Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Paulos Abraham из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

96' Махи Мимаун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Paulos Abraham наказан за толчок Махи Мимаун

92' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Утрехт

88' Ларсен Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Тактическая замена. Да Крус Алессио уходит с поля и его заменяет Paulos Abraham

85' Тактическая замена. Лундквист Рамон-Паскаль уходит с поля и его заменяет Томаш Суслов

85' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

83' Лундквист Рамон-Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удар от ворот произведет Гронинген

81' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Утрехт

80' Лундквист Рамон-Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Густафссон Симон пробил со штрафного прямо в стенку

77' Матч возобновлен

77' Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Падт Серджио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Удар от ворот произведет Гронинген

70' Удар от ворот произведет Утрехт

69' Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Отличные скиллы показывает Эль-Ханкури Мохамед , обводя своих соперников

68' Удар от ворот произведет Утрехт

68' Отличный пас сделал Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

67' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удар от ворот произведет Гронинген

65' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Лундквист Рамон-Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

60' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Вратарь парирует удар, который нанес Керк Гирано , и мяч снова в игре

58' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Утрехт

57' Роббен Арьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Удар от ворот произведет Утрехт

55' Удар от ворот произведет Утрехт

55' Ван Кам Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

55' Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Лундквист Рамон-Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Элсхлягель Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' ШТАНГА! Роббен Арьен обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

49' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Хинтум Барт получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Ван Хинтум Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.