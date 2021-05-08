Германия: Кубок 2020-2021
РБ Лейпциг
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Стадион: Олимпиаштадион
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|5
|1
|2.
|Хи-Чан Хван
|3
|0.6
|3.
|Хайдара Амаду
|2
|0.4
|4.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.2
|5.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.2
|6.
|Форсберг Эмиль
|1
|0.2
|7.
|Орбан Вилли
|1
|0.2
|8.
|Ольмо Дани
|0
|0
|9.
|Сорлот Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Санчо Джедон
|4
|0.8
|2.
|Джованни Рейна
|3
|0.6
|3.
|Ройс Марко
|2
|0.4
|4.
|Беллингхем Джуд
|2
|0.4
|5.
|Азар Торган
|2 (1)
|0.4
|6.
|Джан Эмре
|1
|0.2
|7.
|Холанн Эрлинг
|1
|0.2
|8.
|Хуммельс Матс
|1
|0.2
|9.
|Делани Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|2
|0
|2.
|Гулачи Петер
|1
|0
|3.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|4.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|5.
|Мукиэле Норди
|1
|0
|6.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|7.
|Ольмо Дани
|1
|0
|8.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дауд Махмуд
|2
|1
|2.
|Ройс Марко
|1
|0
|3.
|Делани Томас
|1
|0
|4.
|Хитц Mapвин
|1
|0
|5.
|Морей Матеу
|1
|0
|6.
|Беллингхем Джуд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|РБ Лейпциг
|21.43% (3)
|0
|7.14% (1)
|0
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|Боруссия Д
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =2 -6Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =3 -5Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин
Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Боруссия Д: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|5
|0
|0
|2.
|Боруссия Д
|Санчо Джедон
|4
|0
|3
|3.
|Падерборн
|Србени Деннис
|4
|0
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Хи-Чан Хван
|3
|0
|1
|5.
|Вольфсбург
|Виктор Жоао II
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|2
|1
|2.
|Эльверсберг
|Текерджи Синан
|1
|1
|3.
|Боруссия М
|Штиндль Ларс
|2
|0
|4.
|РБ Лейпциг
|Кампль Кевин
|2
|0
|5.
|Падерборн
|Шонлау Себастьян
|2
|0
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д
Исход игры
РБ Лейпциг
37.8% (17)
Ничья
17.8% (8)
Боруссия Д
44.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
84.44% (38)
Меньше
15.56% (7)
Обе команды забьют
Да
95.56% (43)
Нет
4.44% (2)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
31.1% (14)
1:2 Боруссия Д
28.9% (13)
1:1 Ничья
11.1% (5)
1:3 Боруссия Д
8.9% (4)
2:2 Ничья
6.7% (3)
2:3 Боруссия Д
4.4% (2)
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