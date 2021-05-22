Англия: .Чемпионшип: Плей-офф 2021
1:0
39' ГолГримес Мэтт
26
Нотон
Кайл
44
Бен
Кабанго
10
Айю
Андре
20
Сиббик
Тоби
30
Хелик
Михал
21
Палмер
Ромал
27
Моуэтт
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Нотон КайлЗащитник
-
44 Бен КабангоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айю АндреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хамер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Данда ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Каллен ЛиэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сиббик ТобиЗащитник
-
30 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Палмер РомалПолузащитник
-
27 Моуэтт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Чаплин КонорПолузащитник
-
24 Хальме АапоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дайк ДэрилНападающий
- Нападающий
-
34 Jasper Moon
-
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
39'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айю Андре
|1
|0.5
|2.
|Гримес Мэтт
|1
|0.5
|3.
|Нотон Кайл
|0
|0
|4.
|Фултон Джей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Айю Андре
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Суонси
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Барнсли
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Суонси Последние 20 матчей: +9 =3 -8Барнсли 0:1 Суонси Уотфорд 2:0 Суонси Суонси 2:1 Дерби Рединг 2:2 Суонси
Суонси 0:1 КПР Суонси 2:2 Уиком Шеффилд Уэнсдей 0:2 Суонси Миллуолл 0:3 Суонси Суонси 0:1 Престон Норт Энд Бирмингем 1:0 Суонси Суонси 0:1 Кардифф Сити Борнмут 3:0 Суонси Лутон Таун 0:1 Суонси Блэкберн 1:1 Суонси Суонси 2:1 Мидлсбро Сток Сити 1:2 Суонси Суонси 1:3 Бристоль Сити Суонси 1:0 Ковентри Хаддерсфилд Таун 4:1 Суонси Суонси 1:0 Ноттингем Форест
Барнсли Последние 20 матчей: +13 =3 -4Барнсли 0:1 Суонси Барнсли 2:2 Норвич Престон Норт Энд 2:0 Барнсли Барнсли 1:0 Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун 0:1 Барнсли Ковентри 2:0 Барнсли Барнсли 2:0 Мидлсбро Лутон Таун 1:2 Барнсли Барнсли 1:1 Рединг Барнсли 1:2 Шеффилд Уэнсдей Уиком 1:3 Барнсли Борнмут 2:3 Барнсли Барнсли 0:0 Дерби Барнсли 1:0 Бирмингем КПР 1:3 Барнсли Барнсли 2:1 Миллуолл Барнсли 2:0 Сток Сити Бристоль Сити 0:1 Барнсли Барнсли 2:1 Блэкберн Брентфорд 0:2 Барнсли
Последние игры между собой
Суонси: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 0
Барнсли: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 8
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Борнмут
|Данджума Арно
|2
|0
|0
|2.
|Суонси
|Айю Андре
|1
|0
|0
|3.
|Суонси
|Гримес Мэтт
|1
|0
|0
|4.
|Брентфорд
|Янельт Витали
|1
|0
|0
|5.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Янссон Понтус
|2
|0
|2.
|Борнмут
|Мефам Крис
|0
|1
|3.
|Борнмут
|Бегович Асмир
|1
|0
|4.
|Суонси
|Айю Андре
|1
|0
|5.
|Брентфорд
|Далсгор Хенрик
|1
|0
Прогнозы на матч Суонси 1:0 Барнсли
Исход игры
Суонси
69.5% (91)
Ничья
20.6% (27)
Барнсли
9.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
38.76% (50)
Меньше
61.24% (79)
Обе команды забьют
Да
59.69% (77)
Нет
40.31% (52)
Популярный счёт
2:1 Суонси
32.1% (42)
1:0 Суонси
26% (34)
1:1 Ничья
20.6% (27)
2:0 Суонси
8.4% (11)
0:1 Барнсли
4.6% (6)
1:2 Барнсли
3.1% (4)
3:1 Суонси
2.3% (3)
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