Длинная передача Альбиоля на Тригероса оставляла желать лучшего. Мяч от ноги игрока "подводников" покидает пределы поля. От ворот.

"Реалу" нужно начинать действовать активнее, поскольку соперник уверенно удерживает оборонительные редуты и практически ничего не позволяет "королевскому клубу".

Хочется отметить, что у "Реала" мяч действительно хорошо держится в ногах, в отличие от "Вильярреала", который при малейшем давлении соперника, со сферой расстается.

Стоит отметить, что во всех параллельных встречах на табло пока горят. То есть, ни в одной из встреч не забито быстрых голов. Бывает и такое.

Зидан бродит по кромке поля, пытаясь что-то доказать арбитрам, но судьи на него не обращают никакого внимания.

11' Рамос и Марсело сегодня на скамейке запасных. Оба игрока готовы выйти на поле, в случае чего. Хорошее у них настроение. Ну, а Вальядолиде пока на табло нули.

10' Бензема опустился в глубину. Получил он мяч от партнера, обыгрался с Милитао, но на этом атака "сливочных" угасла. Все придется начинать заново.

9' Плотно уже "Реал" прижимает своих соперников к воротам. Винисиус отдавал пас на Бензема, но того на выходе на долю секунды опережает Рульи!

8' Успевает игрок "Реала" Милитао вынести сферу за боковую линию, опережая оппонента на долю секунды. Хорошие скорости в начале встречи мы наблюдаем.

6' Винисиусу досталось по ногам сейчас. Желтой карточки его обидчик не получил, но все это было прямо-таки неприятно. Без травмы.

5' Очень активен мадридский коллектив, который пока не дает "подводникам" добраться до снаряда. Постоянно мяч держится в ногах "сливочных".

4' Бензема получил мяч возле чужих ворот и попытался продавить его в сторону ворот, но защитники крепко поставили корпус, не позволив Карима отправить сферу в сетку.

3' Судя по всему, последний матч для Зидана у руля "Реала" мы сегодня посмотрим. Причем, на этот раз не будет триумфальных возвращений. Поговаривают, что француз дальше тренировать игроков мадридской команды не планирует.

2' "Реал" будет ждать сегодня вестей с поля "Вальядолида", который начал в этот самый момент матч против мадридского "Атлетико".