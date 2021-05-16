Колон
1:1
Второй тайм: 56'
Тальерес Кордоба
1:0
14' ГолКастро Алексис
18' Желтая карточкаРафа II
1:1
25' ГолФрагапане Франко
31' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
35' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
38' Желтая карточкаEric Meza
46' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
51' Вторая желтая карточкаEric Meza
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Jose RomeroВратарь
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
-
10 Joel SonoraПолузащитник
-
32 Маури ХосеПолузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
11 Matias Sosa
-
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
14'
18'
25'
1:1
31'
35'
38'
51'
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус
Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Колон Колон 2:1 Альдосиви Банфилд 0:3 Колон Колон 2:0 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:3 Колон Колон 1:0 Чиполлетти Колон 1:2 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:2 Колон Колон 1:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =7 -4Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан
Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Велес Сарсфилд Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Рафаэла Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана Колон 1:2 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Колон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Тальерес Кордоба: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1