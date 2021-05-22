Первый тайм

9' Корнер в исполнении "Кротоне" опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за защитниками "Фиорентины".

8' Жуниор Мессиас ворвался в штрафную площадку левым краем и выстрелил в дальний угол - Пьетро Терраччиано справился, переведя мяч на угловой.

6' Правым краем гости попробовали организовать атаку, ничего опасного не создали, лишь аут заработали.

5' Нарушение правил было зафиксировано, не прав оказался Коффи Джиджи.

4' Гости едва ли не впервые берут мяч под контроль, но пока устраивают серию коротких передач на своей половине поля.

3' Поднят флажок бокового арбитра - первый офсайд зафиксирован, в нём оказались хозяева, которые продолжают вести себя активно.

2' Хозяева сразу же попытались провести атаку, и даже довели дело до удара, но Адам Уна попал в одного из защитников "Фиорентины".