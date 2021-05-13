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  3. Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф: 1/4 финала
Читтаделла
1:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Брешия
0'
1:0
40' Гол
Проя Федерико
44' Желтая карточка
Адорни Давиде
48'
36
Кастари
Элхан
24
Гирингелли
Лука
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
17
Доннарумма
Даниэле
8
Проя
Федерико
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
9
Цаджу
Франк
16
Вита
Алессио
11
Беретта
Джакомо
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
26
Мартелла
Бруно
21
Лабойко
Якуб
5
Ван
Де
Лои
Томми
24
Ягелло
Филип
9
Доннарумма
Альфредо
31
Бьярнасон
Биркир
20
Айе
Флориан
Читтаделла
4-3-3
Брешия
4-3-3

Ход матча

19'
Розафио Марко
Беретта Джакомо
 
40'
Проя Федерико
(Розафио Марко)
1:0
44'
Адорни Давиде
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла
Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:0 Салернитана Читтаделла 2:0 Пиза Эмполи 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Пескара Монца 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:3 Реджана Порденоне 0:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Козенца Брешия 3:3 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кремонезе Кьево 2:1 Читтаделла
Брешия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Монца 0:2 Брешия Брешия 4:3 Пиза Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013
Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Брешия: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Брешия 3:3 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:0 Брешия Серия B Брешия 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Брешия Серия B
Читтаделла 2:2 Брешия Серия B Брешия 1:1 Читтаделла Серия B Брешия 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:3 Брешия Серия B Брешия 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Читтаделла 0:1 Брешия Серия B Брешия 4:1 Читтаделла Серия B Брешия 2:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Читтаделла 0:2 Брешия Серия B Брешия 2:0 Читтаделла Серия B Брешия 1:0 Читтаделла Кубок Брешия 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Брешия Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Брешия
2.56
4.11
9.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Читтаделла 1:0 Брешия онлайн

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