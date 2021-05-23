Швеция: Суперэттан 2021
Норрбю
2:0
Второй тайм: 48'
Сирианска Эскильстуна
1:0
11' ГолСало Александр
12' Желтая карточкаРафаэль Йорк
2:0
44' ГолСтремберг Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
-
14 Ялдыр ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Олссон МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
-
31 Уикс ДжошВратарь
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
-
21 Маннс ЙесперПолузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
10 Базе МарванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
11'
1:0
12'
44'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вукоевич Диян
|3 (1)
|0.38
|2.
|Стремберг Робин
|2
|0.25
|3.
|Джобе Бубакарр
|2
|0.25
|4.
|Эрквист Расмус
|1
|0.13
|5.
|Саволайнен Никлас
|1
|0.13
|6.
|Сало Александр
|1
|0.13
|7.
|Ялдыр Дениз
|1
|0.13
|8.
|Арлиг Вильхельм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.29
|2.
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.14
|3.
|Коффей Эшли
|1
|0.14
|4.
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|5.
|Базе Марван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пекальски Иво
|3
|0
|2.
|Вукоевич Диян
|1
|0
|3.
|Стремберг Робин
|1
|0
|4.
|Джобе Бубакарр
|1
|0
|5.
|Браннефальк Йохан
|1
|0
|6.
|Мохамад Аббас
|1
|0
|7.
|Олссон Макс
|1
|0
|8.
|Сало Александр
|1
|0
|9.
|Ялдыр Дениз
|1
|0
|10.
|Эрквист Расмус
|1
|0
|11.
|Берг Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|2.
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|3.
|Туре Ибрахим
|1
|0
|4.
|Уикс Джош
|1
|0
|5.
|Гётессон Виктор
|1
|0
|6.
|Лушаку Исмет
|1
|0
|7.
|Тихи Робин
|1
|0
|8.
|Такахаши Кадзуки
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрбю
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|Сирианска Эскильстуна
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна
Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:4 Браге Акрополис 1:3 Норрбю Норрбю 0:2 Хальмстад ГАИС 3:3 Норрбю Норрбю 0:2 Эстер Треллеборг 2:2 Норрбю
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС
Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Сирианска Эскильстуна 4:1 Оскаршамнс АИК АИК 4:0 Сирианска Эскильстуна Хаммарбю 4:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Браге 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Дегерфорс Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна ГАИС 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Далкурд Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Вяермбольс 2:2 Сирианска Эскильстуна Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Сирианска Эскильстуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|3.
|Вернаму
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 8
|10
|7.
|ГАИС
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Вестерос
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 4
|8
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Браге
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Васалунд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Акрополис
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Вернаму
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Вестерос
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|Норрбю
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|ГАИС
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Васалунд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Эргрюте
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Эстер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|Вернаму
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Браге
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|Ландскруна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Вестерос
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|15.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|16.
|Васалунд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|4
|0
|0
|3.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|3
|1
|2
|5.
|Ландскруна
|Олссон Линус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|3.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1
|4.
|Браге
|Антонссон Бьярни
|2
|1
|5.
|Акрополис
|Альборнос Маурисио
|3
|0