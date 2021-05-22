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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Кротоне
0:0
Конец матча

Стадион:
Фиорентина
0'
25' Желтая карточка
Пульгар Эрик
44' Желтая карточка
Кастровилли Гаэтано
44' Желтая карточка
Джиджи Коффи
83' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
90'+3
22
Креспи
Джан
Марко
26
Джиджи
Коффи
34
Марроне
Лука
3
Куомо
Джузеппе
32
Перейра
Педру
II
30
Мессьяс
Жуниор
8
Чигарини
Лука
10
Бенали
Ахмед
17
Молина
Сальваторе
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
1
Терраччиано
Пьетро
2
Мартинес
Лукас
II
15
Оливера
Максимильяно
22
Касерес
Мартин
23
Венути
Лоренцо
5
Бонавентура
Джакомо
78
Пульгар
Эрик
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
Кротоне
3-5-2
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

25'
 
Пульгар Эрик
44'
 
Кастровилли Гаэтано
44'
Джиджи Коффи
 
46'
 
Эйссерик Валентин
Кастровилли Гаэтано
46'
 
Валеро Борха
Пульгар Эрик
63'
 
Кальехон Хосе
Венути Лоренцо
76'
 
Кокорин Александр
Рибери Франк
76'
Дзанеллато Никколо
Чигарини Лука
 
83'
Дзанеллато Никколо
 
83'
 
Роша Игор
Касерес Мартин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 20 (8) 0.53
2. Мессьяс Жуниор 9 0.24
3. Уна Адам 4 0.11
4. Реца Аркадиуш 2 0.05
5. Големич Владимир 2 (1) 0.05
6. Молина Сальваторе 1 0.03
7. Ривьер Эммануэль 1 0.03
8. Магальян Лисандро 1 0.03
9. Дзанеллато Никколо 1 0.03
10. Вулич Милош 1 0.03
11. Джиджи Коффи 1 0.03
12. Эдуардо Энрике 1 0.03
13. Перейра Педру II 0 0
14. Бенали Ахмед 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 21 (6) 0.55
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.13
3. Бонавентура Джакомо 3 0.08
4. Миленкович Никола 3 0.08
5. Рибери Франк 2 0.05
6. Касерес Мартин 2 0.05
7. Эйссерик Валентин 2 0.05
8. Бираги Кристиано 1 0.03
9. Пульгар Эрик 1 0.03
10. Кьеза Федерико 1 0.03
11. Куаме Кристиан 1 0.03
12. Песселья Херман 1 0.03
13. Мартинес Лукас II 1 0.03
14. Кальехон Хосе 0 0
15. Дронговски Бартломей 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0
17. Лирола Поль 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 10 0
2. Марроне Лука 8 0
3. Реца Аркадиуш 7 0
4. Петриччоне Якопо 5 1
5. Перейра Педру II 6 0
6. Мессьяс Жуниор 6 0
7. Чигарини Лука 4 1
8. Луперто Себастьяно 4 1
9. Големич Владимир 4 1
10. Рисполи Андреа 4 0
11. Джиджи Коффи 4 0
12. Куомо Джузеппе 4 0
13. Эдуардо Энрике 4 0
14. Дзанеллато Никколо 3 0
15. Ривьер Эммануэль 2 0
16. Бенали Ахмед 2 0
17. Вулич Милош 2 0
18. Ди Кармине Самуэль 1 0
19. Кордац Алекс 1 0
20. Рохас Луис 1 0
21. Маццотта Антонио 1 0
22. Сими Нванкво 1 0
23. Молина Сальваторе 1 0
24. Уна Адам 1 0
25. Драгус Денис 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 8 1
2. Миленкович Никола 7 1
3. Бираги Кристиано 8 0
4. Пульгар Эрик 8 0
5. Рибери Франк 6 1
6. Амрабат Софьян 7 0
7. Мартинес Лукас II 4 1
8. Бонавентура Джакомо 5 0
9. Роша Игор II 5 0
10. Песселья Херман 5 0
11. Касерес Мартин 4 0
12. Чеккерини Федерико 4 0
13. Куаме Кристиан 4 0
14. Валеро Борха 3 0
15. Венути Лоренцо 3 0
16. Лирола Поль 3 0
17. Эйссерик Валентин 2 0
18. Дронговски Бартломей 0 1
19. Кокорин Александр 1 0
20. Влахович Душан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 11.36% (5) 20.45% (9) 22.73% (10) 20.45% (9) 13.64% (6) 11.36% (5)
 Фиорентина 13.64% (6) 20.45% (9) 18.18% (8) 11.36% (5) 22.73% (10) 13.64% (6)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан
Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Фиорентина 2:1 Кротоне Серия A Фиорентина 2:0 Кротоне Серия A Кротоне 2:1 Фиорентина Серия A Кротоне 0:1 Фиорентина Серия A
Фиорентина 1:1 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 37 27 7 3 84 - 34 88
2. Аталанта Заявка 37 23 9 5 90 - 45 78
3. Милан Заявка 37 23 7 7 72 - 41 76
4. Наполи Заявка 37 24 4 9 85 - 40 76
5. Ювентус Заявка 37 22 9 6 73 - 37 75
6. Лацио Заявка 37 21 5 11 61 - 53 68
7. Рома Заявка 37 18 7 12 66 - 56 61
8. Сассуоло Заявка 37 16 11 10 62 - 56 59
9. Сампдория Заявка 38 15 7 16 52 - 54 52
10. Верона Заявка 37 11 11 15 45 - 47 44
11. Дженоа Заявка 38 10 12 16 47 - 58 42
12. Болонья Заявка 37 10 11 16 50 - 61 41
13. Удинезе Заявка 37 10 10 17 41 - 53 40
14. Фиорентина Заявка 38 9 13 16 47 - 59 40
15. Специя Заявка 37 9 11 17 50 - 70 38
16. Кальяри Заявка 38 9 10 19 43 - 59 37
17. Торино Заявка 37 7 15 15 49 - 68 36
18. Беневенто Заявка 37 7 11 19 39 - 74 32
19. Кротоне Заявка 38 6 5 27 45 - 92 23
20. Парма Заявка 38 3 11 24 39 - 83 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 19 9 3 7 32 - 26 30
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
14. Специя Заявка 18 5 6 7 26 - 31 21
15. Кальяри Заявка 19 5 4 10 22 - 32 19
16. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
17. Кротоне Заявка 19 5 2 12 23 - 35 17
18. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
19. Беневенто Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Сассуоло Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
6. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
7. Лацио Заявка 18 8 2 8 25 - 30 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
10. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
11. Дженоа Заявка 19 5 5 9 18 - 28 20
12. Торино Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
14. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
15. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
16. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 19 3 7 9 22 - 34 16
18. Болонья Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 19 1 6 12 23 - 44 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 23 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
Новости матча
  • После матча
  • Достаточно моментов создали обе команды, но так и не смогли открыть счёт. Нулевая ничья и "Кротоне" с "Фиорентиной" завершают сезон. 
    На этом всё, поединок комментировал Дудник Кирилл - до свидания!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Поединок завершён!

    "Кротоне" - "Фиорентина" 0-0. 
  • 90'
    Хосе Кальехон открылся под передачу на правом фланге, дошёл до лицевой линии и выпустил игровой снаряд за лицевую. 
  • Дополнительное время
    90'
    +2 минуты. 
  • 90'
    Бонавентура получает передачу с левого фланга и стреляет по воротам, но получается очень неудачно - гораздо выше перекладины. 
  • Угловой
    89'
    Корнер исполнили "фиалки". Выиграл воздух Лукас Мартинес и пробил, но в створ не попал. 
  • 88'
    Кальехон вновь с мячом на правом фланге. Сейчас попытался раскачать Куомо, но тот не купился, в итоге Хосе сыграл назад. 
  • 87'
    Наступление правым флангом провели гости. Кальехон получил пространство и выполнил подачу, отправив мяч в руки Креспи. 
  • 86'
    Эйссерик пробил со штрафного, но мяч до ворот довести не сумел, проверив на прочность стенку из игроков "Кротоне". 
  • Замена
    85'
    Замена у "Фиорентины". Вместо Касереса выходит Игор. 
  • Желтая карточка
    84'
    Дзанеллато откровенно держит за футболку Влаховича, Душан падает, а Никколо получает "горчичник". 
  • 83'
    Молина навесил на дальний угол вратарской с левого фланга, однако ни Мессьяс, ни Нванкво до мяча не добрались. 
  • 82'
    Куомо удачно подключился к атаке, проник в штрафную площадь, а затем прострелил в центр, но перехватили соперники. 
  • 81'
    Не так активны хозяева в атаке, как это было в первой половине встречи, но моменты всё равно имеют, только реализация страдает. 
  • 80'
    Кальехон мягко забрасывает мяч в штрафную площадь, но надёжно действует Бенали, выбивая игровой снаряд на левый фланг. 
  • Замена
    79'
    Состоялась замена у "Кротоне". Вышел Дзанеллато вместо Чигарини. 
  • Фол, нарушение
    78'
    Мессьяс закрыл мяч корпусом и вынудил Эйссерика нарушить правила. 
  • Замена
    77'
    Замена в составе гостей. Вместо Рибери выходит Кокорин.
  • 76'
    Жуниор Мессьяс подхватывает мяч в центре поля, затем выполняет передачу на Адама Уна, но передача не проходит. 
  • 75'
    Кальехон борется на правом фланге за мяч, но борьбу проигрывает, а Молина выходит победителем. 
  • Фол, нарушение
    73'
    Снова фолит Джакомо Бонавентура, на сей раз он сбивает Ахмеда Бенали на своей половине поля. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Атака "Фиорентины" завершилась свистком арбитра - Джакомо Бонавентура подыграл в чужой штрафной площадке рукой. 
  • 71'
    Влахович врывается в штрафную площадь правым краем и простреливает в центр, но там дежурят защитники "Кротоне". 
  • Угловой
    70'
    Гости исполнили угловой удар с левого фланга, но добраться до мяча и пробить не получилось. 
  • Фол, нарушение
    69'
    Нванкво Сими потерял мяч в центральном круге, а затем нарушил правила в противостоянии с Лукасом Мартинесом. 
  • Офсайд
    68'
    Боковой арбитр сигнализировал об офсайде у гостей. В нём оказался Джакомо Бонавентура. 
  • 67'
    Затяжную позиционную атаку проводит "Фиорентина", перекатывая мяч с одного фланга на другой. 
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Фиорентины". Вышел Кальехон вместо Венути. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Педру Перейра срывает атаку оппонента, роняя на газон Душана Влаховича. Казалось, что должна быть жёлтая карточка, но арбитр решил обойтись без неё. 
  • 63'
    Уна выполняет подачу с правого фланга, однако мяч до штрафной площади не добирается, так как попадает в голову Эйссерику. 
  • 62'
    Хозяева попытались организовать быструю атаку, но успели вернуться гости, поэтому Бенали пришлось притормозить и перейти к проведению позиционного наступления. 
  • 61'
    Лука Марроне вступил в отбор мяча на левом фланге и сделал это успешно, оставив без игрового снаряда Душана Влаховича. 
  • 59'
    Борха Валеро пробивает из-за пределов штрафной с левой ноги, отправляя мяч выше перекладины. 
  • 58'
    "Кротоне" отвечает своей атакой, которую неточным ударом завершает Жуниор Мессьяс. 
  • 56'
    Начинает включаться "Фиорентина" в игру, уже и моменты опасные создаёт, и у чужих ворот чаще оказывается. 
  • Угловой
    55'
    Теперь с левого фланга гости исполнили корнер, мяч был отправлен на дальний край штрафной площади, после чего упал Касерес, но свисток судьи промолчал. 
  • Опасный момент
    53'
    БОНАВЕНТУРА! Джакомо выстреливает из вратарской после навеса с угла поля, но успевают заблокировать защитники. 
  • 52'
    Как и в первом тайме, "Фиорентина" преимущественно работает без мяча. Но пытается это исправить, включая высокий прессинг. 
  • 51'
    Сальваторе Молина завладел мячом на левом фланге, около своей штрафной, и отправил его в район центрального круга. 
  • Штанга
    50'
    Контратака "Кротоне" завершается ударом Мессьяса с линии штрафной площадки, после чего мяч попадает в перекладину, бьётся о газон и вылетает в поле. 
  • 49'
    Хозяева вышли в атаку при помощи передачи по левому флангу, но получилась она неточной, мяч отправился в аут. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Джакомо Бонавентура попытался выйти на ударную позицию в штрафной площадке соперника после кросса с правого края, но перестарался и нарушил правила на Коффи Джиджи. 
  • Замена
    47'
    В перерыве произошла двойная замена в составе "Фиорентины". Вместо Пульгара и Кастровилли вышли Валеро и Эссерик. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Время второго тайма в противостоянии "Кротоне" и "Фиорентины". 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не стал добавлять судья, отправив команды в раздевалки. 
  • Желтая карточка
    45'
    На ровном месте сцепились Джиджи и Кастровилли, пришлось партнёрам вмешиваться и успокаивать конфликтующих. В итоге, Коффи и Гаэтано получили по жёлтой. 
  • 44'
    Контратака "Кротоне" правым флангом завершилась безадресным прострелом Перейры в центр штрафной площади. 
  • 43'
    Влахович принял мяч на левом фланге, но тут же расстался с ним, так как прекрасно в отборе сыграл Коффи Джиджи. 
  • 42'
    Ударно проводит "Кротоне" концовку первой 45-минутки, уже несколько прекрасных шансов имелось, чтобы выйти вперёд, но пока безупречен Терраччиано. 
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! Выигрывает воздух Джиджи и пробивает по воротам головой, но Терраччиано выручает свою команду, отражая мяч в сторону. 
  • Опасный момент
    40'
    Мессьяс вырывается на свидание с Терраччиано и пробивает, но Пьетро касается мяча, переводя его над воротами. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Нарушают правила хозяева, досталось Гаэтано Кастровилли, который пока находится на газоне. 
  • 37'
    Бенали проходит по левому флангу и подаёт на ближнюю штангу, откуда не удаётся пробить Мессьясу. 
  • Судья
    36'
    Рибери оказался на газоне на левом фланге, но судья показал, что фола не было и нужно подниматься. 
  • Офсайд
    35'
    Уна вошёл в штрафную площадь и пробил с правого края - отразил мяч Терраччиано, а затем прозвучал свисток арбитра - офсайд был. 
  • 33'
    Бираги удачно действует в обороне на левом фланге, отбирая мяч у собиравшегося выполнить подачу Перейры. 
  • Фол, нарушение
    32'
    А теперь уже сам Мессьяс оказывается на газоне, достаётся ему по ногам от Гаэтано Кастровилли. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Мессьяс нарушает правила в борьбе с Касересом, помогая себе и руками, и ногами. 
  • 30'
    Мессьяс раскачал соперника на левом фланге и навесил в штрафную, но Нванкво не сумел выиграть борьбу. 
  • Офсайд
    29'
    Нванкво оказывается в офсайде после заброса Уна в центр штрафной площадки. 
  • Опасный момент
    28'
    И вновь не удаётся попасть в створ хозяевам. Мессьяс нанёс обводящий удар в левый нижний угол, но промахнулся. 
  • Желтая карточка
    27'
    Эрик Пульгар нарушает правила в непосредственной близости от своей штрафной и получает жёлтую карточку. 
  • 26'
    Много бьют хозяева по воротам, но проблема в том, что точность отсутствует. 
  • 25'
    Корнер в исполнении хозяев опасным не получился, затем удалось организовать вторую волну атаки, которую неточным ударом головой завершил Куомо. 
  • Угловой
    24'
    Бираги надёжно играет в воздухе в своей штрафной - выбивает мяч за лицевую линию, опережая Педру Перейру. 
  • Опасный момент
    23'
    Кастровилли уходит от защитников, получает мяч на правом крае штрафной площадки и стреляет - выше. 
  • 22'
    Несколько позиционных атак провели гости, но ни одна из них ударом по воротам не завершилась. 
  • Угловой
    21'
    "Фиорентина" выполнила угловой удар с правого фланга. Пульгар навесил в центр, откуда не сумел пробить Лукас Мартинес, проиграв воздух сопернику. 
  • 20'
    Нванкво Сими оказался на газоне в центре поля, однако свисток арбитра промолчал, так как круглый остался у "Кротоне". 
  • 19'
    Жуниор Мессьяс нанёс удар со штрафного, но в створ не попал - выше цели пролетел игровой снаряд. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Лукас Мартинес совершает грубый подкат перед своей штрафной площадкой - опаснейший стандарт для хозяев. 
  • Угловой
    16'
    Угловой удар исполнили хозяева с правого фланга, но выше всех выпрыгнул Мартин Касерес и мяч выбил. 
  • 14'
    Бонавентура решается на удар с дальней дистанции, но на пути мяча оказывается игрок "Кротоне". 
  • 13'
    Рибери добрался до штрафной площади соперника, попытался выйти на ударную позицию, но ему помешал это сделать Перейра, завладевший мячом. 
  • Офсайд
    11'
    Нванкво пробил в касание из пределов штрафной площадки, но в створ не попал. А сразу после промаха прозвучал свисток арбитра - офсайд был. 
  • 10'
    Нванкво Сими принял мяч перед штрафной площадкой, а вот пробить не успел, накрыли его соперники. 
  • Угловой
    9'
    Корнер в исполнении "Кротоне" опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за защитниками "Фиорентины". 
  • Опасный момент
    8'
    Жуниор Мессиас ворвался в штрафную площадку левым краем и выстрелил в дальний угол - Пьетро Терраччиано справился, переведя мяч на угловой. 
  • 6'
    Правым краем гости попробовали организовать атаку, ничего опасного не создали, лишь аут заработали. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Нарушение правил было зафиксировано, не прав оказался Коффи Джиджи. 
  • 4'
    Гости едва ли не впервые берут мяч под контроль, но пока устраивают серию коротких передач на своей половине поля. 
  • Офсайд
    3'
    Поднят флажок бокового арбитра - первый офсайд зафиксирован, в нём оказались хозяева, которые продолжают вести себя активно. 
  • 2'
    Хозяева сразу же попытались провести атаку, и даже довели дело до удара, но Адам Уна попал в одного из защитников "Фиорентины". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Эудженио Аббаттиста даёт свисток и матч начинается!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Кротоне 0:0 Фиорентина

Исход игры
Кротоне
7.3% (9)
Ничья
16.1% (20)
Фиорентина
76.6% (95)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (81)
Меньше
34.15% (42)
Обе команды забьют
Да
78.05% (96)
Нет
21.95% (27)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
54.8% (68)
0:1 Фиорентина
13.7% (17)
1:1 Ничья
12.1% (15)
1:0 Кротоне
4% (5)
1:3 Фиорентина
4% (5)
0:2 Фиорентина
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:2 Кротоне
1.6% (2)
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