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Брентфорд
 
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Стадион:
Борнмут

Предыдущие игры

Брентфорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм
Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл Престон Норт Энд 0:5 Брентфорд Брентфорд 0:0 Бирмингем Хаддерсфилд Таун 1:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Ноттингем Форест Дерби 2:2 Брентфорд Блэкберн 0:1 Брентфорд Норвич 1:0 Брентфорд Брентфорд 2:1 Сток Сити Брентфорд 3:0 Шеффилд Уэнсдей Ковентри 2:0 Брентфорд КПР 2:1 Брентфорд Брентфорд 0:2 Барнсли Рединг 1:3 Брентфорд
Борнмут Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Борнмут 1:0 Брентфорд Борнмут 0:2 Сток Сити Уиком 1:0 Борнмут Борнмут 0:1 Брентфорд
Миллуолл 1:4 Борнмут Норвич 1:3 Борнмут Хаддерсфилд Таун 1:2 Борнмут Борнмут 4:1 Ковентри Блэкберн 0:2 Борнмут Борнмут 3:1 Мидлсбро Борнмут 0:3 Саутгемптон Борнмут 3:0 Суонси Борнмут 2:3 Барнсли Престон Норт Энд 1:1 Борнмут Бристоль Сити 1:2 Борнмут Борнмут 1:0 Уотфорд Борнмут 1:2 Кардифф Сити КПР 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Ротерхэм Ноттингем Форест 0:0 Борнмут

Последние игры между собой

Брентфорд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Борнмут: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Борнмут 1:0 Брентфорд Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:1 Борнмут Брентфорд 1:3 Борнмут Товарищеские матчи
Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Борнмут Первая лига Борнмут 2:2 Брентфорд Первая лига Борнмут 1:0 Брентфорд Первая лига Брентфорд 1:1 Борнмут Первая лига Брентфорд 6:0 Борнмут Трофей Футбольной лиги Борнмут 3:1 Брентфорд Первая лига Брентфорд 1:1 Борнмут Первая лига Борнмут 0:1 Брентфорд Вторая лига Брентфорд 2:0 Борнмут Вторая лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2021, осталось 2 дня 3 часа 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Брентфорд 52.6% (30)
    X 28.1% (16)
    Борнмут 19.3% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Борнмут
    2.03
    3.60
    3.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брентфорд - Борнмут онлайн

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    Прогнозы на матч Брентфорд - Борнмут

    Исход игры
    Брентфорд
    52.6% (30)
    Ничья
    28.1% (16)
    Борнмут
    19.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.6% (22)
    Меньше
    61.4% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (37)
    Нет
    35.09% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.3% (15)
    1:0 Брентфорд
    24.6% (14)
    2:1 Брентфорд
    24.6% (14)
    1:2 Борнмут
    12.3% (7)
    0:1 Борнмут
    7% (4)
    2:0 Брентфорд
    3.5% (2)
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