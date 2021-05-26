Румыния: Лига 1. Группа А 2020-2021
Университатя Крайова
0:0
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
Академика Клинчени
55' Желтая карточкаБилали Амир
65' Желтая карточкаКаскини Баутиста
75' Желтая карточкаПатрике Разван
90' Красная карточкаПырвулеску Пауль
90' Желтая карточкаКонстантин Василе
26
Ака
Стефан
39
Митран
Ионут
29
Бик
Овидиу
14
Офусу
Риги
25
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ака СтефанЗащитник
-
39 Митран ИонутЗащитник
- Полузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Офусу РигиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Узунидис Маринос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кордя АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Попа АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
Ход матча
55'
65'
75'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иван Андрей
|3
|0.3
|2.
|Нистор Дан
|2 (1)
|0.2
|3.
|Чикылдэу Александру
|2
|0.2
|4.
|Тудорие Александру
|1
|0.1
|5.
|Баярам Штефан
|1
|0.1
|6.
|Феделе Маттео
|0
|0
|7.
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|8.
|Кэпэцынэ Михай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чунчуков Цветелин
|2
|0.2
|2.
|Маркович Йован
|2
|0.2
|3.
|Русеску Раул
|2 (1)
|0.2
|4.
|Кордя Андрей
|1
|0.1
|5.
|Тэнасе Кристиан
|1
|0.1
|6.
|Чандаров Асен
|1
|0.1
|7.
|Попа Адриан
|0
|0
|8.
|Аким Флорин
|0
|0
|9.
|Пырвулеску Пауль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вэтэжелу Богдан
|3
|2
|2.
|Банку Никусор
|2
|1
|3.
|Мариус Марсел Константин
|3
|0
|4.
|Нистор Дан
|2
|0
|5.
|Тудорие Александру
|2
|0
|6.
|Бэлаша Михай
|0
|1
|7.
|Матею Александру
|1
|0
|8.
|Иван Андрей
|1
|0
|9.
|Чикылдэу Александру
|1
|0
|10.
|Константин Василе
|1
|0
|11.
|Кымпану Георге
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Билали Амир
|3
|0
|2.
|Каскини Баутиста
|3
|0
|3.
|Мулин Тибо
|2
|0
|4.
|Патрике Разван
|2
|0
|5.
|Аким Флорин
|2
|0
|6.
|Вентура Денис
|2
|0
|7.
|Пырвулеску Пауль
|0
|1
|8.
|Русеску Раул
|1
|0
|9.
|Тэнасе Кристиан
|1
|0
|10.
|Гардош Флорин
|1
|0
|11.
|Пашов Георгий
|1
|0
|12.
|Чандаров Асен
|1
|0
|13.
|Лонгер Александру
|1
|0
|14.
|Думитриу Лучан
|1
|0
|15.
|Кордя Андрей
|1
|0
|16.
|Андроник Разван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Академика Клинчени
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +9 =6 -5Университатя Крайова 0:0 Дунэря Кэлэраши Астра 2:3 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова
Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Чиксереда Энергетицианал 2:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:3 Ботошани Политехника Тимишоара 2:1 Университатя Крайова Сепси 2:0 Университатя Крайова Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 4:2 Миовени Университатя Крайова 2:0 ФКСБ Дунэря Кэлэраши 1:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 1:2 Университатя Крайова Ботошани 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест Университатя Крайова 0:0 Сепси Университатя Крайова 3:0 Энергетицианал Чиксереда 1:2 Университатя Крайова
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +6 =7 -7Академика Клинчени 2:1 Сепси Академика Клинчени 4:3 Ботошани ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж
Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Ботошани 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Политехника Яссы Арджеш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Астра Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Академика Клинчени: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|1
|2
|15 - 5
|54
|2.
|ФКСБ
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|45
|3.
|Университатя Крайова
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|41
|4.
|Сепси
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|37
|5.
|Академика Клинчени
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|33
|6.
|Ботошани
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|41
|2.
|ФКСБ
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|38
|3.
|Университатя Крайова
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|34
|4.
|Академика Клинчени
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Сепси
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|30
|2.
|Ботошани
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|24
|3.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|24
|4.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|5.
|Университатя Крайова
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|ФКСБ
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ФКСБ
|Тэнасе Флорин
|5
|2
|2
|2.
|Ботошани
|Фили Реалдо
|4
|0
|0
|3.
|ЧФР Клуж
|Дяк Чиприан
|3
|1
|3
|4.
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|3
|0
|1
|5.
|Ботошани
|Онгенда Эрвин
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Вэтэжелу Богдан
|3
|2
|2.
|Ботошани
|Браун Кристофер
|4
|0
|3.
|Ботошани
|Шерони Алин
|4
|0
|4.
|ФКСБ
|Тэнасе Флорин
|4
|0
|5.
|Сепси
|Паун Николае
|4
|0