США: МЛС 2021
Сиэтл Саундерс
2:1
Конец матча
Стадион: Lumen Field
Реал Солт-Лейк
40' Желтая карточкаЛуис Эвертон
1:0
58' ГолРолдан Кристиан
76' Желтая карточкаРуидиас Рауль
1:1
79' ПенальтиРуснак Альберт
88' Желтая карточкаОчоа Дэвид
2:1
88' ПенальтиРуидиас Рауль
90' Желтая карточкаРуис Пабло
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
22
Роу
Келин
17
Брюин
Уилл
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
13
Беслер
Ник
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
11 Смит БрэдПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
40'
58'
1:0
67'
74'
76'
79'
1:1
88'
88'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|8 (2)
|0.8
|2.
|Смит Брэд
|3
|0.3
|3.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.2
|4.
|Монтеро Фреди
|2
|0.2
|5.
|Joao Paulo I
|1
|0.1
|6.
|Гомес Еймар
|1
|0.1
|7.
|Арреага Хавьер
|1
|0.1
|8.
|Рольдан Александер
|0
|0
|9.
|Брюин Уилл
|0
|0
|10.
|Медранда Джимми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|5
|0.63
|2.
|Рубин Рубио
|4
|0.5
|3.
|Джулио Андерсон
|2
|0.25
|4.
|Руснак Альберт
|1 (1)
|0.13
|5.
|Холт Эрик
|1
|0.13
|6.
|Эррера Аарон
|0
|0
|7.
|Мерам Джастин
|0
|0
|8.
|Броди Эндрю
|0
|0
|9.
|Беслер Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арреага Хавьер
|4
|0
|2.
|Руидиас Рауль
|2
|0
|3.
|Joao Paulo I
|2
|0
|4.
|Толо Нуху
|2
|0
|5.
|Рольдан Александер
|2
|0
|6.
|Фрай Стефан
|1
|0
|7.
|Гомес Еймар
|1
|0
|8.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|9.
|Делем Жорди
|1
|0
|10.
|Доббелер Итан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руис Пабло
|3
|0
|2.
|Мерам Джастин
|3
|0
|3.
|Руснак Альберт
|2
|0
|4.
|Глэд Джастин
|2
|0
|5.
|Луис Эвертон
|2
|0
|6.
|Эррера Аарон
|2
|0
|7.
|Крейлах Дамир
|1
|0
|8.
|Сильва Марсело
|1
|0
|9.
|Чанг Майкель
|1
|0
|10.
|Беслер Ник
|1
|0
|11.
|Очоа Дэвид
|1
|0
|12.
|Холт Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сиэтл Саундерс
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|Реал Солт-Лейк
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|7.69% (1)
|0
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =6 -3Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =5 -9Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл
Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 11
|23
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|3.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 13
|12
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|11.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 18
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|14 - 14
|18
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|14.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 4
|15
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|5.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|8.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 5
|7
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|14.
|Остин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|6.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 11
|7
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 10
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|12.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|14.
|Даллас
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|8
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|8
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|6
|0
|3
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|5
|0
|3
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|5
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|5
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|5
|0
|5.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|5
|0