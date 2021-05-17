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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Вальядолид
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 6 (4) 0.16
2. Вайссман Шон 6 0.16
3. Плано Оскар 4 0.11
4. Андре Маркос 4 0.11
5. Мичел Мигель 2 0.05
6. Вилья Тони 2 0.05
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.03
8. Олаза Лукас 1 0.03
9. Бруно Гонсалес 1 0.03
10. Алькарас Рубен 1 0.03
11. Хоакин Фернандес 1 0.03
12. Фелипе Жоау 1 0.03
13. Карнеро Рауль 1 0.03
14. Роке Меса 1 (1) 0.03
15. Рубио Вальдо 1 (1) 0.03
16. Эрвиас Пабло 0 0
17. Куки Хосе 0 0
18. Начо Мартинес 0 0
19. Янко Саиди 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 20 (3) 0.54
2. Льоренте Маркос 12 0.32
3. Корреа Анхель 8 0.22
4. Фелиш Жоау 7 (1) 0.19
5. Карраско Янник 6 0.16
6. Ньигес Сауль 2 0.05
7. Коста Диего 2 (1) 0.05
8. Лемар Тома 1 0.03
9. Коке Хорхе 1 0.03
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Эрмосо Марио 1 0.03
12. Савич Стефан 1 0.03
13. Торрейра Лукас 1 0.03
14. Триппьер Киран 0 0
15. Эррера Эктор 0 0
16. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 10 0
2. Бруно Гонсалес 8 0
3. Хоакин Фернандес 8 0
4. Сан Эметерио Феде 6 0
5. Роке Меса 4 1
6. Орельяна Фабиан 5 0
7. Гвардиола Серхи 5 0
8. Начо Мартинес 3 1
9. Олаза Лукас 4 0
10. Янко Саиди 4 0
11. Эль-Ямик Джавад 4 0
12. Масип Хорди 3 0
13. Санчес Хавьер 3 0
14. Вайссман Шон 3 0
15. Перес Кике 3 0
16. Плано Оскар 1 1
17. Мичел Мигель 2 0
18. Вилья Тони 2 0
19. Андре Маркос 2 0
20. Карнеро Рауль 2 0
21. Роберто Хименес 0 1
22. Луис Перез 1 0
23. Эрвиас Пабло 1 0
24. Кодро Кенан 1 0
25. Кико Франсиско 1 0
26. Рубио Вальдо 1 0
27. Фелипе Жоау 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 9 0
3. Ньигес Сауль 9 0
4. Фелипе Аугусто IV 7 0
5. Суарес Луис 6 0
6. Карраско Янник 6 0
7. Льоренте Маркос 6 0
8. Хименес Хосе 5 0
9. Фелиш Жоау 5 0
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Лемар Тома 4 0
12. Эрмосо Марио 4 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Торрейра Лукас 2 0
17. Лоди Ренан 2 0
18. Коста Диего 1 0
19. Парти Томас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 12.12% (4) 6.06% (2) 21.21% (7) 15.15% (5) 18.18% (6) 27.27% (9)
 Атлетико М 7.94% (5) 12.7% (8) 19.05% (12) 20.63% (13) 15.87% (10) 23.81% (15)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +1 =10 -9
Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Вильярреал Валенсия 3:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Бетис
Атлетик Б 2:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Кадис Эльче 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М
Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетико М 2:0 Вальядолид Ла Лига Атлетико М 1:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:0 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:0 Вальядолид Примера
Вальядолид 2:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Атлетико М Примера Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 37 25 8 4 65 - 24 83
2. Реал Мадрид Заявка 37 24 9 4 65 - 27 81
3. Барселона Заявка 37 23 7 7 84 - 38 76
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад Заявка 37 16 11 10 58 - 38 59
6. Бетис Заявка 37 16 10 11 47 - 48 58
7. Вильярреал Заявка 37 15 13 9 59 - 42 58
8. Сельта Заявка 37 14 11 12 53 - 54 53
9. Атлетик Б Заявка 37 11 13 13 46 - 40 46
10. Гранада Заявка 37 13 6 18 47 - 65 45
11. Осасуна Заявка 37 11 11 15 37 - 47 44
12. Кадис Заявка 37 11 10 16 34 - 56 43
13. Валенсия Заявка 37 10 12 15 50 - 53 42
14. Леванте Заявка 37 9 13 15 44 - 55 40
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе Заявка 37 9 10 18 28 - 43 37
17. Уэска Заявка 37 7 12 18 34 - 53 33
18. Эльче Заявка 37 7 12 18 32 - 55 33
19. Вальядолид Заявка 37 5 16 16 33 - 55 31
20. Эйбар Заявка 37 6 12 19 29 - 51 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Валенсия Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
8. Вильярреал Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
9. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
10. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
11. Атлетик Б Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
14. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
15. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
16. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
17. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
8. Сельта Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
9. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
10. Осасуна Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
12. Эйбар Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Эльче Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 23 10 6
3. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 20 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Барселона Ленгле Клеман 9 2
5. Алавес Пина Томас 12 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2021, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Вальядолид 0% (0)
    X 3.9% (2)
    Атлетико М 96.1% (49)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Атлетико М
    9.80
    5.39
    1.37
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вальядолид - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Вальядолид - Атлетико М

    Исход игры
    Вальядолид
    0% (0)
    Ничья
    3.9% (2)
    Атлетико М
    96.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.86% (29)
    Меньше
    43.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    49.02% (25)
    Нет
    50.98% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    29.4% (15)
    0:2 Атлетико М
    23.5% (12)
    1:3 Атлетико М
    17.6% (9)
    0:1 Атлетико М
    15.7% (8)
    0:3 Атлетико М
    9.8% (5)
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