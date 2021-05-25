Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Alexandru Marian Musi из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

45' Sorin Serban из команды ФКСБ пробил из-за штрафной площади, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать и отбил мяч на угловой.

44' Джыдя Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

40' Alexandru Marian Musi из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

39' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Симон Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Тэнасе Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Маня Кристьян нанес удар головой, но Stefan Tarnovanu спокойно отбил мяч.

36' Пантеа Александру получил желтую карточку от судьи

36' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Джыдя Адриан получил желтую карточку от судьи

34' Ох, нехорошо это выглядит. Джыдя Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Джыдя Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет ФКСБ

32' Маня Кристьян не смог попасть в створ ударом издали

32' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Костаке Йонуц из команды ЧФР Клуж сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

30' Костаке Йонуц нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

29' Удар от ворот произведет ФКСБ

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Удар от ворот произведет ФКСБ

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

23' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Филип Лучан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет ФКСБ

18' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Паун-Александру Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хороший удар издали нанес Перяну Овидиу , но отличный сейв сделал Кристиан Бэлгрэдян. Угловой.

14' Г О О О О Л - Джыдя Адриан забивает!

14' Удар от ворот произведет ФКСБ

14' Дяк Чиприан нанес удар, мяч был парирован, но Stefan Tarnovanu не удержал его в руках.

13' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Рондон Марио нанес удар, мяч был парирован, но Stefan Tarnovanu не удержал его в руках.

11' Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Кристиан Бэлгрэдян отбил мяч на угловой после удара Ницэ Ромео из штрафной площади.

10' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Маня Кристьян из команды ЧФР Клуж направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

6' Паун-Александру Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Камора Мауру получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Камора Мауру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Ницэ Ромео получил желтую карточку от судьи

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' ШАНС! Ницэ Ромео вышел один на один с голкипером...

2' Вынэ Йонуц разрезает оборону соперника отличным пасом

2' Удар от ворот произведет ФКСБ

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.