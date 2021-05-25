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Румыния: Лига 1. Группа А 2020-2021

2020-2021
ЧФР Клуж
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
ФКСБ
0'
4' Желтая карточка
Ницэ Ромео
1:0
14' Гол
Джыдя Адриан
34' Желтая карточка
Джыдя Адриан
36' Желтая карточка
Пантеа Александру
58'
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
28
Хобан
Овидиу
7
Паун-Александру
Константин
75
Джыдя
Адриан
99
Рондон
Марио
18
Костаке
Йонуц
32
Тарновану
Стефан
28
Пантеа
Александру
5
Симон
Габриэл
8
Филип
Лучан
22
Sorin
Serban
16
Неделку
Драгош
20
Вынэ
Йонуц
25
Перяну
Овидиу
92
Ницэ
Ромео
10
Тэнасе
Флорин
29
Alexandru
Marian
Musi
ЧФР Клуж
ФКСБ

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 3 (1) 0.3
2. Сигурьонссон Рунар 3 0.3
3. Паун-Александру Константин 3 0.3
4. Бурка Андрей 2 0.2
5. Дебелюх Габриэл 1 0.1
6. Иту Кэтэлин 1 0.1
7. Джыдя Адриан 1 0.1
8. Кипчу Александру 0 0
9. Хобан Овидиу 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 5 (2) 0.5
2. Попеску Октавиан 3 0.3
3. Моруцан Олимпиу 2 (2) 0.2
4. Панцыру Ионуц 1 0.1
5. Бузьюк Александру 1 0.1
6. Олару Дариус 1 0.1
7. Крецу Валентин 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Дяк Чиприан 3 0
2. Камора Мауру 3 0
3. Хобан Овидиу 2 0
4. Бен-Юссеф Сиам 2 0
5. Кипчу Александру 2 0
6. Сигурьонссон Рунар 2 0
7. Бордеяну Михай 2 0
8. Бурка Андрей 2 0
9. Латовлевич Ясмин 0 1
10. Винисиус Пауло 1 0
11. Рондон Марио 1 0
12. Силла Якуба 1 0
13. Омрани Билель 1 0
14. Паун-Александру Константин 1 0
15. Костаке Йонуц 1 0
16. Джыдя Адриан 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Тэнасе Флорин 4 0
2. Попеску Овидиу 3 0
3. Моруцан Олимпиу 3 0
4. Попеску Октавиан 2 0
5. Шут Адриан 2 0
6. Неделку Драгош 1 0
7. Кристя Юлиан 1 0
8. Симон Габриэл 1 0
9. Оайдэ Рэзван 1 0
10. Ницэ Ромео 1 0
11. Пантеа Александру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 15.38% (2)
 ФКСБ 15.38% (2) 23.08% (3) 0 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж
ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Ботошани ЧФР Клуж 1:2 Университатя Крайова Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Политехника Яссы УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Газ-Метан Медиаш 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Волунтари Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца
ФКСБ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Ботошани 1:3 ФКСБ
ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ ФКСБ 1:2 Сепси Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Сепси 1:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ ФКСБ 3:1 Политехника Яссы

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
ФКСБ: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Суперкубок ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига
ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 10 7 1 2 14 - 5 54
2. ФКСБ 0:1 10 3 3 4 13 - 13 45
3. Университатя Крайова 9 3 2 4 9 - 11 40
4. Сепси 9 4 2 3 10 - 8 37
5. Академика Клинчени 9 3 1 5 10 - 15 32
6. Ботошани 9 3 1 5 13 - 17 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 5 3 0 2 7 - 3 41
2. ФКСБ 0:1 5 1 2 2 6 - 7 38
3. Университатя Крайова 4 1 1 2 5 - 6 33
4. Академика Клинчени 5 3 0 2 7 - 7 9
5. Ботошани 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Сепси 4 2 1 1 5 - 3 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 5 2 1 2 5 - 5 30
2. Ботошани 4 1 0 3 7 - 10 24
3. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 8 23
4. ЧФР Клуж 1:0 5 4 1 0 7 - 2 13
5. Университатя Крайова 5 2 1 2 4 - 5 7
6. ФКСБ 0:1 5 2 1 2 7 - 6 7

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ФКСБ Тэнасе Флорин 5 2 2
2. Ботошани Фили Реалдо 4 0 0
3. ЧФР Клуж Дяк Чиприан 3 1 3
4. ФКСБ Попеску Октавиан 3 0 1
5. Ботошани Онгенда Эрвин 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Университатя Крайова Вэтэжелу Богдан 3 2
2. Ботошани Браун Кристофер 4 0
3. Ботошани Шерони Алин 4 0
4. ФКСБ Тэнасе Флорин 4 0
5. Сепси Паун Николае 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
ФКСБ
1.36
6.80
9.50
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Где смотреть матч ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ онлайн

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