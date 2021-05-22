Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Опасность! Эрнани Азеведо из команды Парма отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Г О О О О Л - Колли Омар первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

44' Габбьядини Маноло пробил со штрафного прямо в стенку

43' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Валенти Лаутаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Ох, нехорошо это выглядит. Колли Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Колли Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Парма

33' Корнелиус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Кандрева Антонио имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

29' Удар от ворот произведет Сампдория

29' Бругман Гастон не смог попасть в створ ударом издали

24' Удар от ворот произведет Парма

24' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Г О О О О Л - Квальярелла Фабио изменил счет на табло!

20' Опасность! Кандрева Антонио из команды Сампдория отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

20' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Сампдория

19' Эрнани Азеведо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Удар от ворот произведет Сампдория

17' Эрнани Азеведо не смог попасть в створ ударом издали

16' Парма идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Бузи Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Сампдория

6' Квальярелла Фабио пробует нанести удар издали, но Луиджи Сепе держит все под контролем

5' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Сампдория

4' Валенти Лаутаро не смог попасть в створ ударом издали

4' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Сампдория

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Парма начинает с центра поля