Штрафной заработал "Лейпциг", и может получиться весьма опасно! Мяч установлен недалеко от правого угла штрафной площади "Боруссии".

Хальстенберг исполнял этот штрафной, полу-прострел/полу-удар мы увидели, выносит мяч из своей штрафной площади футболист "Боруссии".

Середина первого тайма у нас идёт. Надо сказать, после гола "Боруссии" опасных моментов мы и не видели. Зато борьбы очень много в центре поля.

По очереди команды владеют мячом, но особо продвинуться к штрафным площадям соперника не могут.

Хайдара навесил с левого фланга в штрафную площадь "Боруссии", выскочил из ворот Бюрки и без проблем мяч в руки поймал.

16' Штрафной опасным не получился у футболистов "Лейпцига", "Боруссия" пока со всеми атаками соперника без проблем справляется.

15' Эмре Джан уже несколько раз сегодня правила нарушил, в итоге получил от Бриха жёлтую карточку.

13' Игра проходит на половине поля "Боруссии", игроки Дортмунда стараются выйти в атаку, но прессингует довольно высоко "Лейпциг".

11' Игроки "Лейпцига" заметно оживились после пропущенного мяча, но пока "Боруссия" внимательно в обороне действует.

9' Хайдара с левого фланга навешивал в штрафную площадь, но получилось слишком низко, отбилась "Боруссия".

7' И сразу пошли вперёд игроки "Лейпцига", но нарушили правила в атаке.

5' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Джедон Санчо! 0:1!

Быстрая атака "Боруссии", Санчо получил мяч слева перед штрафной, забрался в неё и нанёс отличный обводящий удар из-под защитника в дальний угол! Очень эффектно!

4' Ольмо два раза пробивал по воротам "Боруссии", но его дважды накрыли соперники! Забитцер в итоге с лёта добавлял, но получилось выше перекладины. Хорошая атака "Лейпцига"!

3' В красно-белой форме сегодня играют футболисты "Лейпцига", а "Боруссия" в жёлтых майках, чёрных трусах. Интересная игра должна получиться!

2' "Боруссия" пошла в атаку на первых минутах, заработала угловой. Пошла подача от правого флажка, выбили мяч из своей штрафной номинальные хозяева.