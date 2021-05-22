Испания: Ла Лига 2020-2021
Осасуна
Позже
Стадион: Эль-Садар
Реал Сосьедад
11
Барха
Энрике
24
Торро
Лукас
21
Перес
Иньиго
16
Гевара
Андер
21
Сильва
Давид
- Основной состав
-
25 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|11
|0.3
|2.
|Торрес Роберто
|7 (4)
|0.19
|3.
|Кальери Хонатан
|5
|0.14
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.08
|5.
|Барха Энрике
|2
|0.05
|6.
|Брашанац Дарко
|2
|0.05
|7.
|Монкайола Хон
|2
|0.05
|8.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|9.
|Адриан Лопес
|1
|0.03
|10.
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|11.
|Гарсия Давид III
|1
|0.03
|12.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|13.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|14.
|Хони Родригес
|0
|0
|15.
|Гальего Энрике
|0
|0
|16.
|Торро Лукас
|0
|0
|17.
|Круз Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|16
|0.43
|2.
|Оярсабаль Микель
|11 (6)
|0.3
|3.
|Порту Кристиан
|8
|0.22
|4.
|Янузай Аднан
|4 (3)
|0.11
|5.
|Виллиан Жозе
|3
|0.08
|6.
|Барренечеа Андер
|3
|0.08
|7.
|Лопес Роберто III
|3
|0.08
|8.
|Сильва Давид
|2
|0.05
|9.
|Мерино Микель
|2
|0.05
|10.
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|11.
|Монреаль Начо
|1
|0.03
|12.
|Субельдия Игор
|1
|0.03
|13.
|Гевара Андер
|1
|0.03
|14.
|Ариц Элустондо
|1
|0.03
|15.
|Горосабел Андони
|0
|0
|16.
|Баутиста Хон
|0
|0
|17.
|Ле Норман Робен
|0
|0
|18.
|Гуриди Хон
|0
|0
|19.
|Меркеланс Мартин
|0
|0
|20.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Начо
|10
|0
|2.
|Ойер Санхурхо
|9
|0
|3.
|Монкайола Хон
|7
|1
|4.
|Гарсия Давид III
|8
|0
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Брашанац Дарко
|4
|0
|8.
|Торро Лукас
|4
|0
|9.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|10.
|Круз Хуан
|4
|0
|11.
|Санчес Мануэль
|4
|0
|12.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|13.
|Будимир Анте
|3
|0
|14.
|Унаи Гарсия
|3
|0
|15.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|16.
|Эррера Серхио
|2
|0
|17.
|Барха Энрике
|2
|0
|18.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|19.
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|20.
|Гальего Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барренечеа Андер
|7
|0
|2.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|3.
|Муньос Айхен
|6
|0
|4.
|Субименди Мартин
|6
|0
|5.
|Фернандес Карлос
|5
|0
|6.
|Мерино Микель
|5
|0
|7.
|Ариц Элустондо
|5
|0
|8.
|Субельдия Игор
|5
|0
|9.
|Гевара Андер
|5
|0
|10.
|Сильва Давид
|4
|0
|11.
|Исак Александр
|4
|0
|12.
|Сальдуа Хосеба
|3
|0
|13.
|Горосабел Андони
|3
|0
|14.
|Порту Кристиан
|3
|0
|15.
|Баутиста Хон
|3
|0
|16.
|Модибо Саньян
|3
|0
|17.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|18.
|Янузай Аднан
|2
|0
|19.
|Гуриди Хон
|2
|0
|20.
|Монреаль Начо
|1
|0
|21.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|22.
|Урко Гонсалес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|0
|27.78% (10)
|27.78% (10)
|Реал Сосьедад
|8.77% (5)
|22.81% (13)
|17.54% (10)
|19.3% (11)
|12.28% (7)
|19.3% (11)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =5 -7Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна
Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =5 -6Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад
Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Ла Лига Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Товарищеские матчи Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Сосьедад Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Международные матчи (клубы) Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|65 - 24
|83
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 27
|81
|3.
|Барселона
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|84 - 38
|76
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|23
|5
|9
|52 - 33
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|58 - 38
|59
|6.
|Бетис
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|47 - 48
|58
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|59 - 42
|58
|8.
|Сельта
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|53 - 54
|53
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|46 - 40
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|47 - 65
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 47
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|36 - 58
|44
|13.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|12
|15
|50 - 53
|42
|14.
|Леванте
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|46 - 57
|41
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 56
|38
|16.
|Хетафе
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 43
|37
|17.
|Уэска
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 53
|33
|18.
|Эльче
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|32 - 55
|33
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|5
|16
|16
|33 - 55
|31
|20.
|Эйбар
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|29 - 51
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 20
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 21
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 21
|33
|7.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|34 - 23
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 23
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 19
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|27 - 30
|24
|14.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|15 - 13
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|16.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|18.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 30
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|34 - 15
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 22
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 28
|24
|8.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 27
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 27
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|22 - 40
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 32
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 32
|12
|20.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|30
|3
|9
|2.
|Вильярреал
|Морено Херард
|23
|10
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|1
|8
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|20
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Барселона
|Ленгле Клеман
|9
|2
|5.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
Прогнозы на матч Осасуна - Реал Сосьедад
Исход игры
Осасуна
8.8% (11)
Ничья
24.8% (31)
Реал Сосьедад
66.4% (83)
Тотал 2.5
Больше
59.35% (73)
Меньше
40.65% (50)
Обе команды забьют
Да
79.67% (98)
Нет
20.33% (25)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
46.4% (58)
1:1 Ничья
20% (25)
0:1 Реал Сосьедад
12.8% (16)
2:1 Осасуна
6.4% (8)
0:2 Реал Сосьедад
3.2% (4)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:3 Реал Сосьедад
2.4% (3)
1:0 Осасуна
2.4% (3)
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