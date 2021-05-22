Италия: Серия A 2020-2021
Кальяри
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Сарденья Арена
Дженоа
10
Педро
Жоао
37
Пьяца
Марко
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|16 (4)
|0.42
|2.
|Симеоне Джованни
|6
|0.16
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0.11
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|0.11
|5.
|Марин Рэзван
|3
|0.08
|6.
|Нандес Найтан
|2
|0.05
|7.
|Перейро Гастон
|2
|0.05
|8.
|Соттил Рикардо
|2
|0.05
|9.
|Ругани Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Годин Диего
|1
|0.03
|11.
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|12.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|13.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|14.
|Дункан Альфред
|0
|0
|15.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|16.
|Олива Кристиан
|0
|0
|17.
|Карбони Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|11
|0.29
|2.
|Скамачча Джанлука
|8 (2)
|0.21
|3.
|Пандев Горан
|7 (1)
|0.18
|4.
|Шомуродов Элдор
|7
|0.18
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0.11
|6.
|Пьяца Марко
|3
|0.08
|7.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|8.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.03
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Стротман Кевин
|0
|0
|13.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ровелла Николо
|0
|0
|18.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|2.
|Нандес Найтан
|8
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|8
|0
|4.
|Марин Рэзван
|6
|0
|5.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|6.
|Педро Жоао
|4
|0
|7.
|Годин Диего
|3
|0
|8.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|9.
|Чеппители Лука
|3
|0
|10.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|11.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|12.
|Дункан Альфред
|2
|0
|13.
|Дейола Алессандро
|2
|0
|14.
|Фараго Паоло
|2
|0
|15.
|Рог Марко
|2
|0
|16.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|17.
|Олива Кристиан
|2
|0
|18.
|Клаван Рагнар
|1
|0
|19.
|Краньо Алессио
|1
|0
|20.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|21.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|22.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|23.
|Трамони Маттео
|1
|0
|24.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|25.
|Карбони Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|8
|0
|2.
|Бадель Милан
|7
|0
|3.
|Кришито Доменико
|6
|0
|4.
|Мазиелло Андреа
|6
|0
|5.
|Стротман Кевин
|6
|0
|6.
|Радованович Иван
|6
|0
|7.
|Пандев Горан
|5
|0
|8.
|Дестро Маттиа
|5
|0
|9.
|Бани Маттиа
|5
|0
|10.
|Зайц Миха
|4
|0
|11.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|12.
|Ровелла Николо
|4
|0
|13.
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0
|14.
|Перин Маттиа
|1
|1
|15.
|Стураро Стефано
|2
|0
|16.
|Сапата Кристиан
|2
|0
|17.
|Бираски Давиде
|2
|0
|18.
|Кассата Франческо
|2
|0
|19.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|20.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|21.
|Бехрами Валон
|1
|0
|22.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|23.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|9.3% (4)
|27.91% (12)
|16.28% (7)
|20.93% (9)
|Дженоа
|17.78% (8)
|13.33% (6)
|6.67% (3)
|26.67% (12)
|17.78% (8)
|17.78% (8)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =5 -9Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри
Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа
Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Дженоа: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальяри 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Дженоа Серия A Кальяри 4:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 5:3 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|84 - 34
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|90 - 45
|78
|3.
|Милан
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|72 - 41
|76
|4.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|4
|9
|85 - 40
|76
|5.
|Ювентус
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|73 - 37
|75
|6.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|61 - 53
|68
|7.
|Рома
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|66 - 56
|61
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|62 - 56
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|49 - 54
|49
|10.
|Верона
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|45 - 47
|44
|11.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|50 - 61
|41
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 53
|40
|13.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|38
|9
|13
|16
|47 - 59
|40
|14.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|38
|9
|13
|16
|46 - 58
|40
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|50 - 70
|38
|16.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|38
|9
|11
|18
|43 - 58
|38
|17.
|Торино
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|49 - 68
|36
|18.
|Беневенто
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|39 - 74
|32
|19.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|38
|6
|5
|27
|45 - 92
|23
|20.
|Парма
|Заявка
|37
|3
|11
|23
|39 - 80
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 31
|21
|15.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 31
|20
|16.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|17.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|19
|5
|2
|12
|23 - 35
|17
|18.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|19.
|Беневенто
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 30
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 24
|20
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|12.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 28
|18
|15.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|16.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 34
|16
|18.
|Болонья
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|23
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Дженоа
Исход игры
Кальяри
63.2% (79)
Ничья
30.4% (38)
Дженоа
6.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
38.71% (48)
Меньше
61.29% (76)
Обе команды забьют
Да
62.9% (78)
Нет
37.1% (46)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
31.2% (39)
1:0 Кальяри
28.8% (36)
1:1 Ничья
24.8% (31)
0:0 Ничья
4% (5)
1:2 Дженоа
2.4% (3)
0:2 Дженоа
1.6% (2)
3:1 Кальяри
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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