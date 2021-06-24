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США: МЛС 2021

2021
Ванкувер Уайткэпс
1:2
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
23' Желтая карточка
Годой Эрик
0:1
47' Гол
Чичарито
78' Желтая карточка
Депай Ник
1:1
90' Гол
Бикел Жаниу
1:2
90' Гол
Альварес Эфраин
90'+6
16
Крепо
Максим
23
Браун
Джавейн
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
3
Гутьеррес
Кристиан
11
Дахоме
Кристиан
19
Бикел
Жаниу
55
Бальдисимо
Майкл
31
Тейберт
Расселл
24
Уайт
Брайан
9
Кавальини
Лукас
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
20
Депай
Ник
19
Вильяфана
Хорхе
17
Ллетгет
Себастьян
16
Кьестан
Саша
11
Грандсир
Самуэль
7
Васкес
Виктор
II
9
Кабрал
Кевин
14
Чичарито
Ванкувер Уайткэпс
4-4-2
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 3 (2) 0.33
2. Кавальини Лукас 1 0.11
3. Кайседо Дейбер 1 0.11
4. Роуз Энди 1 0.11
5. Бикел Жаниу 1 0.11
6. Гутьеррес Кристиан 0 0
7. Браун Джавейн 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичарито 8 0.89
2. Кьестан Саша 2 (1) 0.22
3. Ллетгет Себастьян 1 0.11
4. Дос Сантос Хонатан 1 0.11
5. Альварес Эфраин 1 0.11
6. Васкес Виктор II 0 0
7. Уильямс Дэррик 0 0
8. Стирс Дэниэл 0 0
9. Зубак Итан 0 0
10. Араухо Хулиан 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Кавальини Лукас 3 0
2. Корнелиус Дерек 2 0
3. Веселинович Ранко 2 0
4. Бальдисимо Майкл 2 0
5. Гутьеррес Кристиан 1 0
6. Годой Эрик 1 0
7. Гашпар Бруну 1 0
8. Бикел Жаниу 1 0
9. Кайседо Дейбер 1 0
10. Браун Джавейн 1 0
11. Александр Кайо 1 0
12. Овусу Леонард 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Дос Сантос Хонатан 2 0
2. Араухо Хулиан 2 0
3. Уильямс Дэррик 0 1
4. Кьестан Саша 1 0
5. Чичарито 1 0
6. Вильяфана Хорхе 1 0
7. Грандсир Самуэль 1 0
8. Депай Ник 1 0
9. Альварес Эфраин 1 0
10. Харви Карлос 1 0
11. Салдана Адам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ванкувер Уайткэпс 0 0 0 50% (4) 25% (2) 25% (2)
 Лос-Анджелес Гэлакси 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 7 2 1 17 - 11 23
2. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
3. Коламбус Кру Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
4. Нью-Йорк Сити Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
5. Нэшвилл Заявка 9 3 5 1 12 - 10 14
6. Ди Си Юнайтед Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 4 0 5 14 - 13 12
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 3 3 3 10 - 9 12
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
10. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
11. Цинциннати Заявка 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Торонто Заявка 9 1 2 6 12 - 18 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 4 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 11 6 2 3 20 - 14 20
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 6 0 3 14 - 14 18
4. Филадельфия Юнион Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
5. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 15 - 11 16
6. Портленд Тимберс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
7. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
8. Реал Солт-Лейк Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
9. Лос-Анджелес Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Миннесота Юнайтед Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
12. Остин Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 9 2 1 6 8 - 14 7
14. Даллас Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 5 0 0 10 - 4 15
2. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3. Нэшвилл Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
4. Орландо Сити Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
5. Коламбус Кру Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Ди Си Юнайтед Заявка 5 3 0 2 4 - 3 9
7. Атланта Юнайтед Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Нью-Йорк Сити Заявка 5 2 1 2 10 - 6 7
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10. Торонто Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Чикаго Файр Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
12. Интер Майами Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
13. Цинциннати Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 6 4 2 0 13 - 6 14
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
4. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
5. Лос-Анджелес Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
6. Филадельфия Юнион Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Портленд Тимберс Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
8. Колорадо Рэпидс Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
9. Миннесота Юнайтед Заявка 5 3 0 2 5 - 3 9
10. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
11. Даллас Заявка 5 1 4 0 8 - 5 7
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
14. Остин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
2. Нью-Йорк Сити Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Орландо Сити Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Клёб де Фут Монреаль Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
5. Интер Майами Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
6. Цинциннати Заявка 5 2 1 2 5 - 11 7
7. Коламбус Кру Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
8. Ди Си Юнайтед Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
9. Атланта Юнайтед Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
10. Нэшвилл Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Торонто Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 4 0 0 4 5 - 10 0
13. Чикаго Файр Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Филадельфия Юнион Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
4. Колорадо Рэпидс Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
7. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Портленд Тимберс Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
10. Миннесота Юнайтед Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
12. Лос-Анджелес Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
14. Даллас Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 8 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 8 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 6 0 3
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 5 0 3
5. Орландо Сити Нани Луиш 5 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 5 1
2. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 5 0
3. Интер Майами Пирес Леандро 5 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 5 0
5. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Годой Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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