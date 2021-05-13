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  3. Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф: 1/4 финала
Венеция
3:2
Итог доп. времени

Стадион:
Кьево
0'
0:1
10' Пенальти
Гарритано Лука
28' Желтая карточка
Гарритано Лука
31' Желтая карточка
Риччи Джакомо
54' Желтая карточка
Чрнигой Домен
1:1
60' Гол в свои ворота
Бертаньоли Массимо
70' Желтая карточка
Свобода Михаэль
77' Желтая карточка
Бертаньоли Массимо
78' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
90' Желтая карточка
Джонсон Деннис
90' Желтая карточка
Мале Юссеф
90' Желтая карточка
Коттали Маттео
1:2
104' Пенальти
Могос Василе
2:2
107' Гол
Мале Юссеф
113' Желтая карточка
Марджиотта Франческо
3:2
116' Гол
Джонсон Деннис
3:2
120' Не забитый пенальти
Форте Франческо
120'
1
Маенпяя
Ники
7
Маццокки
Паскуале
32
Чеккарони
Пьетро
30
Свобода
Михаэль
31
Риччи
Джакомо
33
Чрнигой
Домен
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
11
Форте
Франческо
10
Араму
Маттиа
20
Ди
Мариано
Франческо
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
15
Вяйсянен
Саули
5
Риджионе
Микеле
27
Коттали
Маттео
26
Бертаньоли
Массимо
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
9
Фабро
Микаэль
18
Канотто
Луиджи
Венеция
4-3-3
Кьево
4-4-2

Ход матча

10'
0:1
Гарритано Лука
28'
 
Гарритано Лука
31'
Риччи Джакомо
 
46'
Феличоли Джанфилиппо
Риччи Джакомо
 
54'
Чрнигой Домен
 
55'
Джонсон Деннис
Чрнигой Домен
 
60'
Бертаньоли Массимо
1:1
65'
 
Ди Гаудио Антонио
Фабро Микаэль
70'
Свобода Михаэль
 
73'
Фьордилино Антонио
Тогордо Антони
 
75'
 
Марджиотта Франческо
Гарритано Лука
77'
 
Бертаньоли Массимо
78'
Фьордилино Антонио
 
82'
Феррарини Габриэле
Маццокки Паскуале
 
88'
 
Цуэлли Эмануэле
Бертаньоли Массимо
90'
Джонсон Деннис
 
90'
Мале Юссеф
 
90'
 
Коттали Маттео
98'
Дези Якопо
Араму Маттиа
 
100'
 
Джорджевич Филип
Пальмьеро Лука
104'
1:2
Могос Василе
107'
Мале Юссеф
2:2
113'
 
Марджиотта Франческо
116'
Джонсон Деннис
3:2
120'
Форте Франческо
3:2

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 24 Нарушения правил 23
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево
Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина Монца 1:4 Венеция Венеция 2:3 Лечче Асколи 1:1 Венеция Венеция 0:1 Брешия Венеция 2:1 Реджана Эмполи 1:1 Венеция Венеция 3:2 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла
Кьево Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кьево 3:0 Асколи Виртус Энтелла 1:3 Кьево Кьево 1:1 Кремонезе Венеция 3:1 Кьево
Эмполи 2:2 Кьево Читтаделла 1:0 Кьево Кьево 2:0 Пиза Кьево 1:1 СПАЛ 2013 Реджина 1:1 Кьево Кьево 0:0 Фрозиноне Лечче 4:2 Кьево Кьево 1:2 Виченца Виртус Кьево 3:0 Порденоне Козенца 1:0 Кьево Кьево 0:1 Монца Брешия 1:0 Кьево Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла

Последние игры между собой

Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Венеция 3:1 Кьево Серия B Кьево 1:1 Венеция Серия B Кьево 0:1 Венеция Серия B Венеция 0:2 Кьево Серия B
  • Дополнительное время
  • Описание гола
    122'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Форте Франческо пробил пенальти, но не смог забить!
  • 120'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • Свисток
    120'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    116'
    ГОООООЛ - Джонсон Деннис забивает
  • Желтая карточка
    113'
    Марджиотта Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    107'
    ГОООООЛ - Мале Юссеф забивает
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Описание гола
    104'
    ГОООООЛ - Могос Василе забивает в серии послематчевых пенальти
  • 100'
    Пальмьеро Лука уходит с поля. Джорджевич Филип выходит вместо него
  • 98'
    Араму Маттиа уходит с поля. Дези Якопо выходит вместо него
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Риччи Джакомо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Гарритано Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Гарритано Лука из команды Кьево забивает с точки!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Араму Маттиа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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