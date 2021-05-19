  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия: Eredivisie ECL Playoff: 1/2 финала
Утрехт
1:0
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
17' Желтая карточка
Итакура Ко
20' Желтая карточка
Бауссайд Отман
23' Желтая карточка
Данкерлёй Дамил
62' Желтая карточка
Лундквист Рамон-Паскаль
75' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед
1:0
77' Гол
Густафссон Симон
84' Желтая карточка
Ван де Стрек Сандер
90'+7
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
8
Ван
Оверем
Йорис
22
Ван
де
Стрек
Сандер
6
Махер
Адам
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
26
Бауссайд
Отман
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
32
Те
Вирик
Мик
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
6
Матусива
Азор
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
10
Роббен
Арьен
18
Эль-Мессауди
Ахмед
11
Эль-Ханкури
Мохамед
21
Да
Крус
Алессио
Утрехт
4-3-3
Гронинген
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Итакура Ко
20'
Бауссайд Отман
 
23'
 
Данкерлёй Дамил
49'
 
Ван Кам Даниэль
Ван Хинтум Барт
62'
 
Лундквист Рамон-Паскаль
62'
Рамселар Барт
Бауссайд Отман
 
70'
 
Ларсен Йорген
Эль-Мессауди Ахмед
75'
 
Эль-Ханкури Мохамед
77'
Густафссон Симон
1:0
84'
Ван де Стрек Сандер
 
85'
 
Суслов Томаш
Лундквист Рамон-Паскаль
86'
 
Йоостен Патрик
Эль-Ханкури Мохамед
86'
 
Paulos Abraham
Да Крус Алессио
89'
Махи Мимаун
Керк Гирано
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Утрехт 1:1 ПСВ Спарта Роттердам 0:0 Утрехт Херенвен 0:0 Утрехт Утрехт 3:2 Виллем II
Твенте 1:2 Утрехт Аякс 1:1 Утрехт Утрехт 1:2 Фейеноорд АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт Утрехт 1:3 Витесс Ваалвейк 1:2 Утрехт Утрехт 0:1 Эммен Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =6 -8
ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам
ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:0 Фейеноорд Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Гронинген: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Утрехт 2:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Утрехт Эредивизие Гронинген 0:1 Утрехт Кубок Гронинген 0:1 Утрехт Эредивизие
Утрехт 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Утрехт Эредивизие Гронинген 2:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Кубок Утрехт 1:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:3 Гронинген Кубок Утрехт 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Утрехт Эредивизие Гронинген 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Утрехт 1:0 Гронинген онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 