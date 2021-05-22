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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Эйбар
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Барселона
0' 14'
13
Йоэл
Родригес
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
11
Луиш
Рафаэл
14
Инуи
Такаси
8
Папа
Диоп
33
Атьенса
Мигель
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
9
Энрич
Серхи
13
Нето
Мурара
2
Дест
Серджино
4
Араухо
Рональд
28
Мингеса
Оскар
24
Фирпо
Жуниор
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
27
Мориба
Илайкс
17
Тринкан
Франсишку
7
Гризманн
Антуан
11
Дембеле
Усман
Эйбар
4-4-2
Барселона
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 12 0.32
2. Хиль Бриан 4 0.11
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.08
4. Энрич Серхи 3 0.08
5. Педро Леон 1 0.03
6. Папа Диоп 1 0.03
7. Кевин Родригес 1 0.03
8. Муто Йосинори 1 0.03
9. Инуи Такаси 1 0.03
10. Ресио Хосе 1 (1) 0.03
11. Дмитрович Марко 1 (1) 0.03
12. Эспозито Эду 0 0
13. Корреа Робер 0 0
14. Паулу Оливейра 0 0
15. Арбилья Анайц 0 0
16. Луиш Рафаэл 0 0
17. Гарсия Алеш 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 30 (3) 0.81
2. Гризманн Антуан 12 (1) 0.32
3. Дембеле Усман 6 0.16
4. Фати Ансу 4 0.11
5. Альба Жорди 3 0.08
6. Де Йонг Френки 3 0.08
7. Гонсалес Педро 3 0.08
8. Тринкан Франсишку 3 0.08
9. Брайтвайт Мартин 2 0.05
10. Коутиньо Филиппе 2 0.05
11. Мингеса Оскар 2 0.05
12. Дест Серджино 2 0.05
13. Араухо Рональд 2 0.05
14. Роберто Серхи 1 0.03
15. Мориба Илайкс 1 0.03
16. Фирпо Жуниор 1 0.03
17. Ленгле Клеман 1 0.03
18. Пуч Рикард 1 0.03
19. Бускетс Серхио 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 8 2
2. Арбилья Анайц 8 0
3. Хиль Бриан 6 0
4. Ресио Хосе 5 0
5. Бургос Эстебан 5 0
6. Кике Гарсия 3 1
7. Паулу Оливейра 4 0
8. Посо Алехандро 4 0
9. Эспозито Эду 4 0
10. Анхель Хосе 3 0
11. Альварес Серхио 3 0
12. Корреа Робер 3 0
13. Педро Леон 2 0
14. Луиш Рафаэл 2 0
15. Энрич Серхи 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Муто Йосинори 1 0
19. Техеро Альваро 1 0
20. Гарсия Алеш 1 0
21. Атьенса Мигель 1 0
22. Арьета Унаи 1 0
23. Мендиа Эньяут 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 9 2
2. Альба Жорди 9 0
3. Бускетс Серхио 8 0
4. Де Йонг Френки 5 0
5. Месси Лионель 4 0
6. Гризманн Антуан 4 0
7. Мингеса Оскар 4 0
8. Пике Херард 3 0
9. Брайтвайт Мартин 3 0
10. Дембеле Усман 2 0
11. Араухо Рональд 2 0
12. Гонсалес Педро 2 0
13. Пьянич Миралем 1 0
14. Тер Штеген Марк-Андре 1 0
15. Роберто Серхи 1 0
16. Юмтити Самуэль 1 0
17. Аленья Карлес 1 0
18. Тринкан Франсишку 1 0
19. Дест Серджино 1 0
20. Фирпо Жуниор 1 0
21. Пуч Рикард 1 0
22. Мориба Илайкс 1 0
23. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 10.34% (3) 13.79% (4) 13.79% (4) 37.93% (11) 6.9% (2) 17.24% (5)
 Барселона 10.13% (8) 16.46% (13) 22.78% (18) 12.66% (10) 20.25% (16) 17.72% (14)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Валенсия 4:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 0:1 Эйбар Эйбар 3:0 Алавес
Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Гранада 4:1 Эйбар Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М
Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона
Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 11
Барселона: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 0
Барселона 1:1 Эйбар Ла Лига Барселона 5:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:3 Барселона Ла Лига Эйбар 2:2 Барселона Примера
Барселона 3:0 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Барселона Примера Барселона 6:1 Эйбар Примера Барселона 4:2 Эйбар Примера Эйбар 0:4 Барселона Примера Эйбар 0:4 Барселона Примера Барселона 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 38 25 9 4 65 - 24 84
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 38 24 10 4 65 - 27 82
3. Барселона 0:0 Заявка 38 23 8 7 84 - 38 77
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 38 16 12 10 58 - 38 60
6. Бетис 0:0 Заявка 38 16 11 11 47 - 48 59
7. Вильярреал 0:0 Заявка 38 15 14 9 59 - 42 59
8. Сельта 0:0 Заявка 38 14 12 12 53 - 54 54
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 38 11 14 13 46 - 40 47
10. Гранада Заявка 37 13 6 18 47 - 65 45
11. Осасуна 0:0 Заявка 38 11 12 15 37 - 47 45
12. Кадис Заявка 38 11 11 16 36 - 58 44
13. Валенсия 0:0 Заявка 38 10 13 15 50 - 53 43
14. Леванте Заявка 38 9 14 15 46 - 57 41
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе Заявка 37 9 10 18 28 - 43 37
17. Уэска 0:0 Заявка 38 7 13 18 34 - 53 34
18. Эльче 0:0 Заявка 38 7 13 18 32 - 55 34
19. Вальядолид 0:0 Заявка 38 5 17 16 33 - 55 32
20. Эйбар 0:0 Заявка 38 6 13 19 29 - 51 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 12 4 3 31 - 12 40
3. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
4. Барселона 0:0 Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис 0:0 Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Валенсия 0:0 Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
8. Сельта 0:0 Заявка 19 9 4 6 28 - 27 31
9. Вильярреал 0:0 Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
10. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
11. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
12. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 22 27
13. Леванте Заявка 19 5 9 5 27 - 30 24
14. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
15. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
16. Уэска 0:0 Заявка 19 5 7 7 17 - 21 22
17. Эльче 0:0 Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид 0:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 28 17
20. Эйбар 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона 0:0 Заявка 19 12 3 4 40 - 18 39
3. Атлетико М 0:0 Заявка 19 10 6 3 24 - 13 36
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Вильярреал 0:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 19 29
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 7 6 6 24 - 17 27
7. Бетис 0:0 Заявка 19 6 6 7 20 - 27 24
8. Кадис Заявка 19 6 6 7 19 - 28 24
9. Сельта 0:0 Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
10. Осасуна 0:0 Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 3 8 8 17 - 21 17
12. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
13. Эйбар 0:0 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
14. Вальядолид 0:0 Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Эльче 0:0 Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска 0:0 Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия 0:0 Заявка 19 2 6 11 16 - 30 12
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 23 10 6
3. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 20 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Барселона Ленгле Клеман 9 2
5. Алавес Пина Томас 12 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Стоит отметить, что во всех параллельных встречах на табло пока горят. То есть, ни в одной из встреч не забито быстрых голов. Бывает и такое.
  • 14'
    Хиль с левой бровки выполнял прострел в центр штрафной - сыграл на выходе голкипер "Барсы", забравший мяч в броске в свои перчатки.
  • 13'
    Дембеле получил передачу от Бусетса, но выполнить прострел с левого фланга игрок не сумел. Попал он под прессинг, после чего отступил.
  • 11'
    Горят пока в Мадриде и в Вальядолиде нули на табло. При таких раскладах, напомню, чемпионом становятся игроки "Атлетико".
  • 10'
    Увязла снова игра в центре поля. Сложно сказать, кто владеет инициативой на футбольном поле. И вряд ли преимущество можно прямо сейчас отдать "Барсе".
  • 9'
    В центре получил мяч Гризманн, который выполнил заброс в штрафную, однако партнеру до сферы добраться не удалось. Снаряд в руках кипера.
  • 8'
    Не слишком активный прессинг от "Эйбара" идет, но "оружейники", тем не менее, заставляют нервничать "Барселону", играющую в этой встрече без Месси.
  • Угловой
    7'
    Идет вперед "Эйбар", которому в результате подачи с правого фланга удается заработать первый в матче угловой удар. Посмотрим, что из этого получится.
  • Фол, нарушение
    6'
    Гризманн фолит в отборе, нанося удар по ногам сопернику. Первое нарушение правил в нашем противостоянии. Свисток зафиксировал нарушение правил.
  • 4'
    На первых минутах играх "Барса" традиционно для себя перекатывает мяч в районе центрального круга, не позволяя сопернику даже на некоторое время им завладеть.
  • 3'
    Забрала мяч под свой контроль "Барселона". Вряд ли этот факт должен удивлять болельщиков. Сегодня каталонцы, конечно же, фавориты встречи.
  • 2'
    Конечно же, главной встречей в этот футбольный вечер будет матч "Вальядолид" - "Атлетико", где решается судьба чемпионского титула. Ну, а у нас "Барселона" будет отстаивать свою третью строчку.
  • Первый тайм начался
    1'
    Что ж, дамы и господа, встреча в Эйбаре со свистком рефери стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Барселона

Исход игры
Эйбар
2.3% (3)
Ничья
3.1% (4)
Барселона
94.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
68.5% (87)
Меньше
31.5% (40)
Обе команды забьют
Да
61.42% (78)
Нет
38.58% (49)
Популярный счёт
1:2 Барселона
32.3% (42)
0:2 Барселона
23.1% (30)
1:3 Барселона
20% (26)
0:3 Барселона
7.7% (10)
0:1 Барселона
5.4% (7)
1:4 Барселона
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
2:1 Эйбар
1.5% (2)
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