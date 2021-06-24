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Бразилия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Фламенго
2:1
Конец матча
Форталеза
0'
1:0
21' Гол
Энрике Бруно
2:0
43' Гол
Энрике Бруно
2:1
46' Гол
David VI
73' Желтая карточка
Joao Gomes
81' Желтая карточка
David VI
90'+6
1
Алвес
Диего
34
Котулио
Матеус
5
Виллиан
Арао
3
Кайо
Родриго
16
Луис
Филипе
11
Витиньо
Виктор
8
Герсон
Сантос
10
Диего
Рибас
19
Michael
3
21
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
44
Тити
22
Picachu
13
Эдерсон
Хонорато
15
Фелипе
10
Lucas
Crispim
96
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
9
Веллингтон
Паулиста
17
David
VI
Фламенго
4-4-2
Форталеза
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 15 (6) 0.36
2. Педро Гильерме 14 0.33
3. Энрике Бруно 12 (1) 0.29
4. Де Арраскаэта Джорджиан 8 0.19
5. Рибейро Эвертон 7 0.17
6. Rodrigo Muniz 3 0.07
7. Исла Маурисио 2 0.05
8. Витиньо Виктор 2 0.05
9. Луис Филипе 2 0.05
10. Энрике Густаво 2 0.05
11. Диего Рибас 1 0.02
12. Герсон Сантос 1 0.02
13. Линкольн 1 0.02
14. Виллиан Арао 1 0.02
15. Мартинс Родригес 1 0.02
16. Natan 1 0.02
17. Лео Перейра 1 0.02
18. Pepe4 1 0.02
19. Котулио Матеус 0 0
20. Michael 3 0 0
21. Тьяго Маия 0 0
22. Роша Педро 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 11 (3) 0.25
2. David VI 8 0.18
3. Romarinho3 4 0.09
4. Juninho V 3 (3) 0.07
5. Picachu 3 0.07
6. Bergson 3 0.07
7. Robson IV 2 0.05
8. Bruno Melo 2 0.05
9. Osvaldo 1 0.02
10. Yuri Cesar 1 0.02
11. Gabriel Dias 1 0.02
12. Тити 1 0.02
13. Фелипе 1 0.02
14. Igor Torres 1 0.02
15. Tinga I 0 0
16. Энрике Луис 0 0
17. Эдерсон Хонорато 0 0
18. Lucas Crispim 0 0
19. Ronald 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 12 0
2. Луис Филипе 8 0
3. Диего Рибас 7 0
4. Герсон Сантос 7 0
5. Энрике Густаво 5 1
6. Рибейро Эвертон 5 0
7. Виллиан Арао 5 0
8. Витиньо Виктор 5 0
9. Joao Gomes 5 0
10. Габриэл Барбоза 3 1
11. Исла Маурисио 4 0
12. Natan 4 0
13. Тьяго Маия 4 0
14. Мартинс Родригес 4 0
15. Рафинья Марсио 2 0
16. Кайо Родриго 2 0
17. Joao Lucas2 2 0
18. Педро Гильерме 2 0
19. Алвес Диего 0 1
20. Линкольн 1 0
21. Лео Перейра 1 0
22. Гильерме дос Сантос 1 0
23. Котулио Матеус 1 0
24. Тулер Матеус 1 0
25. Michael 3 1 0
26. Gabriel Noga 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 14 2
2. Juninho V 7 2
3. Paulo III 8 0
4. Жаксон 7 0
5. David VI 7 0
6. Bruno Melo 4 1
7. Derley II 5 0
8. Gabriel Dias 3 1
9. Juan Quintero II 3 1
10. Carlinho 4 0
11. Romarinho3 4 0
12. Веллингтон Паулиста 3 0
13. Tinga I 3 0
14. Yuri Cesar 3 0
15. Энрике Луис 2 0
16. Osvaldo 2 0
17. Bergson 2 0
18. Mariano Vazquez 2 0
19. Ronald 2 0
20. Роджер де Карвальо 0 1
21. Эдерсон Хонорато 1 0
22. Тити 1 0
23. Wanderson VIII 1 0
24. Joao Paulo XIII 1 0
25. Lucas Crispim 1 0
26. Felipe Alves 1 0
27. Adriano Marlon 1 0
28. Jussa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 12.16% (9) 10.81% (8) 18.92% (14) 22.97% (17) 14.86% (11) 20.27% (15)
 Форталеза 11.9% (5) 7.14% (3) 19.05% (8) 21.43% (9) 23.81% (10) 16.67% (7)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро Коритиба 0:1 Фламенго
Фламенго 1:0 Палмейрас Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Фламенго 3:1 Флуминенсе Фламенго 2:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 1:1 Фламенго Унион Ла-Калера 2:2 Фламенго Фламенго 4:1 Вольта Редонда ЛДУ Кито 2:3 Фламенго Вольта Редонда 0:3 Фламенго Фламенго 4:1 Унион Ла-Калера Фламенго 2:1 Вольта Редонда Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Португеза 2:2 Фламенго Фламенго 1:3 Васко да Гама Мадурейра 1:5 Фламенго Фламенго 3:0 Бангу
Форталеза Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Форталеза 1:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Уила Форталеза 1:0 Спорт Ресифи
Сеара 0:3 Форталеза Форталеза 5:1 Интернасьональ Форталеза 1:1 Сеара Атлетико Минейро 1:2 Форталеза Форталеза 0:0 Сеара Форталеза 6:0 Atletico Cearense Форталеза 6:0 Икаса Сеара 0:2 Форталеза Crato1 1:6 Форталеза Форталеза 0:0 Ферровиарио Леонес 3:0 Форталеза Pacajus SC 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Кортулуа Форталеза 4:1 Caucaia EC Кортулуа 0:1 Форталеза Форталеза 3:1 Леонес

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Форталеза 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Форталеза Серия A Форталеза 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Форталеза Серия A
Фламенго 1:2 Форталеза Кубок Форталеза 2:1 Фламенго Кубок Форталеза 0:3 Фламенго Кубок Бразилии Форталеза 0:3 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 0:0 Форталеза Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 42 24 8 10 75 - 52 80
2. Атлетико Минейро 43 23 9 11 69 - 48 78
3. Интернасьональ 43 21 12 10 66 - 44 75
4. Флуминенсе 44 20 13 11 60 - 46 73
5. Сан-Паулу 44 18 15 11 62 - 49 69
6. Палмейрас 44 18 14 12 61 - 44 68
7. Брагантино 44 17 16 11 66 - 49 67
8. Атлетико Паранаэнсе 42 19 8 15 45 - 37 65
9. Сантос 43 16 13 14 57 - 56 61
10. Атлетико Гойяненсе 43 15 15 13 45 - 47 60
11. Гремио 41 14 17 10 55 - 45 59
12. Сеара 43 15 12 16 60 - 59 57
13. Коринтианс 43 14 14 15 48 - 49 56
14. Байя 43 14 10 19 56 - 64 52
15. Форталеза 44 13 13 18 44 - 49 52
16. Спорт Ресифи 43 13 7 23 34 - 55 46
17. Васко да Гама 38 10 11 17 37 - 56 41
18. Гойяс 38 9 10 19 41 - 63 37
19. Коритиба 38 7 10 21 31 - 54 31
20. Ботафого Рибейрао 38 5 12 21 32 - 62 27
21. Жувентуде 5 1 2 2 3 - 8 5
22. Куяба 4 0 3 1 4 - 5 3
23. Шапекоэнсе 5 0 3 2 3 - 8 3
24. Америка Минейро 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 22 15 5 2 44 - 16 50
2. Фламенго 23 14 4 5 42 - 27 46
3. Флуминенсе 21 13 5 3 33 - 14 44
4. Интернасьональ 22 12 7 3 37 - 21 43
5. Палмейрас 22 11 9 2 39 - 19 42
6. Сантос 22 11 8 3 40 - 24 41
7. Брагантино 22 11 7 4 42 - 25 40
8. Сан-Паулу 22 10 10 2 32 - 19 40
9. Атлетико Паранаэнсе 21 11 5 5 23 - 14 38
10. Форталеза 22 10 7 5 27 - 17 37
11. Гремио 20 10 6 4 34 - 24 36
12. Атлетико Гойяненсе 22 8 10 4 27 - 21 34
13. Байя 22 10 3 9 30 - 27 33
14. Коринтианс 21 8 7 6 30 - 26 31
15. Спорт Ресифи 21 9 2 10 20 - 24 29
16. Сеара 21 8 5 8 26 - 29 29
17. Васко да Гама 19 7 5 7 21 - 21 26
18. Гойяс 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Коритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 19 3 5 11 16 - 30 14
21. Жувентуде 3 1 0 2 1 - 6 3
22. Куяба 1 0 1 0 2 - 2 1
23. Америка Минейро 2 0 1 1 0 - 1 1
24. Шапекоэнсе 2 0 1 1 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 10 4 5 33 - 25 34
2. Интернасьональ 21 9 5 7 29 - 23 32
3. Сан-Паулу 22 8 5 9 30 - 30 29
4. Флуминенсе 23 7 8 8 27 - 32 29
5. Атлетико Минейро 21 8 4 9 25 - 32 28
6. Сеара 22 7 7 8 34 - 30 28
7. Атлетико Паранаэнсе 21 8 3 10 22 - 23 27
8. Брагантино 22 6 9 7 24 - 24 27
9. Палмейрас 22 7 5 10 22 - 25 26
10. Атлетико Гойяненсе 21 7 5 9 18 - 26 26
11. Коринтианс 22 6 7 9 18 - 23 25
12. Гремио 21 4 11 6 21 - 21 23
13. Сантос 21 5 5 11 17 - 32 20
14. Байя 21 4 7 10 26 - 37 19
15. Спорт Ресифи 22 4 5 13 14 - 31 17
16. Форталеза 22 3 6 13 17 - 32 15
17. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
18. Гойяс 19 3 5 11 22 - 35 14
19. Ботафого Рибейрао 19 2 7 10 16 - 32 13
20. Коритиба 19 3 4 12 18 - 35 13
21. Жувентуде 2 0 2 0 2 - 2 2
22. Куяба 3 0 2 1 2 - 3 2
23. Шапекоэнсе 3 0 2 1 3 - 5 2
24. Америка Минейро 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Габриэл Барбоза 20 6 7
2. Сантос Marinho II 19 6 7
3. Брагантино Claudinho III 18 4 6
4. Сан-Паулу Лусиано Невес 18 1 3
5. Интернасьональ Galhardo Thiago 17 6 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 14 2
2. Фламенго Энрике Бруно 13 0
3. Фламенго Габриэл Барбоза 11 1
4. Байя Грегоре 11 1
5. Гремио Матеус Энрике 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фламенго 2:1 Форталеза онлайн

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