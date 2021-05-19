Утрехт
1:0
Конец матча
Стадион: Галгенваард
Гронинген
17' Желтая карточкаИтакура Ко
20' Желтая карточкаБауссайд Отман
23' Желтая карточкаДанкерлёй Дамил
62' Желтая карточкаЛундквист Рамон-Паскаль
75' Желтая карточкаЭль-Ханкури Мохамед
1:0
77' ГолГустафссон Симон
84' Желтая карточкаВан де Стрек Сандер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Элия ЭльероНападающий
- Нападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роббен АрьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бротвейт ПерВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леаль МигельПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
Ход матча
17'
20'
23'
77'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 0
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +10 =6 -4Утрехт 1:1 ПСВ Спарта Роттердам 0:0 Утрехт Херенвен 0:0 Утрехт Утрехт 3:2 Виллем II
Твенте 1:2 Утрехт Аякс 1:1 Утрехт Утрехт 1:2 Фейеноорд АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт Утрехт 1:3 Витесс Ваалвейк 1:2 Утрехт Утрехт 0:1 Эммен Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =6 -8ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам
ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:0 Фейеноорд Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Гронинген: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Утрехт 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Утрехт Эредивизие Гронинген 2:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Кубок Утрехт 1:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:3 Гронинген Кубок Утрехт 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Утрехт Эредивизие Гронинген 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие