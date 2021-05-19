Швеция: Суперэттан 2021
Хельсинборг
0:2
Конец матча
Норрбю
0:1
13' ГолВукоевич Диян
0:2
27' ГолЯлдыр Дениз
28' Желтая карточкаЯлдыр Дениз
37' Желтая карточкаБедварссон Бедвар
67' Вторая желтая карточкаБедварссон Бедвар
71' Желтая карточкаЭрквист Расмус
90' Желтая карточкаОлссон Макс
90' Желтая карточкаОльсен Брандур
21
Веберг
Чарли
14
Ялдыр
Дениз
17
Берг
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мбо НоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Adam Kaied
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ялдыр ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Кавалич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Олссон МаксНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
13'
0:1
27'
0:2
28'
71'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Люндберг Виктор
|2
|0.29
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|2
|0.29
|3.
|Лупер Вильгельм
|1
|0.14
|4.
|Ольсен Брандур
|1
|0.14
|5.
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|6.
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вукоевич Диян
|3 (1)
|0.43
|2.
|Джобе Бубакарр
|2
|0.29
|3.
|Эрквист Расмус
|1
|0.14
|4.
|Стремберг Робин
|1
|0.14
|5.
|Саволайнен Никлас
|1
|0.14
|6.
|Ялдыр Дениз
|1
|0.14
|7.
|Арлиг Вильхельм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ольсен Брандур
|3
|0
|2.
|Бедварссон Бедвар
|1
|1
|3.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|4.
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|5.
|Гранквист Андреас
|1
|0
|6.
|Цука Рави
|1
|0
|7.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|8.
|Мбо Ноэль
|1
|0
|9.
|Крейда Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пекальски Иво
|3
|0
|2.
|Вукоевич Диян
|1
|0
|3.
|Стремберг Робин
|1
|0
|4.
|Джобе Бубакарр
|1
|0
|5.
|Браннефальк Йохан
|1
|0
|6.
|Мохамад Аббас
|1
|0
|7.
|Олссон Макс
|1
|0
|8.
|Сало Александр
|1
|0
|9.
|Ялдыр Дениз
|1
|0
|10.
|Эрквист Расмус
|1
|0
|11.
|Берг Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Норрбю
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =9 -7Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг
Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Далкурд Гаусиод 1:1 Хельсинборг Гётеборг 0:0 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Торнс Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Эребру 3:2 Хельсинборг
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =3 -10Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю
Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:4 Браге Акрополис 1:3 Норрбю Норрбю 0:2 Хальмстад ГАИС 3:3 Норрбю Норрбю 0:2 Эстер Треллеборг 2:2 Норрбю Утсиктенс 1:0 Норрбю
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Норрбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|2.
|Норрбю
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 8
|10
|6.
|ГАИС
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Эстер
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Вестерос
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Фалькенберг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 7
|5
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Васалунд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Акрополис
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Вернаму
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Вестерос
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|ГАИС
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|10.
|Норрбю
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Васалунд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|2.
|Эстер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|Вернаму
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|8.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|Ландскруна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Вестерос
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|16.
|Васалунд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|3.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|3
|1
|2
|4.
|Ландскруна
|Олссон Линус
|3
|0
|1
|5.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|3.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1
|4.
|Акрополис
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|3
|0