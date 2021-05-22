Италия: Серия A 2020-2021
Кротоне
0:0
Конец матча
Стадион: Эцио Шида
Фиорентина
25' Желтая карточкаПульгар Эрик
44' Желтая карточкаКастровилли Гаэтано
44' Желтая карточкаДжиджи Коффи
83' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
26
Джиджи
Коффи
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Уна АдамНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Драгус ДенисНападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Рикко ЯкопоВратарь
-
98 Роша ИгорЗащитник
-
36 Понси ФабиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|20 (8)
|0.53
|2.
|Мессьяс Жуниор
|9
|0.24
|3.
|Уна Адам
|4
|0.11
|4.
|Реца Аркадиуш
|2
|0.05
|5.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.05
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|7.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.03
|8.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|9.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|10.
|Вулич Милош
|1
|0.03
|11.
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|12.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.03
|13.
|Перейра Педру II
|0
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|21 (6)
|0.55
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.13
|3.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|4.
|Миленкович Никола
|3
|0.08
|5.
|Рибери Франк
|2
|0.05
|6.
|Касерес Мартин
|2
|0.05
|7.
|Эйссерик Валентин
|2
|0.05
|8.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|9.
|Пульгар Эрик
|1
|0.03
|10.
|Кьеза Федерико
|1
|0.03
|11.
|Куаме Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Песселья Херман
|1
|0.03
|13.
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|14.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|15.
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|16.
|Венути Лоренцо
|0
|0
|17.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|10
|0
|2.
|Марроне Лука
|8
|0
|3.
|Реца Аркадиуш
|7
|0
|4.
|Петриччоне Якопо
|5
|1
|5.
|Перейра Педру II
|6
|0
|6.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0
|7.
|Чигарини Лука
|4
|1
|8.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|9.
|Големич Владимир
|4
|1
|10.
|Рисполи Андреа
|4
|0
|11.
|Джиджи Коффи
|4
|0
|12.
|Куомо Джузеппе
|4
|0
|13.
|Эдуардо Энрике
|4
|0
|14.
|Дзанеллато Никколо
|3
|0
|15.
|Ривьер Эммануэль
|2
|0
|16.
|Бенали Ахмед
|2
|0
|17.
|Вулич Милош
|2
|0
|18.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|19.
|Кордац Алекс
|1
|0
|20.
|Рохас Луис
|1
|0
|21.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|22.
|Сими Нванкво
|1
|0
|23.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|24.
|Уна Адам
|1
|0
|25.
|Драгус Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|8
|1
|2.
|Миленкович Никола
|7
|1
|3.
|Бираги Кристиано
|8
|0
|4.
|Пульгар Эрик
|8
|0
|5.
|Рибери Франк
|6
|1
|6.
|Амрабат Софьян
|7
|0
|7.
|Мартинес Лукас II
|4
|1
|8.
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|9.
|Роша Игор II
|5
|0
|10.
|Песселья Херман
|5
|0
|11.
|Касерес Мартин
|4
|0
|12.
|Чеккерини Федерико
|4
|0
|13.
|Куаме Кристиан
|4
|0
|14.
|Валеро Борха
|3
|0
|15.
|Венути Лоренцо
|3
|0
|16.
|Лирола Поль
|3
|0
|17.
|Эйссерик Валентин
|2
|0
|18.
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|19.
|Кокорин Александр
|1
|0
|20.
|Влахович Душан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|11.36% (5)
|20.45% (9)
|22.73% (10)
|20.45% (9)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|Фиорентина
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|13.64% (6)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =1 -15Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан
Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|84 - 34
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|90 - 45
|78
|3.
|Милан
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|72 - 41
|76
|4.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|4
|9
|85 - 40
|76
|5.
|Ювентус
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|73 - 37
|75
|6.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|61 - 53
|68
|7.
|Рома
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|66 - 56
|61
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|62 - 56
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|38
|15
|7
|16
|52 - 54
|52
|10.
|Верона
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|45 - 47
|44
|11.
|Дженоа
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|47 - 58
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|50 - 61
|41
|13.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 53
|40
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|9
|13
|16
|47 - 59
|40
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|50 - 70
|38
|16.
|Кальяри
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|43 - 59
|37
|17.
|Торино
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|49 - 68
|36
|18.
|Беневенто
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|39 - 74
|32
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|6
|5
|27
|45 - 92
|23
|20.
|Парма
|Заявка
|38
|3
|11
|24
|39 - 83
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 26
|30
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 31
|21
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 32
|19
|16.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|17.
|Кротоне
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|23 - 35
|17
|18.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|19.
|Беневенто
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 30
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 24
|20
|11.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 28
|20
|12.
|Торино
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|14.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|16.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 34
|16
|18.
|Болонья
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|23 - 44
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|23
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Кротоне 0:0 Фиорентина
Исход игры
Кротоне
7.3% (9)
Ничья
16.1% (20)
Фиорентина
76.6% (95)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (81)
Меньше
34.15% (42)
Обе команды забьют
Да
78.05% (96)
Нет
21.95% (27)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
54.8% (68)
0:1 Фиорентина
13.7% (17)
1:1 Ничья
12.1% (15)
1:0 Кротоне
4% (5)
1:3 Фиорентина
4% (5)
0:2 Фиорентина
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:2 Кротоне
1.6% (2)
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