Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

92' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Кадис

92' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Кадис

89' Удар от ворот произведет Кадис

88' Матч возобновлен

88' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Гарридо Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Искьердо Хайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Удар от ворот произведет Кадис

84' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Кадис

79' Удар от ворот произведет Леванте

78' Помбо Хорхе не смог попасть в створ ударом издали

76' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

70' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Рохер Марти не смог попасть в створ ударом издали

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

64' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Карселен Исаак предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Г О О О О Л - Мелеро Гонсало изменил счет на табло!

58' Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Кадис

55' Гомес Даниэль бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

55' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

54' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

54' Карселен Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Кадис

52' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

50' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Карселен Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Удар от ворот произведет Кадис

48' Де Фрутос Хорхе не смог попасть в створ ударом издали