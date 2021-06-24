Норвегия: Типпелиген 2021
Одд
3:0
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена
Тромсё
5' Желтая карточкаАрнарсон Адам
1:0
32' ГолБакенга Мушага
45' Желтая карточкаБернтсен Даниэль
2:0
54' ГолКитолано Джошуа
3:0
77' ГолБакенга Мушага
84' Желтая карточкаБакенга Мушага
85' Желтая карточкаЕнссен Андерс
86' Желтая карточкаСвеннсен Сандер
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Меланн БьёрнЗащитник
- Защитник
-
15 Асанте ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Эбийе МозесНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
32'
45'
54'
77'
84'
85'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|8 (3)
|1
|2.
|Свеннсен Сандер
|1
|0.13
|3.
|Китолано Джошуа
|1
|0.13
|4.
|Йоргенсен Филип
|1
|0.13
|5.
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|6.
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|7.
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эбийе Мозес
|4
|0.44
|2.
|Тотлэнд Томас
|2
|0.22
|3.
|Китолано Эрик
|2
|0.22
|4.
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.22
|5.
|Йенсен Рубен
|0
|0
|6.
|Арнарсон Адам
|0
|0
|7.
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакенга Мушага
|3
|0
|2.
|Кителано Йон
|2
|0
|3.
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|4.
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|5.
|Китолано Джошуа
|1
|0
|6.
|Овусу Соломон
|1
|0
|7.
|Валлем Конрад
|1
|0
|8.
|Ролантссон Гилли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|2.
|Енссен Андерс
|1
|1
|3.
|Йенсен Рубен
|2
|0
|4.
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|5.
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|6.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|7.
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|8.
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|9.
|Винтер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|Тромсё
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +4 =7 -9Бранн 1:3 Одд Волеренга 1:1 Одд Кристиансунд 2:0 Одд Одд 1:0 Будё-Глимт
Тромсё Последние 20 матчей: +8 =5 -7Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё
Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё Русенборг 1:0 Тромсё Будё-Глимт 1:1 Тромсё Стрёммен 1:4 Тромсё Тромсё 3:0 Ранхейм Рёуфосс 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Дьерв Эйгарден 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Конгсвингер Лиллестрём 3:0 Тромсё Тромсё 3:1 Хам-Кам Стйордалс Блинк 4:2 Тромсё
Последние игры между собой
Одд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Тромсё: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|8 - 9
|16
|4.
|Русенборг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|5.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|15 - 13
|14
|6.
|Викинг
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Одд
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Лиллестрём
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|Тромсё
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|14.
|Саннефьёрд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|15.
|Стабек
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|2.
|Мольде
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Русенборг
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 8
|9
|7.
|Викинг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|8.
|Одд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Стабек
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Бранн
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|Саннефьёрд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|16.
|Тромсё
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|2.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Тромсё
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Русенборг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Одд
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Мьёндален
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Викинг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 13
|3
|11.
|Лиллестрём
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|Бранн
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|11
|0
|1
|2.
|Одд
|Бакенга Мушага
|8
|3
|1
|3.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|7
|0
|2
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|6
|0
|0
|5.
|Викинг
|Бериша Ветон
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|4
|0
|3.
|Саннефьёрд
|Валес Марк
|3
|0
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|3
|0
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|3
|0