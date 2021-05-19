Греция: Суперлига: Понижение 2020-2021
ПАС Янина
0:2
Конец матча
Стадион: Зоссимадес
Аполлон Смирнис
0:1
31' ГолФернандес Марк
39' Желтая карточкаХухумис Диамантис
0:2
57' ГолДауда Абиола
59' Желтая карточкаДомингес Луис Густаво
89' Желтая карточкаПеерсман Марвин
21
Кастро
Фабри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лодыгин ЮрийВратарь
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Варкас ЯннисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Ход матча
31'
0:1
57'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 8
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.14
|2.
|Памлидис Георгиос
|1
|0.14
|3.
|Бренер Фабрисио
|1
|0.14
|4.
|Лиасос Ангелос
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дауда Абиола
|1
|0.14
|2.
|Фернандес Марк
|1
|0.14
|3.
|Фатион Антони
|1
|0.14
|4.
|Томас Бединелли
|0
|0
|5.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|6.
|Росси Леонидас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каргас Яннис
|2
|0
|2.
|Карталис Александрос
|2
|0
|3.
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0
|4.
|Кастро Фабри
|2
|0
|5.
|Пилиос Ставрос
|2
|0
|6.
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|7.
|Элефтериадис Христос
|1
|0
|8.
|Салиакас Манолис
|1
|0
|9.
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|10.
|Бренер Фабрисио
|1
|0
|11.
|Панургиас Пантелис
|1
|0
|12.
|Наумец Владислав
|1
|0
|13.
|Ойкономопулос Антониос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Бединелли
|2
|0
|2.
|Лисгарас Христос
|2
|0
|3.
|Иоаннидис Николаос
|2
|0
|4.
|Фатион Антони
|2
|0
|5.
|Фернандес Марк
|1
|0
|6.
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|7.
|Коль Исраэль
|1
|0
|8.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|0
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лариса 2:0 ПАС Янина Олимпиакос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Панетоликос Волос 1:1 ПАС Янина
ПАС Янина 1:2 Ламия ПАС Янина 1:1 Олимпиакос ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Атромитос Астерас 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:0 Волос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ
Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Аполлон Смирнис: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|43
|2.
|Атромитос
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|37
|3.
|Ламия
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|35
|4.
|ПАС Янина
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|35
|5.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|34
|6.
|ОФИ
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|32
|7.
|Панетоликос
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|28
|8.
|Лариса
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|41
|2.
|ПАС Янина
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|34
|3.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|30
|4.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|23
|5.
|Атромитос
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Лариса
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ламия
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|33
|2.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|32
|3.
|ОФИ
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|27
|4.
|Лариса
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|23
|5.
|Панетоликос
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Волос
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|8.
|ПАС Янина
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ламия
|Делетич Милош
|3
|1
|2
|2.
|ОФИ
|Де Гузман Джонатан
|3
|1
|0
|3.
|Лариса
|Дурмишай Фиорин
|3
|1
|0
|4.
|Панетоликос
|Вергос Николаос
|3
|1
|0
|5.
|ОФИ
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ламия
|Бехарано Данни
|4
|0
|2.
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|4
|0
|3.
|Лариса
|Чосич Урош
|2
|1
|4.
|Лариса
|Бертос Манолис
|3
|0
|5.
|Лариса
|Штифлер Мануэль
|3
|0