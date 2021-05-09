Брентфорд
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Стадион: Brentford Community Stadium
Борнмут
Предыдущие игры
Брентфорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм
Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл Престон Норт Энд 0:5 Брентфорд Брентфорд 0:0 Бирмингем Хаддерсфилд Таун 1:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Ноттингем Форест Дерби 2:2 Брентфорд Блэкберн 0:1 Брентфорд Норвич 1:0 Брентфорд Брентфорд 2:1 Сток Сити Брентфорд 3:0 Шеффилд Уэнсдей Ковентри 2:0 Брентфорд КПР 2:1 Брентфорд Брентфорд 0:2 Барнсли Рединг 1:3 Брентфорд
Борнмут Последние 20 матчей: +11 =2 -7Борнмут 1:0 Брентфорд Борнмут 0:2 Сток Сити Уиком 1:0 Борнмут Борнмут 0:1 Брентфорд
Миллуолл 1:4 Борнмут Норвич 1:3 Борнмут Хаддерсфилд Таун 1:2 Борнмут Борнмут 4:1 Ковентри Блэкберн 0:2 Борнмут Борнмут 3:1 Мидлсбро Борнмут 0:3 Саутгемптон Борнмут 3:0 Суонси Борнмут 2:3 Барнсли Престон Норт Энд 1:1 Борнмут Бристоль Сити 1:2 Борнмут Борнмут 1:0 Уотфорд Борнмут 1:2 Кардифф Сити КПР 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Ротерхэм Ноттингем Форест 0:0 Борнмут
Последние игры между собой
Брентфорд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Борнмут: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Борнмут Первая лига Борнмут 2:2 Брентфорд Первая лига Борнмут 1:0 Брентфорд Первая лига Брентфорд 1:1 Борнмут Первая лига Брентфорд 6:0 Борнмут Трофей Футбольной лиги Борнмут 3:1 Брентфорд Первая лига Брентфорд 1:1 Борнмут Первая лига Борнмут 0:1 Брентфорд Вторая лига Брентфорд 2:0 Борнмут Вторая лига
Прогнозы на матч Брентфорд - Борнмут
Исход игры
Брентфорд
52.6% (30)
Ничья
28.1% (16)
Борнмут
19.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (22)
Меньше
61.4% (35)
Обе команды забьют
Да
64.91% (37)
Нет
35.09% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.3% (15)
1:0 Брентфорд
24.6% (14)
2:1 Брентфорд
24.6% (14)
1:2 Борнмут
12.3% (7)
0:1 Борнмут
7% (4)
2:0 Брентфорд
3.5% (2)
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