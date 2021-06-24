США: МЛС 2021
Филадельфия Юнион
1:0
Перерыв
Стадион: Subaru Park
Коламбус Кру
1:0
24' ГолМонтейру Жамиру
43' Желтая карточкаМэцан Александру
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
19
Бёрк
Кори
1
Ром
Элой
22
Этьенн
Дерик
11
Зардес
Гьяси
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
24'
1:0
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|3
|0.3
|2.
|Бёрк Кори
|3
|0.3
|3.
|Монтейру Жамиру
|2
|0.2
|4.
|Глеснес Якоб
|2
|0.2
|5.
|Эллиотт Джек
|1
|0.1
|6.
|Сантос Сержио II
|1
|0.1
|7.
|Вагнер Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селараян Лукас
|3
|0.33
|2.
|Зардес Гьяси
|3
|0.33
|3.
|Диас Луис III
|1
|0.11
|4.
|Сантуш Педру
|0
|0
|5.
|Этьенн Дерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|5
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|1
|3.
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|4.
|Глеснес Якоб
|3
|0
|5.
|Флэк Леон
|2
|0
|6.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|7.
|Блэйк Андре
|1
|0
|8.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|9.
|Вагнер Кай
|1
|0
|10.
|Фонтана Энтони
|1
|0
|11.
|Мбезо Оливье
|1
|0
|12.
|Сантос Сержио II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уэйлон Фрэнсис
|2
|0
|2.
|Уильямс Джош
|2
|0
|3.
|Диас Луис III
|2
|0
|4.
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0
|5.
|Сантуш Педру
|1
|0
|6.
|Менса Джонатан
|1
|0
|7.
|Аффул Харрисон
|1
|0
|8.
|Китчен Перри
|1
|0
|9.
|Этьенн Дерик
|1
|0
|10.
|Мэцан Александру
|1
|0
|11.
|Artur Moraes III
|1
|0
|12.
|Кейта Абубакар II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|Коламбус Кру
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +11 =5 -4Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:0 Саприсса Саприсса 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +12 =3 -5Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру
Торонто 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Монтеррей 3:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Монтеррей Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Реал Эстели Реал Эстели 0:4 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Коламбус Кру: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Кру МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Кру МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Кру Товарищеские матчи Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 10
|23
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|3.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:3 Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 10
|12
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|9.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 15
|5
|12.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 13
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|12.
|Остин
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|14.
|Даллас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:3 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 6
|5
|10.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|8.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 5
|7
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|14.
|Остин
|0:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|6.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 11
|5
|7.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Торонто
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Остин
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|12.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|14.
|Даллас
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|7
|1
|0
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|5
|0
|3
|4.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|5
|1
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Урути Максимилиано
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|5
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|3.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|5
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|5
|0
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|4
|0