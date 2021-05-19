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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Хельсинборг
0:2
Конец матча
Норрбю
0'
0:1
13' Гол
Вукоевич Диян
0:2
27' Гол
Ялдыр Дениз
28' Желтая карточка
Ялдыр Дениз
37' Желтая карточка
Бедварссон Бедвар
67' Вторая желтая карточка
Бедварссон Бедвар
71' Желтая карточка
Эрквист Расмус
90' Желтая карточка
Олссон Макс
90' Желтая карточка
Ольсен Брандур
90'+7
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
2
Цука
Рави
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
5
Ольсен
Брандур
8
Крейда
Владислав
13
Лупер
Вильгельм
10
Йенссон
Расмус
11
Свенссон
Макс
7
Люндберг
Виктор
23
Кайтофт
Антон
4
Лундгрен
Фредрик
15
Османагич
Нино
16
Сало
Александр
14
Ялдыр
Дениз
7
Эрквист
Расмус
8
Саволайнен
Никлас
17
Берг
Виктор
21
Вукоевич
Диян
9
Андерссон
Мелвин
13
Стремберг
Робин
Хельсинборг
4-2-3-1
Норрбю
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Люндберг Виктор 2 0.29
2. Ван ден Хурк Антони 2 0.29
3. Лупер Вильгельм 1 0.14
4. Ольсен Брандур 1 0.14
5. Ландгрен Андреас 0 0
6. Бедварссон Бедвар 0 0
Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вукоевич Диян 3 (1) 0.43
2. Джобе Бубакарр 2 0.29
3. Эрквист Расмус 1 0.14
4. Стремберг Робин 1 0.14
5. Саволайнен Никлас 1 0.14
6. Ялдыр Дениз 1 0.14
7. Арлиг Вильхельм 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Ольсен Брандур 3 0
2. Бедварссон Бедвар 1 1
3. Люндберг Виктор 2 0
4. Лупер Вильгельм 2 0
5. Гранквист Андреас 1 0
6. Цука Рави 1 0
7. Геро Альхаджи 1 0
8. Мбо Ноэль 1 0
9. Крейда Владислав 1 0
Норрбю
# Игрок      
1. Пекальски Иво 3 0
2. Вукоевич Диян 1 0
3. Стремберг Робин 1 0
4. Джобе Бубакарр 1 0
5. Браннефальк Йохан 1 0
6. Мохамад Аббас 1 0
7. Олссон Макс 1 0
8. Сало Александр 1 0
9. Ялдыр Дениз 1 0
10. Эрквист Расмус 1 0
11. Берг Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Норрбю 33.33% (3) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 0

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг
Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Далкурд Гаусиод 1:1 Хельсинборг Гётеборг 0:0 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Торнс Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Эребру 3:2 Хельсинборг
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю
Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:4 Браге Акрополис 1:3 Норрбю Норрбю 0:2 Хальмстад ГАИС 3:3 Норрбю Норрбю 0:2 Эстер Треллеборг 2:2 Норрбю Утсиктенс 1:0 Норрбю

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Норрбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Хельсинборг 2:0 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:1 Хельсинборг Суперэттан Норрбю 3:2 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 3:2 Норрбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Норрбю Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Ландскруна Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
4. Сундсвалль Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
5. Треллеборг Заявка 6 2 4 0 10 - 8 10
6. ГАИС Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Эстер Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Вестерос Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Хельсинборг Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Фалькенберг Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Йёнчёпинг Заявка 6 1 2 3 7 - 7 5
13. Эргрюте Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Васалунд Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Акрополис Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
16. Браге Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Вернаму Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Вестерос Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Сундсвалль Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6. ГАИС Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7. Хельсинборг Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Йёнчёпинг Заявка 3 1 2 0 6 - 2 5
10. Норрбю Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Васалунд Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Эргрюте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
2. Эстер Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
4. Вернаму Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
5. Сундсвалль Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6. ГАИС Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Эргрюте Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
8. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Хельсинборг Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
11. Ландскруна Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Вестерос Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Йёнчёпинг Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
16. Васалунд Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Энгблум Понтус 4 1 0
3. Норрбю Вукоевич Диян 3 1 2
4. Ландскруна Олссон Линус 3 0 1
5. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
3. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
4. Акрополис Альборнос Маурисио 3 0
5. Норрбю Пекальски Иво 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Бедварссон Бедвар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Deniz Yaldir получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Deniz Yaldir бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Вукоевич Диян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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