Румыния: Лига 1. Группа А 2020-2021
ЧФР Клуж
2:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
ФКСБ
4' Желтая карточкаНицэ Ромео
1:0
14' ГолДжыдя Адриан
34' Желтая карточкаДжыдя Адриан
36' Желтая карточкаПантеа Александру
2:0
66' ГолРондон Марио
75' Желтая карточкаВынэ Йонуц
2:0
76' Не забитый пенальтиДяк Чиприан
90' Желтая карточкаПерейра Мишель
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
28
Хобан
Овидиу
75
Джыдя
Адриан
99
Рондон
Марио
22
Sorin
Serban
20
Вынэ
Йонуц
92
Ницэ
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sorin SerbanЗащитник
- Полузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Ницэ РомеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Удреа МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
Ход матча
4'
14'
1:0
34'
66'
2:0
75'
76'
2:0
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|3 (1)
|0.3
|2.
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.3
|3.
|Паун-Александру Константин
|3
|0.3
|4.
|Бурка Андрей
|2
|0.2
|5.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.1
|6.
|Рондон Марио
|1
|0.1
|7.
|Иту Кэтэлин
|1
|0.1
|8.
|Джыдя Адриан
|1
|0.1
|9.
|Кипчу Александру
|0
|0
|10.
|Хобан Овидиу
|0
|0
|11.
|Костаке Йонуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|5 (2)
|0.5
|2.
|Попеску Октавиан
|3
|0.3
|3.
|Моруцан Олимпиу
|2 (2)
|0.2
|4.
|Панцыру Ионуц
|1
|0.1
|5.
|Бузьюк Александру
|1
|0.1
|6.
|Олару Дариус
|1
|0.1
|7.
|Крецу Валентин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дяк Чиприан
|3
|0
|2.
|Камора Мауру
|3
|0
|3.
|Хобан Овидиу
|2
|0
|4.
|Бен-Юссеф Сиам
|2
|0
|5.
|Кипчу Александру
|2
|0
|6.
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0
|7.
|Бордеяну Михай
|2
|0
|8.
|Бурка Андрей
|2
|0
|9.
|Латовлевич Ясмин
|0
|1
|10.
|Винисиус Пауло
|1
|0
|11.
|Перейра Мишель
|1
|0
|12.
|Рондон Марио
|1
|0
|13.
|Силла Якуба
|1
|0
|14.
|Омрани Билель
|1
|0
|15.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|16.
|Костаке Йонуц
|1
|0
|17.
|Джыдя Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тэнасе Флорин
|4
|0
|2.
|Попеску Овидиу
|3
|0
|3.
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|4.
|Попеску Октавиан
|2
|0
|5.
|Шут Адриан
|2
|0
|6.
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|7.
|Неделку Драгош
|1
|0
|8.
|Кристя Юлиан
|1
|0
|9.
|Симон Габриэл
|1
|0
|10.
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|11.
|Ницэ Ромео
|1
|0
|12.
|Пантеа Александру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|20% (3)
|13.33% (2)
|ФКСБ
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж
ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Ботошани ЧФР Клуж 1:2 Университатя Крайова Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Политехника Яссы УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Газ-Метан Медиаш 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Волунтари Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца
ФКСБ Последние 20 матчей: +9 =5 -6ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Ботошани 1:3 ФКСБ
ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ ФКСБ 1:2 Сепси Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Сепси 1:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ ФКСБ 3:1 Политехника Яссы
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
ФКСБ: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|1
|2
|15 - 5
|54
|2.
|ФКСБ
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|45
|3.
|Университатя Крайова
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|40
|4.
|Сепси
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|37
|5.
|Академика Клинчени
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|32
|6.
|Ботошани
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|41
|2.
|ФКСБ
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|38
|3.
|Университатя Крайова
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|33
|4.
|Академика Клинчени
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Сепси
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|30
|2.
|Ботошани
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|24
|3.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|23
|4.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|5.
|Университатя Крайова
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|ФКСБ
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ФКСБ
|Тэнасе Флорин
|5
|2
|2
|2.
|Ботошани
|Фили Реалдо
|4
|0
|0
|3.
|ЧФР Клуж
|Дяк Чиприан
|3
|1
|3
|4.
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|3
|0
|1
|5.
|Ботошани
|Онгенда Эрвин
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Вэтэжелу Богдан
|3
|2
|2.
|Ботошани
|Браун Кристофер
|4
|0
|3.
|Ботошани
|Шерони Алин
|4
|0
|4.
|ФКСБ
|Тэнасе Флорин
|4
|0
|5.
|Сепси
|Паун Николае
|4
|0