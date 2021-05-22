Италия: Серия A 2020-2021
Кальяри
0:1
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена
Дженоа
0:1
15' ГолШомуродов Элдор
51' Желтая карточкаБехрами Валон
64' Желтая карточкаМелегони Филиппо
77' Желтая карточкаКарбони Андреа
83' Вторая желтая карточкаБехрами Валон
90' Желтая карточкаСтротман Кевин
10
Педро
Жоао
37
Пьяца
Марко
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Yayah Kallon
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
51'
64'
77'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|16 (4)
|0.42
|2.
|Симеоне Джованни
|6
|0.16
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0.11
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|0.11
|5.
|Марин Рэзван
|3
|0.08
|6.
|Нандес Найтан
|2
|0.05
|7.
|Перейро Гастон
|2
|0.05
|8.
|Соттил Рикардо
|2
|0.05
|9.
|Ругани Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Годин Диего
|1
|0.03
|11.
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|12.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|13.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|14.
|Дункан Альфред
|0
|0
|15.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|16.
|Олива Кристиан
|0
|0
|17.
|Карбони Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|11
|0.29
|2.
|Скамачча Джанлука
|8 (2)
|0.21
|3.
|Шомуродов Элдор
|8
|0.21
|4.
|Пандев Горан
|7 (1)
|0.18
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0.11
|6.
|Пьяца Марко
|3
|0.08
|7.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|8.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.03
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Стротман Кевин
|0
|0
|13.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|14.
|Ровелла Николо
|0
|0
|15.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|16.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|17.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|18.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|2.
|Нандес Найтан
|8
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|8
|0
|4.
|Марин Рэзван
|6
|0
|5.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|6.
|Педро Жоао
|4
|0
|7.
|Годин Диего
|3
|0
|8.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|9.
|Чеппители Лука
|3
|0
|10.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|11.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|12.
|Дункан Альфред
|2
|0
|13.
|Дейола Алессандро
|2
|0
|14.
|Фараго Паоло
|2
|0
|15.
|Рог Марко
|2
|0
|16.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|17.
|Олива Кристиан
|2
|0
|18.
|Карбони Андреа
|2
|0
|19.
|Клаван Рагнар
|1
|0
|20.
|Краньо Алессио
|1
|0
|21.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|22.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|23.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|24.
|Трамони Маттео
|1
|0
|25.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|8
|0
|2.
|Стротман Кевин
|7
|0
|3.
|Бадель Милан
|7
|0
|4.
|Кришито Доменико
|6
|0
|5.
|Мазиелло Андреа
|6
|0
|6.
|Радованович Иван
|6
|0
|7.
|Пандев Горан
|5
|0
|8.
|Дестро Маттиа
|5
|0
|9.
|Бани Маттиа
|5
|0
|10.
|Зайц Миха
|4
|0
|11.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|12.
|Ровелла Николо
|4
|0
|13.
|Бехрами Валон
|2
|1
|14.
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0
|15.
|Перин Маттиа
|1
|1
|16.
|Стураро Стефано
|2
|0
|17.
|Сапата Кристиан
|2
|0
|18.
|Бираски Давиде
|2
|0
|19.
|Кассата Франческо
|2
|0
|20.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|21.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|22.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|23.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|24.
|Мелегони Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|9.3% (4)
|27.91% (12)
|16.28% (7)
|20.93% (9)
|Дженоа
|19.57% (9)
|13.04% (6)
|6.52% (3)
|26.09% (12)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =5 -9Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри
Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа
Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Дженоа: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальяри 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Дженоа Серия A Кальяри 4:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 5:3 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|84 - 34
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|90 - 45
|78
|3.
|Милан
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|72 - 41
|76
|4.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|4
|9
|85 - 40
|76
|5.
|Ювентус
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|73 - 37
|75
|6.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|61 - 53
|68
|7.
|Рома
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|66 - 56
|61
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|62 - 56
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|38
|15
|7
|16
|52 - 54
|52
|10.
|Верона
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|45 - 47
|44
|11.
|Дженоа
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|47 - 58
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|50 - 61
|41
|13.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 53
|40
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|9
|13
|16
|47 - 59
|40
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|50 - 70
|38
|16.
|Кальяри
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|43 - 59
|37
|17.
|Торино
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|49 - 68
|36
|18.
|Беневенто
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|39 - 74
|32
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|6
|5
|27
|45 - 92
|23
|20.
|Парма
|Заявка
|38
|3
|11
|24
|39 - 83
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 26
|30
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 31
|21
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 32
|19
|16.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|17.
|Кротоне
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|23 - 35
|17
|18.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|19.
|Беневенто
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 30
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 24
|20
|11.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 28
|20
|12.
|Торино
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|14.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|16.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 34
|16
|18.
|Болонья
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|23 - 44
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|23
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Дженоа
Исход игры
Кальяри
63.2% (79)
Ничья
30.4% (38)
Дженоа
6.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
38.71% (48)
Меньше
61.29% (76)
Обе команды забьют
Да
62.9% (78)
Нет
37.1% (46)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
31.2% (39)
1:0 Кальяри
28.8% (36)
1:1 Ничья
24.8% (31)
0:0 Ничья
4% (5)
1:2 Дженоа
2.4% (3)
0:2 Дженоа
1.6% (2)
3:1 Кальяри
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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