Скажу про параллельный матч, от которого зависит судьба титула, - "Вильярреал" забивает "Реалу". Вот так дела.

Симеоне не присаживается после гола - на ногах находится аргентинский специалист и выдаёт указания.

Ньигес отлично сыграл на опережение и в подкате вынес мяч за пределы поля после акцентированного удара Вильи.

Безобразно футболисты "Вальядолида" разыграли угловой - снаряд перелетел через всех и оказался около Фелипе.

"Вальядолид" на волне успеха практически не отходит от штрафной Облака. "Атлетико" практически полным составом отбивается.

18' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ПЛАНО! "Вальядолид" мощно вынес мяч от ворот и соорудил контратаку - Плано вылетел из-за спины защитников, откликнувшись на передачу Андре, и мощно пробил в угол!

18' Ещё один угловой - теперь подавать будет Триппьер. Корреа заработал стандартное положение, пробив в ногу Янко.

17' Последовала банальная навесная передача в сторону Роке в зону пенальти, но головой идеально сыграл Фелипе.

16' "Вальядолид" заработал право на угловой удар - мяч вылетел за пределы поля, коснувшись ногу Триппьера.

15' Янко сместился с фланга и попытался пройти дальше с мячом в ногах, но его проход заблокировал высоко оборонявшийся Хименес.

14' Карраско слишком долго тащил мяч вдоль линии штрафной и замешкался, упустив отличную возможность для удара.

13' Ньигес принял мяч спиной к воротам в штрафной площади и исхитрился пробить, однако удар получился слабеньким.

12' Олаза грубо встретил Корреа, поставив тому подножку - аргентинец потерял равновесие и завалился на живот.

11' Опасно! Вилья с линии штрафной пробил, невзирая на падение Хименеса, и Облак спокойно забрал мяч в руки.

10' Последовала навесная передача в район дальней штанги, и Суарес очень неудачно пробил вдоль ворот!

9' Карраско ловко влетел во владения Масипа, но не смог навязать борьбу Янко и Кико, которые схватили его в капкан.

8' Льоренте забежал в штрафную с фланга, поборолся с Олаза и апеллировал к арбитру по поводу небольшого фола.

7' Пока без опасных моментов проходит игра - Триппьер снабдил мячом Эрмосо, тот докинул его до Коке, но на этом всё.

6' "Вальядолид" спокойно владеет мячом на своей половине поля, невзирая на прессинг со стороны Суареса и Корреа.

5' Льоренте очень грубо встретил Роке, который упал на газон и тут же схватился за повреждённую ногу.

4' Корреа получил по ногам в центре поля от Плано - "Атлетико" получил право на штрафной удар с тридцати семи метров.

3' Янко получил в прошлом эпизоде небольшую травму - неудачно защитник приземлился, повредив плечо.

2' Забежал Суарес в штрафную площадь "Вальядолида" и пробил в ногу Янко.