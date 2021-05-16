Колон
1:1
Итог после пенальти
Тальерес Кордоба
1:0
14' ГолКастро Алексис
18' Желтая карточкаРафа II
1:1
25' ГолФрагапане Франко
31' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
35' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
38' Желтая карточкаEric Meza
46' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
50' Вторая желтая карточкаEric Meza
66' Желтая карточкаCarlos Auzqui
68' Красная карточкаМаури Хосе
74' Желтая карточкаRafael Delgado
74' Желтая карточкаPiero Hincapie
2:1
121' ПенальтиКастро Алексис
2:2
121' ПенальтиФрагапане Франко
3:2
121' ПенальтиRodrigo Aliendro
3:3
121' ПенальтиMateo Retegui
4:3
121' ПенальтиGonzalo Piovi
4:3
121' Не забитый пенальтиРафа II
5:3
121' ПенальтиЛертора Федерико
5:4
121' ПенальтиJoel Sonora
6:4
121' ПенальтиLuis Miguel Rodriguez
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Jose RomeroВратарь
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
-
10 Joel SonoraПолузащитник
-
32 Маури ХосеПолузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
11 Matias Sosa
-
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
14'
18'
25'
1:1
31'
35'
38'
50'
66'
68'
74'
74'
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:3
121'
5:3
121'
5:4
121'
Пен
5:3
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус
Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Колон Колон 2:1 Альдосиви Банфилд 0:3 Колон Колон 2:0 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:3 Колон Колон 1:0 Чиполлетти Колон 1:2 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:2 Колон Колон 1:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =7 -4Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан
Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Велес Сарсфилд Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Рафаэла Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана Колон 1:2 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Колон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Тальерес Кордоба: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1