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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Сампдория
3:0
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
1:0
20' Гол
Квальярелла Фабио
2:0
44' Гол
Колли Омар
48' Желтая карточка
Лерис Мехди
49' Желтая карточка
Бани Маттиа
3:0
64' Гол
Габбьядини Маноло
90'+1
34
Летица
Карло
26
Лерис
Мехди
25
Феррари
Алекс
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
6
Экдаль
Альбин
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
1
Сепе
Луиджи
29
Диркс
Дан
13
Бани
Маттиа
30
Валенти
Лаутаро
16
Лорини
Венсан
39
Косновски
Марк
15
Бругман
Гастон
23
Эрнани
Азеведо
42
Бузи
Максим
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Сампдория
5-3-2
Парма
3-5-2

Ход матча

20'
Квальярелла Фабио
(Кандрева Антонио)
1:0
44'
Колли Омар
2:0
46'
 
Загаритис Василиос
Валенти Лаутаро
48'
Лерис Мехди
 
49'
 
Бани Маттиа
61'
 
Зом Симон
Бругман Гастон
61'
 
Пелле Грациано
Жервиньо Куасси
64'
Габбьядини Маноло
(Кандрева Антонио)
3:0
73'
Верре Валерио
Габбьядини Маноло
 
73'
Адриен Силва
Экдаль Альбин
 
73'
 
Болог Ботонд
Лорини Венсан
80'
Реджини Васко
Феррари Алекс
 
80'
Аскилдсен Кристоффер
Кандрева Антонио
 
80'
Торрегросса Эрнесто
Квальярелла Фабио
 
85'
 
Траоре Чака
Бузи Максим

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 13 (2) 0.34
2. Кейта Бальде 7 0.18
3. Янкто Якуб 6 0.16
4. Кандрева Антонио 5 (2) 0.13
5. Верре Валерио 3 0.08
6. Габбьядини Маноло 3 (1) 0.08
7. Торсби Мортен 3 0.08
8. Дамсгор Миккель 2 0.05
9. Экдаль Альбин 2 0.05
10. Колли Омар 2 0.05
11. Ауджелло Томмазо 1 0.03
12. Йосида Майя 1 0.03
13. Адриен Силва 1 0.03
14. Берешиньски Бартош 1 0.03
15. Тонелли Лоренцо 1 0.03
16. Торрегросса Эрнесто 1 0.03
17. Рамирес Гастон 0 0
18. Бонаццоли Федерико 0 0
19. Аудеро Эмиль 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрнани Азеведо 7 (1) 0.18
2. Куцка Юрай 7 (4) 0.18
3. Жервиньо Куасси 5 0.13
4. Куртич Ясмин 4 0.11
5. Михэйлэ Валентин 3 0.08
6. Гальоло Риккардо 2 0.05
7. Карамо Янн 2 0.05
8. Ман Деннис 2 0.05
9. Корнелиус Андреас 1 0.03
10. Пеццелла Джузеппе 1 0.03
11. Пелле Грациано 1 0.03
12. Брунетта Хуан 1 0.03
13. Бругман Гастон 1 0.03
14. Алвеш Бруну 1 0.03
15. Зом Симон 1 0.03
16. Инглезе Роберто 0 0
17. Бузи Максим 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 11 0
2. Экдаль Альбин 9 0
3. Торсби Мортен 9 0
4. Адриен Силва 7 1
5. Янкто Якуб 7 0
6. Колли Омар 6 0
7. Кейта Бальде 4 1
8. Йосида Майя 5 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Верре Валерио 3 0
12. Феррари Алекс 3 0
13. Дамсгор Миккель 3 0
14. Берешиньски Бартош 2 0
15. Аскилдсен Кристоффер 2 0
16. Квальярелла Фабио 1 0
17. Кандрева Антонио 1 0
18. Габбьядини Маноло 1 0
19. Лерис Мехди 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 11 0
2. Куцка Юрай 8 0
3. Бругман Гастон 7 0
4. Пеццелла Джузеппе 7 0
5. Гальоло Риккардо 6 0
6. Куртич Ясмин 5 0
7. Иакопони Симоне 3 1
8. Корнелиус Андреас 4 0
9. Алвеш Бруну 3 0
10. Конти Андреа 3 0
11. Грасси Альберто 3 0
12. Карамо Янн 3 0
13. Брунетта Хуан 3 0
14. Бузи Максим 3 0
15. Дармиан Маттео 2 0
16. Инглезе Роберто 2 0
17. Сиприен Вилан 2 0
18. Осорио Йордан 2 0
19. Михэйлэ Валентин 2 0
20. Пелле Грациано 1 0
21. Скоццарелла Маттео 1 0
22. Лорини Венсан 1 0
23. Ман Деннис 1 0
24. Зом Симон 1 0
25. Болог Ботонд 1 0
26. Диркс Дан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 5.77% (3) 17.31% (9) 25% (13) 13.46% (7) 15.38% (8) 23.08% (12)
 Парма 17.95% (7) 15.38% (6) 15.38% (6) 23.08% (9) 15.38% (6) 12.82% (5)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома
Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе
Парма Последние 20 матчей: +1 =4 -15
Парма 1:3 Сассуоло Лацио 1:0 Парма Парма 2:5 Аталанта Торино 1:0 Парма
Парма 3:4 Кротоне Ювентус 3:1 Парма Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа Парма 2:0 Рома Фиорентина 3:3 Парма Парма 1:2 Интер Милан Специя 2:2 Парма Парма 2:2 Удинезе Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Парма: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Парма 0:2 Сампдория Серия A Парма 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Парма Серия A Парма 2:1 Сампдория Товарищеские матчи
Парма 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Парма Серия A Сампдория 3:1 Парма Товарищеские матчи Сампдория 2:2 Парма Серия A Парма 0:2 Сампдория Серия A Парма 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Сампдория 1:0 Парма Серия A Парма 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Парма Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 37 27 7 3 84 - 34 88
2. Аталанта Заявка 37 23 9 5 90 - 45 78
3. Милан Заявка 37 23 7 7 72 - 41 76
4. Наполи Заявка 37 24 4 9 85 - 40 76
5. Ювентус Заявка 37 22 9 6 73 - 37 75
6. Лацио Заявка 37 21 5 11 61 - 53 68
7. Рома Заявка 37 18 7 12 66 - 56 61
8. Сассуоло Заявка 37 16 11 10 62 - 56 59
9. Сампдория Заявка 38 15 7 16 52 - 54 52
10. Верона Заявка 37 11 11 15 45 - 47 44
11. Дженоа Заявка 38 10 12 16 47 - 58 42
12. Болонья Заявка 37 10 11 16 50 - 61 41
13. Удинезе Заявка 37 10 10 17 41 - 53 40
14. Фиорентина Заявка 38 9 13 16 47 - 59 40
15. Специя Заявка 37 9 11 17 50 - 70 38
16. Кальяри Заявка 38 9 10 19 43 - 59 37
17. Торино Заявка 37 7 15 15 49 - 68 36
18. Беневенто Заявка 37 7 11 19 39 - 74 32
19. Кротоне Заявка 38 6 5 27 45 - 92 23
20. Парма Заявка 38 3 11 24 39 - 83 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 19 9 3 7 32 - 26 30
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
14. Специя Заявка 18 5 6 7 26 - 31 21
15. Кальяри Заявка 19 5 4 10 22 - 32 19
16. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
17. Кротоне Заявка 19 5 2 12 23 - 35 17
18. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
19. Беневенто Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Сассуоло Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
6. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
7. Лацио Заявка 18 8 2 8 25 - 30 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
10. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
11. Дженоа Заявка 19 5 5 9 18 - 28 20
12. Торино Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
14. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
15. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
16. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 19 3 7 9 22 - 34 16
18. Болонья Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 19 1 6 12 23 - 44 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 23 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
Сампдория 86.4% (108)
X 8.8% (11)
Парма 4.8% (6)
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Прогнозы на матч Сампдория 3:0 Парма

Исход игры
Сампдория
86.4% (108)
Ничья
8.8% (11)
Парма
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.68% (74)
Меньше
40.32% (50)
Обе команды забьют
Да
65.32% (81)
Нет
34.68% (43)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
51.2% (64)
2:0 Сампдория
17.6% (22)
1:0 Сампдория
12% (15)
1:1 Ничья
7.2% (9)
0:1 Парма
2.4% (3)
1:2 Парма
2.4% (3)
3:1 Сампдория
2.4% (3)
3:0 Сампдория
1.6% (2)
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