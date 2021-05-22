Достаточно моментов создали обе команды, но так и не смогли открыть счёт. Нулевая ничья и "Кротоне" с "Фиорентиной" завершают сезон. На этом всё, поединок комментировал Дудник Кирилл - до свидания!

Бонавентура получает передачу с левого фланга и стреляет по воротам, но получается очень неудачно - гораздо выше перекладины.

Хосе Кальехон открылся под передачу на правом фланге, дошёл до лицевой линии и выпустил игровой снаряд за лицевую.

89' Корнер исполнили "фиалки". Выиграл воздух Лукас Мартинес и пробил, но в створ не попал.

88' Кальехон вновь с мячом на правом фланге. Сейчас попытался раскачать Куомо, но тот не купился, в итоге Хосе сыграл назад.

87' Наступление правым флангом провели гости. Кальехон получил пространство и выполнил подачу, отправив мяч в руки Креспи.

86' Эйссерик пробил со штрафного, но мяч до ворот довести не сумел, проверив на прочность стенку из игроков "Кротоне".

85' Замена у "Фиорентины". Вместо Касереса выходит Игор.

84' Дзанеллато откровенно держит за футболку Влаховича, Душан падает, а Никколо получает "горчичник".

83' Молина навесил на дальний угол вратарской с левого фланга, однако ни Мессьяс, ни Нванкво до мяча не добрались.

82' Куомо удачно подключился к атаке, проник в штрафную площадь, а затем прострелил в центр, но перехватили соперники.

81' Не так активны хозяева в атаке, как это было в первой половине встречи, но моменты всё равно имеют, только реализация страдает.

80' Кальехон мягко забрасывает мяч в штрафную площадь, но надёжно действует Бенали, выбивая игровой снаряд на левый фланг.

79' Состоялась замена у "Кротоне". Вышел Дзанеллато вместо Чигарини.

78' Мессьяс закрыл мяч корпусом и вынудил Эйссерика нарушить правила.

77' Замена в составе гостей. Вместо Рибери выходит Кокорин.

76' Жуниор Мессьяс подхватывает мяч в центре поля, затем выполняет передачу на Адама Уна, но передача не проходит.

75' Кальехон борется на правом фланге за мяч, но борьбу проигрывает, а Молина выходит победителем.

73' Снова фолит Джакомо Бонавентура, на сей раз он сбивает Ахмеда Бенали на своей половине поля.

72' Атака "Фиорентины" завершилась свистком арбитра - Джакомо Бонавентура подыграл в чужой штрафной площадке рукой.

71' Влахович врывается в штрафную площадь правым краем и простреливает в центр, но там дежурят защитники "Кротоне".

70' Гости исполнили угловой удар с левого фланга, но добраться до мяча и пробить не получилось.

69' Нванкво Сими потерял мяч в центральном круге, а затем нарушил правила в противостоянии с Лукасом Мартинесом.

68' Боковой арбитр сигнализировал об офсайде у гостей. В нём оказался Джакомо Бонавентура.

67' Затяжную позиционную атаку проводит "Фиорентина", перекатывая мяч с одного фланга на другой.

65' Замена в составе "Фиорентины". Вышел Кальехон вместо Венути.

64' Педру Перейра срывает атаку оппонента, роняя на газон Душана Влаховича. Казалось, что должна быть жёлтая карточка, но арбитр решил обойтись без неё.

63' Уна выполняет подачу с правого фланга, однако мяч до штрафной площади не добирается, так как попадает в голову Эйссерику.

62' Хозяева попытались организовать быструю атаку, но успели вернуться гости, поэтому Бенали пришлось притормозить и перейти к проведению позиционного наступления.

61' Лука Марроне вступил в отбор мяча на левом фланге и сделал это успешно, оставив без игрового снаряда Душана Влаховича.

59' Борха Валеро пробивает из-за пределов штрафной с левой ноги, отправляя мяч выше перекладины.

58' "Кротоне" отвечает своей атакой, которую неточным ударом завершает Жуниор Мессьяс.

56' Начинает включаться "Фиорентина" в игру, уже и моменты опасные создаёт, и у чужих ворот чаще оказывается.

55' Теперь с левого фланга гости исполнили корнер, мяч был отправлен на дальний край штрафной площади, после чего упал Касерес, но свисток судьи промолчал.

53' БОНАВЕНТУРА! Джакомо выстреливает из вратарской после навеса с угла поля, но успевают заблокировать защитники.

52' Как и в первом тайме, "Фиорентина" преимущественно работает без мяча. Но пытается это исправить, включая высокий прессинг.

51' Сальваторе Молина завладел мячом на левом фланге, около своей штрафной, и отправил его в район центрального круга.

50' Контратака "Кротоне" завершается ударом Мессьяса с линии штрафной площадки, после чего мяч попадает в перекладину, бьётся о газон и вылетает в поле.

49' Хозяева вышли в атаку при помощи передачи по левому флангу, но получилась она неточной, мяч отправился в аут.

48' Джакомо Бонавентура попытался выйти на ударную позицию в штрафной площадке соперника после кросса с правого края, но перестарался и нарушил правила на Коффи Джиджи.

47' В перерыве произошла двойная замена в составе "Фиорентины". Вместо Пульгара и Кастровилли вышли Валеро и Эссерик.