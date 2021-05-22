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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Вальядолид
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Атлетико М
0'
1:0
18' Гол
Плано Оскар
24'
1
Масип
Хорди
18
Янко
Саиди
4
Кико
Франсиско
15
Эль-Ямик
Джавад
25
Олаза
Лукас
10
Плано
Оскар
20
Сан
Эметерио
Феде
17
Роке
Меса
19
Вилья
Тони
16
Андре
Маркос
9
Вайссман
Шон
13
Облак
Ян
2
Хименес
Хосе
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
23
Триппьер
Киран
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
10
Корреа
Анхель
Вальядолид
4-4-2
Атлетико М
3-5-2

Ход матча

18'
Плано Оскар
(Андре Маркос)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 6 (4) 0.16
2. Вайссман Шон 6 0.16
3. Плано Оскар 5 0.13
4. Андре Маркос 4 0.11
5. Мичел Мигель 2 0.05
6. Вилья Тони 2 0.05
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.03
8. Олаза Лукас 1 0.03
9. Бруно Гонсалес 1 0.03
10. Алькарас Рубен 1 0.03
11. Хоакин Фернандес 1 0.03
12. Фелипе Жоау 1 0.03
13. Карнеро Рауль 1 0.03
14. Роке Меса 1 (1) 0.03
15. Рубио Вальдо 1 (1) 0.03
16. Эрвиас Пабло 0 0
17. Куки Хосе 0 0
18. Начо Мартинес 0 0
19. Янко Саиди 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 20 (3) 0.53
2. Льоренте Маркос 12 0.32
3. Корреа Анхель 8 0.21
4. Фелиш Жоау 7 (1) 0.18
5. Карраско Янник 6 0.16
6. Ньигес Сауль 2 0.05
7. Коста Диего 2 (1) 0.05
8. Лемар Тома 1 0.03
9. Коке Хорхе 1 0.03
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Эрмосо Марио 1 0.03
12. Савич Стефан 1 0.03
13. Торрейра Лукас 1 0.03
14. Триппьер Киран 0 0
15. Эррера Эктор 0 0
16. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 10 0
2. Бруно Гонсалес 8 0
3. Хоакин Фернандес 8 0
4. Сан Эметерио Феде 6 0
5. Роке Меса 4 1
6. Орельяна Фабиан 5 0
7. Гвардиола Серхи 5 0
8. Начо Мартинес 3 1
9. Олаза Лукас 4 0
10. Янко Саиди 4 0
11. Эль-Ямик Джавад 4 0
12. Масип Хорди 3 0
13. Санчес Хавьер 3 0
14. Вайссман Шон 3 0
15. Перес Кике 3 0
16. Плано Оскар 1 1
17. Мичел Мигель 2 0
18. Вилья Тони 2 0
19. Андре Маркос 2 0
20. Карнеро Рауль 2 0
21. Роберто Хименес 0 1
22. Луис Перез 1 0
23. Эрвиас Пабло 1 0
24. Кодро Кенан 1 0
25. Кико Франсиско 1 0
26. Рубио Вальдо 1 0
27. Фелипе Жоау 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 9 0
3. Ньигес Сауль 9 0
4. Фелипе Аугусто IV 7 0
5. Суарес Луис 6 0
6. Карраско Янник 6 0
7. Льоренте Маркос 6 0
8. Хименес Хосе 5 0
9. Фелиш Жоау 5 0
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Лемар Тома 4 0
12. Эрмосо Марио 4 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Торрейра Лукас 2 0
17. Лоди Ренан 2 0
18. Коста Диего 1 0
19. Парти Томас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 12.12% (4) 6.06% (2) 21.21% (7) 15.15% (5) 18.18% (6) 27.27% (9)
 Атлетико М 7.94% (5) 12.7% (8) 19.05% (12) 20.63% (13) 15.87% (10) 23.81% (15)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +1 =10 -9
Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Вильярреал Валенсия 3:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Бетис
Атлетик Б 2:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Кадис Эльче 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М
Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетико М 2:0 Вальядолид Ла Лига Атлетико М 1:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:0 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:0 Вальядолид Примера
Вальядолид 2:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Атлетико М Примера Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:1 Заявка 38 25 8 5 65 - 25 83
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 38 24 10 4 65 - 27 82
3. Барселона 0:0 Заявка 38 23 8 7 84 - 38 77
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 38 16 12 10 58 - 38 60
6. Бетис 0:0 Заявка 38 16 11 11 47 - 48 59
7. Вильярреал 0:0 Заявка 38 15 14 9 59 - 42 59
8. Сельта 0:0 Заявка 38 14 12 12 53 - 54 54
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 38 11 14 13 46 - 40 47
10. Гранада Заявка 37 13 6 18 47 - 65 45
11. Осасуна 0:0 Заявка 38 11 12 15 37 - 47 45
12. Кадис Заявка 38 11 11 16 36 - 58 44
13. Валенсия 0:0 Заявка 38 10 13 15 50 - 53 43
14. Леванте Заявка 38 9 14 15 46 - 57 41
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе Заявка 37 9 10 18 28 - 43 37
17. Уэска 0:0 Заявка 38 7 13 18 34 - 53 34
18. Эльче 0:0 Заявка 38 7 13 18 32 - 55 34
19. Вальядолид 1:0 Заявка 38 6 16 16 34 - 55 34
20. Эйбар 0:0 Заявка 38 6 13 19 29 - 51 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:1 Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 12 4 3 31 - 12 40
3. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
4. Барселона 0:0 Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис 0:0 Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Валенсия 0:0 Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
8. Сельта 0:0 Заявка 19 9 4 6 28 - 27 31
9. Вильярреал 0:0 Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
10. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
11. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
12. Осасуна 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 22 27
13. Леванте Заявка 19 5 9 5 27 - 30 24
14. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
15. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
16. Уэска 0:0 Заявка 19 5 7 7 17 - 21 22
17. Эльче 0:0 Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид 1:0 Заявка 19 4 7 8 19 - 28 19
20. Эйбар 0:0 Заявка 19 2 8 9 12 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона 0:0 Заявка 19 12 3 4 40 - 18 39
3. Атлетико М 0:1 Заявка 19 10 5 4 24 - 14 35
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Вильярреал 0:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 19 29
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 7 6 6 24 - 17 27
7. Бетис 0:0 Заявка 19 6 6 7 20 - 27 24
8. Кадис Заявка 19 6 6 7 19 - 28 24
9. Сельта 0:0 Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
10. Осасуна 0:0 Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 3 8 8 17 - 21 17
12. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
13. Эйбар 0:0 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
14. Вальядолид 1:0 Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Эльче 0:0 Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска 0:0 Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия 0:0 Заявка 19 2 6 11 16 - 30 12
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 23 10 6
3. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 20 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Барселона Ленгле Клеман 9 2
5. Алавес Пина Томас 12 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    "Вальядолид" на волне успеха практически не отходит от штрафной Облака. "Атлетико" практически полным составом отбивается.
  • Угловой
    23'
    Безобразно футболисты "Вальядолида" разыграли угловой - снаряд перелетел через всех и оказался около Фелипе.
  • Опасный момент
    22'
    Ньигес отлично сыграл на опережение и в подкате вынес мяч за пределы поля после акцентированного удара Вильи.
  • 21'
    Симеоне не присаживается после гола - на ногах находится аргентинский специалист и выдаёт указания.
  • 20'
    Скажу про параллельный матч, от которого зависит судьба титула, - "Вильярреал" забивает "Реалу". Вот так дела.
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ПЛАНО! "Вальядолид" мощно вынес мяч от ворот и соорудил контратаку - Плано вылетел из-за спины защитников, откликнувшись на передачу Андре, и мощно пробил в угол!
  • 18'
    Ещё один угловой - теперь подавать будет Триппьер. Корреа заработал стандартное положение, пробив в ногу Янко.
  • Угловой
    17'
    Последовала банальная навесная передача в сторону Роке в зону пенальти, но головой идеально сыграл Фелипе.
  • 16'
    "Вальядолид" заработал право на угловой удар - мяч вылетел за пределы поля, коснувшись ногу Триппьера.
  • 15'
    Янко сместился с фланга и попытался пройти дальше с мячом в ногах, но его проход заблокировал высоко оборонявшийся Хименес.
  • 14'
    Карраско слишком долго тащил мяч вдоль линии штрафной и замешкался, упустив отличную возможность для удара.
  • 13'
    Ньигес принял мяч спиной к воротам в штрафной площади и исхитрился пробить, однако удар получился слабеньким.
  • Фол, нарушение
    12'
    Олаза грубо встретил Корреа, поставив тому подножку - аргентинец потерял равновесие и завалился на живот.
  • Опасный момент
    11'
    Опасно! Вилья с линии штрафной пробил, невзирая на падение Хименеса, и Облак спокойно забрал мяч в руки.
  • Опасный момент
    10'
    Последовала навесная передача в район дальней штанги, и Суарес очень неудачно пробил вдоль ворот!
  • 9'
    Карраско ловко влетел во владения Масипа, но не смог навязать борьбу Янко и Кико, которые схватили его в капкан.
  • 8'
    Льоренте забежал в штрафную с фланга, поборолся с Олаза и апеллировал к арбитру по поводу небольшого фола.
  • 7'
    Пока без опасных моментов проходит игра - Триппьер снабдил мячом Эрмосо, тот докинул его до Коке, но на этом всё.
  • 6'
    "Вальядолид" спокойно владеет мячом на своей половине поля, невзирая на прессинг со стороны Суареса и Корреа.
  • Фол, нарушение
    5'
    Льоренте очень грубо встретил Роке, который упал на газон и тут же схватился за повреждённую ногу.
  • Фол, нарушение
    4'
    Корреа получил по ногам в центре поля от Плано - "Атлетико" получил право на штрафной удар с тридцати семи метров.
  • Травма, повреждение
    3'
    Янко получил в прошлом эпизоде небольшую травму - неудачно защитник приземлился, повредив плечо.
  • Опасный момент
    2'
    Забежал Суарес в штрафную площадь "Вальядолида" и пробил в ногу Янко.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Атлетико М

Исход игры
Вальядолид
0% (0)
Ничья
1.5% (2)
Атлетико М
98.5% (132)
Тотал 2.5
Больше
48.12% (64)
Меньше
51.88% (69)
Обе команды забьют
Да
44.36% (59)
Нет
55.64% (74)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
34.3% (46)
1:2 Атлетико М
29.1% (39)
0:1 Атлетико М
15.7% (21)
1:3 Атлетико М
13.4% (18)
0:3 Атлетико М
4.5% (6)
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