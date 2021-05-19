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Греция: Суперлига: Понижение 2020-2021

ПАС Янина
0:2
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
0:1
31' Гол
Фернандес Марк
39' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
0:2
57' Гол
Дауда Абиола
59' Желтая карточка
Домингес Луис Густаво
89' Желтая карточка
Пеерсман Марвин
90'+3
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
4
Пантелакис
Эпаминондас
25
Панургиас
Пантелис
43
Пеерсман
Марвин
19
Лолис
Александрос
21
Кастро
Фабри
47
Гросданис
Павлос
23
Пилиос
Ставрос
14
Памлидис
Георгиос
12
Крижман
Санди
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
2
Бручич
Карло
3
Хухумис
Диамантис
8
Лагос
Тасcос
64
Фатион
Антони
19
Росси
Леонидас
10
Томас
Бединелли
17
Фернандес
Марк
27
Дауда
Абиола
ПАС Янина
4-4-2
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

Ход матча

31'
0:1
Фернандес Марк
(Росси Леонидас)
39'
 
Хухумис Диамантис
57'
0:2
Дауда Абиола
(Хухумис Диамантис)
58'
Alexis Triadis
Гросданис Павлос
 
58'
Атанасиу Василис
Хутесиотис Лефтерис
 
59'
 
Домингес Луис Густаво
72'
 
Варкас Яннис
Фернандес Марк
72'
Элефтериадис Христос
Пилиос Ставрос
 
85'
 
Иоаннидис Николаос
Дауда Абиола
86'
 
Китоко Ричи
Томас Бединелли
89'
Пеерсман Марвин
 
90'
 
Anastasis Rigopoulos
Росси Леонидас

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эррамуспе Родриго 1 0.14
2. Памлидис Георгиос 1 0.14
3. Бренер Фабрисио 1 0.14
4. Лиасос Ангелос 1 0.14
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дауда Абиола 1 0.14
2. Фернандес Марк 1 0.14
3. Фатион Антони 1 0.14
4. Томас Бединелли 0 0
5. Хухумис Диамантис 0 0
6. Росси Леонидас 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Каргас Яннис 2 0
2. Карталис Александрос 2 0
3. Пантелакис Эпаминондас 2 0
4. Кастро Фабри 2 0
5. Пилиос Ставрос 2 0
6. Пеерсман Марвин 1 0
7. Элефтериадис Христос 1 0
8. Салиакас Манолис 1 0
9. Памлидис Георгиос 1 0
10. Бренер Фабрисио 1 0
11. Панургиас Пантелис 1 0
12. Наумец Владислав 1 0
13. Ойкономопулос Антониос 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Томас Бединелли 2 0
2. Лисгарас Христос 2 0
3. Иоаннидис Николаос 2 0
4. Фатион Антони 2 0
5. Фернандес Марк 1 0
6. Хухумис Диамантис 1 0
7. Коль Исраэль 1 0
8. Домингес Луис Густаво 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0 0 0
 Аполлон Смирнис 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лариса 2:0 ПАС Янина Олимпиакос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Панетоликос Волос 1:1 ПАС Янина
ПАС Янина 1:2 Ламия ПАС Янина 1:1 Олимпиакос ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Атромитос Астерас 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:0 Волос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ
Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Аполлон Смирнис: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:0 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 4:3 ПАС Янина Суперлига Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 7 2 4 1 8 - 5 43
2. Атромитос 7 2 3 2 6 - 5 37
3. Ламия 7 3 3 1 7 - 4 35
4. ПАС Янина 7 1 1 5 4 - 10 35
5. Аполлон Смирнис 7 1 3 3 3 - 5 34
6. ОФИ 7 3 4 0 8 - 4 32
7. Панетоликос 7 2 2 3 7 - 12 28
8. Лариса 7 3 2 2 7 - 5 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 4 2 2 0 7 - 3 41
2. ПАС Янина 4 1 0 3 2 - 5 34
3. Аполлон Смирнис 4 0 2 2 0 - 3 30
4. Панетоликос 3 1 0 2 2 - 6 23
5. Атромитос 4 1 2 1 2 - 2 5
6. ОФИ 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Лариса 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Ламия 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ламия 4 3 1 0 6 - 1 33
2. Атромитос 3 1 1 1 4 - 3 32
3. ОФИ 4 2 2 0 3 - 0 27
4. Лариса 4 2 1 1 4 - 3 23
5. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 6 5
6. Аполлон Смирнис 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Волос 3 0 2 1 1 - 2 2
8. ПАС Янина 3 0 1 2 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ламия Делетич Милош 3 1 2
2. ОФИ Де Гузман Джонатан 3 1 0
3. Лариса Дурмишай Фиорин 3 1 0
4. Панетоликос Вергос Николаос 3 1 0
5. ОФИ Сардинеро Адриан 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ламия Бехарано Данни 4 0
2. ОФИ Мельядо Мигель 4 0
3. Лариса Чосич Урош 2 1
4. Лариса Бертос Манолис 3 0
5. Лариса Штифлер Мануэль 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Хухумис Диамантис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Фернандес Марк бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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