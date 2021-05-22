Испания: Ла Лига 2020-2021
Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Альфредо ди Стефано
Вильярреал
10
Модрич
Лука
30
Пино
Йереми
25
Капу
Этьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Диас МарианоНападающий
-
25 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Пино ЙеремиПолузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|22 (1)
|0.59
|2.
|Каземиро Карлос
|6
|0.16
|3.
|Асенсио Марко
|5
|0.14
|4.
|Модрич Лука
|4
|0.11
|5.
|Кроос Тони
|3
|0.08
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.08
|7.
|Азар Эден
|3
|0.08
|8.
|Вальверде Федерико
|3
|0.08
|9.
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.05
|11.
|Одриосола Альваро
|2
|0.05
|12.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.05
|13.
|Родриго
|1
|0.03
|14.
|Начо Фернандес
|1
|0.03
|15.
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|16.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|17.
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|18.
|Марсело Виера
|0
|0
|19.
|Иско Аларкон
|0
|0
|20.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|21.
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|22.
|Парк Марвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|23 (10)
|0.62
|2.
|Алькасер Пако
|6 (1)
|0.16
|3.
|Бакка Карлос
|5
|0.14
|4.
|Чуквезе Саму
|4
|0.11
|5.
|Гомес Мойсес
|4 (1)
|0.11
|6.
|Парехо Даниэль
|3
|0.08
|7.
|Ниньо Фер
|3
|0.08
|8.
|Торрес Пау II
|2
|0.05
|9.
|Пино Йереми
|2
|0.05
|10.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.03
|11.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|12.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|13.
|Капу Этьен
|1
|0.03
|14.
|Марио Гаспар
|0
|0
|15.
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|10
|1
|2.
|Начо Фернандес
|8
|0
|3.
|Кроос Тони
|6
|0
|4.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|5.
|Милитао Эдер
|3
|1
|6.
|Модрич Лука
|4
|0
|7.
|Рамос Серхио
|3
|0
|8.
|Марсело Виера
|3
|0
|9.
|Васкес Лукас
|3
|0
|10.
|Менди Ферлан
|3
|0
|11.
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|12.
|Бензема Карим
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|14.
|Иско Аларкон
|1
|0
|15.
|Асенсио Марко
|1
|0
|16.
|Аррибас Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|8
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|7
|0
|3.
|Капу Этьен
|5
|1
|4.
|Тригерос Мануэль
|5
|1
|5.
|Фойт Хуан
|6
|0
|6.
|Марио Гаспар
|3
|1
|7.
|Иборра Висенте
|4
|0
|8.
|Парехо Даниэль
|4
|0
|9.
|Коклен Франсис
|4
|0
|10.
|Пино Йереми
|4
|0
|11.
|Морено Херард
|3
|0
|12.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|13.
|Асенхо Серхио
|2
|0
|14.
|Торрес Пау II
|2
|0
|15.
|Рульи Херонимо
|0
|1
|16.
|Фунес Мори
|1
|0
|17.
|Бакка Карлос
|1
|0
|18.
|Коста Хауме
|1
|0
|19.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|20.
|Пенья Рубен
|1
|0
|21.
|Эступиньян Первис
|1
|0
|22.
|Ниньо Фер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|17.74% (11)
|12.9% (8)
|16.13% (10)
|8.06% (5)
|17.74% (11)
|27.42% (17)
|Вильярреал
|23.21% (13)
|19.64% (11)
|12.5% (7)
|7.14% (4)
|25% (14)
|12.5% (7)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =7 -1Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид
Вильярреал Последние 20 матчей: +13 =1 -6Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал
Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Реал Мадрид 6:2 Вильярреал Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|38
|25
|9
|4
|65 - 24
|84
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|38
|24
|10
|4
|65 - 27
|82
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|38
|23
|8
|7
|84 - 38
|77
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|23
|5
|9
|52 - 33
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|38
|16
|12
|10
|58 - 38
|60
|6.
|Бетис
|0:0 Заявка
|38
|16
|11
|11
|47 - 48
|59
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|38
|15
|14
|9
|59 - 42
|59
|8.
|Сельта
|0:0 Заявка
|38
|14
|12
|12
|53 - 54
|54
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|38
|11
|14
|13
|46 - 40
|47
|10.
|Гранада
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|47 - 65
|45
|11.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|38
|11
|12
|15
|37 - 47
|45
|12.
|Кадис
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|36 - 58
|44
|13.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|38
|10
|13
|15
|50 - 53
|43
|14.
|Леванте
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|46 - 57
|41
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 56
|38
|16.
|Хетафе
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 43
|37
|17.
|Уэска
|0:0 Заявка
|38
|7
|13
|18
|34 - 53
|34
|18.
|Эльче
|0:0 Заявка
|38
|7
|13
|18
|32 - 55
|34
|19.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|38
|5
|17
|16
|33 - 55
|32
|20.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|38
|6
|13
|19
|29 - 51
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|31 - 12
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 20
|38
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 21
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 21
|33
|7.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|34 - 23
|31
|8.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 27
|31
|9.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|11.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 19
|30
|12.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 22
|27
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|27 - 30
|24
|14.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|15 - 13
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|16.
|Уэска
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 21
|22
|17.
|Эльче
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 30
|20
|19.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|18 - 28
|17
|20.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|12
|6
|1
|34 - 15
|42
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|40 - 18
|39
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|24 - 13
|36
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 22
|34
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 19
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 17
|27
|7.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 27
|24
|8.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 28
|24
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|10.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|11.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|17 - 21
|17
|12.
|Леванте
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 27
|17
|13.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|14.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|22 - 40
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Эльче
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 32
|13
|19.
|Уэска
|0:0 Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 32
|12
|20.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|19
|2
|6
|11
|16 - 30
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|30
|3
|9
|2.
|Вильярреал
|Морено Херард
|23
|10
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|1
|8
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|20
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Барселона
|Ленгле Клеман
|9
|2
|5.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Вильярреал
Исход игры
Реал Мадрид
93% (119)
Ничья
5.5% (7)
Вильярреал
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (84)
Меньше
33.33% (42)
Обе команды забьют
Да
68.25% (86)
Нет
31.75% (40)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
55.5% (71)
2:0 Реал Мадрид
18.8% (24)
1:0 Реал Мадрид
9.4% (12)
3:1 Реал Мадрид
6.3% (8)
1:1 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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