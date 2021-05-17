  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2020-2021

Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Осасуна
 
Позже

Стадион:
Реал Сосьедад

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 11 0.3
2. Торрес Роберто 7 (4) 0.19
3. Кальери Хонатан 5 0.14
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.08
5. Барха Энрике 2 0.05
6. Брашанац Дарко 2 0.05
7. Монкайола Хон 2 0.05
8. Ронкалья Факундо 1 0.03
9. Адриан Лопес 1 0.03
10. Мартинес Хавьер II 1 0.03
11. Гарсия Давид III 1 0.03
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Ойер Санхурхо 0 0
14. Хони Родригес 0 0
15. Гальего Энрике 0 0
16. Торро Лукас 0 0
17. Круз Хуан 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 16 0.43
2. Оярсабаль Микель 11 (6) 0.3
3. Порту Кристиан 8 0.22
4. Янузай Аднан 4 (3) 0.11
5. Виллиан Жозе 3 0.08
6. Барренечеа Андер 3 0.08
7. Лопес Роберто III 3 0.08
8. Сильва Давид 2 0.05
9. Мерино Микель 2 0.05
10. Фернандес Карлос 1 0.03
11. Монреаль Начо 1 0.03
12. Субельдия Игор 1 0.03
13. Гевара Андер 1 0.03
14. Ариц Элустондо 1 0.03
15. Горосабел Андони 0 0
16. Баутиста Хон 0 0
17. Ле Норман Робен 0 0
18. Гуриди Хон 0 0
19. Меркеланс Мартин 0 0
20. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Видаль Начо 10 0
2. Ойер Санхурхо 9 0
3. Монкайола Хон 7 1
4. Гарсия Давид III 8 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Брашанац Дарко 4 0
8. Торро Лукас 4 0
9. Кальери Хонатан 4 0
10. Круз Хуан 4 0
11. Санчес Мануэль 4 0
12. Ронкалья Факундо 2 1
13. Будимир Анте 3 0
14. Унаи Гарсия 3 0
15. Гарсия Рубен 2 0
16. Эррера Серхио 2 0
17. Барха Энрике 2 0
18. Рубен Мартинес 0 1
19. Мартинес Хавьер II 1 0
20. Гальего Энрике 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Барренечеа Андер 7 0
2. Ле Норман Робен 5 1
3. Муньос Айхен 6 0
4. Субименди Мартин 6 0
5. Фернандес Карлос 5 0
6. Мерино Микель 5 0
7. Ариц Элустондо 5 0
8. Субельдия Игор 5 0
9. Гевара Андер 5 0
10. Сильва Давид 4 0
11. Исак Александр 4 0
12. Сальдуа Хосеба 3 0
13. Горосабел Андони 3 0
14. Порту Кристиан 3 0
15. Баутиста Хон 3 0
16. Модибо Саньян 3 0
17. Ильяраменди Асьер 2 0
18. Янузай Аднан 2 0
19. Гуриди Хон 2 0
20. Монреаль Начо 1 0
21. Оярсабаль Микель 1 0
22. Урко Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 11.11% (4) 13.89% (5) 19.44% (7) 0 27.78% (10) 27.78% (10)
 Реал Сосьедад 8.77% (5) 22.81% (13) 17.54% (10) 19.3% (11) 12.28% (7) 19.3% (11)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна
Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад
Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Ла Лига Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Ла Лига Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Кубок Короля
Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Ла Лига Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Товарищеские матчи Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Сосьедад Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Международные матчи (клубы) Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 37 25 8 4 65 - 24 83
2. Реал Мадрид Заявка 37 24 9 4 65 - 27 81
3. Барселона Заявка 37 23 7 7 84 - 38 76
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад Заявка 37 16 11 10 58 - 38 59
6. Бетис Заявка 37 16 10 11 47 - 48 58
7. Вильярреал Заявка 37 15 13 9 59 - 42 58
8. Сельта Заявка 37 14 11 12 53 - 54 53
9. Атлетик Б Заявка 37 11 13 13 46 - 40 46
10. Гранада Заявка 37 13 6 18 47 - 65 45
11. Осасуна Заявка 37 11 11 15 37 - 47 44
12. Кадис Заявка 37 11 10 16 34 - 56 43
13. Валенсия Заявка 37 10 12 15 50 - 53 42
14. Леванте Заявка 37 9 13 15 44 - 55 40
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе Заявка 37 9 10 18 28 - 43 37
17. Уэска Заявка 37 7 12 18 34 - 53 33
18. Эльче Заявка 37 7 12 18 32 - 55 33
19. Вальядолид Заявка 37 5 16 16 33 - 55 31
20. Эйбар Заявка 37 6 12 19 29 - 51 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Валенсия Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
8. Вильярреал Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
9. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
10. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
11. Атлетик Б Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
14. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
15. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
16. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
17. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
8. Сельта Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
9. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
10. Осасуна Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
12. Эйбар Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Эльче Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 23 10 6
3. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 20 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Барселона Ленгле Клеман 9 2
5. Алавес Пина Томас 12 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2021, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Осасуна 10.2% (5)
    X 36.7% (18)
    Реал Сосьедад 53.1% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Реал Сосьедад
    5.25
    4.67
    1.67
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Осасуна - Реал Сосьедад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Осасуна - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Осасуна
    10.2% (5)
    Ничья
    36.7% (18)
    Реал Сосьедад
    53.1% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    81.63% (40)
    Нет
    18.37% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    36.7% (18)
    1:1 Ничья
    30.6% (15)
    0:1 Реал Сосьедад
    8.2% (4)
    0:2 Реал Сосьедад
    6.1% (3)
    2:1 Осасуна
    6.1% (3)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    1:0 Осасуна
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     