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  3. Аргентина: Лига професиональ: Плей-офф: 1/4 финала
Колон
1:1
Итог после пенальти
Тальерес Кордоба
0'
1:0
14' Гол
Кастро Алексис
18' Желтая карточка
Рафа II
1:1
25' Гол
Фрагапане Франко
31' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
35' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
38' Желтая карточка
Eric Meza
46' Желтая карточка
Francis Mac Allister
50' Вторая желтая карточка
Eric Meza
66' Желтая карточка
Carlos Auzqui
68' Красная карточка
Маури Хосе
74' Желтая карточка
Rafael Delgado
74' Желтая карточка
Piero Hincapie
2:1
121' Пенальти
Кастро Алексис
2:2
121' Пенальти
Фрагапане Франко
3:2
121' Пенальти
Rodrigo Aliendro
3:3
121' Пенальти
Mateo Retegui
4:3
121' Пенальти
Gonzalo Piovi
4:3
121' Не забитый пенальти
Рафа II
5:3
121' Пенальти
Лертора Федерико
5:4
121' Пенальти
Joel Sonora
6:4
121' Пенальти
Luis Miguel Rodriguez
5:3
Пен' Пенальти
1
Леонардо
Буриан
33
Facundo
Garces
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
14
Лертора
Федерико
21
Eric
Meza
11
Кастро
Алексис
29
Rodrigo
Aliendro
3
Gonzalo
Piovi
10
Luis
Miguel
Rodriguez
19
Wilson
Morelo
1
Marcos
Guillermo
Diaz
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
4
Piero
Hincapie
15
Enzo
Hernan
Diaz
16
Francis
Mac
Allister
8
Мендез
Начо
21
Angelo
Martino
20
Фрагапане
Франко
18
Майкл
Сантос
28
Carlos
Auzqui
Колон
3-1-4-2
Тальерес Кордоба
4-3-1-2

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус
Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Колон Колон 2:1 Альдосиви Банфилд 0:3 Колон Колон 2:0 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:3 Колон Колон 1:0 Чиполлетти Колон 1:2 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:2 Колон Колон 1:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан
Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Велес Сарсфилд Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Рафаэла Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана Колон 1:2 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Колон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Тальерес Кордоба: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Колон 1:2 Тальерес Кордоба Кубок Диего Марадоны Тальерес Кордоба 2:0 Колон Суперлига Тальерес Кордоба 2:0 Колон Суперлига Колон 0:2 Тальерес Кордоба Суперлига
Колон 1:0 Тальерес Кордоба Примера
  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Joel Sonora реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Лертора Федерико реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Рафа II не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Gonzalo Piovi реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Mateo Retegui реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Rodrigo Aliendro реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Фрагапане Франко реализовал пенальти!
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Eric Meza получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Rodrigo Aliendro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Enzo Hernan Diaz получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Фрагапане Франко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Рафа II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Кастро Алексис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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