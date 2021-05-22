Чемпионат мира по Хоккею: Онлайн-трансляции Прогнозы Новости Видео
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2020-2021

Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Кальяри
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Дженоа
0' 8'
28
Краньо
Алессио
24
Ругани
Даниэле
15
Клаван
Рагнар
44
Карбони
Андреа
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
14
Дейола
Алессандро
22
Ликояннис
Хараламбос
4
Наингголан
Раджа
10
Педро
Жоао
27
Черри
Альберто
32
Палеари
Альберто
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
55
Мазиелло
Андреа
37
Пьяца
Марко
24
Мелегони
Филиппо
65
Ровелла
Николо
20
Стротман
Кевин
77
Дзаппакоста
Давиде
19
Пандев
Горан
61
Шомуродов
Элдор
Кальяри
3-4-1-2
Дженоа
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 16 (4) 0.42
2. Симеоне Джованни 6 0.16
3. Паволетти Леонардо 4 0.11
4. Ликояннис Хараламбос 4 0.11
5. Марин Рэзван 3 0.08
6. Нандес Найтан 2 0.05
7. Перейро Гастон 2 0.05
8. Соттил Рикардо 2 0.05
9. Ругани Даниэле 1 0.03
10. Годин Диего 1 0.03
11. Наингголан Раджа 1 0.03
12. Черри Альберто 1 0.03
13. Дзаппа Габриэле 0 0
14. Дункан Альфред 0 0
15. Валюкевич Себастьян 0 0
16. Олива Кристиан 0 0
17. Карбони Андреа 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 11 0.29
2. Скамачча Джанлука 8 (2) 0.21
3. Пандев Горан 7 (1) 0.18
4. Шомуродов Элдор 7 0.18
5. Дзаппакоста Давиде 4 0.11
6. Пьяца Марко 3 0.08
7. Бадель Милан 1 0.03
8. Зайц Миха 1 0.03
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Циборра Леннарт 1 0.03
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.03
12. Стротман Кевин 0 0
13. Гильоне Паоло 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ровелла Николо 0 0
18. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 8 2
2. Нандес Найтан 8 1
3. Паволетти Леонардо 8 0
4. Марин Рэзван 6 0
5. Наингголан Раджа 5 0
6. Педро Жоао 4 0
7. Годин Диего 3 0
8. Соттил Рикардо 3 0
9. Чеппители Лука 3 0
10. Дзаппа Габриэле 3 0
11. Ругани Даниэле 2 0
12. Дункан Альфред 2 0
13. Дейола Алессандро 2 0
14. Фараго Паоло 2 0
15. Рог Марко 2 0
16. Калигара Фабрицио 2 0
17. Олива Кристиан 2 0
18. Клаван Рагнар 1 0
19. Краньо Алессио 1 0
20. Симеоне Джованни 1 0
21. Пизакане Фабио 1 0
22. Валюкевич Себастьян 1 0
23. Трамони Маттео 1 0
24. Трипальделли Алессандро 1 0
25. Карбони Андреа 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 8 0
2. Бадель Милан 7 0
3. Кришито Доменико 6 0
4. Мазиелло Андреа 6 0
5. Стротман Кевин 6 0
6. Радованович Иван 6 0
7. Пандев Горан 5 0
8. Дестро Маттиа 5 0
9. Бани Маттиа 5 0
10. Зайц Миха 4 0
11. Гильоне Паоло 4 0
12. Ровелла Николо 4 0
13. Дзаппакоста Давиде 3 0
14. Перин Маттиа 1 1
15. Стураро Стефано 2 0
16. Сапата Кристиан 2 0
17. Бираски Давиде 2 0
18. Кассата Франческо 2 0
19. Пеллегрини Лука 2 0
20. Циборра Леннарт 2 0
21. Бехрами Валон 1 0
22. Шомуродов Элдор 1 0
23. Скамачча Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 11.63% (5) 13.95% (6) 9.3% (4) 27.91% (12) 16.28% (7) 20.93% (9)
 Дженоа 17.78% (8) 13.33% (6) 6.67% (3) 26.67% (12) 17.78% (8) 17.78% (8)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри
Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа
Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Дженоа: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Дженоа 1:0 Кальяри Серия A Дженоа 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Кальяри Серия A
Кальяри 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Дженоа Серия A Кальяри 4:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 5:3 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 37 27 7 3 84 - 34 88
2. Аталанта Заявка 37 23 9 5 90 - 45 78
3. Милан Заявка 37 23 7 7 72 - 41 76
4. Наполи Заявка 37 24 4 9 85 - 40 76
5. Ювентус Заявка 37 22 9 6 73 - 37 75
6. Лацио Заявка 37 21 5 11 61 - 53 68
7. Рома Заявка 37 18 7 12 66 - 56 61
8. Сассуоло Заявка 37 16 11 10 62 - 56 59
9. Сампдория Заявка 37 14 7 16 49 - 54 49
10. Верона Заявка 37 11 11 15 45 - 47 44
11. Болонья Заявка 37 10 11 16 50 - 61 41
12. Удинезе Заявка 37 10 10 17 41 - 53 40
13. Фиорентина 0:0 Заявка 38 9 13 16 47 - 59 40
14. Дженоа 0:0 Заявка 38 9 13 16 46 - 58 40
15. Специя Заявка 37 9 11 17 50 - 70 38
16. Кальяри 0:0 Заявка 38 9 11 18 43 - 58 38
17. Торино Заявка 37 7 15 15 49 - 68 36
18. Беневенто Заявка 37 7 11 19 39 - 74 32
19. Кротоне 0:0 Заявка 38 6 5 27 45 - 92 23
20. Парма Заявка 37 3 11 23 39 - 80 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина 0:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Дженоа 0:0 Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
14. Специя Заявка 18 5 6 7 26 - 31 21
15. Кальяри 0:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 31 20
16. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
17. Кротоне 0:0 Заявка 19 5 2 12 23 - 35 17
18. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
19. Беневенто Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Сассуоло Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
6. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
7. Лацио Заявка 18 8 2 8 25 - 30 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
10. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
11. Торино Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
12. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа 0:0 Заявка 19 4 6 9 17 - 28 18
15. Кальяри 0:0 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
16. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина 0:0 Заявка 19 3 7 9 22 - 34 16
18. Болонья Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне 0:0 Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 23 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Нандес Найтан из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Кальяри контролирует мяч.
  • 6'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Наингголан Раджа наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 6'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Кальяри: 49%, Дженоа: 51%.
  • 5'
    Кальяри пытается что-то создать.
  • Угловой
    5'
    Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри подал угловой слева.
  • 4'
    ШТАНГА! Пробил головой Жуан Педро прямо в каркас ворот!
  • 4'
    Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    4'
    Ровелла Николо нарушает правила. Марин Рэзван пострадал
  • 4'
    Кальяри контролирует мяч.
  • 2'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 2'
    Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Кальяри начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
Кальяри 63.2% (79)
X 30.4% (38)
Дженоа 6.4% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Дженоа
1.94
4.11
4.32
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кальяри 0:0 Дженоа онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Дженоа

Исход игры
Кальяри
63.2% (79)
Ничья
30.4% (38)
Дженоа
6.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
38.71% (48)
Меньше
61.29% (76)
Обе команды забьют
Да
62.9% (78)
Нет
37.1% (46)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
31.2% (39)
1:0 Кальяри
28.8% (36)
1:1 Ничья
24.8% (31)
0:0 Ничья
4% (5)
1:2 Дженоа
2.4% (3)
0:2 Дженоа
1.6% (2)
3:1 Кальяри
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 