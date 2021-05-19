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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стабек
2:2
Конец матча

Стадион:
Одд
0'
1:0
9' Гол
Хансен Корнелиус
12' Желтая карточка
Пигнатель-Енссен Николас
1:1
20' Пенальти
Бакенга Мушага
27' Желтая карточка
Шала Херолинд
1:2
44' Гол
Бакенга Мушага
46' Желтая карточка
Salomon Owusu
2:2
47' Гол
Скютте Саммю
56' Желтая карточка
Скютте Саммю
59' Желтая карточка
Кителано Йон
90' Желтая карточка
Conrad Wallem
90'+5
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
3
Аманква
Яу
27
Пигнатель-Енссен
Николас
5
Матс
Солхеим
8
Шала
Херолинд
14
Торгерсен
Кристиан
Бернт
22
Скютте
Саммю
23
Эдвардсен
Оливер
19
Киносита
Косуке
11
Хансен
Корнелиус
1
Россбах
Сондре
11
Ролантссон
Гилли
4
Бёртуфт
Один
23
Salomon
Owusu
25
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
6
Леквен
Магнус
7
Йоргенсен
Филип
9
Бакенга
Мушага
20
Леуритсен
Тобиас
8
Коса
Маркус
Андреас
Стабек
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

9'
Хансен Корнелиус
(Шала Херолинд)
1:0
12'
Пигнатель-Енссен Николас
 
20'
1:1
Бакенга Мушага
27'
Шала Херолинд
 
44'
1:2
Бакенга Мушага
(Коса Маркус Андреас)
46'
 
Salomon Owusu
47'
Скютте Саммю
(Шала Херолинд)
2:2
56'
Скютте Саммю
 
59'
 
Кителано Йон
71'
 
Свеннсен Сандер
Йоргенсен Филип
76'
Луманза Тортоль
Шала Херолинд
 
87'
 
Conrad Wallem
Коса Маркус Андреас
90'
 
Conrad Wallem
90'
Simen Wangberg
Оттесен Стурла
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скютте Саммю 1 1
2. Хансен Корнелиус 1 1
3. Шала Херолинд 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 2 (1) 2
2. Коса Маркус Андреас 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Шала Херолинд 1 0
2. Скютте Саммю 1 0
3. Пигнатель-Енссен Николас 1 0
Одд
# Игрок      
1. Кителано Йон 1 0
2. Salomon Owusu 1 0
3. Conrad Wallem 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 Одд 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам Одд 1:0 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стабек
Рёуфосс 1:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:4 Стабек Стабек 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 5:2 Стабек Стабек 1:1 Волеренга Мьёндален 0:1 Стабек Стабек 0:3 Мольде Саннефьёрд 0:0 Стабек Стабек 1:1 Викинг Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек
Одд Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сарпсборг-08 1:0 Одд Одд 1:0 Стабек Одд 1:1 Дьерв Одд 0:0 Саннефьёрд
Бранн 2:1 Одд Одд 1:3 Стрёмсгодсет Одд 1:4 Мольде Саннефьёрд 1:1 Одд Кристиансунд 4:3 Одд Одд 1:2 Старт Волеренга 2:0 Одд Одд 3:0 Викинг Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд

Последние игры между собой

Стабек: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 8
Одд: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 7
Одд 1:0 Стабек Товарищеские матчи Одд 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Одд Типпелиген Стабек 2:0 Одд Товарищеские матчи
Стабек 0:0 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стабек Типпелиген Одд 1:2 Стабек Товарищеские матчи Одд 0:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Одд Типпелиген Одд 4:0 Стабек Товарищеские матчи Одд 0:5 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Одд Типпелиген Одд 0:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Будё-Глимт 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Русенборг 3 1 2 0 8 - 3 5
4. Волеренга 3 1 1 1 5 - 3 4
5. Тромсё 3 1 1 1 4 - 6 4
6. Мьёндален 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Стрёмсгодсет 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Кристиансунд 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Викинг 3 1 0 2 3 - 7 3
10. Одд 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Сарпсборг-08 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Стабек 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Хёугесунн 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Лиллестрём 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Саннефьёрд 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Бранн 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Будё-Глимт 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Русенборг 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Стрёмсгодсет 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Викинг 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Сарпсборг-08 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Стабек 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Тромсё 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Волеренга 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристиансунд 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Саннефьёрд 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Бранн 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Будё-Глимт 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кристиансунд 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Волеренга 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Тромсё 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Русенборг 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Мольде 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Одд 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Хёугесунн 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лиллестрём 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Викинг 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Бранн 2 0 0 2 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 5 0 0
2. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 3 0 0
3. Мольде Брюнхильдсен Ола 2 0 2
4. Волеренга Доннум Арон 2 0 1
5. Тромсё Moses Ebiye 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 2 0
2. Будё-Глимт Берг Патрик 2 0
3. Русенборг Хофф Вебьёрн 2 0
4. Тромсё Jostein Gundersen 2 0
5. Викинг Лёкберг Кристоффер 2 0
Весь список
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