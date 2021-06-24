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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес
2:0
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
1:0
4' Гол
Вела Карлос
60' Желтая карточка
Брессан Матеус
2:0
69' Гол
Блессинг Латиф
80' Желтая карточка
Варгас Фредди
84' Желтая карточка
Рикаурте Андрес
90' Желтая карточка
Мурильо Хесус
90'+5
30
Ромеро
Томас
33
Ким
Мун-Хван
94
Мурильо
Хесус
4
Сегура
Эдди
32
Фарфан
Марко
11
Сифуэнтес
Хосе
20
Атуэста
Эдуард
7
Блессинг
Латиф
10
Вела
Карлос
26
Дженнингс
Кэл
9
Росси
Диего
20
Маурер
Джимми
14
Берджесс
Нкоси
4
Брессан
Матеус
3
Мартинес
Хосе
VI
32
Че
Джастин
5
Факундо
Киньон
8
Акоста
Бриан
12
Холлингсхед
Райан
9
Феррейра
Хесус
7
Обриан
Ядер
16
Пепи
Рикардо
Лос-Анджелес
4-3-3
Даллас
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэрд Кори 3 0.33
2. Росси Диего 3 0.33
3. Сифуэнтес Хосе 2 0.22
4. Вела Карлос 1 0.11
5. Блессинг Латиф 1 0.11
6. Атуэста Эдуард 1 0.11
7. Мусовски Дэниел 0 0
8. Опоку Квадво 0 0
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обриан Ядер 2 0.22
2. Пепи Рикардо 2 0.22
3. Холлингсхед Райан 1 0.11
4. Хара Франко 1 (1) 0.11
5. Рикаурте Андрес 1 0.11
6. Брессан Матеус 1 0.11
7. Сили Данте 1 0.11
8. Акоста Бриан 0 0
9. Помикал Пакстон 0 0
10. Фелипе Мегиоларо 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Мурильо Хесус 3 0
2. Блессинг Латиф 1 0
3. Атуэста Эдуард 1 0
4. Блэкмон Тристан 1 0
5. Сифуэнтес Хосе 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Рикаурте Андрес 4 0
2. Брессан Матеус 4 0
3. Хара Франко 3 0
4. Холлингсхед Райан 2 0
5. Акоста Бриан 2 0
6. Обриан Ядер 1 0
7. Варгас Фредди 1 0
8. Пепи Рикардо 1 0
9. Тессманн Таннер 1 0
10. Мунджома Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 27.27% (3) 0 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3) 9.09% (1)
 Даллас 22.22% (2) 0 33.33% (3) 0 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Клуб Америка Лос-Анджелес 2:1 Крус Асуль Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес
Даллас Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас
Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Даллас 4:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Портленд Тимберс 1:1 Даллас Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Нэшвилл 0:1 Даллас Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Интер Майами Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Даллас: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Даллас 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 1:1 Даллас МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 7 2 1 17 - 11 23
2. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
3. Коламбус Кру Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
4. Нью-Йорк Сити Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
5. Нэшвилл Заявка 9 3 5 1 12 - 10 14
6. Ди Си Юнайтед Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 4 0 5 14 - 13 12
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 3 3 3 10 - 9 12
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
10. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
11. Цинциннати Заявка 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Торонто Заявка 9 1 2 6 12 - 18 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 4 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 11 6 2 3 20 - 14 20
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 6 0 3 14 - 14 18
4. Филадельфия Юнион Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
5. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 15 - 11 16
6. Портленд Тимберс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
7. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
8. Реал Солт-Лейк Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
9. Лос-Анджелес Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Миннесота Юнайтед Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
12. Остин Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 9 2 1 6 8 - 14 7
14. Даллас Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 5 0 0 10 - 4 15
2. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3. Нэшвилл Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
4. Орландо Сити Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
5. Коламбус Кру Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Ди Си Юнайтед Заявка 5 3 0 2 4 - 3 9
7. Атланта Юнайтед Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Нью-Йорк Сити Заявка 5 2 1 2 10 - 6 7
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10. Торонто Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Чикаго Файр Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
12. Интер Майами Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
13. Цинциннати Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 6 4 2 0 13 - 6 14
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
4. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
5. Лос-Анджелес Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
6. Филадельфия Юнион Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Портленд Тимберс Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
8. Колорадо Рэпидс Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
9. Миннесота Юнайтед Заявка 5 3 0 2 5 - 3 9
10. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
11. Даллас Заявка 5 1 4 0 8 - 5 7
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
14. Остин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
2. Нью-Йорк Сити Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Орландо Сити Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Клёб де Фут Монреаль Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
5. Интер Майами Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
6. Цинциннати Заявка 5 2 1 2 5 - 11 7
7. Коламбус Кру Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
8. Ди Си Юнайтед Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
9. Атланта Юнайтед Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
10. Нэшвилл Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Торонто Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 4 0 0 4 5 - 10 0
13. Чикаго Файр Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Филадельфия Юнион Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
4. Колорадо Рэпидс Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
7. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Портленд Тимберс Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
10. Миннесота Юнайтед Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
12. Лос-Анджелес Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
14. Даллас Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 8 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 8 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 6 0 3
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 5 0 3
5. Орландо Сити Нани Луиш 5 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 5 1
2. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 5 0
3. Интер Майами Пирес Леандро 5 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 5 0
5. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лос-Анджелес 2:0 Даллас онлайн

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