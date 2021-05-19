Норвегия: Типпелиген 2021
1:0
9' ГолХансен Корнелиус
12' Желтая карточкаПигнатель-Енссен Николас
1:1
20' ПенальтиБакенга Мушага
27' Желтая карточкаШала Херолинд
1:2
44' ГолБакенга Мушага
46' Желтая карточкаSalomon Owusu
2:2
47' ГолСкютте Саммю
56' Желтая карточкаСкютте Саммю
59' Желтая карточкаКителано Йон
90' Желтая карточкаConrad Wallem
22
Скютте
Саммю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Скютте СаммюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
84 Браути ЙонасВратарь
-
30 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Antonio Nusa
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Меланн БьёрнЗащитник
-
15 Асанте ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
-
10 КачиНападающий
-
18 Аас СайверНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
9'
20'
1:1
27'
44'
46'
47'
2:2
56'
59'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скютте Саммю
|1
|1
|2.
|Хансен Корнелиус
|1
|1
|3.
|Шала Херолинд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|2 (1)
|2
|2.
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|1
|0
|2.
|Скютте Саммю
|1
|0
|3.
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кителано Йон
|1
|0
|2.
|Salomon Owusu
|1
|0
|3.
|Conrad Wallem
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|Одд
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +6 =8 -6Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам Одд 1:0 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стабек
Рёуфосс 1:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:4 Стабек Стабек 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 5:2 Стабек Стабек 1:1 Волеренга Мьёндален 0:1 Стабек Стабек 0:3 Мольде Саннефьёрд 0:0 Стабек Стабек 1:1 Викинг Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек
Одд Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сарпсборг-08 1:0 Одд Одд 1:0 Стабек Одд 1:1 Дьерв Одд 0:0 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Стабек: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 8
Одд: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 7
Стабек 0:0 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стабек Типпелиген Одд 1:2 Стабек Товарищеские матчи Одд 0:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Одд Типпелиген Одд 4:0 Стабек Товарищеские матчи Одд 0:5 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Одд Типпелиген Одд 0:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стабек Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Будё-Глимт
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Русенборг
|3
|1
|2
|0
|8 - 3
|5
|4.
|Волеренга
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|5.
|Тромсё
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|Мьёндален
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Стрёмсгодсет
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Кристиансунд
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|Викинг
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|10.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Хёугесунн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Лиллестрём
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Саннефьёрд
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Бранн
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Будё-Глимт
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Русенборг
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Стрёмсгодсет
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Викинг
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Тромсё
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Волеренга
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристиансунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Саннефьёрд
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Кристиансунд
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Тромсё
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Русенборг
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Мольде
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Хёугесунн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лиллестрём
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Викинг
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|16.
|Бранн
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|5
|0
|0
|2.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|3
|0
|0
|3.
|Мольде
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|2
|4.
|Волеренга
|Доннум Арон
|2
|0
|1
|5.
|Тромсё
|Moses Ebiye
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|2
|0
|2.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|2
|0
|3.
|Русенборг
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|4.
|Тромсё
|Jostein Gundersen
|2
|0
|5.
|Викинг
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0