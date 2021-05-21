Испания: Ла Лига 2020-2021
Леванте
2:2
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Кадис
1:0
8' ГолРохер Марти
1:1
14' ГолНегредо Альваро
25' Желтая карточкаНегредо Альваро
1:2
32' ГолАкапо Карлос
41' Желтая карточкаСобрино Рубен
2:2
58' ГолМелеро Гонсало
2
Сон
10
Барди
Энис
13
Хиль
Давид
15
Акапо
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
23 Коке ХорхеЗащитник
-
25 Дукуре ШейкПолузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Флере ХуанВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
37 Мартин АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
1:0
14'
25'
32'
1:2
41'
58'
2:2
80'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|14
|0.37
|2.
|Рохер Марти
|12 (2)
|0.32
|3.
|Мелеро Гонсало
|7
|0.18
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.11
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.05
|6.
|Леон Серхио
|2
|0.05
|7.
|Барди Энис
|1
|0.03
|8.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.03
|9.
|Дуарте Оскар
|1
|0.03
|10.
|Везу Рубен
|1
|0.03
|11.
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|12.
|Клерк Карлос
|0
|0
|13.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|14.
|Радоя Неманья
|0
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|0
|0
|16.
|Рочина Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|8
|0.21
|2.
|Алекс Фернандес
|4 (2)
|0.11
|3.
|Лосано Энтони
|3
|0.08
|4.
|Кала Хуан
|3
|0.08
|5.
|Переа Альберто
|2
|0.05
|6.
|Хименес Альваро
|2
|0.05
|7.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.05
|8.
|Мауро Маркос
|2
|0.05
|9.
|Алехо Иван
|1
|0.03
|10.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|11.
|Помбо Хорхе
|1
|0.03
|12.
|Акапо Карлос
|1
|0.03
|13.
|Искьердо Хайро
|1
|0.03
|14.
|Мари Хосе
|1 (1)
|0.03
|15.
|Шапоньич Иван
|1 (1)
|0.03
|16.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|17.
|Малбашич Филип
|0
|0
|18.
|Карселен Исаак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|7
|0
|2.
|Рочина Рубен
|5
|0
|3.
|Клерк Карлос
|5
|0
|4.
|Малса Микаэль
|5
|0
|5.
|Робер Пьер
|3
|1
|6.
|Постиго Серхио
|4
|0
|7.
|Вукчевич Никола
|4
|0
|8.
|Рохер Марти
|4
|0
|9.
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|10.
|Барди Энис
|4
|0
|11.
|Гомес Даниэль
|3
|0
|12.
|Сон
|3
|0
|13.
|Моралес Луис
|3
|0
|14.
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0
|15.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|16.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|17.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|18.
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|19.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|20.
|Радоя Неманья
|1
|0
|21.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|22.
|Alejandro Cantero
|1
|0
|23.
|Карденас Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|11
|0
|2.
|Кала Хуан
|8
|0
|3.
|Йонссон Йенс
|6
|0
|4.
|Негредо Альваро
|4
|1
|5.
|Лосано Энтони
|5
|0
|6.
|Мари Хосе
|5
|0
|7.
|Альфонсо Луис
|5
|0
|8.
|Санчес Сальвадор
|5
|0
|9.
|Алехо Иван
|5
|0
|10.
|Искьердо Хайро
|4
|0
|11.
|Акапо Карлос
|2
|1
|12.
|Мауро Маркос
|2
|1
|13.
|Собрино Рубен
|3
|0
|14.
|Карселен Исаак
|3
|0
|15.
|Алькала Педро
|2
|0
|16.
|Малбашич Филип
|2
|0
|17.
|Шапоньич Иван
|2
|0
|18.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|19.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|20.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|21.
|Гарридо Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|15.22% (7)
|21.74% (10)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|8.7% (4)
|19.57% (9)
|Кадис
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +4 =6 -10Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте
Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал
Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис
Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис
Последние игры между собой
Леванте: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|65 - 24
|83
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 27
|81
|3.
|Барселона
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|84 - 38
|76
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|23
|5
|9
|52 - 33
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|58 - 38
|59
|6.
|Бетис
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|47 - 48
|58
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|59 - 42
|58
|8.
|Сельта
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|53 - 54
|53
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|46 - 40
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|47 - 65
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 47
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|36 - 58
|44
|13.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|12
|15
|50 - 53
|42
|14.
|Леванте
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|46 - 57
|41
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 56
|38
|16.
|Хетафе
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 43
|37
|17.
|Уэска
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 53
|33
|18.
|Эльче
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|32 - 55
|33
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|5
|16
|16
|33 - 55
|31
|20.
|Эйбар
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|29 - 51
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 20
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 21
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 21
|33
|7.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|34 - 23
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 23
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 19
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|27 - 30
|24
|14.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|15 - 13
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|16.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|18.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 30
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|34 - 15
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 22
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 28
|24
|8.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 27
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 27
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|22 - 40
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 32
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 32
|12
|20.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|30
|3
|9
|2.
|Вильярреал
|Морено Херард
|23
|10
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|1
|8
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|20
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Барселона
|Ленгле Клеман
|9
|2
|5.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
Прогнозы на матч Леванте 2:2 Кадис
Исход игры
Леванте
75.4% (104)
Ничья
20.3% (28)
Кадис
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.47% (70)
Меньше
48.53% (66)
Обе команды забьют
Да
69.12% (94)
Нет
30.88% (42)
Популярный счёт
2:1 Леванте
44.2% (61)
1:0 Леванте
21.7% (30)
1:1 Ничья
17.4% (24)
2:0 Леванте
6.5% (9)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Кадис
2.2% (3)
1:2 Кадис
1.4% (2)
3:1 Леванте
1.4% (2)
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