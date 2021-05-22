Чемпионат мира по Хоккею: Онлайн-трансляции Прогнозы Новости Видео
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. .Чемпионшип: Плей-офф 2021

Англия: .Чемпионшип: Плей-офф 2021

Суонси
1:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Барнсли
0'
1:0
39' Гол
Гримес Мэтт
63'
1
Вудмен
Фредди
26
Нотон
Кайл
44
Бен
Кабанго
5
Гехи
Марк
24
Бидуэлл
Джейк
6
Фултон
Джей
8
Гримес
Мэтт
14
Хурихан
Конор
10
Айю
Андре
15
Раутледж
Уэйн
9
Лоу
Джамал
40
Коллинс
Брэдли
20
Сиббик
Тоби
30
Хелик
Михал
6
Андерсен
Мадс
7
Бриттан
Каллум
21
Палмер
Ромал
27
Моуэтт
Алекс
4
Стайлс
Каллум
14
Моррис
Карлтон
29
Адебоеджо
Виктор
9
Вудроу
Коули
Суонси
4-3-3
Барнсли
3-4-3

Ход матча

39'
Гримес Мэтт
(Фултон Джей)
1:0
46'
 
Дайк Дэрил
Адебоеджо Виктор
46'
 
Уильямс Джордан
Палмер Ромал
54'
Робертс Коннор
Раутледж Уэйн
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Суонси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айю Андре 1 0.5
2. Гримес Мэтт 1 0.5
3. Нотон Кайл 0 0
4. Фултон Джей 0 0
Барнсли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Суонси
# Игрок      
1. Айю Андре 1 0
Барнсли
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Суонси 0 0 100% (1) 0 0 0
 Барнсли 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Суонси Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Барнсли 0:1 Суонси Уотфорд 2:0 Суонси Суонси 2:1 Дерби Рединг 2:2 Суонси
Суонси 0:1 КПР Суонси 2:2 Уиком Шеффилд Уэнсдей 0:2 Суонси Миллуолл 0:3 Суонси Суонси 0:1 Престон Норт Энд Бирмингем 1:0 Суонси Суонси 0:1 Кардифф Сити Борнмут 3:0 Суонси Лутон Таун 0:1 Суонси Блэкберн 1:1 Суонси Суонси 2:1 Мидлсбро Сток Сити 1:2 Суонси Суонси 1:3 Бристоль Сити Суонси 1:0 Ковентри Хаддерсфилд Таун 4:1 Суонси Суонси 1:0 Ноттингем Форест
Барнсли Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Барнсли 0:1 Суонси Барнсли 2:2 Норвич Престон Норт Энд 2:0 Барнсли Барнсли 1:0 Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун 0:1 Барнсли Ковентри 2:0 Барнсли Барнсли 2:0 Мидлсбро Лутон Таун 1:2 Барнсли Барнсли 1:1 Рединг Барнсли 1:2 Шеффилд Уэнсдей Уиком 1:3 Барнсли Борнмут 2:3 Барнсли Барнсли 0:0 Дерби Барнсли 1:0 Бирмингем КПР 1:3 Барнсли Барнсли 2:1 Миллуолл Барнсли 2:0 Сток Сити Бристоль Сити 0:1 Барнсли Барнсли 2:1 Блэкберн Брентфорд 0:2 Барнсли

Последние игры между собой

Суонси: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 0
Барнсли: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 8
Барнсли 0:1 Суонси Барнсли 0:2 Суонси Суонси 2:0 Барнсли Суонси 0:0 Барнсли
Барнсли 1:1 Суонси Суонси 3:1 Барнсли Кубок лиги Барнсли 2:4 Суонси Кубок Барнсли 1:1 Суонси Суонси 1:0 Барнсли Суонси 3:1 Барнсли Барнсли 0:0 Суонси Барнсли 1:3 Суонси Суонси 2:2 Барнсли
1/2 финала
0 Барнсли
1 Суонси
2 Борнмут
3 Брентфорд
Финал
?
Брентфорд

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Борнмут Данджума Арно 2 0 0
2. Суонси Айю Андре 1 0 0
3. Суонси Гримес Мэтт 1 0 0
4. Брентфорд Янельт Витали 1 0 0
5. Брентфорд Форсс Маркус 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Брентфорд Янссон Понтус 2 0
2. Борнмут Мефам Крис 0 1
3. Борнмут Бегович Асмир 1 0
4. Суонси Айю Андре 1 0
5. Брентфорд Далсгор Хенрик 1 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Болельщиков сегодня достаточно много на трибунах - все радуются, что футбол со зрителями вернулся весной в Англию.
  • Травма, повреждение
    60'
    Ощутимо хромает Нотон, получивший по ногам возле бровки. Бывший защитник "Тоттенхэма" в своё время отказался от сборной Ирландии.
  • 59'
    Если всё так и закончится, то "Суонси" выйдет в финал плей-офф и приблизится на один шаг к АПЛ.
  • Фол, нарушение
    58'
    Моуэтт на втором этаже рукой зацепил Гримеса - автор точного удара завалился, испытав болевые ощущения.
  • Фол, нарушение
    57'
    Теперь Фултона завалили - нарушителем оказался Моуэтт. Может, пора угостить зрителей техничным футболом вместо этого?
  • Фол, нарушение
    56'
    Айю оказался на газоне после небольшого столкновения с Хеликом в центре поля. Обошлось без жёлтой.
  • 55'
    Стайлс ввёл мяч в игру из-за боковой, но Дайк тут же его упустил возле лицевой линии. Дайком, кстати, "Спартак" интересовался.
  • Замена
    54'
    Робертс выходит на поле вместо Раутледжа - желаем здоровья человеку, который верой и правдой служит "Суонси" 10 лет.
  • 52'
    Раутледжа погружают на носилки. Единственный положительный вариант здесь в том, что хавбек сам пошёл к бровке.
  • 51'
    Разминается активно резервный футболист "Суонси", а Купер с недовольным и обеспокоенным видом бродит по технической зоне.
  • 50'
    Всё ещё оказывают помощь игроку "Суонси". Медицинский штаб оперативно выскочил на газон.
  • Травма, повреждение
    49'
    Так, а теперь что-то серьёзное приключилось с Раутледжем. Лежит на газоне экс-защитник "Тоттенхэма".
  • Фол, нарушение
    48'
    Гехи и Лоу столкнулись головами возле штрафной площади. Кажется, всё с ними в порядке, но арбитр подошёл к пострадавшим.
  • 47'
    Занятная статистика - "Барнсли" в Чемпионшипе оформил десять голов после выхода игроков со скамейки запасных.
  • Замена
    46'
    В составе "Барнсли" произведены замены - вместо Адебоеджо и Палмера в игру вступили Дайк и Уильямс.
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм. Вернёмся через 15 минут.
  • 45'
    "Барнсли" проводит концовку тайма в атаке - Исмаэль активно подсказывает своим подопечным из технической зоны.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил две минуты к первому тайму.
  • 44'
    Адебоеджо пытался пробиться по флангу, но своевременно на опережение сыграл Нотон и вынес мяч на дальнее расстояние.
  • Угловой
    43'
    Последовал стандартный навес в сторону Айю, который выпрыгнул выше ворот и пробил выше перекладины.
  • 42'
    Бриттон на фланге пытался накрутить Хурихана, однако во второй фазе атаки его накрыл Фултон, пришедший на помощь.
  • 41'
    Позволю себе напомнить, что первый матч между этими командами завершился минимальной победой "Суонси" с тем же счётом.
  • 40'
    Очень сдержанно порадовался Купер - просто поднял кулак вверх и похлопал по плечу своего помощника.
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-О--О-О-О-О-О-Л! 1-0! ГРИМЕС! Восьмой номер "лебедей" получил мяч после скидки головой в исполнении Фултона, сместился к штрафной, подработал мяч и мощно зарядил с левой ноги в угол!
  • Фол, нарушение
    38'
    Нездоровая тенденция к грязным фолам - Кабанго просвистел, словно пуля, но возле лицевой его подтолкнул Сиббик.
  • Фол, нарушение
    37'
    Теперь уже Хурихан получил по лицу от Стайлса в аналогичном эпизоде. Разошлись что-то соперники, однако качественный футбол припасли на 2-й тайм.
  • Фол, нарушение
    36'
    Бидуэлл пребывает на газоне - столкнулся он на втором этаже с Палмером, однако всё обошлось без травм.
  • Фол, нарушение
    35'
    Андерсен затолкал, если не применить более терпкого эпитета, Айю за пределы поля. Пришлось общаться судье с ним.
  • 34'
    Вудмена подключили к игре - Нотон отдал ему передачу, и вратарь "Суонси" моментально отправил мяч метров на двадцать.
  • Фол, нарушение
    33'
    Адебоеджо нарушил правила против Бидуэлла - судья тут же поднял флажок, ибо фол был в непосредственной близости от него.
  • 32'
    Снизился немного темп игры - Вудмен прицельной передачей снабдил Хурихана, оказавшегося на фланге, но Стайлс выбил мяч из-под его ног.
  • 31'
    Стайлс выдал навес, который был прерван головой Гехи. "Суонси" очень внимательно обороняется.
  • 30'
    Палмер, уже падая, выдал навес в сторону Вудроу, но того придержал за футболку немного Кабанго.
  • Фол, нарушение
    29'
    Моррис протестует - хавбек считает,что не играл грязно против Кабанго возле штрафной площади.
  • 28'
    "Суонси" перешёл в наступление - "лебеди" перекатывали мяч возле ворот Коллинса, но ошибся с передачей Айю.
  • 27'
    Бриттон с фланга пытался выдать прицельный навес в сторону вратарской, но Вудмен, опередив всех в воздухе, забрал мяч.
  • 26'
    Купер и Исмаэл не садятся на скамейки - наставники пристально наблюдают за игрой. Француз в большей степени эмоционален.
  • 25'
    Нотон оперативно ввёл мяч в игру из аута, но "Суонси" не развил быструю атаку. Медленно и вяло играет команда Купера.
  • 24'
    Забавный эпизод - Лоу пригнулся, хотя следовала навесная передача на удобной для него высоте.
  • 23'
    Бриттон ошибся с передачей, подарив мяч "Суонси". Теперь уже "лебеди" будут вводить снаряд в игру из-за боковой.
  • 22'
    Хелик оказался в свободной зоне и мощно выстрелил в пустоту - мяч долетел до Вудмена, никого не коснувшись.
  • 21'
    Бидуэлл далеко забросил мяч в штрафную из аута, но "Суонси" не извлёк пользу из этого умения англичанина.
  • Офсайд
    20'
    В офсайд забрался Айю, который находился, как мне показалось, на одной линии с Хеликом.
  • Фол, нарушение
    19'
    Палмер потерял равновесие, пытаясь прервать прорыв Бидуэлла, а затем в подкате сбил соперника.
  • Опасный момент
    18'
    Айю пытался вылететь из-за спин защитников на рандеву с Коллинсом, но вратарь его опередил.
  • 17'
    Приводят доктора "Суонси" в чувства хавбек сборной Ирландии. Лежит он на газоне и утоляет жажду.
  • Фол, нарушение
    16'
    На газоне очутился Хурихан - ирландец был сбит Бриттоном, в действиях которого был скрытый злой умысел.
  • 15'
    Навес последовал от Моуэтта, которого не успел накрыть Гримес, однако Вудроу не успел к снаряду.
  • 14'
    Ничего пока интересного не происходит в матче - "Суонси" чаще владеет мячом, но без продвижения вперёд.
  • Фол, нарушение
    13'
    Фол зафиксирован - Бен Кабанго подставился под Морриса и получил по ногам возле штрафной площади.
  • 12'
    Нотон благополучно ввёл мяч в игру из-за боковой, но "Барнсли" тут же перехватил снаряд возле бровки.
  • 11'
    Не смог выскочить из-за спин защитников Айю - ганский форвард был не в офсайде, но не обработал мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Колоритный Айю, долге время игравший в АПЛ, завалился возле бровки, но судья не разглядел фол.
  • 9'
    Слишком далеко и сильно вынес мяч Коллинс - мяч добрался благополучно до его коллеги из "Суонси".
  • Опасный момент
    8'
    Гримес исполнил навесную передачу в район дальней штанги, но Коллинс кулаком, дотянувшись до снаряда в воздухе, спас ворота.
  • Фол, нарушение
    7'
    Айю получил по ногам в простой ситуации - вырвался он в свободную зону, и Палмер его жестковато встретил.
  • Офсайд
    6'
    Последовала навесная передача в центр вратарской, но боковой судья зафиксировал офсайд у Адебоеджо.
  • Фол, нарушение
    5'
    Моуэтт на газоне, и "Барнсли" исполнит штрафной удар с тридцати метров. К мячу подошёл Стайлс.
  • 4'
    Солнечно сегодня в Уэльсе - погодные условия позволяют и зрителям насладиться матчем в тепле, и игрокам провести игру в лучах небесного светила.
  • 3'
    "Барнсли" вбрасывает аут - Палмер добросил снаряд до Стайлса, тот развернулся и послал его по воздуху в штрафную.
  • Фол, нарушение
    2'
    Практически сразу Фултон нарвался на нарушение - по ногам он заехал Палмеру возле боковой линии.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается первый тайм!
  • До матча
  • Приветствуем всех поклонников английского футбола! "Суонси" и "Барнсли" сегодня побьются за выход в финал плей-офф Чемпионшипа. Встречу для вас прокомментирует Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 131
Суонси 69.5% (91)
X 20.6% (27)
Барнсли 9.9% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Суонси
Ничья
Барнсли
2.83
3.64
9.58
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Суонси 1:0 Барнсли онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Суонси 1:0 Барнсли

Исход игры
Суонси
69.5% (91)
Ничья
20.6% (27)
Барнсли
9.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
38.76% (50)
Меньше
61.24% (79)
Обе команды забьют
Да
59.69% (77)
Нет
40.31% (52)
Популярный счёт
2:1 Суонси
32.1% (42)
1:0 Суонси
26% (34)
1:1 Ничья
20.6% (27)
2:0 Суонси
8.4% (11)
0:1 Барнсли
4.6% (6)
1:2 Барнсли
3.1% (4)
3:1 Суонси
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 