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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Эйбар
 
Позже

Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 12 0.32
2. Хиль Бриан 4 0.11
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.08
4. Энрич Серхи 3 0.08
5. Педро Леон 1 0.03
6. Папа Диоп 1 0.03
7. Кевин Родригес 1 0.03
8. Муто Йосинори 1 0.03
9. Инуи Такаси 1 0.03
10. Ресио Хосе 1 (1) 0.03
11. Дмитрович Марко 1 (1) 0.03
12. Эспозито Эду 0 0
13. Корреа Робер 0 0
14. Паулу Оливейра 0 0
15. Арбилья Анайц 0 0
16. Луиш Рафаэл 0 0
17. Гарсия Алеш 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 30 (3) 0.81
2. Гризманн Антуан 12 (1) 0.32
3. Дембеле Усман 6 0.16
4. Фати Ансу 4 0.11
5. Альба Жорди 3 0.08
6. Де Йонг Френки 3 0.08
7. Гонсалес Педро 3 0.08
8. Тринкан Франсишку 3 0.08
9. Брайтвайт Мартин 2 0.05
10. Коутиньо Филиппе 2 0.05
11. Мингеса Оскар 2 0.05
12. Дест Серджино 2 0.05
13. Араухо Рональд 2 0.05
14. Роберто Серхи 1 0.03
15. Мориба Илайкс 1 0.03
16. Фирпо Жуниор 1 0.03
17. Ленгле Клеман 1 0.03
18. Пуч Рикард 1 0.03
19. Бускетс Серхио 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 8 2
2. Арбилья Анайц 8 0
3. Хиль Бриан 6 0
4. Ресио Хосе 5 0
5. Бургос Эстебан 5 0
6. Кике Гарсия 3 1
7. Паулу Оливейра 4 0
8. Посо Алехандро 4 0
9. Эспозито Эду 4 0
10. Анхель Хосе 3 0
11. Альварес Серхио 3 0
12. Корреа Робер 3 0
13. Педро Леон 2 0
14. Луиш Рафаэл 2 0
15. Энрич Серхи 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Муто Йосинори 1 0
19. Техеро Альваро 1 0
20. Гарсия Алеш 1 0
21. Атьенса Мигель 1 0
22. Арьета Унаи 1 0
23. Мендиа Эньяут 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 9 2
2. Альба Жорди 9 0
3. Бускетс Серхио 8 0
4. Де Йонг Френки 5 0
5. Месси Лионель 4 0
6. Гризманн Антуан 4 0
7. Мингеса Оскар 4 0
8. Пике Херард 3 0
9. Брайтвайт Мартин 3 0
10. Дембеле Усман 2 0
11. Араухо Рональд 2 0
12. Гонсалес Педро 2 0
13. Пьянич Миралем 1 0
14. Тер Штеген Марк-Андре 1 0
15. Роберто Серхи 1 0
16. Юмтити Самуэль 1 0
17. Аленья Карлес 1 0
18. Тринкан Франсишку 1 0
19. Дест Серджино 1 0
20. Фирпо Жуниор 1 0
21. Пуч Рикард 1 0
22. Мориба Илайкс 1 0
23. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 10.34% (3) 13.79% (4) 13.79% (4) 37.93% (11) 6.9% (2) 17.24% (5)
 Барселона 10.13% (8) 16.46% (13) 22.78% (18) 12.66% (10) 20.25% (16) 17.72% (14)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Валенсия 4:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 0:1 Эйбар Эйбар 3:0 Алавес
Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Гранада 4:1 Эйбар Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М
Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона
Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 11
Барселона: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 0
Барселона 1:1 Эйбар Ла Лига Барселона 5:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:3 Барселона Ла Лига Эйбар 2:2 Барселона Примера
Барселона 3:0 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Барселона Примера Барселона 6:1 Эйбар Примера Барселона 4:2 Эйбар Примера Эйбар 0:4 Барселона Примера Эйбар 0:4 Барселона Примера Барселона 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 37 25 8 4 65 - 24 83
2. Реал Мадрид Заявка 37 24 9 4 65 - 27 81
3. Барселона Заявка 37 23 7 7 84 - 38 76
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад Заявка 37 16 11 10 58 - 38 59
6. Бетис Заявка 37 16 10 11 47 - 48 58
7. Вильярреал Заявка 37 15 13 9 59 - 42 58
8. Сельта Заявка 37 14 11 12 53 - 54 53
9. Атлетик Б Заявка 37 11 13 13 46 - 40 46
10. Гранада Заявка 37 13 6 18 47 - 65 45
11. Осасуна Заявка 37 11 11 15 37 - 47 44
12. Кадис Заявка 37 11 10 16 34 - 56 43
13. Валенсия Заявка 37 10 12 15 50 - 53 42
14. Леванте Заявка 37 9 13 15 44 - 55 40
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе Заявка 37 9 10 18 28 - 43 37
17. Уэска Заявка 37 7 12 18 34 - 53 33
18. Эльче Заявка 37 7 12 18 32 - 55 33
19. Вальядолид Заявка 37 5 16 16 33 - 55 31
20. Эйбар Заявка 37 6 12 19 29 - 51 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Валенсия Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
8. Вильярреал Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
9. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
10. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
11. Атлетик Б Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
14. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
15. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
16. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
17. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
8. Сельта Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
9. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
10. Осасуна Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
12. Эйбар Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Эльче Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 23 10 6
3. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 20 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Барселона Ленгле Клеман 9 2
5. Алавес Пина Томас 12 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2021, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Эйбар 1.9% (1)
    X 5.8% (3)
    Барселона 92.3% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эйбар
    Ничья
    Барселона
    6.55
    5.40
    1.48
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эйбар - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Эйбар - Барселона

    Исход игры
    Эйбар
    1.9% (1)
    Ничья
    5.8% (3)
    Барселона
    92.3% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (36)
    Меньше
    30.77% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65.38% (34)
    Нет
    34.62% (18)
    Популярный счёт
    1:3 Барселона
    28.8% (15)
    1:2 Барселона
    25% (13)
    0:2 Барселона
    23.1% (12)
    0:3 Барселона
    9.6% (5)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
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