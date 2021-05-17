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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Вильярреал

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 22 (1) 0.59
2. Каземиро Карлос 6 0.16
3. Асенсио Марко 5 0.14
4. Модрич Лука 4 0.11
5. Кроос Тони 3 0.08
6. Винисиус Жуниор 3 0.08
7. Азар Эден 3 0.08
8. Вальверде Федерико 3 0.08
9. Васкес Лукас 2 0.05
10. Варан Рафаэль 2 0.05
11. Одриосола Альваро 2 0.05
12. Рамос Серхио 2 (2) 0.05
13. Родриго 1 0.03
14. Начо Фернандес 1 0.03
15. Менди Ферлан 1 0.03
16. Диас Мариано 1 0.03
17. Милитао Эдер 1 0.03
18. Марсело Виера 0 0
19. Иско Аларкон 0 0
20. Карвахаль Даниэль 0 0
21. Гутьеррес Мигель 0 0
22. Парк Марвин 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 23 (10) 0.62
2. Алькасер Пако 6 (1) 0.16
3. Бакка Карлос 5 0.14
4. Чуквезе Саму 4 0.11
5. Гомес Мойсес 4 (1) 0.11
6. Парехо Даниэль 3 0.08
7. Ниньо Фер 3 0.08
8. Торрес Пау II 2 0.05
9. Пино Йереми 2 0.05
10. Тригерос Мануэль 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Пенья Рубен 1 0.03
13. Капу Этьен 1 0.03
14. Марио Гаспар 0 0
15. Коста Хауме 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 10 1
2. Начо Фернандес 8 0
3. Кроос Тони 6 0
4. Карвахаль Даниэль 5 0
5. Милитао Эдер 3 1
6. Модрич Лука 4 0
7. Рамос Серхио 3 0
8. Марсело Виера 3 0
9. Васкес Лукас 3 0
10. Менди Ферлан 3 0
11. Винисиус Жуниор 3 0
12. Бензема Карим 2 0
13. Варан Рафаэль 2 0
14. Иско Аларкон 1 0
15. Асенсио Марко 1 0
16. Аррибас Серхио 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 8 0
2. Альбиоль Рауль 7 0
3. Капу Этьен 5 1
4. Тригерос Мануэль 5 1
5. Фойт Хуан 6 0
6. Марио Гаспар 3 1
7. Иборра Висенте 4 0
8. Парехо Даниэль 4 0
9. Коклен Франсис 4 0
10. Пино Йереми 4 0
11. Морено Херард 3 0
12. Кубо Такефуса 1 1
13. Асенхо Серхио 2 0
14. Торрес Пау II 2 0
15. Рульи Херонимо 0 1
16. Фунес Мори 1 0
17. Бакка Карлос 1 0
18. Коста Хауме 1 0
19. Гомес Мойсес 1 0
20. Пенья Рубен 1 0
21. Эступиньян Первис 1 0
22. Ниньо Фер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 17.74% (11) 12.9% (8) 16.13% (10) 8.06% (5) 17.74% (11) 27.42% (17)
 Вильярреал 23.21% (13) 19.64% (11) 12.5% (7) 7.14% (4) 25% (14) 12.5% (7)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид
Вильярреал Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал
Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Примера
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Реал Мадрид 6:2 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 37 25 8 4 65 - 24 83
2. Реал Мадрид Заявка 37 24 9 4 65 - 27 81
3. Барселона Заявка 37 23 7 7 84 - 38 76
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад Заявка 37 16 11 10 58 - 38 59
6. Бетис Заявка 37 16 10 11 47 - 48 58
7. Вильярреал Заявка 37 15 13 9 59 - 42 58
8. Сельта Заявка 37 14 11 12 53 - 54 53
9. Атлетик Б Заявка 37 11 13 13 46 - 40 46
10. Гранада Заявка 37 13 6 18 47 - 65 45
11. Осасуна Заявка 37 11 11 15 37 - 47 44
12. Кадис Заявка 37 11 10 16 34 - 56 43
13. Валенсия Заявка 37 10 12 15 50 - 53 42
14. Леванте Заявка 37 9 13 15 44 - 55 40
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе Заявка 37 9 10 18 28 - 43 37
17. Уэска Заявка 37 7 12 18 34 - 53 33
18. Эльче Заявка 37 7 12 18 32 - 55 33
19. Вальядолид Заявка 37 5 16 16 33 - 55 31
20. Эйбар Заявка 37 6 12 19 29 - 51 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Валенсия Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
8. Вильярреал Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
9. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
10. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
11. Атлетик Б Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
14. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
15. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
16. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
17. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
8. Сельта Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
9. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
10. Осасуна Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
12. Эйбар Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Эльче Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 23 10 6
3. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 20 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Барселона Ленгле Клеман 9 2
5. Алавес Пина Томас 12 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2021, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Реал Мадрид 84.3% (43)
    X 13.7% (7)
    Вильярреал 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Вильярреал
    1.49
    5.22
    7.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Вильярреал онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вильярреал

    Исход игры
    Реал Мадрид
    84.3% (43)
    Ничья
    13.7% (7)
    Вильярреал
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.75% (32)
    Меньше
    37.25% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (36)
    Нет
    29.41% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    47.1% (24)
    2:0 Реал Мадрид
    21.6% (11)
    3:1 Реал Мадрид
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    5.9% (3)
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