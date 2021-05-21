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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Леванте
2:2
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
1:0
8' Гол
Рохер Марти
1:1
14' Гол
Негредо Альваро
25' Желтая карточка
Негредо Альваро
1:2
32' Гол
Акапо Карлос
41' Желтая карточка
Собрино Рубен
2:2
58' Гол
Мелеро Гонсало
90'+4
34
Карденас
Дани
2
Сон
4
Робер
Пьер
6
Дуарте
Оскар
3
Антонио
Гарсия
18
Де
Фрутос
Хорхе
12
Малса
Микаэль
22
Мелеро
Гонсало
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
21
Гомес
Даниэль
13
Хиль
Давид
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
19
Алькала
Педро
15
Акапо
Карлос
2
Йонссон
Йенс
6
Мари
Хосе
17
Аугусто
Фернандес
21
Собрино
Рубен
18
Негредо
Альваро
10
Переа
Альберто
Леванте
4-4-2
Кадис
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 14 0.37
2. Рохер Марти 12 (2) 0.32
3. Мелеро Гонсало 7 0.18
4. Де Фрутос Хорхе 4 0.11
5. Гомес Даниэль 2 0.05
6. Леон Серхио 2 0.05
7. Барди Энис 1 0.03
8. Кампанья Хосе 1 (1) 0.03
9. Дуарте Оскар 1 0.03
10. Везу Рубен 1 0.03
11. Малса Микаэль 1 0.03
12. Клерк Карлос 0 0
13. Мирамон Хорхе 0 0
14. Радоя Неманья 0 0
15. Антонио Гарсия 0 0
16. Рочина Рубен 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 8 0.21
2. Алекс Фернандес 4 (2) 0.11
3. Лосано Энтони 3 0.08
4. Кала Хуан 3 0.08
5. Переа Альберто 2 0.05
6. Хименес Альваро 2 0.05
7. Санчес Сальвадор 2 0.05
8. Мауро Маркос 2 0.05
9. Алехо Иван 1 0.03
10. Собрино Рубен 1 0.03
11. Помбо Хорхе 1 0.03
12. Акапо Карлос 1 0.03
13. Искьердо Хайро 1 0.03
14. Мари Хосе 1 (1) 0.03
15. Шапоньич Иван 1 (1) 0.03
16. Альфонсо Луис 0 0
17. Малбашич Филип 0 0
18. Карселен Исаак 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 7 0
2. Рочина Рубен 5 0
3. Клерк Карлос 5 0
4. Малса Микаэль 5 0
5. Робер Пьер 3 1
6. Постиго Серхио 4 0
7. Вукчевич Никола 4 0
8. Рохер Марти 4 0
9. Мелеро Гонсало 4 0
10. Барди Энис 4 0
11. Гомес Даниэль 3 0
12. Сон 3 0
13. Моралес Луис 3 0
14. Де Фрутос Хорхе 3 0
15. Дуарте Оскар 2 0
16. Антонио Гарсия 2 0
17. Кампанья Хосе 1 0
18. Дукуре Шейк III 1 0
19. Коке Хорхе II 1 0
20. Радоя Неманья 1 0
21. Мирамон Хорхе 1 0
22. Alejandro Cantero 1 0
23. Карденас Дани 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 11 0
2. Кала Хуан 8 0
3. Йонссон Йенс 6 0
4. Негредо Альваро 4 1
5. Лосано Энтони 5 0
6. Мари Хосе 5 0
7. Альфонсо Луис 5 0
8. Санчес Сальвадор 5 0
9. Алехо Иван 5 0
10. Искьердо Хайро 4 0
11. Акапо Карлос 2 1
12. Мауро Маркос 2 1
13. Собрино Рубен 3 0
14. Карселен Исаак 3 0
15. Алькала Педро 2 0
16. Малбашич Филип 2 0
17. Шапоньич Иван 2 0
18. Алекс Фернандес 1 0
19. Аугусто Фернандес 1 0
20. Помбо Хорхе 1 0
21. Гарридо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 15.22% (7) 21.74% (10) 17.39% (8) 17.39% (8) 8.7% (4) 19.57% (9)
 Кадис 18.18% (6) 9.09% (3) 21.21% (7) 18.18% (6) 18.18% (6) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте
Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал
Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис
Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис

Последние игры между собой

Леванте: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Кадис 2:2 Леванте Ла Лига Леванте 2:1 Кадис Товарищеские матчи Кадис 1:1 Леванте Сегунда Леванте 0:0 Кадис Сегунда
Кадис 1:1 Леванте Кубок Короля Кадис 2:4 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Кадис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 37 25 8 4 65 - 24 83
2. Реал Мадрид Заявка 37 24 9 4 65 - 27 81
3. Барселона Заявка 37 23 7 7 84 - 38 76
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад Заявка 37 16 11 10 58 - 38 59
6. Бетис Заявка 37 16 10 11 47 - 48 58
7. Вильярреал Заявка 37 15 13 9 59 - 42 58
8. Сельта Заявка 37 14 11 12 53 - 54 53
9. Атлетик Б Заявка 37 11 13 13 46 - 40 46
10. Гранада Заявка 37 13 6 18 47 - 65 45
11. Осасуна Заявка 37 11 11 15 37 - 47 44
12. Кадис Заявка 38 11 11 16 36 - 58 44
13. Валенсия Заявка 37 10 12 15 50 - 53 42
14. Леванте Заявка 38 9 14 15 46 - 57 41
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе Заявка 37 9 10 18 28 - 43 37
17. Уэска Заявка 37 7 12 18 34 - 53 33
18. Эльче Заявка 37 7 12 18 32 - 55 33
19. Вальядолид Заявка 37 5 16 16 33 - 55 31
20. Эйбар Заявка 37 6 12 19 29 - 51 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Валенсия Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
8. Вильярреал Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
9. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
10. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
11. Атлетик Б Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 19 5 9 5 27 - 30 24
14. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
15. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
16. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
17. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Кадис Заявка 19 6 6 7 19 - 28 24
8. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
9. Сельта Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
10. Осасуна Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
12. Эйбар Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Эльче Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 23 10 6
3. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 20 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Барселона Ленгле Клеман 9 2
5. Алавес Пина Томас 12 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Леванте 75.4% (104)
X 20.3% (28)
Кадис 4.3% (6)
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Прогнозы на матч Леванте 2:2 Кадис

Исход игры
Леванте
75.4% (104)
Ничья
20.3% (28)
Кадис
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.47% (70)
Меньше
48.53% (66)
Обе команды забьют
Да
69.12% (94)
Нет
30.88% (42)
Популярный счёт
2:1 Леванте
44.2% (61)
1:0 Леванте
21.7% (30)
1:1 Ничья
17.4% (24)
2:0 Леванте
6.5% (9)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Кадис
2.2% (3)
1:2 Кадис
1.4% (2)
3:1 Леванте
1.4% (2)
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