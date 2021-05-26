Румыния: Лига 1. Группа А 2020-2021
Университатя Крайова
0:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Ион Облеменко
Академика Клинчени
55' Желтая карточкаБилали Амир
39
Митран
Ионут
26
Ака
Стефан
29
Бик
Овидиу
14
Офусу
Риги
25
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Митран ИонутЗащитник
- Защитник
-
26 Ака СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Офусу РигиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Узунидис Маринос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Попа АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иван Андрей
|3
|0.3
|2.
|Нистор Дан
|2 (1)
|0.2
|3.
|Чикылдэу Александру
|2
|0.2
|4.
|Тудорие Александру
|1
|0.1
|5.
|Баярам Штефан
|1
|0.1
|6.
|Феделе Маттео
|0
|0
|7.
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|8.
|Кэпэцынэ Михай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чунчуков Цветелин
|2
|0.2
|2.
|Маркович Йован
|2
|0.2
|3.
|Русеску Раул
|2 (1)
|0.2
|4.
|Кордя Андрей
|1
|0.1
|5.
|Тэнасе Кристиан
|1
|0.1
|6.
|Чандаров Асен
|1
|0.1
|7.
|Попа Адриан
|0
|0
|8.
|Аким Флорин
|0
|0
|9.
|Пырвулеску Пауль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вэтэжелу Богдан
|3
|2
|2.
|Банку Никусор
|2
|1
|3.
|Мариус Марсел Константин
|3
|0
|4.
|Нистор Дан
|2
|0
|5.
|Тудорие Александру
|2
|0
|6.
|Бэлаша Михай
|0
|1
|7.
|Матею Александру
|1
|0
|8.
|Иван Андрей
|1
|0
|9.
|Чикылдэу Александру
|1
|0
|10.
|Кымпану Георге
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Билали Амир
|3
|0
|2.
|Мулин Тибо
|2
|0
|3.
|Аким Флорин
|2
|0
|4.
|Вентура Денис
|2
|0
|5.
|Каскини Баутиста
|2
|0
|6.
|Русеску Раул
|1
|0
|7.
|Тэнасе Кристиан
|1
|0
|8.
|Гардош Флорин
|1
|0
|9.
|Патрике Разван
|1
|0
|10.
|Пашов Георгий
|1
|0
|11.
|Чандаров Асен
|1
|0
|12.
|Лонгер Александру
|1
|0
|13.
|Думитриу Лучан
|1
|0
|14.
|Кордя Андрей
|1
|0
|15.
|Андроник Разван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Академика Клинчени
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +9 =6 -5Университатя Крайова 0:0 Дунэря Кэлэраши Астра 2:3 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова
Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Чиксереда Энергетицианал 2:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:3 Ботошани Политехника Тимишоара 2:1 Университатя Крайова Сепси 2:0 Университатя Крайова Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 4:2 Миовени Университатя Крайова 2:0 ФКСБ Дунэря Кэлэраши 1:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 1:2 Университатя Крайова Ботошани 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест Университатя Крайова 0:0 Сепси Университатя Крайова 3:0 Энергетицианал Чиксереда 1:2 Университатя Крайова
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +6 =7 -7Академика Клинчени 2:1 Сепси Академика Клинчени 4:3 Ботошани ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж
Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Ботошани 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Политехника Яссы Арджеш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Астра Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Академика Клинчени: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|1
|2
|15 - 5
|54
|2.
|ФКСБ
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|45
|3.
|Университатя Крайова
|0:0
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|41
|4.
|Сепси
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|37
|5.
|Академика Клинчени
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|33
|6.
|Ботошани
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|41
|2.
|ФКСБ
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|38
|3.
|Университатя Крайова
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|34
|4.
|Академика Клинчени
|0:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Сепси
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|30
|2.
|Ботошани
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|24
|3.
|Академика Клинчени
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|24
|4.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|5.
|Университатя Крайова
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|ФКСБ
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ФКСБ
|Тэнасе Флорин
|5
|2
|2
|2.
|Ботошани
|Фили Реалдо
|4
|0
|0
|3.
|ЧФР Клуж
|Дяк Чиприан
|3
|1
|3
|4.
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|3
|0
|1
|5.
|Ботошани
|Онгенда Эрвин
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Вэтэжелу Богдан
|3
|2
|2.
|Ботошани
|Браун Кристофер
|4
|0
|3.
|Ботошани
|Шерони Алин
|4
|0
|4.
|ФКСБ
|Тэнасе Флорин
|4
|0
|5.
|Сепси
|Паун Николае
|4
|0