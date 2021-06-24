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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
3:0
Конец матча

Стадион:
Тромсё
0'
5' Желтая карточка
Арнарсон Адам
1:0
32' Гол
Бакенга Мушага
45' Желтая карточка
Бернтсен Даниэль
2:0
54' Гол
Китолано Джошуа
3:0
77' Гол
Бакенга Мушага
84' Желтая карточка
Бакенга Мушага
85' Желтая карточка
Енссен Андерс
86' Желтая карточка
Свеннсен Сандер
90'+3
Одд
4-3-3
Тромсё
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 8 (3) 1
2. Свеннсен Сандер 1 0.13
3. Китолано Джошуа 1 0.13
4. Йоргенсен Филип 1 0.13
5. Ларсен Кристоффер 0 0
6. Коса Маркус Андреас 0 0
7. Бьортуфт Один Лурас 0 0
Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбийе Мозес 4 0.44
2. Тотлэнд Томас 2 0.22
3. Китолано Эрик 2 0.22
4. Миккельсен Эугуст 2 0.22
5. Йенсен Рубен 0 0
6. Арнарсон Адам 0 0
7. Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Бакенга Мушага 3 0
2. Кителано Йон 2 0
3. Свеннсен Сандер 1 0
4. Коса Маркус Андреас 1 0
5. Китолано Джошуа 1 0
6. Овусу Соломон 1 0
7. Валлем Конрад 1 0
8. Ролантссон Гилли 1 0
Тромсё
# Игрок      
1. Гундерсен Йостейн 3 0
2. Енссен Андерс 1 1
3. Йенсен Рубен 2 0
4. Бернтсен Даниэль 2 0
5. Нильсен Лассе III 1 0
6. Арнарсон Адам 1 0
7. Тотлэнд Томас 1 0
8. Миккельсен Эугуст 1 0
9. Винтер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3)
 Тромсё 30% (3) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Бранн 1:3 Одд Волеренга 1:1 Одд Кристиансунд 2:0 Одд Одд 1:0 Будё-Глимт
Лиллестрём 1:0 Одд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Стабек 2:2 Одд Сарпсборг-08 1:0 Одд Одд 1:0 Стабек Одд 1:1 Дьерв Одд 0:0 Саннефьёрд Бранн 2:1 Одд Одд 1:3 Стрёмсгодсет Одд 1:4 Мольде Саннефьёрд 1:1 Одд Кристиансунд 4:3 Одд Одд 1:2 Старт Волеренга 2:0 Одд Одд 3:0 Викинг Одд 1:1 Сарпсборг-08
Тромсё Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё
Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё Русенборг 1:0 Тромсё Будё-Глимт 1:1 Тромсё Стрёммен 1:4 Тромсё Тромсё 3:0 Ранхейм Рёуфосс 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Дьерв Эйгарден 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Конгсвингер Лиллестрём 3:0 Тромсё Тромсё 3:1 Хам-Кам Стйордалс Блинк 4:2 Тромсё

Последние игры между собой

Одд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Тромсё: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Тромсё 4:1 Одд Товарищеские матчи Одд 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Одд Типпелиген Одд 1:0 Тромсё Типпелиген
Тромсё 2:1 Одд Типпелиген Тромсё 2:2 Одд Типпелиген Одд 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Одд Типпелиген Тромсё 3:2 Одд Кубок Одд 0:0 Тромсё Типпелиген Одд 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:2 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
2. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
3. Кристиансунд Заявка 9 5 1 3 8 - 9 16
4. Русенборг Заявка 9 4 2 3 20 - 14 14
5. Волеренга 0:0 Заявка 10 3 5 2 15 - 13 14
6. Викинг Заявка 8 4 0 4 14 - 17 12
7. Одд Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
8. Хёугесунн Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
9. Стрёмсгодсет Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10. Лиллестрём Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
11. Сарпсборг-08 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
12. Тромсё Заявка 9 2 2 5 10 - 17 8
13. Мьёндален Заявка 7 1 4 2 7 - 7 7
14. Саннефьёрд Заявка 7 2 0 5 9 - 16 6
15. Стабек 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Бранн Заявка 10 1 1 8 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
2. Мольде Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
3. Стрёмсгодсет Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Хёугесунн Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Кристиансунд Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Русенборг Заявка 5 3 0 2 14 - 8 9
7. Викинг Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
8. Одд Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
9. Лиллестрём Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
10. Волеренга 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Стабек 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Мьёндален Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Бранн Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
14. Саннефьёрд Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15. Сарпсборг-08 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
16. Тромсё Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
2. Волеренга 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Будё-Глимт Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Сарпсборг-08 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Тромсё Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Кристиансунд Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7. Русенборг Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Одд Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Мьёндален Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Викинг Заявка 4 1 0 3 5 - 13 3
11. Лиллестрём Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Саннефьёрд Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13. Стабек 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Хёугесунн Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
15. Бранн Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
16. Стрёмсгодсет Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 11 0 1
2. Одд Бакенга Мушага 8 3 1
3. Русенборг Захариассен Кристоффер 7 0 2
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 6 0 0
5. Викинг Бериша Ветон 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 4 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 4 0
3. Саннефьёрд Валес Марк 3 0
4. Одд Бакенга Мушага 3 0
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Бернтсен Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Бакенга Мушага бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Арнарсон Адам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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