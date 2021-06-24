США: МЛС 2021
Ванкувер Уайткэпс
1:2
Конец матча
Стадион: Рио Тинто
Лос-Анджелес Гэлакси
23' Желтая карточкаГодой Эрик
0:1
47' ГолЧичарито
78' Желтая карточкаДепай Ник
1:1
90' ГолБикел Жаниу
1:2
90' ГолАльварес Эфраин
16
Крепо
Максим
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
19
Бикел
Жаниу
24
Уайт
Брайан
20
Депай
Ник
16
Кьестан
Саша
14
Чичарито
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
29 Зубак ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
23'
47'
0:1
78'
90'
1:1
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|3 (2)
|0.33
|2.
|Кавальини Лукас
|1
|0.11
|3.
|Кайседо Дейбер
|1
|0.11
|4.
|Роуз Энди
|1
|0.11
|5.
|Бикел Жаниу
|1
|0.11
|6.
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|7.
|Браун Джавейн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичарито
|8
|0.89
|2.
|Кьестан Саша
|2 (1)
|0.22
|3.
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.11
|4.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.11
|5.
|Альварес Эфраин
|1
|0.11
|6.
|Васкес Виктор II
|0
|0
|7.
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|8.
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|9.
|Зубак Итан
|0
|0
|10.
|Араухо Хулиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кавальини Лукас
|3
|0
|2.
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|3.
|Веселинович Ранко
|2
|0
|4.
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|5.
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|6.
|Годой Эрик
|1
|0
|7.
|Гашпар Бруну
|1
|0
|8.
|Бикел Жаниу
|1
|0
|9.
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|10.
|Браун Джавейн
|1
|0
|11.
|Александр Кайо
|1
|0
|12.
|Овусу Леонард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дос Сантос Хонатан
|2
|0
|2.
|Араухо Хулиан
|2
|0
|3.
|Уильямс Дэррик
|0
|1
|4.
|Кьестан Саша
|1
|0
|5.
|Чичарито
|1
|0
|6.
|Вильяфана Хорхе
|1
|0
|7.
|Грандсир Самуэль
|1
|0
|8.
|Депай Ник
|1
|0
|9.
|Альварес Эфраин
|1
|0
|10.
|Харви Карлос
|1
|0
|11.
|Салдана Адам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|0
|50% (4)
|25% (2)
|25% (2)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +7 =1 -12Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +7 =1 -12Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 11
|23
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|3.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 13
|12
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|11.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 18
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|14 - 14
|18
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|14.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 4
|15
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|5.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|8.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 5
|7
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|14.
|Остин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|6.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 11
|7
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 10
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|12.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|14.
|Даллас
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|8
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|8
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|6
|0
|3
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|5
|0
|3
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|5
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|5
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|5
|0
|5.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|5
|0