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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Уэска
 
Позже

Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 13 (2) 0.35
2. Рамирес Сандро 6 0.16
3. Феррейро Давид 2 0.05
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.05
5. Сиовас Димитрис 2 0.05
6. Рико Микель 1 0.03
7. Маффео Пабло 1 0.03
8. Галан Хави 1 0.03
9. Окадзаки Синджи 1 0.03
10. Сеоане Хайме 1 0.03
11. Эскриче Дани 1 0.03
12. Пулидо Хорхе 1 0.03
13. Гарсия Борха I 1 0.03
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 11 (7) 0.3
2. Макси Гомес 7 0.19
3. Гуэдеш Гонсалу 5 0.14
4. Вальехо Ману 5 0.14
5. Гамейро Кевин 4 0.11
6. Габриэль Паулиста 4 0.11
7. Васс Даниэль 4 (1) 0.11
8. Гайя Хосе 1 0.03
9. Рачич Урош 1 0.03
10. Корреа Тьерри 1 0.03
11. Лато Тони 1 0.03
12. Дьякаби Муктар 1 0.03
13. Санчес Алехандро 1 0.03
14. Муса Юнус 1 0.03
15. Гильямон Уго 1 0.03
16. Ли Кан Ин 0 0
17. Черышев Денис 0 0
18. Олива Кристиан 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 9 0
2. Пулидо Хорхе 5 1
3. Эскриче Дани 5 1
4. Сиовас Димитрис 5 0
5. Сеоане Хайме 5 0
6. Галан Хави 5 0
7. Онтиверос Хавьер 5 0
8. Феррейро Давид 4 0
9. Маффео Пабло 4 0
10. Думбия Идрисса 4 0
11. Лопес Педро 2 0
12. Сильва Гастон 2 0
13. Рико Микель 2 0
14. Рамирес Сандро 2 0
15. Мир Рафа 2 0
16. Окадзаки Синджи 1 0
17. Луизинью Коррейя 1 0
18. Москера Педро 1 0
19. Вавро Денис 1 0
20. Нвакали Келечи 1 0
21. Гомес Серхио 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 8 0
2. Макси Гомес 6 1
3. Солер Карлос 7 0
4. Гильямон Уго 7 0
5. Корреа Тьерри 5 1
6. Гайя Хосе 6 0
7. Габриэль Паулиста 6 0
8. Рачич Урош 6 0
9. Дьякаби Муктар 4 1
10. Джейсон 3 1
11. Гуэдеш Гонсалу 3 1
12. Лато Тони 3 0
13. Черышев Денис 3 0
14. Вальехо Ману 2 0
15. Муса Юнус 2 0
16. Мангала Эльяким 1 0
17. Кондогбия Жоффрей 1 0
18. Хауме Доменек 1 0
19. Санчес Алехандро 1 0
20. Ли Кан Ин 1 0
21. Эскьердо Висенте 1 0
22. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 12.12% (4) 9.09% (3) 21.21% (7) 24.24% (8) 18.18% (6) 15.15% (5)
 Валенсия 8.33% (4) 18.75% (9) 12.5% (6) 12.5% (6) 20.83% (10) 27.08% (13)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Бетис 1:0 Уэска Уэска 1:0 Атлетик Б Кадис 2:1 Уэска Уэска 1:0 Реал Сосьедад
Уэска 0:2 Хетафе Атлетико М 2:0 Уэска Алавес 1:0 Уэска Уэска 3:1 Эльче Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна Барселона 4:1 Уэска Уэска 3:4 Сельта Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона
Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна

Последние игры между собой

Уэска: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Валенсия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Валенсия 1:1 Уэска Ла Лига Уэска 2:6 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Уэска Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 37 25 8 4 65 - 24 83
2. Реал Мадрид Заявка 37 24 9 4 65 - 27 81
3. Барселона Заявка 37 23 7 7 84 - 38 76
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад Заявка 37 16 11 10 58 - 38 59
6. Бетис Заявка 37 16 10 11 47 - 48 58
7. Вильярреал Заявка 37 15 13 9 59 - 42 58
8. Сельта Заявка 37 14 11 12 53 - 54 53
9. Атлетик Б Заявка 37 11 13 13 46 - 40 46
10. Гранада Заявка 37 13 6 18 47 - 65 45
11. Осасуна Заявка 37 11 11 15 37 - 47 44
12. Кадис Заявка 37 11 10 16 34 - 56 43
13. Валенсия Заявка 37 10 12 15 50 - 53 42
14. Леванте Заявка 37 9 13 15 44 - 55 40
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе Заявка 37 9 10 18 28 - 43 37
17. Уэска Заявка 37 7 12 18 34 - 53 33
18. Эльче Заявка 37 7 12 18 32 - 55 33
19. Вальядолид Заявка 37 5 16 16 33 - 55 31
20. Эйбар Заявка 37 6 12 19 29 - 51 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Валенсия Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
8. Вильярреал Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
9. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
10. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
11. Атлетик Б Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
14. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
15. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
16. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
17. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
8. Сельта Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
9. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
10. Осасуна Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
12. Эйбар Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Эльче Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 23 10 6
3. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 20 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Барселона Ленгле Клеман 9 2
5. Алавес Пина Томас 12 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэска - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2021, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Уэска 24.5% (12)
    X 26.5% (13)
    Валенсия 49% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэска
    Ничья
    Валенсия
    1.71
    4.38
    4.94
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уэска - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Уэска - Валенсия

    Исход игры
    Уэска
    24.5% (12)
    Ничья
    26.5% (13)
    Валенсия
    49% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.82% (20)
    Меньше
    59.18% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    65.31% (32)
    Нет
    34.69% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    26.5% (13)
    1:1 Ничья
    24.5% (12)
    1:0 Уэска
    14.3% (7)
    0:1 Валенсия
    10.2% (5)
    2:1 Уэска
    10.2% (5)
    0:2 Валенсия
    8.2% (4)
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