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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Кротоне
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Фиорентина
0' 10'
22
Креспи
Джан
Марко
26
Джиджи
Коффи
34
Марроне
Лука
3
Куомо
Джузеппе
32
Перейра
Педру
II
30
Мессьяс
Жуниор
8
Чигарини
Лука
10
Бенали
Ахмед
17
Молина
Сальваторе
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
1
Терраччиано
Пьетро
2
Мартинес
Лукас
II
15
Оливера
Максимильяно
22
Касерес
Мартин
23
Венути
Лоренцо
5
Бонавентура
Джакомо
78
Пульгар
Эрик
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
Кротоне
3-5-2
Фиорентина
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 20 (8) 0.54
2. Мессьяс Жуниор 9 0.24
3. Уна Адам 4 0.11
4. Реца Аркадиуш 2 0.05
5. Големич Владимир 2 (1) 0.05
6. Молина Сальваторе 1 0.03
7. Ривьер Эммануэль 1 0.03
8. Магальян Лисандро 1 0.03
9. Дзанеллато Никколо 1 0.03
10. Вулич Милош 1 0.03
11. Джиджи Коффи 1 0.03
12. Эдуардо Энрике 1 0.03
13. Перейра Педру II 0 0
14. Бенали Ахмед 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 21 (6) 0.57
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.14
3. Бонавентура Джакомо 3 0.08
4. Миленкович Никола 3 0.08
5. Рибери Франк 2 0.05
6. Касерес Мартин 2 0.05
7. Эйссерик Валентин 2 0.05
8. Бираги Кристиано 1 0.03
9. Пульгар Эрик 1 0.03
10. Кьеза Федерико 1 0.03
11. Куаме Кристиан 1 0.03
12. Песселья Херман 1 0.03
13. Мартинес Лукас II 1 0.03
14. Кальехон Хосе 0 0
15. Дронговски Бартломей 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0
17. Лирола Поль 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 10 0
2. Марроне Лука 8 0
3. Реца Аркадиуш 7 0
4. Петриччоне Якопо 5 1
5. Перейра Педру II 6 0
6. Мессьяс Жуниор 6 0
7. Чигарини Лука 4 1
8. Луперто Себастьяно 4 1
9. Големич Владимир 4 1
10. Рисполи Андреа 4 0
11. Куомо Джузеппе 4 0
12. Эдуардо Энрике 4 0
13. Джиджи Коффи 3 0
14. Ривьер Эммануэль 2 0
15. Бенали Ахмед 2 0
16. Дзанеллато Никколо 2 0
17. Вулич Милош 2 0
18. Ди Кармине Самуэль 1 0
19. Кордац Алекс 1 0
20. Рохас Луис 1 0
21. Маццотта Антонио 1 0
22. Сими Нванкво 1 0
23. Молина Сальваторе 1 0
24. Уна Адам 1 0
25. Драгус Денис 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 7 1
2. Миленкович Никола 7 1
3. Бираги Кристиано 8 0
4. Рибери Франк 6 1
5. Амрабат Софьян 7 0
6. Пульгар Эрик 7 0
7. Мартинес Лукас II 4 1
8. Бонавентура Джакомо 5 0
9. Роша Игор II 5 0
10. Песселья Херман 5 0
11. Касерес Мартин 4 0
12. Чеккерини Федерико 4 0
13. Куаме Кристиан 4 0
14. Валеро Борха 3 0
15. Венути Лоренцо 3 0
16. Лирола Поль 3 0
17. Эйссерик Валентин 2 0
18. Дронговски Бартломей 0 1
19. Кокорин Александр 1 0
20. Влахович Душан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 11.36% (5) 20.45% (9) 22.73% (10) 20.45% (9) 13.64% (6) 11.36% (5)
 Фиорентина 13.64% (6) 20.45% (9) 18.18% (8) 11.36% (5) 22.73% (10) 13.64% (6)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан
Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Фиорентина 2:1 Кротоне Серия A Фиорентина 2:0 Кротоне Серия A Кротоне 2:1 Фиорентина Серия A Кротоне 0:1 Фиорентина Серия A
Фиорентина 1:1 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 37 27 7 3 84 - 34 88
2. Аталанта Заявка 37 23 9 5 90 - 45 78
3. Милан Заявка 37 23 7 7 72 - 41 76
4. Наполи Заявка 37 24 4 9 85 - 40 76
5. Ювентус Заявка 37 22 9 6 73 - 37 75
6. Лацио Заявка 37 21 5 11 61 - 53 68
7. Рома Заявка 37 18 7 12 66 - 56 61
8. Сассуоло Заявка 37 16 11 10 62 - 56 59
9. Сампдория Заявка 37 14 7 16 49 - 54 49
10. Верона Заявка 37 11 11 15 45 - 47 44
11. Болонья Заявка 37 10 11 16 50 - 61 41
12. Удинезе Заявка 37 10 10 17 41 - 53 40
13. Фиорентина 0:0 Заявка 38 9 13 16 47 - 59 40
14. Дженоа 0:0 Заявка 38 9 13 16 46 - 58 40
15. Специя Заявка 37 9 11 17 50 - 70 38
16. Кальяри 0:0 Заявка 38 9 11 18 43 - 58 38
17. Торино Заявка 37 7 15 15 49 - 68 36
18. Беневенто Заявка 37 7 11 19 39 - 74 32
19. Кротоне 0:0 Заявка 38 6 5 27 45 - 92 23
20. Парма Заявка 37 3 11 23 39 - 80 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина 0:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Дженоа 0:0 Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
14. Специя Заявка 18 5 6 7 26 - 31 21
15. Кальяри 0:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 31 20
16. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
17. Кротоне 0:0 Заявка 19 5 2 12 23 - 35 17
18. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
19. Беневенто Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Сассуоло Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
6. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
7. Лацио Заявка 18 8 2 8 25 - 30 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
10. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
11. Торино Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
12. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа 0:0 Заявка 19 4 6 9 17 - 28 18
15. Кальяри 0:0 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
16. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина 0:0 Заявка 19 3 7 9 22 - 34 16
18. Болонья Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне 0:0 Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 23 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    9'
    Корнер в исполнении "Кротоне" опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за защитниками "Фиорентины". 
  • Опасный момент
    8'
    Жуниор Мессиас ворвался в штрафную площадку левым краем и выстрелил в дальний угол - Пьетро Терраччиано справился, переведя мяч на угловой. 
  • 6'
    Правым краем гости попробовали организовать атаку, ничего опасного не создали, лишь аут заработали. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Нарушение правил было зафиксировано, не прав оказался Коффи Джиджи. 
  • 4'
    Гости едва ли не впервые берут мяч под контроль, но пока устраивают серию коротких передач на своей половине поля. 
  • Офсайд
    3'
    Поднят флажок бокового арбитра - первый офсайд зафиксирован, в нём оказались хозяева, которые продолжают вести себя активно. 
  • 2'
    Хозяева сразу же попытались провести атаку, и даже довели дело до удара, но Адам Уна попал в одного из защитников "Фиорентины". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Эудженио Аббаттиста даёт свисток и матч начинается!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кротоне 0:0 Фиорентина онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 0:0 Фиорентина

Исход игры
Кротоне
7.4% (9)
Ничья
14.9% (18)
Фиорентина
77.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
65.83% (79)
Меньше
34.17% (41)
Обе команды забьют
Да
77.5% (93)
Нет
22.5% (27)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
55.4% (67)
0:1 Фиорентина
14% (17)
1:1 Ничья
11.6% (14)
1:0 Кротоне
4.1% (5)
1:3 Фиорентина
4.1% (5)
0:2 Фиорентина
2.5% (3)
2:1 Кротоне
1.7% (2)
3:2 Кротоне
1.7% (2)
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