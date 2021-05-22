Яго Аспас принял мяч перед штрафной площадкой, но пробить не смог, пришлось играть назад на Нолито.

2'

Гости с мячом на первых мгновениях поединка, но пока в атаку не идут, а владеют им на своей половине поля, подключая к игре в пас голкипера.