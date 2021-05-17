Испания: Ла Лига 2020-2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|13 (4)
|0.35
|2.
|Мина Сантьяго
|12 (1)
|0.32
|3.
|Браис Мендес
|8 (1)
|0.22
|4.
|Нолито Агудо
|7
|0.19
|5.
|Мальо Уго
|3
|0.08
|6.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0.08
|7.
|Солари Аугусто
|2
|0.05
|8.
|Мурильо Джейсон
|2
|0.05
|9.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|10.
|Баэса Мигель
|1
|0.03
|11.
|Каррейра Серхио
|1
|0.03
|12.
|Денис Суарес
|0
|0
|13.
|Аарон Мартин
|0
|0
|14.
|Олаза Лукас
|0
|0
|15.
|Тапия Ренато
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иглесиас Борха
|10 (4)
|0.27
|2.
|Каналес Серхио
|8 (2)
|0.22
|3.
|Тельо Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Фекир Набиль
|4 (1)
|0.11
|5.
|Манди Аисса
|3
|0.08
|6.
|Санабрия Антонио
|3
|0.08
|7.
|Хоакин Санчес
|2
|0.05
|8.
|Руибаль Айтор
|2
|0.05
|9.
|Хуанми Мигель
|2
|0.05
|10.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.05
|11.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|12.
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|13.
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|14.
|Виктор Руис
|1
|0.03
|15.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|16.
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|17.
|Морено Алекс
|0
|0
|18.
|Лаинес Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|10
|1
|2.
|Тапия Ренато
|11
|0
|3.
|Денис Суарес
|9
|0
|4.
|Аспас Яго
|8
|0
|5.
|Мальо Уго
|8
|0
|6.
|Нолито Агудо
|6
|0
|7.
|Браис Мендес
|6
|0
|8.
|Феррейра Факундо
|4
|1
|9.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|10.
|Араухо Нестор
|5
|0
|11.
|Олаза Лукас
|5
|0
|12.
|Мина Сантьяго
|4
|0
|13.
|Фонтан Хосе
|2
|1
|14.
|Васкес Кевин
|3
|0
|15.
|Айду Джозеф
|3
|0
|16.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|17.
|Родригес Мигель
|2
|0
|18.
|Мор Эмре
|2
|0
|19.
|Рубен Бланко
|0
|1
|20.
|Аарон Мартин
|1
|0
|21.
|Жунка Давид
|1
|0
|22.
|Солари Аугусто
|1
|0
|23.
|Вильяр Иван
|1
|0
|24.
|Домингес Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|9
|1
|2.
|Гидо Родригес
|10
|0
|3.
|Манди Аисса
|5
|2
|4.
|Виктор Руис
|8
|0
|5.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|6.
|Фекир Набиль
|5
|1
|7.
|Акуоку Поль
|4
|1
|8.
|Каналес Серхио
|4
|0
|9.
|Лаинес Диего
|4
|0
|10.
|Миранда Хуан
|4
|0
|11.
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|12.
|Бартра Марк
|3
|0
|13.
|Морено Алекс
|3
|0
|14.
|Браво Клаудио
|2
|0
|15.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|16.
|Хоакин Санчес
|2
|0
|17.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|18.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|19.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|20.
|Морон Лоренцо
|2
|0
|21.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|22.
|Сидней
|1
|0
|23.
|Хуанми Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|16.98% (9)
|16.98% (9)
|30.19% (16)
|9.43% (5)
|9.43% (5)
|16.98% (9)
|Бетис
|12.77% (6)
|10.64% (5)
|17.02% (8)
|12.77% (6)
|14.89% (7)
|31.91% (15)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте
Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал
Бетис Последние 20 матчей: +9 =8 -3Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис
Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 3
Бетис 3:3 Сельта Примера Сельта 3:2 Бетис Примера Бетис 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 3:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Примера Сельта 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Сельта Примера Бетис 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Бетис 1:1 Сельта Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|65 - 24
|83
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 27
|81
|3.
|Барселона
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|84 - 38
|76
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|23
|5
|9
|52 - 33
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|58 - 38
|59
|6.
|Бетис
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|47 - 48
|58
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|59 - 42
|58
|8.
|Сельта
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|53 - 54
|53
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|46 - 40
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|47 - 65
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 47
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|34 - 56
|43
|13.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|12
|15
|50 - 53
|42
|14.
|Леванте
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|44 - 55
|40
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 56
|38
|16.
|Хетафе
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 43
|37
|17.
|Уэска
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 53
|33
|18.
|Эльче
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|32 - 55
|33
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|5
|16
|16
|33 - 55
|31
|20.
|Эйбар
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|29 - 51
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 20
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 21
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 21
|33
|7.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|34 - 23
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 23
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 19
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|15 - 13
|24
|14.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|15.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|16.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|18.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 30
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|34 - 15
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 22
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 27
|23
|8.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|9.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 27
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|22 - 40
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 32
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 32
|12
|20.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|30
|3
|9
|2.
|Вильярреал
|Морено Херард
|23
|10
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|1
|8
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|20
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Барселона
|Ленгле Клеман
|9
|2
|5.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
Прогнозы на матч Сельта - Бетис
Исход игры
Сельта
66% (33)
Ничья
24% (12)
Бетис
10% (5)
Тотал 2.5
Больше
44% (22)
Меньше
56% (28)
Обе команды забьют
Да
64% (32)
Нет
36% (18)
Популярный счёт
2:1 Сельта
32% (16)
1:0 Сельта
20% (10)
1:1 Ничья
20% (10)
2:0 Сельта
10% (5)
0:1 Бетис
4% (2)
3:2 Сельта
4% (2)
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