Италия: Серия A 2020-2021
Сампдория
3:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Парма
1:0
20' ГолКвальярелла Фабио
2:0
44' ГолКолли Омар
48' Желтая карточкаЛерис Мехди
49' Желтая карточкаБани Маттиа
3:0
64' ГолГаббьядини Маноло
34
Летица
Карло
26
Лерис
Мехди
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
14
Янкто
Якуб
29
Диркс
Дан
13
Бани
Маттиа
42
Бузи
Максим
- Основной состав
-
34 Летица КарлоВратарь
-
26 Лерис МехдиЗащитник
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Диркс ДанЗащитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Бузи МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
-
35 Траоре ЧакаНападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
20'
44'
2:0
48'
49'
64'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|13 (2)
|0.34
|2.
|Кейта Бальде
|7
|0.18
|3.
|Янкто Якуб
|6
|0.16
|4.
|Кандрева Антонио
|5 (2)
|0.13
|5.
|Верре Валерио
|3
|0.08
|6.
|Габбьядини Маноло
|3 (1)
|0.08
|7.
|Торсби Мортен
|3
|0.08
|8.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.05
|9.
|Экдаль Альбин
|2
|0.05
|10.
|Колли Омар
|2
|0.05
|11.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|12.
|Йосида Майя
|1
|0.03
|13.
|Адриен Силва
|1
|0.03
|14.
|Берешиньски Бартош
|1
|0.03
|15.
|Тонелли Лоренцо
|1
|0.03
|16.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.03
|17.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|18.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|19.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрнани Азеведо
|7 (1)
|0.18
|2.
|Куцка Юрай
|7 (4)
|0.18
|3.
|Жервиньо Куасси
|5
|0.13
|4.
|Куртич Ясмин
|4
|0.11
|5.
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.08
|6.
|Гальоло Риккардо
|2
|0.05
|7.
|Карамо Янн
|2
|0.05
|8.
|Ман Деннис
|2
|0.05
|9.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.03
|10.
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0.03
|11.
|Пелле Грациано
|1
|0.03
|12.
|Брунетта Хуан
|1
|0.03
|13.
|Бругман Гастон
|1
|0.03
|14.
|Алвеш Бруну
|1
|0.03
|15.
|Зом Симон
|1
|0.03
|16.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|17.
|Бузи Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|2.
|Экдаль Альбин
|9
|0
|3.
|Торсби Мортен
|9
|0
|4.
|Адриен Силва
|7
|1
|5.
|Янкто Якуб
|7
|0
|6.
|Колли Омар
|6
|0
|7.
|Кейта Бальде
|4
|1
|8.
|Йосида Майя
|5
|0
|9.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|10.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|11.
|Верре Валерио
|3
|0
|12.
|Феррари Алекс
|3
|0
|13.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|14.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|15.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|16.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|17.
|Кандрева Антонио
|1
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|19.
|Лерис Мехди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|11
|0
|2.
|Куцка Юрай
|8
|0
|3.
|Бругман Гастон
|7
|0
|4.
|Пеццелла Джузеппе
|7
|0
|5.
|Гальоло Риккардо
|6
|0
|6.
|Куртич Ясмин
|5
|0
|7.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|8.
|Корнелиус Андреас
|4
|0
|9.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|10.
|Конти Андреа
|3
|0
|11.
|Грасси Альберто
|3
|0
|12.
|Карамо Янн
|3
|0
|13.
|Брунетта Хуан
|3
|0
|14.
|Бузи Максим
|3
|0
|15.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|16.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|17.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|18.
|Осорио Йордан
|2
|0
|19.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|20.
|Пелле Грациано
|1
|0
|21.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|22.
|Лорини Венсан
|1
|0
|23.
|Ман Деннис
|1
|0
|24.
|Зом Симон
|1
|0
|25.
|Болог Ботонд
|1
|0
|26.
|Диркс Дан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|5.77% (3)
|17.31% (9)
|25% (13)
|13.46% (7)
|15.38% (8)
|23.08% (12)
|Парма
|17.95% (7)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|23.08% (9)
|15.38% (6)
|12.82% (5)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =5 -7Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома
Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе
Парма Последние 20 матчей: +1 =4 -15Парма 1:3 Сассуоло Лацио 1:0 Парма Парма 2:5 Аталанта Торино 1:0 Парма
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Парма: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Парма 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Парма Серия A Сампдория 3:1 Парма Товарищеские матчи Сампдория 2:2 Парма Серия A Парма 0:2 Сампдория Серия A Парма 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Сампдория 1:0 Парма Серия A Парма 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Парма Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|84 - 34
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|90 - 45
|78
|3.
|Милан
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|72 - 41
|76
|4.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|4
|9
|85 - 40
|76
|5.
|Ювентус
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|73 - 37
|75
|6.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|61 - 53
|68
|7.
|Рома
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|66 - 56
|61
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|62 - 56
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|38
|15
|7
|16
|52 - 54
|52
|10.
|Верона
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|45 - 47
|44
|11.
|Дженоа
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|47 - 58
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|50 - 61
|41
|13.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 53
|40
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|9
|13
|16
|47 - 59
|40
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|50 - 70
|38
|16.
|Кальяри
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|43 - 59
|37
|17.
|Торино
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|49 - 68
|36
|18.
|Беневенто
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|39 - 74
|32
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|6
|5
|27
|45 - 92
|23
|20.
|Парма
|Заявка
|38
|3
|11
|24
|39 - 83
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 26
|30
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 31
|21
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 32
|19
|16.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|17.
|Кротоне
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|23 - 35
|17
|18.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|19.
|Беневенто
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 30
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 24
|20
|11.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 28
|20
|12.
|Торино
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|14.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|16.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 34
|16
|18.
|Болонья
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|23 - 44
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|23
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Сампдория 3:0 Парма
Исход игры
Сампдория
86.4% (108)
Ничья
8.8% (11)
Парма
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.68% (74)
Меньше
40.32% (50)
Обе команды забьют
Да
65.32% (81)
Нет
34.68% (43)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
51.2% (64)
2:0 Сампдория
17.6% (22)
1:0 Сампдория
12% (15)
1:1 Ничья
7.2% (9)
0:1 Парма
2.4% (3)
1:2 Парма
2.4% (3)
3:1 Сампдория
2.4% (3)
3:0 Сампдория
1.6% (2)
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