Увязла снова игра в центре поля. Сложно сказать, кто владеет инициативой на футбольном поле. И вряд ли преимущество можно прямо сейчас отдать "Барсе".

Горят пока в Мадриде и в Вальядолиде нули на табло. При таких раскладах, напомню, чемпионом становятся игроки "Атлетико".

Дембеле получил передачу от Бусетса, но выполнить прострел с левого фланга игрок не сумел. Попал он под прессинг, после чего отступил.

Хиль с левой бровки выполнял прострел в центр штрафной - сыграл на выходе голкипер "Барсы", забравший мяч в броске в свои перчатки.

Стоит отметить, что во всех параллельных встречах на табло пока горят. То есть, ни в одной из встреч не забито быстрых голов. Бывает и такое.

9' В центре получил мяч Гризманн, который выполнил заброс в штрафную, однако партнеру до сферы добраться не удалось. Снаряд в руках кипера.

8' Не слишком активный прессинг от "Эйбара" идет, но "оружейники", тем не менее, заставляют нервничать "Барселону", играющую в этой встрече без Месси.

7' Идет вперед "Эйбар", которому в результате подачи с правого фланга удается заработать первый в матче угловой удар. Посмотрим, что из этого получится.

6' Гризманн фолит в отборе, нанося удар по ногам сопернику. Первое нарушение правил в нашем противостоянии. Свисток зафиксировал нарушение правил.

4' На первых минутах играх "Барса" традиционно для себя перекатывает мяч в районе центрального круга, не позволяя сопернику даже на некоторое время им завладеть.

3' Забрала мяч под свой контроль "Барселона". Вряд ли этот факт должен удивлять болельщиков. Сегодня каталонцы, конечно же, фавориты встречи.

2' Конечно же, главной встречей в этот футбольный вечер будет матч "Вальядолид" - "Атлетико", где решается судьба чемпионского титула. Ну, а у нас "Барселона" будет отстаивать свою третью строчку.