Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +11 =2 -7Борнмут 0:2 Сток Сити Уиком 1:0 Борнмут Борнмут 0:1 Брентфорд Миллуолл 1:4 Борнмут
Норвич 1:3 Борнмут Хаддерсфилд Таун 1:2 Борнмут Борнмут 4:1 Ковентри Блэкберн 0:2 Борнмут Борнмут 3:1 Мидлсбро Борнмут 0:3 Саутгемптон Борнмут 3:0 Суонси Борнмут 2:3 Барнсли Престон Норт Энд 1:1 Борнмут Бристоль Сити 1:2 Борнмут Борнмут 1:0 Уотфорд Борнмут 1:2 Кардифф Сити КПР 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Ротерхэм Ноттингем Форест 0:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Борнмут
Брентфорд Последние 20 матчей: +10 =6 -4Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд
Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл Престон Норт Энд 0:5 Брентфорд Брентфорд 0:0 Бирмингем Хаддерсфилд Таун 1:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Ноттингем Форест Дерби 2:2 Брентфорд Блэкберн 0:1 Брентфорд Норвич 1:0 Брентфорд Брентфорд 2:1 Сток Сити Брентфорд 3:0 Шеффилд Уэнсдей Ковентри 2:0 Брентфорд КПР 2:1 Брентфорд Брентфорд 0:2 Барнсли Рединг 1:3 Брентфорд Мидлсбро 1:4 Брентфорд
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Брентфорд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Борнмут 1:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Борнмут Первая лига Борнмут 2:2 Брентфорд Первая лига Борнмут 1:0 Брентфорд Первая лига Брентфорд 1:1 Борнмут Первая лига Брентфорд 6:0 Борнмут Трофей Футбольной лиги Борнмут 3:1 Брентфорд Первая лига Брентфорд 1:1 Борнмут Первая лига Борнмут 0:1 Брентфорд Вторая лига Брентфорд 2:0 Борнмут Вторая лига
Прогнозы на матч Борнмут - Брентфорд
Исход игры
Борнмут
67.9% (36)
Ничья
22.6% (12)
Брентфорд
9.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
25.49% (13)
Меньше
74.51% (38)
Обе команды забьют
Да
49.02% (25)
Нет
50.98% (26)
Популярный счёт
1:0 Борнмут
30.2% (16)
1:1 Ничья
22.6% (12)
2:1 Борнмут
20.8% (11)
2:0 Борнмут
13.2% (7)
1:2 Брентфорд
3.8% (2)
0:1 Брентфорд
3.8% (2)
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