Венеция
0:1
Первый тайм: 12'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Кьево
0:1
10' ПенальтиГарритано Лука
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +9 =7 -4Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево
Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина Монца 1:4 Венеция Венеция 2:3 Лечче Асколи 1:1 Венеция Венеция 0:1 Брешия Венеция 2:1 Реджана Эмполи 1:1 Венеция Венеция 3:2 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла
Кьево Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кьево 3:0 Асколи Виртус Энтелла 1:3 Кьево Кьево 1:1 Кремонезе Венеция 3:1 Кьево
Эмполи 2:2 Кьево Читтаделла 1:0 Кьево Кьево 2:0 Пиза Кьево 1:1 СПАЛ 2013 Реджина 1:1 Кьево Кьево 0:0 Фрозиноне Лечче 4:2 Кьево Кьево 1:2 Виченца Виртус Кьево 3:0 Порденоне Козенца 1:0 Кьево Кьево 0:1 Монца Брешия 1:0 Кьево Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла
Последние игры между собой
Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2