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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Вильярреал
0' 13'
1
Куртуа
Тибо
19
Одриосола
Альваро
3
Милитао
Эдер
5
Варан
Рафаэль
35
Гутьеррес
Мигель
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
13
Рульи
Херонимо
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
30
Пино
Йереми
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
9
Бакка
Карлос
Реал Мадрид
4-3-3
Вильярреал
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 22 (1) 0.59
2. Каземиро Карлос 6 0.16
3. Асенсио Марко 5 0.14
4. Модрич Лука 4 0.11
5. Кроос Тони 3 0.08
6. Винисиус Жуниор 3 0.08
7. Азар Эден 3 0.08
8. Вальверде Федерико 3 0.08
9. Васкес Лукас 2 0.05
10. Варан Рафаэль 2 0.05
11. Одриосола Альваро 2 0.05
12. Рамос Серхио 2 (2) 0.05
13. Родриго 1 0.03
14. Начо Фернандес 1 0.03
15. Менди Ферлан 1 0.03
16. Диас Мариано 1 0.03
17. Милитао Эдер 1 0.03
18. Марсело Виера 0 0
19. Иско Аларкон 0 0
20. Карвахаль Даниэль 0 0
21. Гутьеррес Мигель 0 0
22. Парк Марвин 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 23 (10) 0.62
2. Алькасер Пако 6 (1) 0.16
3. Бакка Карлос 5 0.14
4. Чуквезе Саму 4 0.11
5. Гомес Мойсес 4 (1) 0.11
6. Парехо Даниэль 3 0.08
7. Ниньо Фер 3 0.08
8. Торрес Пау II 2 0.05
9. Пино Йереми 2 0.05
10. Тригерос Мануэль 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Пенья Рубен 1 0.03
13. Капу Этьен 1 0.03
14. Марио Гаспар 0 0
15. Коста Хауме 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 10 1
2. Начо Фернандес 8 0
3. Кроос Тони 6 0
4. Карвахаль Даниэль 5 0
5. Милитао Эдер 3 1
6. Модрич Лука 4 0
7. Рамос Серхио 3 0
8. Марсело Виера 3 0
9. Васкес Лукас 3 0
10. Менди Ферлан 3 0
11. Винисиус Жуниор 3 0
12. Бензема Карим 2 0
13. Варан Рафаэль 2 0
14. Иско Аларкон 1 0
15. Асенсио Марко 1 0
16. Аррибас Серхио 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 8 0
2. Альбиоль Рауль 7 0
3. Капу Этьен 5 1
4. Тригерос Мануэль 5 1
5. Фойт Хуан 6 0
6. Марио Гаспар 3 1
7. Иборра Висенте 4 0
8. Парехо Даниэль 4 0
9. Коклен Франсис 4 0
10. Пино Йереми 4 0
11. Морено Херард 3 0
12. Кубо Такефуса 1 1
13. Асенхо Серхио 2 0
14. Торрес Пау II 2 0
15. Рульи Херонимо 0 1
16. Фунес Мори 1 0
17. Бакка Карлос 1 0
18. Коста Хауме 1 0
19. Гомес Мойсес 1 0
20. Пенья Рубен 1 0
21. Эступиньян Первис 1 0
22. Ниньо Фер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 17.74% (11) 12.9% (8) 16.13% (10) 8.06% (5) 17.74% (11) 27.42% (17)
 Вильярреал 23.21% (13) 19.64% (11) 12.5% (7) 7.14% (4) 25% (14) 12.5% (7)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид
Вильярреал Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал
Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Примера
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Реал Мадрид 6:2 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 38 25 9 4 65 - 24 84
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 38 24 10 4 65 - 27 82
3. Барселона 0:0 Заявка 38 23 8 7 84 - 38 77
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 38 16 12 10 58 - 38 60
6. Бетис 0:0 Заявка 38 16 11 11 47 - 48 59
7. Вильярреал 0:0 Заявка 38 15 14 9 59 - 42 59
8. Сельта 0:0 Заявка 38 14 12 12 53 - 54 54
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 38 11 14 13 46 - 40 47
10. Гранада Заявка 37 13 6 18 47 - 65 45
11. Осасуна 0:0 Заявка 38 11 12 15 37 - 47 45
12. Кадис Заявка 38 11 11 16 36 - 58 44
13. Валенсия 0:0 Заявка 38 10 13 15 50 - 53 43
14. Леванте Заявка 38 9 14 15 46 - 57 41
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе Заявка 37 9 10 18 28 - 43 37
17. Уэска 0:0 Заявка 38 7 13 18 34 - 53 34
18. Эльче 0:0 Заявка 38 7 13 18 32 - 55 34
19. Вальядолид 0:0 Заявка 38 5 17 16 33 - 55 32
20. Эйбар 0:0 Заявка 38 6 13 19 29 - 51 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 12 4 3 31 - 12 40
3. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
4. Барселона 0:0 Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис 0:0 Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Валенсия 0:0 Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
8. Сельта 0:0 Заявка 19 9 4 6 28 - 27 31
9. Вильярреал 0:0 Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
10. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
11. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
12. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 22 27
13. Леванте Заявка 19 5 9 5 27 - 30 24
14. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
15. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
16. Уэска 0:0 Заявка 19 5 7 7 17 - 21 22
17. Эльче 0:0 Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид 0:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 28 17
20. Эйбар 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона 0:0 Заявка 19 12 3 4 40 - 18 39
3. Атлетико М 0:0 Заявка 19 10 6 3 24 - 13 36
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Вильярреал 0:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 19 29
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 7 6 6 24 - 17 27
7. Бетис 0:0 Заявка 19 6 6 7 20 - 27 24
8. Кадис Заявка 19 6 6 7 19 - 28 24
9. Сельта 0:0 Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
10. Осасуна 0:0 Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 3 8 8 17 - 21 17
12. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
13. Эйбар 0:0 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
14. Вальядолид 0:0 Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Эльче 0:0 Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска 0:0 Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия 0:0 Заявка 19 2 6 11 16 - 30 12
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 23 10 6
3. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 20 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Барселона Ленгле Клеман 9 2
5. Алавес Пина Томас 12 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Зидан бродит по кромке поля, пытаясь что-то доказать арбитрам, но судьи на него не обращают никакого внимания.
  • 16'
    Стоит отметить, что во всех параллельных встречах на табло пока горят. То есть, ни в одной из встреч не забито быстрых голов. Бывает и такое.
  • 15'
    Хочется отметить, что у "Реала" мяч действительно хорошо держится в ногах, в отличие от "Вильярреала", который при малейшем давлении соперника, со сферой расстается.
  • 14'
    "Реалу" нужно начинать действовать активнее, поскольку соперник уверенно удерживает оборонительные редуты и практически ничего не позволяет "королевскому клубу".
  • 13'
    Длинная передача Альбиоля на Тригероса оставляла желать лучшего. Мяч от ноги игрока "подводников" покидает пределы поля. От ворот.
  • 11'
    Рамос и Марсело сегодня на скамейке запасных. Оба игрока готовы выйти на поле, в случае чего. Хорошее у них настроение. Ну, а Вальядолиде пока на табло нули.
  • 10'
    Бензема опустился в глубину. Получил он мяч от партнера, обыгрался с Милитао, но на этом атака "сливочных" угасла. Все придется начинать заново.
  • 9'
    Плотно уже "Реал" прижимает своих соперников к воротам. Винисиус отдавал пас на Бензема, но того на выходе на долю секунды опережает Рульи!
  • 8'
    Успевает игрок "Реала" Милитао вынести сферу за боковую линию, опережая оппонента на долю секунды. Хорошие скорости в начале встречи мы наблюдаем.
  • Травма, повреждение
    6'
    Винисиусу досталось по ногам сейчас. Желтой карточки его обидчик не получил, но все это было прямо-таки неприятно. Без травмы.
  • 5'
    Очень активен мадридский коллектив, который пока не дает "подводникам" добраться до снаряда. Постоянно мяч держится в ногах "сливочных".
  • 4'
    Бензема получил мяч возле чужих ворот и попытался продавить его в сторону ворот, но защитники крепко поставили корпус, не позволив Карима отправить сферу в сетку.
  • 3'
    Судя по всему, последний матч для Зидана у руля "Реала" мы сегодня посмотрим. Причем, на этот раз не будет триумфальных возвращений. Поговаривают, что француз дальше тренировать игроков мадридской команды не планирует.
  • 2'
    "Реал" будет ждать сегодня вестей с поля "Вальядолида", который начал в этот самый момент матч против мадридского "Атлетико".
  • Первый тайм начался
    1'
    Что ж, дамы и господа, встреча в Мадриде со свистком рефери стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Вильярреал

Исход игры
Реал Мадрид
93% (119)
Ничья
5.5% (7)
Вильярреал
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (84)
Меньше
33.33% (42)
Обе команды забьют
Да
68.25% (86)
Нет
31.75% (40)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
55.5% (71)
2:0 Реал Мадрид
18.8% (24)
1:0 Реал Мадрид
9.4% (12)
3:1 Реал Мадрид
6.3% (8)
1:1 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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