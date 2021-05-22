Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Дженоа вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Дженоа

95' Дункан Альфред навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Стротман Кевин получил желтую карточку от судьи

93' Ровелла Николо наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

92' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Дженоа

91' Жуан Педро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Марин Рэзван из команды Кальяри сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

88' Ох, нехорошо это выглядит. Гольданига Эдоардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Палеари Альберто взял и забрал мяч на выходе

87' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

87' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Дженоа

85' Отличный пас сделал Перейро Гастон из команды Кальяри . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

83' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Бехрами Валон получает вторую желтую карточку

83' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Кальяри выполняет удар от ворот.

79' Ровелла Николо не смог попасть в створ ударом издали

79' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Кальяри выполняет удар от ворот.

78' Мелегони Филиппо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Андреа Карбони получил желтую карточку от судьи

77' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Игрок Шомуродов Элдор из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

73' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Дженоа выполняет удар от ворот.

72' Марин Рэзван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

70' Кальяри выполняет удар от ворот.

69' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Дейола Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сапата Кристиан из команды Дженоа

65' Какой шанс! Дзаппа Габриэле почти забил, но мяч вынесли с линии!

65' Палеари Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Мелегони Филиппо получил желтую карточку от судьи

64' Ругани Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Алессио Краньо отбил мяч на угловой после удара Yayah Kallon из штрафной площади.

62' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Ровелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Черри Альберто бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

60' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Черри Альберто бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

59' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Ровелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Дзаппакоста Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Андреа Карбони из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

53' Палеари Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Ровелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Бехрами Валон получил желтую карточку от судьи

51' Шомуродов Элдор имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

48' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота