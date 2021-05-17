Испания: Ла Лига 2020-2021
Уэска
Позже
Стадион: Эль-Алькорас
Валенсия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|13 (2)
|0.35
|2.
|Рамирес Сандро
|6
|0.16
|3.
|Феррейро Давид
|2
|0.05
|4.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.05
|5.
|Сиовас Димитрис
|2
|0.05
|6.
|Рико Микель
|1
|0.03
|7.
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|8.
|Галан Хави
|1
|0.03
|9.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.03
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.03
|11.
|Эскриче Дани
|1
|0.03
|12.
|Пулидо Хорхе
|1
|0.03
|13.
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|14.
|Лопес Педро
|0
|0
|15.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|16.
|Гомес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|11 (7)
|0.3
|2.
|Макси Гомес
|7
|0.19
|3.
|Гуэдеш Гонсалу
|5
|0.14
|4.
|Вальехо Ману
|5
|0.14
|5.
|Гамейро Кевин
|4
|0.11
|6.
|Габриэль Паулиста
|4
|0.11
|7.
|Васс Даниэль
|4 (1)
|0.11
|8.
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|9.
|Рачич Урош
|1
|0.03
|10.
|Корреа Тьерри
|1
|0.03
|11.
|Лато Тони
|1
|0.03
|12.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|13.
|Санчес Алехандро
|1
|0.03
|14.
|Муса Юнус
|1
|0.03
|15.
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|16.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|17.
|Черышев Денис
|0
|0
|18.
|Олива Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|9
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|5
|1
|3.
|Эскриче Дани
|5
|1
|4.
|Сиовас Димитрис
|5
|0
|5.
|Сеоане Хайме
|5
|0
|6.
|Галан Хави
|5
|0
|7.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|8.
|Феррейро Давид
|4
|0
|9.
|Маффео Пабло
|4
|0
|10.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|11.
|Лопес Педро
|2
|0
|12.
|Сильва Гастон
|2
|0
|13.
|Рико Микель
|2
|0
|14.
|Рамирес Сандро
|2
|0
|15.
|Мир Рафа
|2
|0
|16.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|17.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|18.
|Москера Педро
|1
|0
|19.
|Вавро Денис
|1
|0
|20.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|21.
|Гомес Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|8
|0
|2.
|Макси Гомес
|6
|1
|3.
|Солер Карлос
|7
|0
|4.
|Гильямон Уго
|7
|0
|5.
|Корреа Тьерри
|5
|1
|6.
|Гайя Хосе
|6
|0
|7.
|Габриэль Паулиста
|6
|0
|8.
|Рачич Урош
|6
|0
|9.
|Дьякаби Муктар
|4
|1
|10.
|Джейсон
|3
|1
|11.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|1
|12.
|Лато Тони
|3
|0
|13.
|Черышев Денис
|3
|0
|14.
|Вальехо Ману
|2
|0
|15.
|Муса Юнус
|2
|0
|16.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|17.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|18.
|Хауме Доменек
|1
|0
|19.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|20.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|21.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|22.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|Валенсия
|8.33% (4)
|18.75% (9)
|12.5% (6)
|12.5% (6)
|20.83% (10)
|27.08% (13)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +6 =3 -11Бетис 1:0 Уэска Уэска 1:0 Атлетик Б Кадис 2:1 Уэска Уэска 1:0 Реал Сосьедад
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =5 -9Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона
Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна
Последние игры между собой
Уэска: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Валенсия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|65 - 24
|83
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 27
|81
|3.
|Барселона
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|84 - 38
|76
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|23
|5
|9
|52 - 33
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|58 - 38
|59
|6.
|Бетис
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|47 - 48
|58
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|59 - 42
|58
|8.
|Сельта
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|53 - 54
|53
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|46 - 40
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|47 - 65
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 47
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|34 - 56
|43
|13.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|12
|15
|50 - 53
|42
|14.
|Леванте
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|44 - 55
|40
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 56
|38
|16.
|Хетафе
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 43
|37
|17.
|Уэска
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 53
|33
|18.
|Эльче
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|32 - 55
|33
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|5
|16
|16
|33 - 55
|31
|20.
|Эйбар
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|29 - 51
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 20
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 21
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 21
|33
|7.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|34 - 23
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 23
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 19
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|15 - 13
|24
|14.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|15.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|16.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|18.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 30
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|34 - 15
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 22
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 27
|23
|8.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|9.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 27
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|22 - 40
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 32
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 32
|12
|20.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|30
|3
|9
|2.
|Вильярреал
|Морено Херард
|23
|10
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|1
|8
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|20
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Барселона
|Ленгле Клеман
|9
|2
|5.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
Прогнозы на матч Уэска - Валенсия
Исход игры
Уэска
24.5% (12)
Ничья
26.5% (13)
Валенсия
49% (24)
Тотал 2.5
Больше
40.82% (20)
Меньше
59.18% (29)
Обе команды забьют
Да
65.31% (32)
Нет
34.69% (17)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
26.5% (13)
1:1 Ничья
24.5% (12)
1:0 Уэска
14.3% (7)
0:1 Валенсия
10.2% (5)
2:1 Уэска
10.2% (5)
0:2 Валенсия
8.2% (4)
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