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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
1:1
Конец матча

Стадион:
Мьёндален
0'
8' Желтая карточка
Ертсен Торгиль
0:1
16' Гол
Свеен Оле
1:1
38' Гол
Ертсен Торгиль
58' Желтая карточка
Тум Исаак
81' Желтая карточка
Накким Маркус
89' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик
90'+6
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
22
Сормо
Бент
23
Ульвестад
Пол
Эрик
21
Диоп
Амиду
10
Каллудра
Лиридон
13
Бюэ
Бендик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
25
Ертсен
Торгиль
1
Макани
Соша
4
Селл
Вильям
12
Накким
Маркус
23
Юхансен
Сондре
3
Вальстад
Николас
18
Осмундсен
Стиан
11
Гёусетх
Кристиан
24
Свеен
Оле
7
Ларсен
Ларс
Олден
9
Стокке
Беньямин
17
Овенстад
Мартин
Кристиансунд
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюэ Бендик 2 0.22
2. Картум Сандер Эрик 2 0.22
3. Ертсен Торгиль 1 0.11
4. Ульвестад Дан Петер 1 0.11
5. Нилсен Снорре 1 0.11
6. Муколли Агон 1 0.11
7. Каллудра Лиридон 0 0
8. Осбак Кристоффер 0 0
9. Скарсем Олаус 0 0
10. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
11. Аскар Армин 0 0
Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Овенстад Мартин 2 0.29
2. Стокке Беньямин 1 0.14
3. Брохман Тонни 1 0.14
4. Свеен Оле 1 0.14
5. Накким Маркус 1 0.14
6. Ларсен Ларс Олден 1 0.14
7. Себулонсен Себастьян 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
2. Кастрати Фламур 2 0
3. Картум Сандер Эрик 2 0
4. Каллудра Лиридон 1 0
5. Ульвестад Дан Петер 1 0
6. Осбак Кристоффер 1 0
7. Сивертсен Эрленд 1 0
8. Диоп Амиду 1 0
9. Ертсен Торгиль 1 0
10. Сормо Бент 1 0
11. Ульвестад Пол Эрик 1 0
12. Скарсем Олаус 1 0
13. Нилсен Снорре 1 0
14. Аскар Армин 1 0
Мьёндален
# Игрок      
1. Накким Маркус 3 0
2. Осмундсен Стиан 2 0
3. Брохман Тонни 1 0
4. Стокке Беньямин 1 0
5. Сольберг Йоаким 1 0
6. Вальстад Николас 1 0
7. Тум Исаак 1 0
8. Себулонсен Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 0 0 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Мьёндален 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд
Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде Кристиансунд 0:3 Ранхейм Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Стабек 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:3 Одд Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт
Мьёндален Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде
Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Мьёндален 2:1 Лиллестрём Мьёндален 1:4 Фредрикстад Мьёндален 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 5:2 Гроруд Мьёндален 3:2 Согндаль Мьёндален 3:0 Олесунн Русенборг 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Старт Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Мьёндален: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Кристиансунд 1:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 4:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:1 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 0:2 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 3:1 Кристиансунд Первый дивизион Мьёндален 2:2 Кристиансунд Первый дивизион Кристиансунд 1:1 Мьёндален Первый дивизион Кристиансунд 0:2 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 2:1 Кристиансунд Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
2. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
3. Кристиансунд Заявка 9 5 1 3 8 - 9 16
4. Русенборг Заявка 9 4 2 3 20 - 14 14
5. Волеренга 0:0 Заявка 10 3 5 2 15 - 13 14
6. Викинг Заявка 8 4 0 4 14 - 17 12
7. Одд Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
8. Хёугесунн Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
9. Стрёмсгодсет Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10. Лиллестрём Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
11. Сарпсборг-08 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
12. Тромсё Заявка 9 2 2 5 10 - 17 8
13. Мьёндален Заявка 7 1 4 2 7 - 7 7
14. Саннефьёрд Заявка 7 2 0 5 9 - 16 6
15. Стабек 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Бранн Заявка 10 1 1 8 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
2. Мольде Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
3. Стрёмсгодсет Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Хёугесунн Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Кристиансунд Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Русенборг Заявка 5 3 0 2 14 - 8 9
7. Викинг Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
8. Одд Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
9. Лиллестрём Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
10. Волеренга 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Стабек 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Мьёндален Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Бранн Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
14. Саннефьёрд Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15. Сарпсборг-08 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
16. Тромсё Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
2. Волеренга 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Будё-Глимт Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Сарпсборг-08 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Тромсё Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Кристиансунд Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7. Русенборг Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Одд Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Мьёндален Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Викинг Заявка 4 1 0 3 5 - 13 3
11. Лиллестрём Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Саннефьёрд Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13. Стабек 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Хёугесунн Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
15. Бранн Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
16. Стрёмсгодсет Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 11 0 1
2. Одд Бакенга Мушага 8 3 1
3. Русенборг Захариассен Кристоффер 7 0 2
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 6 0 0
5. Викинг Бериша Ветон 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 4 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 4 0
3. Саннефьёрд Валес Марк 3 0
4. Одд Бакенга Мушага 3 0
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Ертсен Торгиль бьет в цель!
  • 31'
    Свеен Оле уходит с поля. Тум Исаак выходит вместо него
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Свеен Оле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Ертсен Торгиль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кристиансунд 1:1 Мьёндален онлайн

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