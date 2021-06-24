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США: МЛС 2021

2021
Сиэтл Саундерс
2:1
Конец матча

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
40' Желтая карточка
Луис Эвертон
1:0
58' Гол
Ролдан Кристиан
76' Желтая карточка
Руидиас Рауль
1:1
79' Пенальти
Руснак Альберт
88' Желтая карточка
Очоа Дэвид
2:1
88' Пенальти
Руидиас Рауль
90' Желтая карточка
Руис Пабло
90'+8
30
Кливленд
Стефан
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
92
Abdoulaye
Cissoko
16
Рольдан
Александер
22
Роу
Келин
6
Joao
Paulo
I
94
Медранда
Джимми
7
Ролдан
Кристиан
17
Брюин
Уилл
9
Руидиас
Рауль
1
Очоа
Дэвид
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
25
Луис
Эвертон
13
Беслер
Ник
9
Мерам
Джастин
8
Крейлах
Дамир
11
Руснак
Альберт
14
Рубин
Рубио
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 8 (2) 0.8
2. Смит Брэд 3 0.3
3. Ролдан Кристиан 2 0.2
4. Монтеро Фреди 2 0.2
5. Joao Paulo I 1 0.1
6. Гомес Еймар 1 0.1
7. Арреага Хавьер 1 0.1
8. Рольдан Александер 0 0
9. Брюин Уилл 0 0
10. Медранда Джимми 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 5 0.63
2. Рубин Рубио 4 0.5
3. Джулио Андерсон 2 0.25
4. Руснак Альберт 1 (1) 0.13
5. Холт Эрик 1 0.13
6. Эррера Аарон 0 0
7. Мерам Джастин 0 0
8. Броди Эндрю 0 0
9. Беслер Ник 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Арреага Хавьер 4 0
2. Руидиас Рауль 2 0
3. Joao Paulo I 2 0
4. Толо Нуху 2 0
5. Рольдан Александер 2 0
6. Фрай Стефан 1 0
7. Гомес Еймар 1 0
8. Ролдан Кристиан 1 0
9. Делем Жорди 1 0
10. Доббелер Итан 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Руис Пабло 3 0
2. Мерам Джастин 3 0
3. Руснак Альберт 2 0
4. Глэд Джастин 2 0
5. Луис Эвертон 2 0
6. Эррера Аарон 2 0
7. Крейлах Дамир 1 0
8. Сильва Марсело 1 0
9. Чанг Майкель 1 0
10. Беслер Ник 1 0
11. Очоа Дэвид 1 0
12. Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сиэтл Саундерс 5.56% (1) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5) 22.22% (4) 22.22% (4)
 Реал Солт-Лейк 7.69% (1) 7.69% (1) 38.46% (5) 7.69% (1) 0 38.46% (5)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл
Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 7 2 1 17 - 11 23
2. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
3. Коламбус Кру Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
4. Нью-Йорк Сити Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
5. Нэшвилл Заявка 9 3 5 1 12 - 10 14
6. Ди Си Юнайтед Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 4 0 5 14 - 13 12
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 3 3 3 10 - 9 12
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
10. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
11. Цинциннати Заявка 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Торонто Заявка 9 1 2 6 12 - 18 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 4 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 11 6 2 3 20 - 14 20
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 6 0 3 14 - 14 18
4. Филадельфия Юнион Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
5. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 15 - 11 16
6. Портленд Тимберс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
7. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
8. Реал Солт-Лейк Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
9. Лос-Анджелес Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Миннесота Юнайтед Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
12. Остин Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 9 2 1 6 8 - 14 7
14. Даллас Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 5 0 0 10 - 4 15
2. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3. Нэшвилл Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
4. Орландо Сити Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
5. Коламбус Кру Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Ди Си Юнайтед Заявка 5 3 0 2 4 - 3 9
7. Атланта Юнайтед Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Нью-Йорк Сити Заявка 5 2 1 2 10 - 6 7
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10. Торонто Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Чикаго Файр Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
12. Интер Майами Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
13. Цинциннати Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 6 4 2 0 13 - 6 14
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
4. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
5. Лос-Анджелес Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
6. Филадельфия Юнион Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Портленд Тимберс Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
8. Колорадо Рэпидс Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
9. Миннесота Юнайтед Заявка 5 3 0 2 5 - 3 9
10. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
11. Даллас Заявка 5 1 4 0 8 - 5 7
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
14. Остин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
2. Нью-Йорк Сити Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Орландо Сити Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Клёб де Фут Монреаль Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
5. Интер Майами Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
6. Цинциннати Заявка 5 2 1 2 5 - 11 7
7. Коламбус Кру Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
8. Ди Си Юнайтед Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
9. Атланта Юнайтед Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
10. Нэшвилл Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Торонто Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 4 0 0 4 5 - 10 0
13. Чикаго Файр Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Филадельфия Юнион Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
4. Колорадо Рэпидс Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
7. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Портленд Тимберс Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
10. Миннесота Юнайтед Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
12. Лос-Анджелес Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
14. Даллас Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 8 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 8 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 6 0 3
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 5 0 3
5. Орландо Сити Нани Луиш 5 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 5 1
2. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 5 0
3. Интер Майами Пирес Леандро 5 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 5 0
5. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Луис Эвертон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк онлайн

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