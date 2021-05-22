Испания: Ла Лига 2020-2021
20
Корреа
Робер
11
Луиш
Рафаэл
14
Инуи
Такаси
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
13
Нето
Мурара
24
Фирпо
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
19 Гарсия АлешНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Тенас АрнауВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|12
|0.32
|2.
|Хиль Бриан
|4
|0.11
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.08
|4.
|Энрич Серхи
|3
|0.08
|5.
|Педро Леон
|1
|0.03
|6.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|7.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.03
|9.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|10.
|Ресио Хосе
|1 (1)
|0.03
|11.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.03
|12.
|Эспозито Эду
|0
|0
|13.
|Корреа Робер
|0
|0
|14.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|15.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|16.
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|17.
|Гарсия Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|30 (3)
|0.81
|2.
|Гризманн Антуан
|12 (1)
|0.32
|3.
|Дембеле Усман
|6
|0.16
|4.
|Фати Ансу
|4
|0.11
|5.
|Альба Жорди
|3
|0.08
|6.
|Де Йонг Френки
|3
|0.08
|7.
|Гонсалес Педро
|3
|0.08
|8.
|Тринкан Франсишку
|3
|0.08
|9.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.05
|10.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.05
|11.
|Мингеса Оскар
|2
|0.05
|12.
|Дест Серджино
|2
|0.05
|13.
|Араухо Рональд
|2
|0.05
|14.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|15.
|Мориба Илайкс
|1
|0.03
|16.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|17.
|Ленгле Клеман
|1
|0.03
|18.
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|19.
|Бускетс Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|8
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|8
|0
|3.
|Хиль Бриан
|6
|0
|4.
|Ресио Хосе
|5
|0
|5.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|6.
|Кике Гарсия
|3
|1
|7.
|Паулу Оливейра
|4
|0
|8.
|Посо Алехандро
|4
|0
|9.
|Эспозито Эду
|4
|0
|10.
|Анхель Хосе
|3
|0
|11.
|Альварес Серхио
|3
|0
|12.
|Корреа Робер
|3
|0
|13.
|Педро Леон
|2
|0
|14.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|15.
|Энрич Серхи
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Муто Йосинори
|1
|0
|19.
|Техеро Альваро
|1
|0
|20.
|Гарсия Алеш
|1
|0
|21.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|22.
|Арьета Унаи
|1
|0
|23.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|9
|2
|2.
|Альба Жорди
|9
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|8
|0
|4.
|Де Йонг Френки
|5
|0
|5.
|Месси Лионель
|4
|0
|6.
|Гризманн Антуан
|4
|0
|7.
|Мингеса Оскар
|4
|0
|8.
|Пике Херард
|3
|0
|9.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|10.
|Дембеле Усман
|2
|0
|11.
|Араухо Рональд
|2
|0
|12.
|Гонсалес Педро
|2
|0
|13.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|14.
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|15.
|Роберто Серхи
|1
|0
|16.
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|17.
|Аленья Карлес
|1
|0
|18.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|19.
|Дест Серджино
|1
|0
|20.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|21.
|Пуч Рикард
|1
|0
|22.
|Мориба Илайкс
|1
|0
|23.
|Фати Ансу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|37.93% (11)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|Барселона
|10.13% (8)
|16.46% (13)
|22.78% (18)
|12.66% (10)
|20.25% (16)
|17.72% (14)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +2 =6 -12Валенсия 4:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 0:1 Эйбар Эйбар 3:0 Алавес
Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Гранада 4:1 Эйбар Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М
Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона
Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 11
Барселона: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|38
|25
|9
|4
|65 - 24
|84
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|38
|24
|10
|4
|65 - 27
|82
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|38
|23
|8
|7
|84 - 38
|77
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|23
|5
|9
|52 - 33
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|38
|16
|12
|10
|58 - 38
|60
|6.
|Бетис
|0:0 Заявка
|38
|16
|11
|11
|47 - 48
|59
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|38
|15
|14
|9
|59 - 42
|59
|8.
|Сельта
|0:0 Заявка
|38
|14
|12
|12
|53 - 54
|54
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|38
|11
|14
|13
|46 - 40
|47
|10.
|Гранада
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|47 - 65
|45
|11.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|38
|11
|12
|15
|37 - 47
|45
|12.
|Кадис
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|36 - 58
|44
|13.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|38
|10
|13
|15
|50 - 53
|43
|14.
|Леванте
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|46 - 57
|41
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 56
|38
|16.
|Хетафе
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 43
|37
|17.
|Уэска
|0:0 Заявка
|38
|7
|13
|18
|34 - 53
|34
|18.
|Эльче
|0:0 Заявка
|38
|7
|13
|18
|32 - 55
|34
|19.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|38
|5
|17
|16
|33 - 55
|32
|20.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|38
|6
|13
|19
|29 - 51
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|31 - 12
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 20
|38
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 21
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 21
|33
|7.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|34 - 23
|31
|8.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 27
|31
|9.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|11.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 19
|30
|12.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 22
|27
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|27 - 30
|24
|14.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|15 - 13
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|16.
|Уэска
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 21
|22
|17.
|Эльче
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 30
|20
|19.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|18 - 28
|17
|20.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|12
|6
|1
|34 - 15
|42
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|40 - 18
|39
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|24 - 13
|36
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 22
|34
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 19
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 17
|27
|7.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 27
|24
|8.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 28
|24
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|10.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|11.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|17 - 21
|17
|12.
|Леванте
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 27
|17
|13.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|14.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|22 - 40
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Эльче
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 32
|13
|19.
|Уэска
|0:0 Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 32
|12
|20.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|19
|2
|6
|11
|16 - 30
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|30
|3
|9
|2.
|Вильярреал
|Морено Херард
|23
|10
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|1
|8
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|20
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Барселона
|Ленгле Клеман
|9
|2
|5.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Барселона
Исход игры
Эйбар
2.3% (3)
Ничья
3.1% (4)
Барселона
94.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
68.5% (87)
Меньше
31.5% (40)
Обе команды забьют
Да
61.42% (78)
Нет
38.58% (49)
Популярный счёт
1:2 Барселона
32.3% (42)
0:2 Барселона
23.1% (30)
1:3 Барселона
20% (26)
0:3 Барселона
7.7% (10)
0:1 Барселона
5.4% (7)
1:4 Барселона
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
2:1 Эйбар
1.5% (2)
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