Юнайтед
77.8% (133)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (130)
Меньше
23.53% (40)
Обе команды забьют
Да
79.41% (135)
Нет
20.59% (35)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
48% (82)
1:3 Манчестер Юнайтед
12.3% (21)
2:1 Вильярреал
12.3% (21)
0:1 Манчестер Юнайтед
11.7% (20)
0:2 Манчестер Юнайтед
3.5% (6)
1:1 Ничья
3.5% (6)
0:0 Ничья
2.3% (4)
1:0 Вильярреал
1.8% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 