Испания: Ла Лига 2020-2021
Вальядолид
Позже
Стадион: Хосе Сорилья
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|6 (4)
|0.16
|2.
|Вайссман Шон
|6
|0.16
|3.
|Плано Оскар
|4
|0.11
|4.
|Андре Маркос
|4
|0.11
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.05
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.05
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.03
|8.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|9.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.03
|10.
|Алькарас Рубен
|1
|0.03
|11.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Жоау
|1
|0.03
|13.
|Карнеро Рауль
|1
|0.03
|14.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.03
|15.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.03
|16.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|17.
|Куки Хосе
|0
|0
|18.
|Начо Мартинес
|0
|0
|19.
|Янко Саиди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|20 (3)
|0.54
|2.
|Льоренте Маркос
|12
|0.32
|3.
|Корреа Анхель
|8
|0.22
|4.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.19
|5.
|Карраско Янник
|6
|0.16
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.05
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.05
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.03
|9.
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|10.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|11.
|Эрмосо Марио
|1
|0.03
|12.
|Савич Стефан
|1
|0.03
|13.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|14.
|Триппьер Киран
|0
|0
|15.
|Эррера Эктор
|0
|0
|16.
|Санчес Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|10
|0
|2.
|Бруно Гонсалес
|8
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|8
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|6
|0
|5.
|Роке Меса
|4
|1
|6.
|Орельяна Фабиан
|5
|0
|7.
|Гвардиола Серхи
|5
|0
|8.
|Начо Мартинес
|3
|1
|9.
|Олаза Лукас
|4
|0
|10.
|Янко Саиди
|4
|0
|11.
|Эль-Ямик Джавад
|4
|0
|12.
|Масип Хорди
|3
|0
|13.
|Санчес Хавьер
|3
|0
|14.
|Вайссман Шон
|3
|0
|15.
|Перес Кике
|3
|0
|16.
|Плано Оскар
|1
|1
|17.
|Мичел Мигель
|2
|0
|18.
|Вилья Тони
|2
|0
|19.
|Андре Маркос
|2
|0
|20.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|21.
|Роберто Хименес
|0
|1
|22.
|Луис Перез
|1
|0
|23.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|24.
|Кодро Кенан
|1
|0
|25.
|Кико Франсиско
|1
|0
|26.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|27.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Коке Хорхе
|9
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|9
|0
|4.
|Фелипе Аугусто IV
|7
|0
|5.
|Суарес Луис
|6
|0
|6.
|Карраско Янник
|6
|0
|7.
|Льоренте Маркос
|6
|0
|8.
|Хименес Хосе
|5
|0
|9.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|11.
|Лемар Тома
|4
|0
|12.
|Эрмосо Марио
|4
|0
|13.
|Корреа Анхель
|3
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|15.
|Эррера Эктор
|2
|0
|16.
|Торрейра Лукас
|2
|0
|17.
|Лоди Ренан
|2
|0
|18.
|Коста Диего
|1
|0
|19.
|Парти Томас
|1
|0
|20.
|Витоло Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|12.12% (4)
|6.06% (2)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|27.27% (9)
|Атлетико М
|7.94% (5)
|12.7% (8)
|19.05% (12)
|20.63% (13)
|15.87% (10)
|23.81% (15)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +1 =10 -9Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Вильярреал Валенсия 3:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Бетис
Атлетик Б 2:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Кадис Эльче 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =6 -5Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М
Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Вальядолид 2:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Атлетико М Примера Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|65 - 24
|83
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 27
|81
|3.
|Барселона
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|84 - 38
|76
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|23
|5
|9
|52 - 33
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|58 - 38
|59
|6.
|Бетис
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|47 - 48
|58
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|59 - 42
|58
|8.
|Сельта
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|53 - 54
|53
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|46 - 40
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|47 - 65
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 47
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|34 - 56
|43
|13.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|12
|15
|50 - 53
|42
|14.
|Леванте
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|44 - 55
|40
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 56
|38
|16.
|Хетафе
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 43
|37
|17.
|Уэска
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 53
|33
|18.
|Эльче
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|32 - 55
|33
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|5
|16
|16
|33 - 55
|31
|20.
|Эйбар
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|29 - 51
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 20
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 21
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 21
|33
|7.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|34 - 23
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 23
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 19
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|15 - 13
|24
|14.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|15.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|16.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|18.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 30
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|34 - 15
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 22
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 27
|23
|8.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|9.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 27
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|22 - 40
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 32
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 32
|12
|20.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|30
|3
|9
|2.
|Вильярреал
|Морено Херард
|23
|10
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|1
|8
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|20
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Барселона
|Ленгле Клеман
|9
|2
|5.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
Прогнозы на матч Вальядолид - Атлетико М
Исход игры
Вальядолид
0% (0)
Ничья
3.9% (2)
Атлетико М
96.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (29)
Меньше
43.14% (22)
Обе команды забьют
Да
49.02% (25)
Нет
50.98% (26)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
29.4% (15)
0:2 Атлетико М
23.5% (12)
1:3 Атлетико М
17.6% (9)
0:1 Атлетико М
15.7% (8)
0:3 Атлетико М
9.8% (5)
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