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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Норрбю
2:0
Второй тайм: 48'
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
11' Гол
Сало Александр
12' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
2:0
44' Гол
Стремберг Робин
48'
Норрбю
Сирианска Эскильстуна

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вукоевич Диян 3 (1) 0.38
2. Стремберг Робин 2 0.25
3. Джобе Бубакарр 2 0.25
4. Эрквист Расмус 1 0.13
5. Саволайнен Никлас 1 0.13
6. Сало Александр 1 0.13
7. Ялдыр Дениз 1 0.13
8. Арлиг Вильхельм 0 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольмстрём Александр Аль 2 0.29
2. Шауш Абделькарим Маммар 1 0.14
3. Коффей Эшли 1 0.14
4. Рафаэль Йорк 0 0
5. Базе Марван 0 0

Карточки

Норрбю
# Игрок      
1. Пекальски Иво 3 0
2. Вукоевич Диян 1 0
3. Стремберг Робин 1 0
4. Джобе Бубакарр 1 0
5. Браннефальк Йохан 1 0
6. Мохамад Аббас 1 0
7. Олссон Макс 1 0
8. Сало Александр 1 0
9. Ялдыр Дениз 1 0
10. Эрквист Расмус 1 0
11. Берг Виктор 1 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Рафаэль Йорк 2 0
2. Хольмстрём Александр Аль 2 0
3. Туре Ибрахим 1 0
4. Уикс Джош 1 0
5. Гётессон Виктор 1 0
6. Лушаку Исмет 1 0
7. Тихи Робин 1 0
8. Такахаши Кадзуки 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 33.33% (3) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 0
 Сирианска Эскильстуна 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна
Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:4 Браге Акрополис 1:3 Норрбю Норрбю 0:2 Хальмстад ГАИС 3:3 Норрбю Норрбю 0:2 Эстер Треллеборг 2:2 Норрбю
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС
Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Сирианска Эскильстуна 4:1 Оскаршамнс АИК АИК 4:0 Сирианска Эскильстуна Хаммарбю 4:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Браге 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Дегерфорс Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна ГАИС 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Далкурд Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Вяермбольс 2:2 Сирианска Эскильстуна Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Сирианска Эскильстуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Норрбю 0:2 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 4:0 Норрбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю 2:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
2. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
3. Вернаму Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
4. Ландскруна Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Хельсинборг Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
6. Треллеборг Заявка 6 2 4 0 10 - 8 10
7. ГАИС Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Эстер Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Вестерос Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
10. Сирианска Эскильстуна 0:2 Заявка 7 2 2 3 4 - 4 8
11. Йёнчёпинг Заявка 7 2 2 3 10 - 8 8
12. Фалькенберг Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Браге Заявка 7 1 2 4 4 - 7 5
14. Эргрюте Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Васалунд Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Акрополис Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Вернаму Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Вестерос Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Йёнчёпинг Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5. Сирианска Эскильстуна 0:2 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Сундсвалль Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
7. Норрбю 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
8. Хельсинборг Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9. ГАИС Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Васалунд Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Эргрюте Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю 2:0 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
2. Сундсвалль Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Эстер Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Хельсинборг Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
6. Вернаму Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7. ГАИС Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Браге Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Эргрюте Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Ландскруна Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Вестерос Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сирианска Эскильстуна 0:2 Заявка 4 0 1 3 0 - 4 1
15. Йёнчёпинг Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
16. Васалунд Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 4 0 0
3. Сундсвалль Энгблум Понтус 4 1 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 3 1 2
5. Ландскруна Олссон Линус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
3. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
4. Браге Антонссон Бьярни 2 1
5. Акрополис Альборнос Маурисио 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Стремберг Робин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Рафаэль Йорк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Сало Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрбю
Ничья
Сирианска Эскильстуна
2.10
3.38
47.35
Все Коэффициенты
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