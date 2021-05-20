  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф: 1/2 финала
Лечче
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Венеция
0' 6'
21
Габриэл
Васконселлос
2
Маджио
Кристиан
5
Лучиони
Фабио
17
Дермаку
Кастриот
25
Галло
Антонино
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
16
Николов
Бобан
53
Хендерсон
Лиам
20
Петтинари
Стефано
9
Кода
Массимо
1
Маенпяя
Ники
7
Маццокки
Паскуале
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
33
Чрнигой
Домен
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
20
Ди
Мариано
Франческо
Лечче
4-3-1-2
Венеция
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Венеция 1:0 Лечче Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина
Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче Про Верчелли 1:3 Лечче Лечче 1:1 Ольбия Виченца Виртус 1:2 Лечче Лечче 1:2 СПАЛ 2013 Пиза 0:1 Лечче Лечче 0:1 Про Патрия Лечче 2:0 Салернитана Перджолеттезе 2:2 Лечче Пистойезе 0:1 Лечче Лечче 0:0 Про Сесто Фрозиноне 0:3 Лечче Венеция 2:3 Лечче
Венеция Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне
Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина Монца 1:4 Венеция Венеция 2:3 Лечче Асколи 1:1 Венеция Венеция 0:1 Брешия Венеция 2:1 Реджана Эмполи 1:1 Венеция Венеция 3:2 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция

Последние игры между собой

Лечче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Венеция 1:0 Лечче Серия B Венеция 2:3 Лечче Серия B Лечче 2:2 Венеция Серия B Венеция 1:1 Лечче Серия B
Лечче 2:1 Венеция Серия B Лечче 1:0 Венеция Серия C1 A Венеция 1:1 Лечче Серия C1 A Венеция 4:0 Лечче Серия C1 A
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Венеция
2.23
3.62
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лечче 0:0 Венеция онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 