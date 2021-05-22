Теперь Фултона завалили - нарушителем оказался Моуэтт. Может, пора угостить зрителей техничным футболом вместо этого?

Если всё так и закончится, то "Суонси" выйдет в финал плей-офф и приблизится на один шаг к АПЛ.

Ощутимо хромает Нотон, получивший по ногам возле бровки. Бывший защитник "Тоттенхэма" в своё время отказался от сборной Ирландии.

Болельщиков сегодня достаточно много на трибунах - все радуются, что футбол со зрителями вернулся весной в Англию.

В составе "Барнсли" произведены замены - вместо Адебоеджо и Палмера в игру вступили Дайк и Уильямс.

Занятная статистика - "Барнсли" в Чемпионшипе оформил десять голов после выхода игроков со скамейки запасных.

Гехи и Лоу столкнулись головами возле штрафной площади. Кажется, всё с ними в порядке, но арбитр подошёл к пострадавшим.

Так, а теперь что-то серьёзное приключилось с Раутледжем. Лежит на газоне экс-защитник "Тоттенхэма".

Всё ещё оказывают помощь игроку "Суонси". Медицинский штаб оперативно выскочил на газон.

Разминается активно резервный футболист "Суонси", а Купер с недовольным и обеспокоенным видом бродит по технической зоне.

Раутледжа погружают на носилки. Единственный положительный вариант здесь в том, что хавбек сам пошёл к бровке.

Робертс выходит на поле вместо Раутледжа - желаем здоровья человеку, который верой и правдой служит "Суонси" 10 лет.

Стайлс ввёл мяч в игру из-за боковой, но Дайк тут же его упустил возле лицевой линии. Дайком, кстати, "Спартак" интересовался.

Айю оказался на газоне после небольшого столкновения с Хеликом в центре поля. Обошлось без жёлтой.

Первый тайм

— Завершён первый тайм. Вернёмся через 15 минут.

45' "Барнсли" проводит концовку тайма в атаке - Исмаэль активно подсказывает своим подопечным из технической зоны.

45' Главный арбитр добавил две минуты к первому тайму.

44' Адебоеджо пытался пробиться по флангу, но своевременно на опережение сыграл Нотон и вынес мяч на дальнее расстояние.

43' Последовал стандартный навес в сторону Айю, который выпрыгнул выше ворот и пробил выше перекладины.

42' Бриттон на фланге пытался накрутить Хурихана, однако во второй фазе атаки его накрыл Фултон, пришедший на помощь.

41' Позволю себе напомнить, что первый матч между этими командами завершился минимальной победой "Суонси" с тем же счётом.

40' Очень сдержанно порадовался Купер - просто поднял кулак вверх и похлопал по плечу своего помощника.

39' Г-О-О-О-О-О--О-О-О-О-О-Л! 1-0! ГРИМЕС! Восьмой номер "лебедей" получил мяч после скидки головой в исполнении Фултона, сместился к штрафной, подработал мяч и мощно зарядил с левой ноги в угол!

38' Нездоровая тенденция к грязным фолам - Кабанго просвистел, словно пуля, но возле лицевой его подтолкнул Сиббик.

37' Теперь уже Хурихан получил по лицу от Стайлса в аналогичном эпизоде. Разошлись что-то соперники, однако качественный футбол припасли на 2-й тайм.

36' Бидуэлл пребывает на газоне - столкнулся он на втором этаже с Палмером, однако всё обошлось без травм.

35' Андерсен затолкал, если не применить более терпкого эпитета, Айю за пределы поля. Пришлось общаться судье с ним.

34' Вудмена подключили к игре - Нотон отдал ему передачу, и вратарь "Суонси" моментально отправил мяч метров на двадцать.

33' Адебоеджо нарушил правила против Бидуэлла - судья тут же поднял флажок, ибо фол был в непосредственной близости от него.

32' Снизился немного темп игры - Вудмен прицельной передачей снабдил Хурихана, оказавшегося на фланге, но Стайлс выбил мяч из-под его ног.

31' Стайлс выдал навес, который был прерван головой Гехи. "Суонси" очень внимательно обороняется.

30' Палмер, уже падая, выдал навес в сторону Вудроу, но того придержал за футболку немного Кабанго.

29' Моррис протестует - хавбек считает,что не играл грязно против Кабанго возле штрафной площади.

28' "Суонси" перешёл в наступление - "лебеди" перекатывали мяч возле ворот Коллинса, но ошибся с передачей Айю.

27' Бриттон с фланга пытался выдать прицельный навес в сторону вратарской, но Вудмен, опередив всех в воздухе, забрал мяч.

26' Купер и Исмаэл не садятся на скамейки - наставники пристально наблюдают за игрой. Француз в большей степени эмоционален.

25' Нотон оперативно ввёл мяч в игру из аута, но "Суонси" не развил быструю атаку. Медленно и вяло играет команда Купера.

24' Забавный эпизод - Лоу пригнулся, хотя следовала навесная передача на удобной для него высоте.

23' Бриттон ошибся с передачей, подарив мяч "Суонси". Теперь уже "лебеди" будут вводить снаряд в игру из-за боковой.

22' Хелик оказался в свободной зоне и мощно выстрелил в пустоту - мяч долетел до Вудмена, никого не коснувшись.

21' Бидуэлл далеко забросил мяч в штрафную из аута, но "Суонси" не извлёк пользу из этого умения англичанина.

20' В офсайд забрался Айю, который находился, как мне показалось, на одной линии с Хеликом.

19' Палмер потерял равновесие, пытаясь прервать прорыв Бидуэлла, а затем в подкате сбил соперника.

18' Айю пытался вылететь из-за спин защитников на рандеву с Коллинсом, но вратарь его опередил.

17' Приводят доктора "Суонси" в чувства хавбек сборной Ирландии. Лежит он на газоне и утоляет жажду.

16' На газоне очутился Хурихан - ирландец был сбит Бриттоном, в действиях которого был скрытый злой умысел.

15' Навес последовал от Моуэтта, которого не успел накрыть Гримес, однако Вудроу не успел к снаряду.

14' Ничего пока интересного не происходит в матче - "Суонси" чаще владеет мячом, но без продвижения вперёд.

13' Фол зафиксирован - Бен Кабанго подставился под Морриса и получил по ногам возле штрафной площади.

12' Нотон благополучно ввёл мяч в игру из-за боковой, но "Барнсли" тут же перехватил снаряд возле бровки.

11' Не смог выскочить из-за спин защитников Айю - ганский форвард был не в офсайде, но не обработал мяч.

10' Колоритный Айю, долге время игравший в АПЛ, завалился возле бровки, но судья не разглядел фол.

9' Слишком далеко и сильно вынес мяч Коллинс - мяч добрался благополучно до его коллеги из "Суонси".

8' Гримес исполнил навесную передачу в район дальней штанги, но Коллинс кулаком, дотянувшись до снаряда в воздухе, спас ворота.

7' Айю получил по ногам в простой ситуации - вырвался он в свободную зону, и Палмер его жестковато встретил.

6' Последовала навесная передача в центр вратарской, но боковой судья зафиксировал офсайд у Адебоеджо.

5' Моуэтт на газоне, и "Барнсли" исполнит штрафной удар с тридцати метров. К мячу подошёл Стайлс.

4' Солнечно сегодня в Уэльсе - погодные условия позволяют и зрителям насладиться матчем в тепле, и игрокам провести игру в лучах небесного светила.

3' "Барнсли" вбрасывает аут - Палмер добросил снаряд до Стайлса, тот развернулся и послал его по воздуху в штрафную.

2' Практически сразу Фултон нарвался на нарушение - по ногам он заехал Палмеру возле боковой линии.