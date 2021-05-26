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Румыния: Лига 1. Группа А 2020-2021

2020-2021
Университатя Крайова
0:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Академика Клинчени
0'
55' Желтая карточка
Билали Амир
63'
13
Пильячелли
Мирко
39
Митран
Ионут
4
Бэлаша
Михай
26
Ака
Стефан
11
Банку
Никусор
33
Кэпэцынэ
Михай
29
Бик
Овидиу
21
Феделе
Маттео
28
Кымпану
Георге
9
Иван
Андрей
14
Офусу
Риги
12
Aurelian
Paun
3
Аким
Флорин
4
Билали
Амир
29
Патрике
Разван
22
Пырвулеску
Пауль
7
Мулин
Тибо
24
Каскини
Баутиста
25
Кордя
Андрей
8
Чандаров
Асен
10
Тэнасе
Кристиан
9
Русеску
Раул
Университатя Крайова
Академика Клинчени

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иван Андрей 3 0.3
2. Нистор Дан 2 (1) 0.2
3. Чикылдэу Александру 2 0.2
4. Тудорие Александру 1 0.1
5. Баярам Штефан 1 0.1
6. Феделе Маттео 0 0
7. Вэтэжелу Богдан 0 0
8. Кэпэцынэ Михай 0 0
Академика Клинчени
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чунчуков Цветелин 2 0.2
2. Маркович Йован 2 0.2
3. Русеску Раул 2 (1) 0.2
4. Кордя Андрей 1 0.1
5. Тэнасе Кристиан 1 0.1
6. Чандаров Асен 1 0.1
7. Попа Адриан 0 0
8. Аким Флорин 0 0
9. Пырвулеску Пауль 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Вэтэжелу Богдан 3 2
2. Банку Никусор 2 1
3. Мариус Марсел Константин 3 0
4. Нистор Дан 2 0
5. Тудорие Александру 2 0
6. Бэлаша Михай 0 1
7. Матею Александру 1 0
8. Иван Андрей 1 0
9. Чикылдэу Александру 1 0
10. Кымпану Георге 1 0
Академика Клинчени
# Игрок      
1. Билали Амир 3 0
2. Мулин Тибо 2 0
3. Аким Флорин 2 0
4. Вентура Денис 2 0
5. Каскини Баутиста 2 0
6. Русеску Раул 1 0
7. Тэнасе Кристиан 1 0
8. Гардош Флорин 1 0
9. Патрике Разван 1 0
10. Пашов Георгий 1 0
11. Чандаров Асен 1 0
12. Лонгер Александру 1 0
13. Думитриу Лучан 1 0
14. Кордя Андрей 1 0
15. Андроник Разван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
Академика Клинчени 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Университатя Крайова 0:0 Дунэря Кэлэраши Астра 2:3 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова
Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Чиксереда Энергетицианал 2:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:3 Ботошани Политехника Тимишоара 2:1 Университатя Крайова Сепси 2:0 Университатя Крайова Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 4:2 Миовени Университатя Крайова 2:0 ФКСБ Дунэря Кэлэраши 1:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 1:2 Университатя Крайова Ботошани 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест Университатя Крайова 0:0 Сепси Университатя Крайова 3:0 Энергетицианал Чиксереда 1:2 Университатя Крайова
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Академика Клинчени 2:1 Сепси Академика Клинчени 4:3 Ботошани ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж
Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Ботошани 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Политехника Яссы Арджеш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Астра Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Академика Клинчени: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Первая лига Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова Первая лига
Университатя Крайова 3:2 Академика Клинчени Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 7 1 2 15 - 5 54
2. ФКСБ 10 3 3 4 13 - 14 45
3. Университатя Крайова 0:0 10 3 3 4 9 - 11 41
4. Сепси 9 4 2 3 10 - 8 37
5. Академика Клинчени 0:0 10 3 2 5 10 - 15 33
6. Ботошани 9 3 1 5 13 - 17 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 3 0 2 8 - 3 41
2. ФКСБ 5 1 2 2 6 - 7 38
3. Университатя Крайова 0:0 5 1 2 2 5 - 6 34
4. Академика Клинчени 0:0 5 3 0 2 7 - 7 9
5. Ботошани 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Сепси 4 2 1 1 5 - 3 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 5 2 1 2 5 - 5 30
2. Ботошани 4 1 0 3 7 - 10 24
3. Академика Клинчени 0:0 5 0 2 3 3 - 8 24
4. ЧФР Клуж 5 4 1 0 7 - 2 13
5. Университатя Крайова 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
6. ФКСБ 5 2 1 2 7 - 7 7

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ФКСБ Тэнасе Флорин 5 2 2
2. Ботошани Фили Реалдо 4 0 0
3. ЧФР Клуж Дяк Чиприан 3 1 3
4. ФКСБ Попеску Октавиан 3 0 1
5. Ботошани Онгенда Эрвин 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Университатя Крайова Вэтэжелу Богдан 3 2
2. Ботошани Браун Кристофер 4 0
3. Ботошани Шерони Алин 4 0
4. ФКСБ Тэнасе Флорин 4 0
5. Сепси Паун Николае 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Академика Клинчени
1.65
2.85
6.30
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