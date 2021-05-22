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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Сельта
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Бетис
0' 12'
1
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
40
Домингес
Карлос
4
Араухо
Нестор
19
Аарон
Мартин
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
24
Руибаль
Айтор
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
9
Иглесиас
Борха
Сельта
4-1-3-2
Бетис
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 13 (4) 0.34
2. Мина Сантьяго 12 (1) 0.32
3. Браис Мендес 8 (1) 0.21
4. Нолито Агудо 7 0.18
5. Мальо Уго 3 0.08
6. Пейнадо Франсиско 3 0.08
7. Солари Аугусто 2 0.05
8. Мурильо Джейсон 2 0.05
9. Феррейра Факундо 1 0.03
10. Баэса Мигель 1 0.03
11. Каррейра Серхио 1 0.03
12. Денис Суарес 0 0
13. Аарон Мартин 0 0
14. Олаза Лукас 0 0
15. Тапия Ренато 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иглесиас Борха 10 (4) 0.26
2. Каналес Серхио 8 (2) 0.21
3. Тельо Кристиан 5 0.13
4. Фекир Набиль 4 (1) 0.11
5. Манди Аисса 3 0.08
6. Санабрия Антонио 3 0.08
7. Хоакин Санчес 2 0.05
8. Руибаль Айтор 2 0.05
9. Хуанми Мигель 2 0.05
10. Карвалью Вилльям 2 0.05
11. Эмерсон Жуниор 1 0.03
12. Миранда Хуан 1 0.03
13. Гуардадо Андрес 1 0.03
14. Виктор Руис 1 0.03
15. Гидо Родригес 1 0.03
16. Морон Лоренцо 1 0.03
17. Морено Алекс 0 0
18. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 10 1
2. Тапия Ренато 11 0
3. Денис Суарес 9 0
4. Аспас Яго 8 0
5. Мальо Уго 8 0
6. Нолито Агудо 6 0
7. Браис Мендес 6 0
8. Феррейра Факундо 4 1
9. Йокушлу Окай 4 1
10. Араухо Нестор 5 0
11. Олаза Лукас 5 0
12. Мина Сантьяго 4 0
13. Фонтан Хосе 2 1
14. Васкес Кевин 3 0
15. Айду Джозеф 3 0
16. Пейнадо Франсиско 3 0
17. Родригес Мигель 2 0
18. Мор Эмре 2 0
19. Рубен Бланко 0 1
20. Аарон Мартин 1 0
21. Жунка Давид 1 0
22. Солари Аугусто 1 0
23. Вильяр Иван 1 0
24. Домингес Карлос 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 9 1
2. Гидо Родригес 10 0
3. Манди Аисса 5 2
4. Виктор Руис 8 0
5. Карвалью Вилльям 5 1
6. Фекир Набиль 5 1
7. Акуоку Поль 4 1
8. Каналес Серхио 4 0
9. Лаинес Диего 4 0
10. Миранда Хуан 4 0
11. Гуардадо Андрес 3 0
12. Бартра Марк 3 0
13. Морено Алекс 3 0
14. Браво Клаудио 2 0
15. Роблес Жоэль 2 0
16. Хоакин Санчес 2 0
17. Санабрия Антонио 2 0
18. Иглесиас Борха 2 0
19. Руибаль Айтор 2 0
20. Морон Лоренцо 2 0
21. Монтойя Мартин 0 1
22. Сидней 1 0
23. Хуанми Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 16.98% (9) 16.98% (9) 30.19% (16) 9.43% (5) 9.43% (5) 16.98% (9)
 Бетис 12.77% (6) 10.64% (5) 17.02% (8) 12.77% (6) 14.89% (7) 31.91% (15)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте
Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал
Бетис Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис
Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 3
Бетис 2:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:1 Бетис Ла Лига Бетис 2:1 Сельта Ла Лига Сельта 0:1 Бетис Примера
Бетис 3:3 Сельта Примера Сельта 3:2 Бетис Примера Бетис 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 3:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Примера Сельта 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Сельта Примера Бетис 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Бетис 1:1 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 38 25 9 4 65 - 24 84
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 38 24 10 4 65 - 27 82
3. Барселона 0:0 Заявка 38 23 8 7 84 - 38 77
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 38 16 12 10 58 - 38 60
6. Бетис 0:0 Заявка 38 16 11 11 47 - 48 59
7. Вильярреал 0:0 Заявка 38 15 14 9 59 - 42 59
8. Сельта 0:0 Заявка 38 14 12 12 53 - 54 54
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 38 11 14 13 46 - 40 47
10. Гранада Заявка 37 13 6 18 47 - 65 45
11. Осасуна 0:0 Заявка 38 11 12 15 37 - 47 45
12. Кадис Заявка 38 11 11 16 36 - 58 44
13. Валенсия 0:0 Заявка 38 10 13 15 50 - 53 43
14. Леванте Заявка 38 9 14 15 46 - 57 41
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе Заявка 37 9 10 18 28 - 43 37
17. Уэска 0:0 Заявка 38 7 13 18 34 - 53 34
18. Эльче 0:0 Заявка 38 7 13 18 32 - 55 34
19. Вальядолид 0:0 Заявка 38 5 17 16 33 - 55 32
20. Эйбар 0:0 Заявка 38 6 13 19 29 - 51 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 12 4 3 31 - 12 40
3. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
4. Барселона 0:0 Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис 0:0 Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Валенсия 0:0 Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
8. Сельта 0:0 Заявка 19 9 4 6 28 - 27 31
9. Вильярреал 0:0 Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
10. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
11. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
12. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 22 27
13. Леванте Заявка 19 5 9 5 27 - 30 24
14. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
15. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
16. Уэска 0:0 Заявка 19 5 7 7 17 - 21 22
17. Эльче 0:0 Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид 0:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 28 17
20. Эйбар 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона 0:0 Заявка 19 12 3 4 40 - 18 39
3. Атлетико М 0:0 Заявка 19 10 6 3 24 - 13 36
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Вильярреал 0:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 19 29
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 7 6 6 24 - 17 27
7. Бетис 0:0 Заявка 19 6 6 7 20 - 27 24
8. Кадис Заявка 19 6 6 7 19 - 28 24
9. Сельта 0:0 Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
10. Осасуна 0:0 Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 3 8 8 17 - 21 17
12. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
13. Эйбар 0:0 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
14. Вальядолид 0:0 Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Эльче 0:0 Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска 0:0 Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия 0:0 Заявка 19 2 6 11 16 - 30 12
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 23 10 6
3. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 20 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Барселона Ленгле Клеман 9 2
5. Алавес Пина Томас 12 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Пока не удаётся "Бетису" зацепиться толком за мяч, как только они им завладевают, так сразу же следует потеря. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Свисток арбитра останавливает поединок, со стороны Хуана Миранды имело место нарушение правил. 
  • 8'
    Дебютный корнер хозяев ничем интересным не завершился, "Бетис" без особых трудностей снимает верх. 
  • Угловой
    7'
    А сейчас фланговое наступление завершается заработанным угловым. Браис Мендес прострелил и попал в оппонента. 
  • 6'
    Пока больше флангами пробует атаковать "Сельта", но без обострения. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Франсиско Бельтран совершил тактический фол в центре поля, не позволив "огурцам" организовать контратаку. 
  • 3'
    Яго Аспас принял мяч перед штрафной площадкой, но пробить не смог, пришлось играть назад на Нолито. 
  • 2'
    Гости с мячом на первых мгновениях поединка, но пока в атаку не идут, а владеют им на своей половине поля, подключая к игре в пас голкипера. 
  • Первый тайм начался
    1'
    В матче "Сельта" - "Бетис" начался первый тайм. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Сельта 0:0 Бетис

Исход игры
Сельта
52.4% (65)
Ничья
25% (31)
Бетис
22.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
50.41% (62)
Меньше
49.59% (61)
Обе команды забьют
Да
73.98% (91)
Нет
26.02% (32)
Популярный счёт
2:1 Сельта
33.1% (41)
1:1 Ничья
23.4% (29)
1:2 Бетис
12.1% (15)
1:0 Сельта
11.3% (14)
0:1 Бетис
8.9% (11)
2:0 Сельта
4.8% (6)
3:2 Сельта
2.4% (3)
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