Бразилия: Серия A 2020-2021
1:0
21' ГолЭнрике Бруно
2:0
43' ГолЭнрике Бруно
2:1
46' ГолDavid VI
73' Желтая карточкаJoao Gomes
81' Желтая карточкаDavid VI
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
19
Michael
3
27
Энрике
Бруно
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
44
Тити
22
Picachu
15
Фелипе
17
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Max Alves
-
17 Hugo Moura
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
44 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
97 Кастро ПаблоЗащитник
-
6 CarlinhoПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
29 Гедес ДаниэлПолузащитник
-
77 Igor Torres
-
14 Ronald
-
23 Max Walef
-
-
20 Romarinho3
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
Ход матча
21'
1:0
43'
2:0
46'
2:1
73'
81'
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|15 (6)
|0.36
|2.
|Педро Гильерме
|14
|0.33
|3.
|Энрике Бруно
|12 (1)
|0.29
|4.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|8
|0.19
|5.
|Рибейро Эвертон
|7
|0.17
|6.
|Rodrigo Muniz
|3
|0.07
|7.
|Исла Маурисио
|2
|0.05
|8.
|Витиньо Виктор
|2
|0.05
|9.
|Луис Филипе
|2
|0.05
|10.
|Энрике Густаво
|2
|0.05
|11.
|Диего Рибас
|1
|0.02
|12.
|Герсон Сантос
|1
|0.02
|13.
|Линкольн
|1
|0.02
|14.
|Виллиан Арао
|1
|0.02
|15.
|Мартинс Родригес
|1
|0.02
|16.
|Natan
|1
|0.02
|17.
|Лео Перейра
|1
|0.02
|18.
|Pepe4
|1
|0.02
|19.
|Котулио Матеус
|0
|0
|20.
|Michael 3
|0
|0
|21.
|Тьяго Маия
|0
|0
|22.
|Роша Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|11 (3)
|0.25
|2.
|David VI
|8
|0.18
|3.
|Romarinho3
|4
|0.09
|4.
|Juninho V
|3 (3)
|0.07
|5.
|Picachu
|3
|0.07
|6.
|Bergson
|3
|0.07
|7.
|Robson IV
|2
|0.05
|8.
|Bruno Melo
|2
|0.05
|9.
|Osvaldo
|1
|0.02
|10.
|Yuri Cesar
|1
|0.02
|11.
|Gabriel Dias
|1
|0.02
|12.
|Тити
|1
|0.02
|13.
|Фелипе
|1
|0.02
|14.
|Igor Torres
|1
|0.02
|15.
|Tinga I
|0
|0
|16.
|Энрике Луис
|0
|0
|17.
|Эдерсон Хонорато
|0
|0
|18.
|Lucas Crispim
|0
|0
|19.
|Ronald
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|12
|0
|2.
|Луис Филипе
|8
|0
|3.
|Диего Рибас
|7
|0
|4.
|Герсон Сантос
|7
|0
|5.
|Энрике Густаво
|5
|1
|6.
|Рибейро Эвертон
|5
|0
|7.
|Виллиан Арао
|5
|0
|8.
|Витиньо Виктор
|5
|0
|9.
|Joao Gomes
|5
|0
|10.
|Габриэл Барбоза
|3
|1
|11.
|Исла Маурисио
|4
|0
|12.
|Natan
|4
|0
|13.
|Тьяго Маия
|4
|0
|14.
|Мартинс Родригес
|4
|0
|15.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|16.
|Кайо Родриго
|2
|0
|17.
|Joao Lucas2
|2
|0
|18.
|Педро Гильерме
|2
|0
|19.
|Алвес Диего
|0
|1
|20.
|Линкольн
|1
|0
|21.
|Лео Перейра
|1
|0
|22.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|23.
|Котулио Матеус
|1
|0
|24.
|Тулер Матеус
|1
|0
|25.
|Michael 3
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|14
|2
|2.
|Juninho V
|7
|2
|3.
|Paulo III
|8
|0
|4.
|Жаксон
|7
|0
|5.
|David VI
|7
|0
|6.
|Bruno Melo
|4
|1
|7.
|Derley II
|5
|0
|8.
|Gabriel Dias
|3
|1
|9.
|Juan Quintero II
|3
|1
|10.
|Carlinho
|4
|0
|11.
|Romarinho3
|4
|0
|12.
|Веллингтон Паулиста
|3
|0
|13.
|Tinga I
|3
|0
|14.
|Yuri Cesar
|3
|0
|15.
|Энрике Луис
|2
|0
|16.
|Osvaldo
|2
|0
|17.
|Bergson
|2
|0
|18.
|Mariano Vazquez
|2
|0
|19.
|Ronald
|2
|0
|20.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|21.
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|22.
|Тити
|1
|0
|23.
|Wanderson VIII
|1
|0
|24.
|Joao Paulo XIII
|1
|0
|25.
|Lucas Crispim
|1
|0
|26.
|Felipe Alves
|1
|0
|27.
|Adriano Marlon
|1
|0
|28.
|Jussa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|12.16% (9)
|10.81% (8)
|18.92% (14)
|22.97% (17)
|14.86% (11)
|20.27% (15)
|Форталеза
|11.9% (5)
|7.14% (3)
|19.05% (8)
|21.43% (9)
|23.81% (10)
|16.67% (7)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +13 =5 -2Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро Коритиба 0:1 Фламенго
Фламенго 1:0 Палмейрас Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Фламенго 3:1 Флуминенсе Фламенго 2:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 1:1 Фламенго Унион Ла-Калера 2:2 Фламенго Фламенго 4:1 Вольта Редонда ЛДУ Кито 2:3 Фламенго Вольта Редонда 0:3 Фламенго Фламенго 4:1 Унион Ла-Калера Фламенго 2:1 Вольта Редонда Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Португеза 2:2 Фламенго Фламенго 1:3 Васко да Гама Мадурейра 1:5 Фламенго Фламенго 3:0 Бангу
Форталеза Последние 20 матчей: +11 =6 -3Форталеза 1:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Уила Форталеза 1:0 Спорт Ресифи
Сеара 0:3 Форталеза Форталеза 5:1 Интернасьональ Форталеза 1:1 Сеара Атлетико Минейро 1:2 Форталеза Форталеза 0:0 Сеара Форталеза 6:0 Atletico Cearense Форталеза 6:0 Икаса Сеара 0:2 Форталеза Crato1 1:6 Форталеза Форталеза 0:0 Ферровиарио Леонес 3:0 Форталеза Pacajus SC 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Кортулуа Форталеза 4:1 Caucaia EC Кортулуа 0:1 Форталеза Форталеза 3:1 Леонес
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|42
|24
|8
|10
|75 - 52
|80
|2.
|Атлетико Минейро
|43
|23
|9
|11
|69 - 48
|78
|3.
|Интернасьональ
|43
|21
|12
|10
|66 - 44
|75
|4.
|Флуминенсе
|44
|20
|13
|11
|60 - 46
|73
|5.
|Сан-Паулу
|44
|18
|15
|11
|62 - 49
|69
|6.
|Палмейрас
|44
|18
|14
|12
|61 - 44
|68
|7.
|Брагантино
|44
|17
|16
|11
|66 - 49
|67
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|42
|19
|8
|15
|45 - 37
|65
|9.
|Сантос
|43
|16
|13
|14
|57 - 56
|61
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|43
|15
|15
|13
|45 - 47
|60
|11.
|Гремио
|41
|14
|17
|10
|55 - 45
|59
|12.
|Сеара
|43
|15
|12
|16
|60 - 59
|57
|13.
|Коринтианс
|43
|14
|14
|15
|48 - 49
|56
|14.
|Байя
|43
|14
|10
|19
|56 - 64
|52
|15.
|Форталеза
|44
|13
|13
|18
|44 - 49
|52
|16.
|Спорт Ресифи
|43
|13
|7
|23
|34 - 55
|46
|17.
|Васко да Гама
|38
|10
|11
|17
|37 - 56
|41
|18.
|Гойяс
|38
|9
|10
|19
|41 - 63
|37
|19.
|Коритиба
|38
|7
|10
|21
|31 - 54
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|38
|5
|12
|21
|32 - 62
|27
|21.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|22.
|Куяба
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|23.
|Шапекоэнсе
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|24.
|Америка Минейро
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|22
|15
|5
|2
|44 - 16
|50
|2.
|Фламенго
|23
|14
|4
|5
|42 - 27
|46
|3.
|Флуминенсе
|21
|13
|5
|3
|33 - 14
|44
|4.
|Интернасьональ
|22
|12
|7
|3
|37 - 21
|43
|5.
|Палмейрас
|22
|11
|9
|2
|39 - 19
|42
|6.
|Сантос
|22
|11
|8
|3
|40 - 24
|41
|7.
|Брагантино
|22
|11
|7
|4
|42 - 25
|40
|8.
|Сан-Паулу
|22
|10
|10
|2
|32 - 19
|40
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|11
|5
|5
|23 - 14
|38
|10.
|Форталеза
|22
|10
|7
|5
|27 - 17
|37
|11.
|Гремио
|20
|10
|6
|4
|34 - 24
|36
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|8
|10
|4
|27 - 21
|34
|13.
|Байя
|22
|10
|3
|9
|30 - 27
|33
|14.
|Коринтианс
|21
|8
|7
|6
|30 - 26
|31
|15.
|Спорт Ресифи
|21
|9
|2
|10
|20 - 24
|29
|16.
|Сеара
|21
|8
|5
|8
|26 - 29
|29
|17.
|Васко да Гама
|19
|7
|5
|7
|21 - 21
|26
|18.
|Гойяс
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Коритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|21.
|Жувентуде
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|22.
|Куяба
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|Америка Минейро
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|Шапекоэнсе
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|19
|10
|4
|5
|33 - 25
|34
|2.
|Интернасьональ
|21
|9
|5
|7
|29 - 23
|32
|3.
|Сан-Паулу
|22
|8
|5
|9
|30 - 30
|29
|4.
|Флуминенсе
|23
|7
|8
|8
|27 - 32
|29
|5.
|Атлетико Минейро
|21
|8
|4
|9
|25 - 32
|28
|6.
|Сеара
|22
|7
|7
|8
|34 - 30
|28
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|8
|3
|10
|22 - 23
|27
|8.
|Брагантино
|22
|6
|9
|7
|24 - 24
|27
|9.
|Палмейрас
|22
|7
|5
|10
|22 - 25
|26
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|7
|5
|9
|18 - 26
|26
|11.
|Коринтианс
|22
|6
|7
|9
|18 - 23
|25
|12.
|Гремио
|21
|4
|11
|6
|21 - 21
|23
|13.
|Сантос
|21
|5
|5
|11
|17 - 32
|20
|14.
|Байя
|21
|4
|7
|10
|26 - 37
|19
|15.
|Спорт Ресифи
|22
|4
|5
|13
|14 - 31
|17
|16.
|Форталеза
|22
|3
|6
|13
|17 - 32
|15
|17.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|18.
|Гойяс
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|19.
|Ботафого Рибейрао
|19
|2
|7
|10
|16 - 32
|13
|20.
|Коритиба
|19
|3
|4
|12
|18 - 35
|13
|21.
|Жувентуде
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|22.
|Куяба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|23.
|Шапекоэнсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|24.
|Америка Минейро
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|20
|6
|7
|2.
|Сантос
|Marinho II
|19
|6
|7
|3.
|Брагантино
|Claudinho III
|18
|4
|6
|4.
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|18
|1
|3
|5.
|Интернасьональ
|Galhardo Thiago
|17
|6
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|14
|2
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|13
|0
|3.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|11
|1
|4.
|Байя
|Грегоре
|11
|1
|5.
|Гремио
|Матеус Энрике
|10
|1