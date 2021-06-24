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США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
1:0
Перерыв

Стадион:
Коламбус Кру
0'
1:0
24' Гол
Монтейру Жамиру
43' Желтая карточка
Мэцан Александру
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
16
МакГлинн
Джек
10
Монтейру
Жамиру
23
Пржибылко
Каспер
19
Бёрк
Кори
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
5
Вормгор
Вито
7
Сантуш
Педру
18
Фрейзер
Лайам
6
Нэйджби
Дарлингтон
22
Этьенн
Дерик
9
Молино
Кевин
20
Мэцан
Александру
11
Зардес
Гьяси
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Коламбус Кру
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 3 0.3
2. Бёрк Кори 3 0.3
3. Монтейру Жамиру 2 0.2
4. Глеснес Якоб 2 0.2
5. Эллиотт Джек 1 0.1
6. Сантос Сержио II 1 0.1
7. Вагнер Кай 0 0
Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селараян Лукас 3 0.33
2. Зардес Гьяси 3 0.33
3. Диас Луис III 1 0.11
4. Сантуш Педру 0 0
5. Этьенн Дерик 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 5 0
2. Мартинес Хосе Андрес 2 1
3. Бедойя Алехандро 3 0
4. Глеснес Якоб 3 0
5. Флэк Леон 2 0
6. Пржибылко Каспер 1 0
7. Блэйк Андре 1 0
8. Эллиотт Джек 1 0
9. Вагнер Кай 1 0
10. Фонтана Энтони 1 0
11. Мбезо Оливье 1 0
12. Сантос Сержио II 1 0
Коламбус Кру
# Игрок      
1. Уэйлон Фрэнсис 2 0
2. Уильямс Джош 2 0
3. Диас Луис III 2 0
4. Райт-Филлипс Брэдли 1 0
5. Сантуш Педру 1 0
6. Менса Джонатан 1 0
7. Аффул Харрисон 1 0
8. Китчен Перри 1 0
9. Этьенн Дерик 1 0
10. Мэцан Александру 1 0
11. Artur Moraes III 1 0
12. Кейта Абубакар II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3)
 Коламбус Кру 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:0 Саприсса Саприсса 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру
Торонто 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Монтеррей 3:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Монтеррей Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Реал Эстели Реал Эстели 0:4 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Коламбус Кру: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Кру МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Кру МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Кру Товарищеские матчи Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
3. Коламбус Кру 0:1 Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
4. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
5. Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Заявка 9 4 0 5 13 - 13 12
6. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 9 3 3 3 15 - 10 12
7. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 9 2 6 1 11 - 9 12
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 9 12
9. Нэшвилл Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
10. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
11. Торонто Заявка 8 1 2 5 10 - 15 5
12. Цинциннати 0:0 Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
3. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 2 3 17 - 13 17
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 5 0 3 12 - 13 15
6. Реал Солт-Лейк Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Портленд Тимберс Заявка 8 4 0 4 11 - 12 12
8. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
9. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
11. Лос-Анджелес Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
12. Остин 0:2 Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
14. Даллас Заявка 8 1 4 3 9 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
2. Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3. Орландо Сити Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
4. Коламбус Кру 0:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 5 3 0 2 4 - 3 9
6. Нэшвилл Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
7. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 5 1 2 2 9 - 6 5
10. Чикаго Файр 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11. Торонто Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12. Интер Майами Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
13. Цинциннати 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Сиэтл Саундерс Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
6. Портленд Тимберс Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
7. Колорадо Рэпидс Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
8. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 5 3 0 2 5 - 3 9
9. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
10. Лос-Анджелес Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Даллас Заявка 5 1 4 0 8 - 5 7
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
14. Остин 0:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
2. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Орландо Сити Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
5. Интер Майами Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
6. Цинциннати 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 11 5
7. Коламбус Кру 0:1 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
8. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
9. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
10. Нэшвилл Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Торонто Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
12. Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Остин 0:2 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
4. Колорадо Рэпидс Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
7. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Портленд Тимберс Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
12. Лос-Анджелес Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
14. Даллас Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 7 1 0
3. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 5 0 3
4. Орландо Сити Нани Луиш 5 1 2
5. Хьюстон Динамо Урути Максимилиано 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 5 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 5 0
3. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 5 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 5 0
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 4 0
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Филадельфия Юнион
Ничья
Коламбус Кру
1.93
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