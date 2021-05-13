  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Кубок 2020-2021

Германия: Кубок 2020-2021

2020-2021
РБ Лейпциг
0:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Боруссия Д
0'
0:1
5' Гол
Санчо Джедон
15' Желтая карточка
Джан Эмре
25'
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
22
Мукиэле
Норди
7
Забитцер
Марсель
44
Кампль
Кевин
8
Хайдара
Амаду
25
Ольмо
Дани
19
Сорлот
Александр
11
Хи-Чан
Хван
1
Бюрки
Роман
26
Пищек
Лукаш
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
8
Дауд
Махмуд
23
Джан
Эмре
22
Беллингхем
Джуд
11
Ройс
Марко
7
Санчо
Джедон
9
Холанн
Эрлинг
РБ Лейпциг
3-4-1-2
Боруссия Д
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Санчо Джедон
(Дауд Махмуд)
15'
 
Джан Эмре

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 5 0.83
2. Хи-Чан Хван 3 0.5
3. Хайдара Амаду 2 0.33
4. Анхелиньо Хосе 1 0.17
5. Забитцер Марсель 1 (1) 0.17
6. Форсберг Эмиль 1 0.17
7. Орбан Вилли 1 0.17
8. Ольмо Дани 0 0
9. Сорлот Александр 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчо Джедон 5 0.83
2. Джованни Рейна 3 0.5
3. Ройс Марко 2 0.33
4. Беллингхем Джуд 2 0.33
5. Азар Торган 2 (1) 0.33
6. Джан Эмре 1 0.17
7. Холанн Эрлинг 1 0.17
8. Хуммельс Матс 1 0.17
9. Делани Томас 0 0
10. Дауд Махмуд 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 2 0
2. Гулачи Петер 1 0
3. Анхелиньо Хосе 1 0
4. Нкунку Кристофер 1 0
5. Мукиэле Норди 1 0
6. Хи-Чан Хван 1 0
7. Ольмо Дани 1 0
8. Хайдара Амаду 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Дауд Махмуд 2 1
2. Ройс Марко 1 0
3. Делани Томас 1 0
4. Джан Эмре 1 0
5. Хитц Mapвин 1 0
6. Морей Матеу 1 0
7. Беллингхем Джуд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 РБ Лейпциг 21.43% (3) 0 7.14% (1) 0 35.71% (5) 21.43% (3) 14.29% (2)
 Боруссия Д 18.75% (3) 31.25% (5) 18.75% (3) 12.5% (2) 6.25% (1) 6.25% (1) 6.25% (1)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин
Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Боруссия Д: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д Бундеслига

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Санчо Джедон 5 0 3
2. РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 5 0 0
3. Падерборн Србени Деннис 4 0 1
4. РБ Лейпциг Хи-Чан Хван 3 0 1
5. Вольфсбург Виктор Жоао II 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боруссия Д Дауд Махмуд 2 1
2. Эльверсберг Текерджи Синан 1 1
3. Боруссия М Штиндль Ларс 2 0
4. РБ Лейпциг Кампль Кевин 2 0
5. Падерборн Шонлау Себастьян 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Хайдара навесил с левого фланга в штрафную площадь "Боруссии", выскочил из ворот Бюрки и без проблем мяч в руки поймал.
  • 24'
    По очереди команды владеют мячом, но особо продвинуться к штрафным площадям соперника не могут.
  • 22'
    Середина первого тайма у нас идёт. Надо сказать, после гола "Боруссии" опасных моментов мы и не видели. Зато борьбы очень много в центре поля.
  • 20'
    Хальстенберг исполнял этот штрафной, полу-прострел/полу-удар мы увидели, выносит мяч из своей штрафной площади футболист "Боруссии".
  • 19'
    Штрафной заработал "Лейпциг", и может получиться весьма опасно! Мяч установлен недалеко от правого угла штрафной площади "Боруссии".
  • 16'
    Штрафной опасным не получился у футболистов "Лейпцига", "Боруссия" пока со всеми атаками соперника без проблем справляется.
  • Желтая карточка
    15'
    Эмре Джан уже несколько раз сегодня правила нарушил, в итоге получил от Бриха жёлтую карточку.
  • 13'
    Игра проходит на половине поля "Боруссии", игроки Дортмунда стараются выйти в атаку, но прессингует довольно высоко "Лейпциг".
  • 11'
    Игроки "Лейпцига" заметно оживились после пропущенного мяча, но пока "Боруссия" внимательно в обороне действует.
  • 9'
    Хайдара с левого фланга навешивал в штрафную площадь, но получилось слишком низко, отбилась "Боруссия".
  • Фол, нарушение
    7'
    И сразу пошли вперёд игроки "Лейпцига", но нарушили правила в атаке.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Джедон Санчо! 0:1!
    Быстрая атака "Боруссии", Санчо получил мяч слева перед штрафной, забрался в неё и нанёс отличный обводящий удар из-под защитника в дальний угол! Очень эффектно!
  • 4'
    Ольмо два раза пробивал по воротам "Боруссии", но его дважды накрыли соперники! Забитцер в итоге с лёта добавлял, но получилось выше перекладины. Хорошая атака "Лейпцига"!
  • 3'
    В красно-белой форме сегодня играют футболисты "Лейпцига", а "Боруссия" в жёлтых майках, чёрных трусах. Интересная игра должна получиться!
  • Угловой
    2'
    "Боруссия" пошла в атаку на первых минутах, заработала угловой. Пошла подача от правого флажка, выбили мяч из своей штрафной номинальные хозяева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д

Исход игры
РБ Лейпциг
34.3% (48)
Ничья
21.4% (30)
Боруссия Д
44.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
84.06% (116)
Меньше
15.94% (22)
Обе команды забьют
Да
94.93% (131)
Нет
5.07% (7)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
33.6% (47)
2:1 РБ Лейпциг
27.9% (39)
1:1 Ничья
11.4% (16)
2:2 Ничья
9.3% (13)
1:3 Боруссия Д
5% (7)
3:2 РБ Лейпциг
3.6% (5)
2:3 Боруссия Д
2.1% (3)
2:0 РБ Лейпциг
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 