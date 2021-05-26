Лига Европы 2020-2021
Вильярреал
1:0
Перерыв
Стадион: Энерга Гданьск
Манчестер Юнайтед
1:0
29' ГолМорено Херард
30
Пино
Йереми
25
Капу
Этьен
23
Шоу
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Пино ЙеремиПолузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Грант ЛиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
19 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|7 (2)
|0.47
|2.
|Алькасер Пако
|6 (1)
|0.4
|3.
|Бакка Карлос
|3
|0.2
|4.
|Альбиоль Рауль
|2
|0.13
|5.
|Баэна Алехандро
|2
|0.13
|6.
|Ниньо Фер
|2
|0.13
|7.
|Чуквезе Саму
|1
|0.07
|8.
|Кубо Такефуса
|1
|0.07
|9.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.07
|10.
|Фойт Хуан
|1
|0.07
|11.
|Пино Йереми
|1
|0.07
|12.
|Торрес Пау II
|1
|0.07
|13.
|Парехо Даниэль
|0
|0
|14.
|Коста Хауме
|0
|0
|15.
|Эступиньян Первис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|5 (2)
|0.56
|2.
|Кавани Эдинсон
|5
|0.56
|3.
|Погба Поль
|2
|0.22
|4.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.22
|5.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.11
|6.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.11
|7.
|Диалло Амад
|1
|0.11
|8.
|Фред Сантос
|0
|0
|9.
|Байи Эрик
|0
|0
|10.
|Линделоф Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Капу Этьен
|2
|1
|2.
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|3.
|Коклен Франсис
|2
|0
|4.
|Фунес Мори
|2
|0
|5.
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|6.
|Пенья Рубен
|2
|0
|7.
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|8.
|Иборра Висенте
|1
|0
|9.
|Парехо Даниэль
|1
|0
|10.
|Коста Хауме
|1
|0
|11.
|Морено Херард
|1
|0
|12.
|Фойт Хуан
|1
|0
|13.
|Пино Йереми
|1
|0
|14.
|Торрес Пау II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Погба Поль
|3
|0
|2.
|Шоу Люк
|2
|0
|3.
|Фред Сантос
|2
|0
|4.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|5.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|6.
|Уильямс Брендон
|2
|0
|7.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|8.
|Матич Неманья
|1
|0
|9.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|10.
|Линделоф Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|Манчестер Юнайтед
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =1 -7Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта
Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер
Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Манчестер Юнайтед: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Вильярреал
0 Манчестер Юнайтед
- 1:0 ВИЛ-МАН
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вильярреал
|Морено Херард
|7
|2
|5
|2.
|Рома
|Майораль Борха
|7
|0
|2
|3.
|Лилль
|Язиджи Юсуф
|7
|2
|2
|4.
|Бенфика
|Пицци Луиш
|7
|4
|2
|5.
|Арсенал
|Пепе Николя
|6
|1
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Глазго Рейнджерс
|Балогун Леон
|4
|1
|2.
|Брага
|Эсгаю Рикарду
|4
|1
|3.
|Антверпен
|Сек Абдулай
|3
|1
|4.
|Мольде
|Эллингсен Мартин
|3
|1
|5.
|Црвена Звезда
|Гобелич Марко
|3
|1
Футбольная пятиминутка
Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Вильярреал
15.8% (27)
Ничья
6.4% (11)
Манчестер Юнайтед
77.8% (133)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (130)
Меньше
23.53% (40)
Обе команды забьют
Да
79.41% (135)
Нет
20.59% (35)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
48% (82)
1:3 Манчестер Юнайтед
12.3% (21)
2:1 Вильярреал
12.3% (21)
0:1 Манчестер Юнайтед
11.7% (20)
0:2 Манчестер Юнайтед
3.5% (6)
1:1 Ничья
3.5% (6)
0:0 Ничья
2.3% (4)
1:0 Вильярреал
1.8% (3)
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