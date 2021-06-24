Норвегия: Типпелиген 2021
Кристиансунд
1:1
Конец матча
Стадион: Кристиансунд
Мьёндален
8' Желтая карточкаЕртсен Торгиль
0:1
16' ГолСвеен Оле
1:1
38' ГолЕртсен Торгиль
58' Желтая карточкаТум Исаак
81' Желтая карточкаНакким Маркус
89' Желтая карточкаКартум Сандер Эрик
19
Коли
Алиу
22
Сормо
Бент
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
24
Свеен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
-
22 Сормо БентЗащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадая ЭлиасВратарь
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
16'
0:1
38'
58'
81'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюэ Бендик
|2
|0.22
|2.
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.22
|3.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.11
|4.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.11
|5.
|Нилсен Снорре
|1
|0.11
|6.
|Муколли Агон
|1
|0.11
|7.
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|8.
|Осбак Кристоффер
|0
|0
|9.
|Скарсем Олаус
|0
|0
|10.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
|11.
|Аскар Армин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Овенстад Мартин
|2
|0.29
|2.
|Стокке Беньямин
|1
|0.14
|3.
|Брохман Тонни
|1
|0.14
|4.
|Свеен Оле
|1
|0.14
|5.
|Накким Маркус
|1
|0.14
|6.
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.14
|7.
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|2.
|Кастрати Фламур
|2
|0
|3.
|Картум Сандер Эрик
|2
|0
|4.
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|5.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|6.
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|7.
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|8.
|Диоп Амиду
|1
|0
|9.
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|10.
|Сормо Бент
|1
|0
|11.
|Ульвестад Пол Эрик
|1
|0
|12.
|Скарсем Олаус
|1
|0
|13.
|Нилсен Снорре
|1
|0
|14.
|Аскар Армин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Накким Маркус
|3
|0
|2.
|Осмундсен Стиан
|2
|0
|3.
|Брохман Тонни
|1
|0
|4.
|Стокке Беньямин
|1
|0
|5.
|Сольберг Йоаким
|1
|0
|6.
|Вальстад Николас
|1
|0
|7.
|Тум Исаак
|1
|0
|8.
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|0
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Мьёндален
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд
Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде Кристиансунд 0:3 Ранхейм Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Стабек 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:3 Одд Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт
Мьёндален Последние 20 матчей: +9 =5 -6Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде
Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Мьёндален 2:1 Лиллестрём Мьёндален 1:4 Фредрикстад Мьёндален 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 5:2 Гроруд Мьёндален 3:2 Согндаль Мьёндален 3:0 Олесунн Русенборг 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Старт Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Мьёндален: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|8 - 9
|16
|4.
|Русенборг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|5.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|15 - 13
|14
|6.
|Викинг
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Одд
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Лиллестрём
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|Тромсё
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|14.
|Саннефьёрд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|15.
|Стабек
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|2.
|Мольде
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Русенборг
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 8
|9
|7.
|Викинг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|8.
|Одд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Стабек
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Бранн
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|Саннефьёрд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|16.
|Тромсё
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|2.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Тромсё
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Русенборг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Одд
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Мьёндален
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Викинг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 13
|3
|11.
|Лиллестрём
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|Бранн
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|11
|0
|1
|2.
|Одд
|Бакенга Мушага
|8
|3
|1
|3.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|7
|0
|2
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|6
|0
|0
|5.
|Викинг
|Бериша Ветон
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|4
|0
|3.
|Саннефьёрд
|Валес Марк
|3
|0
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|3
|0
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|3
|0