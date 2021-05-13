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  3. Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф: 1/4 финала
Венеция
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Кьево
0'
0:1
10' Пенальти
Гарритано Лука
12'
1
Маенпяя
Ники
7
Маццокки
Паскуале
32
Чеккарони
Пьетро
30
Свобода
Михаэль
31
Риччи
Джакомо
33
Чрнигой
Домен
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
11
Форте
Франческо
10
Араму
Маттиа
20
Ди
Мариано
Франческо
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
15
Вяйсянен
Саули
5
Риджионе
Микеле
27
Коттали
Маттео
26
Бертаньоли
Массимо
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
9
Фабро
Микаэль
18
Канотто
Луиджи
Венеция
4-3-3
Кьево
4-4-2

Ход матча

10'
0:1
Гарритано Лука

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево
Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина Монца 1:4 Венеция Венеция 2:3 Лечче Асколи 1:1 Венеция Венеция 0:1 Брешия Венеция 2:1 Реджана Эмполи 1:1 Венеция Венеция 3:2 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла
Кьево Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кьево 3:0 Асколи Виртус Энтелла 1:3 Кьево Кьево 1:1 Кремонезе Венеция 3:1 Кьево
Эмполи 2:2 Кьево Читтаделла 1:0 Кьево Кьево 2:0 Пиза Кьево 1:1 СПАЛ 2013 Реджина 1:1 Кьево Кьево 0:0 Фрозиноне Лечче 4:2 Кьево Кьево 1:2 Виченца Виртус Кьево 3:0 Порденоне Козенца 1:0 Кьево Кьево 0:1 Монца Брешия 1:0 Кьево Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла

Последние игры между собой

Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Венеция 3:1 Кьево Серия B Кьево 1:1 Венеция Серия B Кьево 0:1 Венеция Серия B Венеция 0:2 Кьево Серия B
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Кьево
2.50
3.06
3.25
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