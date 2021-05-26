Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Билали Амир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Aurelian Paun не дал случится голу! George Cimpanu должен был забивать, но Aurelian Paun сделал отличный сейв

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Мулин Тибо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' George Cimpanu наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

43' Феделе Маттео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Мулин Тибо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Кэпэцынэ Михай не смог попасть в створ ударом издали

39' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Ох, нехорошо это выглядит. Банку Никусор получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Матч возобновлен

32' Патрике Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' George Cimpanu мяч отрикошетил от ворот

30' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

30' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Феделе Маттео из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

27' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Ака Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Кордя Андрей пробует нанести удар издали, но Mirko Pigliacelli держит все под контролем

17' George Cimpanu наказан за толчок Пырвулеску Пауль

17' Mirko Pigliacelli не дал случится голу! Русеску Раул должен был забивать, но Mirko Pigliacelli сделал отличный сейв

16' Академика Клинчени идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' George Cimpanu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Отличные скиллы показывает Офусу Риги , обводя своих соперников

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ака Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Плохо сыграл Пильячелли Мирко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Чандаров Асен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' George Cimpanu из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ака Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Бэлаша Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Aurelian Paun взял и забрал мяч на выходе

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Плохо сыграл Билали Амир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Судья свистит. George Cimpanu атаковал сзади соперника. Это Пырвулеску Пауль заработал своей команде штрафной

3' George Cimpanu из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола