США: МЛС 2021
Лос-Анджелес
2:0
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Даллас
1:0
4' ГолВела Карлос
60' Желтая карточкаБрессан Матеус
2:0
69' ГолБлессинг Латиф
80' Желтая карточкаВаргас Фредди
84' Желтая карточкаРикаурте Андрес
90' Желтая карточкаМурильо Хесус
30
Ромеро
Томас
33
Ким
Мун-Хван
32
Фарфан
Марко
10
Вела
Карлос
32
Че
Джастин
16
Пепи
Рикардо
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
-
33 Ким Мун-ХванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Че ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Пепи РикардоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
22 Твумаси ЭмаНападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
4'
1:0
60'
69'
2:0
80'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэрд Кори
|3
|0.33
|2.
|Росси Диего
|3
|0.33
|3.
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0.22
|4.
|Вела Карлос
|1
|0.11
|5.
|Блессинг Латиф
|1
|0.11
|6.
|Атуэста Эдуард
|1
|0.11
|7.
|Мусовски Дэниел
|0
|0
|8.
|Опоку Квадво
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обриан Ядер
|2
|0.22
|2.
|Пепи Рикардо
|2
|0.22
|3.
|Холлингсхед Райан
|1
|0.11
|4.
|Хара Франко
|1 (1)
|0.11
|5.
|Рикаурте Андрес
|1
|0.11
|6.
|Брессан Матеус
|1
|0.11
|7.
|Сили Данте
|1
|0.11
|8.
|Акоста Бриан
|0
|0
|9.
|Помикал Пакстон
|0
|0
|10.
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Хесус
|3
|0
|2.
|Блессинг Латиф
|1
|0
|3.
|Атуэста Эдуард
|1
|0
|4.
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|5.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рикаурте Андрес
|4
|0
|2.
|Брессан Матеус
|4
|0
|3.
|Хара Франко
|3
|0
|4.
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|5.
|Акоста Бриан
|2
|0
|6.
|Обриан Ядер
|1
|0
|7.
|Варгас Фредди
|1
|0
|8.
|Пепи Рикардо
|1
|0
|9.
|Тессманн Таннер
|1
|0
|10.
|Мунджома Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|27.27% (3)
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Даллас
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Клуб Америка Лос-Анджелес 2:1 Крус Асуль Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес
Даллас Последние 20 матчей: +6 =7 -7Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас
Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Даллас 4:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Портленд Тимберс 1:1 Даллас Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Нэшвилл 0:1 Даллас Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Интер Майами Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Даллас: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 11
|23
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|3.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 13
|12
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|11.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 18
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|14 - 14
|18
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|14.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 4
|15
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|5.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|8.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 5
|7
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|14.
|Остин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|6.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 11
|7
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 10
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|12.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|14.
|Даллас
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|8
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|8
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|6
|0
|3
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|5
|0
|3
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|5
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|5
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|5
|0
|5.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|5
|0